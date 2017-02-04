Госсекретарями в министерствах назначают зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками, - Омелян

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России выпустило почтовую марку " Президент Путин ",но прошло три
месяца , а на конверты ,эта марка не попадает ??? Компетентные органы занялись
расследованием и сообщили свой вердикт !Большинство россиян ,плюют не на ту
поверхность марки ,а меньшая часть ,так тщательно вылизывает марку ,что клея
совсем не остаётся !!!
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http://antikor.com.ua/articles/149867-omeljan_zablokiroval_vnedrenie_onlajn-servisa_raspredelenija_vagonov_chtob_ne_razrushitj_biznes_svoe
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2) что за идиотская должность? замов министра не хватает по нескольку на министра? государство не обеднеет?
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Почему же - полу-криминальными ???
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на кого рассчитано это нытьё мутного чувака с крутым портфелем?
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http://antikor.com.ua/articles/149867-omeljan_zablokiroval_vnedrenie_onlajn-servisa_raspredelenija_vagonov_chtob_ne_razrushitj_biznes_svoe
і таки це в статті щира правда!
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Спонсору сепаратистов, вору,брехуну и просто подонку.
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Русские кадровые военные грабят пивной склад в Донецке
https://www.youtube.com/watch?v=qcAYYyjuw0k
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а кто такие те,кто царя в 1917 скинул?
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Это должно быть обязательным условием .
А умение лизать карамельную жопу - это вторично .
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Просто есть большой шанс , что жополиза убьют .
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не забыли ,чем закончил нестор махно?
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Все видели как подло взяли Крым, когда Украина была окровавлена и нуждалась в братской поддержке, ей раша всадила нож в спину. Там было не до войны во время Майдана, Крым не признавали,тогда открыли еще один нож-Донбасс, где быдломасса зомбирована, верит в царя и ввели рашен войска. Отдадут Донбасс-пойдут дальше, дестабилизация приводит к экономическим проблемам и слабости государства.
Пока Вы стоите государство Украина будет. Я всем говорю пока стоит Украина, Казахстан будет стоять тоже и наш долг помогать братьям и сестрам Украины.
Проблема Донбасса решаема , должно быть умное и жесткое решение наверху.
В Киргизии поступили достаточно мудро когда избрали после революции президента на 2 года. На следующих выборах в Украине надо сначала поменять избиркомы полностью , от этого зависит какой президент придет и остальная история государства.
В критической ситуации президенту надо дать все полномочия для быстрого принятия решения и избегания бюрократии.
Проблема Украины в бюрократии, нужен свой Саакашвили или он сам. Его не навязываю,но делами показал как и что надо делать в Грузиии.
Грузия была одна из самых коррумпированных стран еще в советское время, и то ,что он сделал со своей нацией это чудо.Он вернул честь и достоинство народу.
Майдан это тоже чудо, хотелось бы чтобы чудо дало другому чуду экономическому процветанию Украины. Для этого надо избавиться от бюрократии. У Вас хорошие спецы во всех областях , выход к морю, плодородные земли, близость Европы, электронное правительство, т.е. компьютеры может заменить эту армию чиновников, гаишников и прочую хуету нашей жизни.
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Извините уж, ДядяЖора, но мочанов сам зашквареный по самое не балуй.
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Сам твит зацепил своим попаданием в десятку.
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Барыга, например, перед Новым Годом приезжал к морпехам под Марик - не разорвали, а им же ( голі-босі, остались с одними автоматами против танков и РСЗО) есть за что его ненавидеть. А вот те, кто раскручивает истерию проти барыги до "разорвать" поехала якобы к Трампу, когда Авдеевка под обстрелами, а барыга, опять же, прервал свой официальный визит и вернулся в Украину. Подбарыжник грося даже поехал в саму ту Авдеевку, чтоб на месте оценить происходящее, а один из тоженакручивающи, который "не получилось в Одессе - точно вамговорю получится в Киеве... а чё вы не верите?" даже нифига не сказал поэтому поводу. Много можно подобногорассказывать итоже всё будет попадать в десяточку.
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так шо оно ноет? за выборы агитирует?
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Краткий инструктаж,в Раду
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Ну славо Богу,шо не ЦРУ
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Так и не заработавшее "таможенное пространство", согласно указу, был упразднено в связи с оптимизацией структуры фискальной службы.
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