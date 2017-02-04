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 Форум Украины(577380)
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Теги: критика (196) реформы (2458) госсекретарь (79) Мининфраструктуры (442) Омелян (210)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Госсекретарями в министерствах назначают зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками, - Омелян

Институт государственных секретарей при министерствах может создать много проблем в их работе.

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Если мировое сообщество действительно захочет ввести санкции, то надо запретить всем цивилизованным странам поставлять в Россию... батарейки. Любые. И тогда у них встанет всё: наручные часы, планшетные компьютеры, рации ОМОНа, космические аппараты, мобильные телефоны, системы наводки, телевизионные камеры и даже, извините, вибраторы. Дело в том, что в отличие от СССР, который худо-бедно обладал химической промышленностью, Россия совершенно утеряла технологии производства батарей питания и превратилась тем самым в страну третьего мира. И если в один прекрасный день все государства перестанут поставлять в РФ батареи и сырьё для них, произойдёт технологический срыв. И только не надо говорить "а мы купим батарейки в Китае" - Китай первый готов придушить северного соседа. И тогда у обезумевшей бензоколонки шансов не будет никаких.
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бред. москали целую кучу батареек штампуют. и в Украине кстати продаются их батарейки космос, фотон, энергия. может и еще какие. война войной, а бизнес это святое.
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Как раз в тему. Гройсман всячески защищает Бальчуна. Потому что Гройсман за реформы.
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Почтовое ведомство
России выпустило почтовую марку " Президент Путин ",но прошло три
месяца , а на конверты ,эта марка не попадает ??? Компетентные органы занялись
расследованием и сообщили свой вердикт !Большинство россиян ,плюют не на ту
поверхность марки ,а меньшая часть ,так тщательно вылизывает марку ,что клея
совсем не остаётся !!!


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там скорее наоборот - большая часть вылизывает.
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А как же без комиссаров от правящей Банды ПП?
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1) там ещё надо смотреть чья банда лучше
2) что за идиотская должность? замов министра не хватает по нескольку на министра? государство не обеднеет?
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Ну так разве это новость,"смотрящих" то кто назначает, а то придумали госсекретарь,
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ты, Омелян, - сам ставленник полукриминальной группировки
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То гоните таких госсекретарей в шею, а лучше сразу под суд, если они с криминалом связаны.
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И зачем так сложно их было называть, госсекретари? Назвали бы просто - консильери, сразу все бы поняли, зачем их назначили и чем они там занимаются.
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Ну , не нужно стесняться !
Почему же - полу-криминальными ???
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а сам он чьих будет? неужто "супер макс"!?
на кого рассчитано это нытьё мутного чувака с крутым портфелем?
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Не полукриминальньіе ,а таки криминальньіе,бандитские.
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Основним та єдиним критерієм при виборі кандидата на ту чи іншу державну посаду при теперішній владі в Україні є особиста відданість кандидата Петрові Олексійовичу Порошенко..
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И желательно чтоб у кандидата был стос уголовных дел...этот будет служить не за совесть, а за страх. Пример - Труханов.
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а какую должность труханов занимает? и кто его туда назначил?
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Мер Одессы. А назначить можно не только типа назначив, но и пропихнув с помощью админресурса и "неподкупных" судей-пропихуев
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да да,расскажи как труханова вной тогда одессе подкинули
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а чо тогда в горсовете и в облсовете рыговское большинство?тоже подкинули?
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Основним та єдиним критерієм при виборі кандидата на ту чи іншу державну посаду при теперішній владі в Україні є особиста відданість кандидата Петрові Олексійовичу Порошенко.
Спонсору сепаратистов, вору,брехуну и просто подонку.
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Они уже и не скрываются

