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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: Беркут (10344) майдан (4379) Харьков (4032) Горбатюк (212)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд освободил из-под стражи экс-"беркутовца", которого подозревают в трех убийствах, - Горбатюк

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего сотрудника харьковского "Беркута" Виталия Гончаренко.

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Югик! Петруха! Вы ох..ели совсем????
Ну, ладно Кривошеев с межгалактическим и встречающимся раз в 100 световых лет приступом эпиллепсии, - оправдали. Ладно, воры и взяточники разгуливают, - они же среди своих. Ну, блядь, стрелявших в людей поющих гимн своей страны и с флагами своей страны - на свободу??? Это плевок в лицо своего народа, это циничное выебывание, мол, нам ничего не будет и так... Будет. Ой, как будет!

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
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барыга на "проверенные" кадры защиты ставку делает? не спасут!
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Шикаладный судья "честно" отработал свою зарплату! Как с ап приказали, так и присудил освобождение! Парашаненковская брехливая реформа судебной системы в действии.

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Да уж...
Он еще в ЕСПЧ иск подаст, выиграет дело и будет государство ему выплачивать компенсацию.
Из нашего кармана....
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События которые случились 22,01,2014 лично мне запомнились особенно, єто был один из первых дней противостояния на Грушевского. После Виче я пошел посмотреть что происходит на Грушевского, пам по кордону беркутовцев периодически бросались камнями, которые добывались из брущатки, беркут постреливал в кого получится, я принялся помагать добывать брущатку и розбивать ее на удобные для броска куски, шел этот процес какое то время, а потом ко мне подошли ребята и попросили помочь им розрубать железный трос, на вопрос за чем росказали что хотят сделать из него лесницу и забратся на арку стадиона Динамо, трос успешно розрубили и група людей таки залезла на арку, им туда подали коктейли и они побежали забрасывать беркутню коктейлями и так как по арке они оказались у беркута над головами то ефект был мощным, народ ликовал, пока все это длилось я к своему стыду успел оказатся дома и уже по телику увидел как беркута вылезли на арку ну и стало понятно что людям с арки придется в лучшем случае прыгать с арки так как беркут врядле пошел бы туда без оружия, высота там была 6-8 метров, но как я узнал уже потом человек погиб потому что его сбросили . Судью который отпустил этих недобитков беркутовских нужно все таки повести на ту арку чтоб прикинули высоту падения, из кресла теплого в суде наверняка не просто это сделать.
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🇺🇦🌻 Якась картина спотвореної реальності!
Одні життя віддають за Країну, а їх убивць суди відпускають!
І так уже три роки продовжується...
Мабуть чекають Суду Людцького та Божого!!!‼️
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да-имя и фамилию этого "гуманного" судьи хотелось бы знать...
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Повторю свой пост от 16 11.16:
Беркутят всех скоро отпустят - объясняю почему:
Ни один судья в здравом уме и трезвой памяти не захочет выносить неправосудное решение в таком прозрачном деле - мент, который стрелял на Майдане - он не маньяк, не придурок малолетний с автоматом - он, на тот момент, действовал в правовом поле Украины, опираясь на ст. 12, 15 и 15-1 Закона Украины "О милиции". Закон не "рыговский" и даже не "оранжевый", т.к. принят был аккурат 20 декабря 1990 г.!
Рассмотрим основания - так, по верхам:
1. В ментов стреляли, коктейли молотова бросали? Да - читай п. 2 ст. 15
2. Помещения захватывали? Да - читай п. 3.
3. Нападали? - читай ст. 15-1.
А главное - у ментов было начальство и был приказ. Мент не может просто так взять из оружейки автомат и пойти на Майдан. И что самое "веселое" - этот приказ был полностью легитимен согласно украинскому законодательству.
Ладно, отменили преступный закон о милиции, приняли новый - европейски ориентированный... и что мы видим? А видим мы ст. 46, которая ну чуть только не в слово повторяет старую - основания для применения оружия не поменялись и запрета на применение против "злочинної влади" нет как и не было.
Так что ж выходит, беркутята и по НОВЫМ законам действовали ЗАКОННО?
Поэтому их все и оправдают, рано или поздно.
Только теперь каждый полицейский, гвардеец, боец ВВ или СБУ знает - если он даже ЗАКОННО применит оружие против митингующих и они победят - ему гарантирована тюрьма.
А это очень сильный деморализующий фактор.
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Опубликуйте ФИО и адрес этиого ПРодажного судьи. Народ сам решит, какие санкции применить к этому г.ндону.
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что стало с теми кого сбросили с колонады стадиона?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд освободил из-под стражи экс-"беркутовца", которого подозревают в трех убийствах, - Горбатюк
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