В результате обстрела боевиков за неделю были повреждены 144 дома и 8 многоэтажек, - глава Авдеевской ВГА Малыхин

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Треть американцев (33%) считает Россию "недружественным государством", 22% называют ее врагом США, и только 16% видят в ней дружественную страну. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov.
Как отмечается, среди тех, кто голосовал на выборах президента за Дональда Трампа, "недружественной" Россию называют 45% опрошенных, а врагом - 10%. В то же время среди сторонников Хиллари Клинтон на выборах недружественной страной Россию считают 38% респондентов, а врагом - 39%.
Среди республиканцев процент считающих Россию "другом" в два раза выше (23%), чем среди демократов (12%).
Ранее опрос Левада-центра показал, что россияне стали лучше относиться к США и ЕС.
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Вообще конечно история забавная.
Ты смотришь телевизор, по телевизору КрымНаш, Путин всех переиграл, Америка вот-вот сдохнет в агонии, а у тебя напротив квартиры стоит сталактит из говна.
Рубль скоро станет резервной валютой, искандеры смеются, весь мир опять "уважает" Россию, пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил, а у тебя напротив квартиры - сталактит из говна.
Ты смотришь в телевизор где тебе рассказывают что ты встал с колен, встаёшь с колен, идёшь в подъезд, а на тебя смотрит сталактит из говна.
И ни Путин, ни Шойгу, ни имперско-космические силы, ни ополчение ОРДЛО сталактит из говна убирать не спешат. Зато приезжают какие-то мужики, рубят говно топором, потом сжигают у тебя во дворе, облив керосином, ты смотришь как горит сталактит из говна , но вспоминаешь про телевизор, и в твоей душе хорошо, её переполняет гордость. Победили хунту - победим и сталактит!
Но причину никто не устранил, говно и прочие фекалии капают, сталактит растёт опять. Утешает одно - растёт он медленнее, чем госдолг Америки. Но каждый раз, возвращаясь домой, ты понимаешь - ты живёшь на параше. В буквальном смысле этого слова. 100 тысяч человек живут на Рублевке и еще 140 миллионов живут на параше. Они уже встали с колен. Но у них в доме сталактит из говна .
(Константин Кукушкин)
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за сколько времени можно построить 25 км ЛЭП 150 кВ что бы Авдеевку запитать от Бахмута
(пс Центральная 330)
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" Россию раздражают успехи украинской экономики --зам главы администрации президента К.ЕЛИСЕЕВ в комментарияхдля Украинская правда"
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" Россию раздражают успехи украинской экономики --зам главы администрации президента К.ЕЛИСЕЕВ в комментариях для Украинская правда"
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