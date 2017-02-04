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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: жилье (590) обстрел (5379) Авдеевка (1031) инфраструктура (75)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате обстрела боевиков за неделю были повреждены 144 дома и 8 многоэтажек, - глава Авдеевской ВГА Малыхин

За минувшую неделю в результате интенсивных обстрелов со стороны боевиков в Авдеевке (Донецкая область) были повреждены или разрушены свыше 150 жилых домов и зданий.

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Опрос: более половины американцев негативно относятся к России
Треть американцев (33%) считает Россию "недружественным государством", 22% называют ее врагом США, и только 16% видят в ней дружественную страну. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov.
Как отмечается, среди тех, кто голосовал на выборах президента за Дональда Трампа, "недружественной" Россию называют 45% опрошенных, а врагом - 10%. В то же время среди сторонников Хиллари Клинтон на выборах недружественной страной Россию считают 38% респондентов, а врагом - 39%.
Среди республиканцев процент считающих Россию "другом" в два раза выше (23%), чем среди демократов (12%).
Ранее опрос Левада-центра показал, что россияне стали лучше относиться к США и ЕС.
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Чому влада не вивозить місцевих мешкнаців? Це ж злочин!
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Cталактит


Вообще конечно история забавная.
Ты смотришь телевизор, по телевизору КрымНаш, Путин всех переиграл, Америка вот-вот сдохнет в агонии, а у тебя напротив квартиры стоит сталактит из говна.

Рубль скоро станет резервной валютой, искандеры смеются, весь мир опять "уважает" Россию, пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил, а у тебя напротив квартиры - сталактит из говна.

Ты смотришь в телевизор где тебе рассказывают что ты встал с колен, встаёшь с колен, идёшь в подъезд, а на тебя смотрит сталактит из говна.

И ни Путин, ни Шойгу, ни имперско-космические силы, ни ополчение ОРДЛО сталактит из говна убирать не спешат. Зато приезжают какие-то мужики, рубят говно топором, потом сжигают у тебя во дворе, облив керосином, ты смотришь как горит сталактит из говна , но вспоминаешь про телевизор, и в твоей душе хорошо, её переполняет гордость. Победили хунту - победим и сталактит!
Но причину никто не устранил, говно и прочие фекалии капают, сталактит растёт опять. Утешает одно - растёт он медленнее, чем госдолг Америки. Но каждый раз, возвращаясь домой, ты понимаешь - ты живёшь на параше. В буквальном смысле этого слова. 100 тысяч человек живут на Рублевке и еще 140 миллионов живут на параше. Они уже встали с колен. Но у них в доме сталактит из говна .
(Константин Кукушкин)
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Этим летом и осенью Авдеевку активно восстанавливали,повсеместно делались ремонты за бюджетные деньги и деньги иностранных благотворительных фондов,а теперь это все разбуярили кацапы,и никто уже не проверит сколько денег было стизжено......Гибридная война однако.
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И что ?... Что из этого следует ? Как читателю Цензора воспринять эту информацию ? - Реакции правительства не будет никакой.Не говоря уже от просроченного презика. Смысл глотать этот негатив ? Если ровным счетом,ничего не будет !
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Я тебя понимаю..Возможно ты хочешь разбавить негатив ихними проблемами. Но разве это решит ,наши ? По этому вопросу.
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Ну так а шо,целый день,обстрелы,разрухи,похороны,они этим вганяют народ в отчаяния,смиритись и молчите
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Главная проблема что из за блокады нет угля...
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Нет угля - нет денег.Нет денег - нет оффшоров )) Негодяи ! )))
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Угля на планете еще валом и цена такая же как у ушлепка ахметова.
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Главная деталь в Точке-У - это дизельный двигатель 740.50-360. Иначе она не полетит и бесполезны будут пилот и 3 стюардессы.
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Вопрос ???
за сколько времени можно построить 25 км ЛЭП 150 кВ что бы Авдеевку запитать от Бахмута
(пс Центральная 330)
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Обосрались москали ,все их действия от зависти - ютуб - «Путина раздражает успех Украины»
" Россию раздражают успехи украинской экономики --зам главы администрации президента К.ЕЛИСЕЕВ в комментарияхдля Украинская правда"
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Кто знает, ненавидящих Украину жителей Авдеевки после этого станет меньше?
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Украинские силовики повредили ЛЭП, питающую Горловку
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"В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света.
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"В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света."
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А чего спамим ,господа?Я привел лишь слова зам главы администрации преза!...СТЫДНО!!!!!... Обосрались москали ,все их действия от зависти - ютуб - «Путина раздражает успех Украины»
" Россию раздражают успехи украинской экономики --зам главы администрации президента К.ЕЛИСЕЕВ в комментариях для Украинская правда"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате обстрела боевиков за неделю были повреждены 144 дома и 8 многоэтажек, - глава Авдеевской ВГА Малыхин
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