Суд освободил из-под стражи экс-"беркутовца", которого подозревают в трех убийствах, - Горбатюк

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так отож...
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Ну, ладно Кривошеев с межгалактическим и встречающимся раз в 100 световых лет приступом эпиллепсии, - оправдали. Ладно, воры и взяточники разгуливают, - они же среди своих. Ну, блядь, стрелявших в людей поющих гимн своей страны и с флагами своей страны - на свободу??? Это плевок в лицо своего народа, это циничное выебывание, мол, нам ничего не будет и так... Будет. Ой, как будет!
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
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Он еще в ЕСПЧ иск подаст, выиграет дело и будет государство ему выплачивать компенсацию.
Из нашего кармана....
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Одні життя віддають за Країну, а їх убивць суди відпускають!
І так уже три роки продовжується...
Мабуть чекають Суду Людцького та Божого!!!‼️
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Беркутят всех скоро отпустят - объясняю почему:
Ни один судья в здравом уме и трезвой памяти не захочет выносить неправосудное решение в таком прозрачном деле - мент, который стрелял на Майдане - он не маньяк, не придурок малолетний с автоматом - он, на тот момент, действовал в правовом поле Украины, опираясь на ст. 12, 15 и 15-1 Закона Украины "О милиции". Закон не "рыговский" и даже не "оранжевый", т.к. принят был аккурат 20 декабря 1990 г.!
Рассмотрим основания - так, по верхам:
1. В ментов стреляли, коктейли молотова бросали? Да - читай п. 2 ст. 15
2. Помещения захватывали? Да - читай п. 3.
3. Нападали? - читай ст. 15-1.
А главное - у ментов было начальство и был приказ. Мент не может просто так взять из оружейки автомат и пойти на Майдан. И что самое "веселое" - этот приказ был полностью легитимен согласно украинскому законодательству.
Ладно, отменили преступный закон о милиции, приняли новый - европейски ориентированный... и что мы видим? А видим мы ст. 46, которая ну чуть только не в слово повторяет старую - основания для применения оружия не поменялись и запрета на применение против "злочинної влади" нет как и не было.
Так что ж выходит, беркутята и по НОВЫМ законам действовали ЗАКОННО?
Поэтому их все и оправдают, рано или поздно.
Только теперь каждый полицейский, гвардеец, боец ВВ или СБУ знает - если он даже ЗАКОННО применит оружие против митингующих и они победят - ему гарантирована тюрьма.
А это очень сильный деморализующий фактор.
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