Русские кадровые военные грабят пивной склад в Донецке
https://www.youtube.com/watch?v=qcAYYyjuw0k
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Омелян!! "Да иди ты....в бухгалтерию!"(с). Займись СВОЕЙ вотчиной, сиречь..... Министерством.
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Вся УРКАИНСКАЯ власть с 1991 года - бандитская ОПГ руководимая главарями по кличке"президент" и с понятиями вместо конституции!!!
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а до 1991 года была та же ОПГ только руководилась главарями по кличке "генсек".
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ога...скинули,4казлы коммунистов и теперь беспредельничают...
а кто такие те,кто царя в 1917 скинул?
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о, так таких треба монтировками бити - побачив, монтировкою, от тоді не будуть лізти таракани в міністерства.
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Каждый госсекретарь обязан отслужить год в Авдеевке , на передовой .
Это должно быть обязательным условием .
А умение лизать карамельную жопу - это вторично .
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Поучительного ? Да это неважно .
Просто есть большой шанс , что жополиза убьют .
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не вторично. этого вообще не должно быть, но в силу...
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и желательно в добробатах,шоб потом можно было как гришин парасюкой атаманить...
не забыли ,чем закончил нестор махно?
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Ну ты и примерчики приводишь Гыга Так кончили его комуняки А ето пидры из пидров Ты рыгошеколадную банду офшоренка с комуняками сравниваешь Етим алчным аферистам До комуняк срать и срать Комуняки не смотря на их подлость и людоедство Поумнее выглядят Чем скажем банабак Или крышеватель Грыцак
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я привожу?я только откоментировал бред.чуваку все кажется,что ему правительства инопланетяне просовывают или злые бандюки пополам с олигархами...а не сам народ лопоухий большинством все сделал.или промолчал,когда делали....
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при коммунистах комисары при яныке были смотрящие при пороше секретари - меняеться только название а суть одна контролировать финансовые потоки
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Полукриминальных не бывает. Это звучит так же глупо, как "полубеременная".
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каждому министерству - по смотрящему от каждой партии!!!
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Ни пяди земли !
Все видели как подло взяли Крым, когда Украина была окровавлена и нуждалась в братской поддержке, ей раша всадила нож в спину. Там было не до войны во время Майдана, Крым не признавали,тогда открыли еще один нож-Донбасс, где быдломасса зомбирована, верит в царя и ввели рашен войска. Отдадут Донбасс-пойдут дальше, дестабилизация приводит к экономическим проблемам и слабости государства.
Пока Вы стоите государство Украина будет. Я всем говорю пока стоит Украина, Казахстан будет стоять тоже и наш долг помогать братьям и сестрам Украины.
Проблема Донбасса решаема , должно быть умное и жесткое решение наверху.
В Киргизии поступили достаточно мудро когда избрали после революции президента на 2 года. На следующих выборах в Украине надо сначала поменять избиркомы полностью , от этого зависит какой президент придет и остальная история государства.
В критической ситуации президенту надо дать все полномочия для быстрого принятия решения и избегания бюрократии.
Проблема Украины в бюрократии, нужен свой Саакашвили или он сам. Его не навязываю,но делами показал как и что надо делать в Грузиии.
Грузия была одна из самых коррумпированных стран еще в советское время, и то ,что он сделал со своей нацией это чудо.Он вернул честь и достоинство народу.
Майдан это тоже чудо, хотелось бы чтобы чудо дало другому чуду экономическому процветанию Украины. Для этого надо избавиться от бюрократии. У Вас хорошие спецы во всех областях , выход к морю, плодородные земли, близость Европы, электронное правительство, т.е. компьютеры может заменить эту армию чиновников, гаишников и прочую хуету нашей жизни.
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Ну кому уж критиковать, как не полосатому блядству.

Извините уж, ДядяЖора, но мочанов сам зашквареный по самое не балуй.
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Тут я согласен, скользкое и хитрожопое явление.
Сам твит зацепил своим попаданием в десятку.
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Ну это тоже только Ваше субъективное мнение. Или автора твитта.

