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Теги: Закарпатье (1273) наводнение (453) паводок (82) подтопление (40) ГСЧС (727)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Закарпатской области остаются подтопленными 13 дворов, 385 га сельхозугодий и 4,3 га приусадебных участков.

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суки балоги и шуфрчи леса повырубывали, вот и топит
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власть вырубывает, без неё не было бы никакой вырубки леса
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правда? т.е местное население бараны, я правильно понял? или царь нужен и каратели?
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я з Закарпаття, жодного дерева не зрубав... бо посадять як за цілий ліс
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Звичайно, що не самі... А вот продали - самі...
А якби працювали всі органи влади в тому числі правоохоронні, то одні б не вирубували, а другі поїздами "Укрзалізниці" б його не вивозили...
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Ще раз... Звичайно, що місцеві...
Вирубка була законна? Звичайно, що ні...
Хтось сів в тюрму? Звичайно, що ні...
Мало МВС з цим розібратись? Так... Розібралось? - Ні...
Мала прокуратура з цим розібратись? Так... Розібралась? - Ні...
Мали лісничі слідкувати за лісом? Так... Слідкували? - Ні...
Мали митники та погранці не випускати ліс закордон? Так... випустили? - Так...
Мала Укрзалізниця право надавати вагони та потяг для незаконно вирубленого лісу? Ні... надала? - Так...
Мало СБУ зайнятись порушенням закону: МВС, Прокуратурою, лісничими, митниками, погранцями, Укрзалізницею? Так... Хтось покараний? - Ні...
Тепер, якщо винуваті місцеві лісоруби, то нафіга той весь ланцюжок дармоїдів в погонах, та чиновників у фешенебельних кабінетах?
І так по всій Україні у всіх сферах економіки нашої держави...
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надо допилить оставшиеся деревья, тогда точно топить не будет
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будет хуже, со временем!! когда окончательно встретятся, климатические изменения и человеческий покуизм и вредительство!
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Леса вырубают вот и последствия... Такого не было даже при ....
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Толик Сосула из Тячева, ходящий в церковь АСД, занимающийся ворвоством на таможне, обманывающий людей и не платящий им деньги. Пусть тебя покарает очередной раз Бог.
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Затоплено 13 дворов, два поля и 4 огорода. И это не считая погреба с картошкой. Немедленно выделить 1 миллиард гривен на ликвидацию паводка и еще 100 лямонов на закупку картошки.
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По ходу,надо налаживать с Венецией!
-Чого це?
-Бо,сами,мы потоним!
Не гонить,куме,у нас крыша!
-А твоя крыша,стояла на Майдане,на колiнах?!
-О тож бо,и воно
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Причому тут вирубка лісу,річки засмічені всяким непотребом який разом з ледом робить загати ,які перешкоджають проходу води. Тому і топить
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Звичайно. З вирубкою лісу лавини зв'язані, але не лід на ріці. Просто різко і невчасно потепліло, от лід і рушив.
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Є стратегічна пропозиція-----вирубати ще 4 Га лісу...і зробити Луценку люльку хай покурить...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПаводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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