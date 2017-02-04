Боевики обстреляли электриков, проводивших ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку, - Цеголко

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Вот вам Ватанны Донбасса плата от ваших обажаемых Кремлевских сатанистов ...
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а вы ,два ватных дебильных кацапа-друзяки
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Это не они Авдеевку артой утюжат.
Так что на ремонт нужно отправить детишек ПРастов, во главе с выблядками Мертвечука.
Спорим, что если предварительно по ТВ и в Нэте широко презентовать этот проект - ни один снаряд на этих "ремонтников" не упадет?
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/rf-peregovorah-normandskom-formate-nastaivaet-1486216985.html
Россия выступает также за выплаты пенсий в ДНР/ЛНР и отмену блокады Донбасса Российская Федерации в ходе дипломатических контактов в нормандском формате сменила позицию и теперь настаивает на официальной отмене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом говорится в материале на сайте DT.UA со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что переговорные позиции российской стороны в рамках нормандского формата изменились и теперь она настаивает на обязательном пенсионном обеспечении жителей оккупированных территорий, отмене любых форм блокады и официальной отмене АТО на Донбассе. В то же время, по данным источников, Россия по-прежнему выступает против передачи Киеву контроля над границей и постоянного мониторинга ОБСЕ на этом участке. Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова обсуждать замену главарей ДНР/ЛНР компромиссными фигурами.
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Ну сколько вам говорить! Нет там не каких боевиков. Просто нет. Если это даже не военнослужащие российской армии, а просто оборваны наркоманы, алкашня, да и просто наемники гастарбайтеры с россии, но они все ровно управляются генштабом россии и обеспечиваются оружием россии, продовольствием, и т. дальше, то этот зброд и есть часть регулярной российской армии. Ну такая россия, она всегда такая и была. Орда!
ЦЕНЗОР не пропускайте таких коллоборанских заголовков.
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А блокаду залізниці зробити повну. Молодці блокадники А ті хто на них котить бочку повинні бути перевірені на спонсорство терористів
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- что он не контролирует ситуацию и нужно договариваться непосредственно с захарченками, что покажет что у нас внутренний конфликт и он здесь не при чем
- смотрит на реакцию мира и в основном Трампа, будут ли бить по пальцам или нет
- хочет показать Украине, что нам никто не поможет и выход один: идти на уступки х..лу
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от пс Центральная (330\150 кв) до Авдеевки всего 23 км
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P.S. Рагуль вже зніс свое повідомлення, але довбнів які повелися на банальний фейк повнісінько. Фото зброї яке було опубліковано було зроблено ще в 2012 в Лівії. Господи, люди ну 3 рік війни, Вам мало феків від русні, так вже починаете вестися на брехню від власнх довбойобів? А у цього підора Романа 46 тис. підписників.
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