Барыга, например, перед Новым Годом приезжал к морпехам под Марик - не разорвали, а им же ( голі-босі, остались с одними автоматами против танков и РСЗО) есть за что его ненавидеть. А вот те, кто раскручивает истерию проти барыги до "разорвать" поехала якобы к Трампу, когда Авдеевка под обстрелами, а барыга, опять же, прервал свой официальный визит и вернулся в Украину. Подбарыжник грося даже поехал в саму ту Авдеевку, чтоб на месте оценить происходящее, а один из тоженакручивающи, который "не получилось в Одессе - точно вамговорю получится в Киеве... а чё вы не верите?" даже нифига не сказал поэтому поводу. Много можно подобногорассказывать итоже всё будет попадать в десяточку.
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Ничего, в феврале выйдет, числа 21-го...ситуация обязывает.
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Ну не порошенко с яценюком но Был бы кто нибудь ДРУГОЙ - ну например Ляшко. и, ЧТО ? Ну пришел бы к власти Мочанов и ЧТО? Сразу такая корупция исчезла начался РАЙ на земле Родной ? (достали уже ВСЕ эти Клоуны по Новостями телевизорам) Ну такие все умные, Ну такие все умные а ТОЛКУ НОЛЬ.
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Вот оно чё, Михалыч! Омелян агент кремля и зрадофил
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так Омеляна все зрадофилы с говном мешали из за его позиции к Бальчуну... теперь он стал мессией?
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Шо-то этот Омелян разнылся в последнее время... К перемене погоды, что-ли?
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госсекретари, советники, агенции, спецспецспец, антикорупантикоррупа, вицепремьеров куча нерезанная, финмониторингмониторинга, министерства и прокуратуры в оккупации.................... это реформы? экономика стоит, штат чинуш растет, а как начинали,а ? в экономклассе ездили народу пыль в глаза пускали..., а щас оборзели? хозяевами страны себя возомнили? высоко взлетели безальтернативные - низко упадете........
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омелят)) это куля в хлоб?!
так шо оно ноет? за выборы агитирует?
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Нічого , за 3 роки , не змінилось - інститут "смотрящих" квітне й досі ...
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Я "люблю" эти популистские "откровения" "борцов" за "правду", "знающих" все и о всех... НЕ Вы ли, как вор, взывающий "ловите вора", первые сволочи и враги Украины!?
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Они же конкурс проходят на секретуток. Как же они его проходят?
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Ну так профи должны рулить!И шоб от бандита,ничем не отличался!Бо,за своего не примут!

Краткий инструктаж,в Раду
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Семенченко,шо СБУ схватило?
Ну славо Богу,шо не ЦРУ
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Таков НАШ менталитет. А вы хотели за 3 года изменить НАРОД с 2000 летней историей. Спуститесь на землю, ЧУДА НЕ БУДЕТ. (одни лохи ждали 70 лет коммунизма, а наша участь ждать 70 лет Евросоюза, а Они будут нам Говорить де мол Правильной дорогой идем ТОВАРИЩИ - ну теперь Господа). Откровенно говоря Нация ЛОХОВ-терпил. (и в рашке и здесь - Петя это понял и ИСПОЛЬЗУЕТ (берет пример с вовы), мы в Нихотим в это верить НО это ТАК)
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Лучше о Рашке подумай!Нашему народу,болван,нечего скрывать!Мы,как на ладони!
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Ну тебе Хочется ты и о Рашке и Думай, Нечего скрывть ? Нашему народу скоро будет НЕЧЕГО ПОЖРАТЬ (одежда из европы БУ - самый доходый бизнес). А тем кто у власти НЕЧЕГО СКРЫВТЬ. Ты или ЛОХ или Баран. Веришь Власти Веришь в безвиз? Веришь в рыночные тарифы ? Да точно БАРАН.
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Не по теме, но хочется порадовать пецоботов и вообще всех идиотов-юлефобов

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Смотрящих теперь называют госсекретарями. Реформа, а как же!
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Государственная фискальная служба приняла решение ликвидировать в Одессе "Открытое таможенное пространство". Соответствующий указ еще 30 декабря подписал глава ГФС Роман Насиров, передает Думская.
Так и не заработавшее "таможенное пространство", согласно указу, был упразднено в связи с оптимизацией структуры фискальной службы.
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Просыпаются эти реформаторы и начинают кукарекать только тогда, когда их самих отодвигают от корыта. Шо абрамавичус, шо деканоидзе, их всё устраивало пока хорошо сиделось в креслах.
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"Госсекретари" - это теперь так официально называют "смотрящих"?...
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Ни дня без Омеляна. Такое чувство, что человек потратился на должность, а финансовые потоки отобрали. Куды бедному податься?
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Теперь термин "госсекретарь" употребляется вместо неблагозвучного термина "смотрящий".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГоссекретарями в министерствах назначают зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками, - Омелян
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