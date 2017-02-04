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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: обстрел (5379) ремонт (626) электроэнергия (978) Авдеевка (1031) Цеголко (110)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики обстреляли электриков, проводивших ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку, - Цеголко

Соответствующую информацию отправлено ОБСЕ и международным партнерам Украины.

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какое там письмо по счету получил жебривский?
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он эти письма "получает" так же как "договаривается" с блокирующими в бахмуте!!!
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фейковая страна, фейковые люди, фейковые бумажечки
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ибо нефиг - с кафапскими скотами о чем то договариватся - Сириию стерли с лица земли что бы сделать Шторм Беженцев - кацапский план отчевиден они бомбят мирное население что бы был шторм беженцев в Украине ...
Вот вам Ватанны Донбасса плата от ваших обажаемых Кремлевских сатанистов ...
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Наши власти дебилы бля,правильно лошадь про них говорила.
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та да....они организкют оборону,восттанавливают армию,вооружают и экипируют ее-они враги..
а вы ,два ватных дебильных кацапа-друзяки
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Забыл про оффшоры дополнить.Про торговлю с врагом.За другие преступления.Которые раскроются в ближайшее время.И все твои отмазки их ,накроются тазом.Медным.
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Пусть рюкзаков выдаст каждому электрику наградной "Глок", чтобы могли отстреливаться, а их бригадиру пулемет "Максим".
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А еще лучше чтоб в той бригаде работали сынки разных там Парашенок,Гнойсманов,Луценок......
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)))))
Это не они Авдеевку артой утюжат.
Так что на ремонт нужно отправить детишек ПРастов, во главе с выблядками Мертвечука.
Спорим, что если предварительно по ТВ и в Нэте широко презентовать этот проект - ни один снаряд на этих "ремонтников" не упадет?
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я ж говорил...Жебривского туда прорабом, бл. Идиоты.
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Как по-настоящему борятся с коррупцией, или пример, достойный для подражания

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эти письма уже подзадрачивают. и зарплаты ж выманили себе не детские почтальоны . твою мать.
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Электрики эти цивильные или военные? Зачем так рисковать.
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РФ на переговорах в нормандском формате настаивает на отмене АТО, - источники
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/rf-peregovorah-normandskom-formate-nastaivaet-1486216985.html
Россия выступает также за выплаты пенсий в ДНР/ЛНР и отмену блокады Донбасса Российская Федерации в ходе дипломатических контактов в нормандском формате сменила позицию и теперь настаивает на официальной отмене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом говорится в материале на сайте DT.UA со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что переговорные позиции российской стороны в рамках нормандского формата изменились и теперь она настаивает на обязательном пенсионном обеспечении жителей оккупированных территорий, отмене любых форм блокады и официальной отмене АТО на Донбассе. В то же время, по данным источников, Россия по-прежнему выступает против передачи Киеву контроля над границей и постоянного мониторинга ОБСЕ на этом участке. Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова обсуждать замену главарей ДНР/ЛНР компромиссными фигурами.
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так обсе домовилось, що стілять не будуть) А винуватили зроблять блокадників)))
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Правильно, хочуть,щоб все було як в руцком мірє. Розруха та срач. Буде наука донбасні тупій як виходити та кричати Путін пріді і спасі ат біндер. Прийшов Путін, вьол по самиє памідори. Задоволена донбасня? Процвітаєте?
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так кацапов ночью можно ловить... приманка хорошая...
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Це все, що треба знати про письмові обіцянки від кацапів.
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Сепары как в тёплой ванной - светло, тепло, уютно. И это мы их обеспечиваем этим комфортом. Им должно быть темно, холдно и СТРАШНО. Тогда мы победим.
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Боевики обстреляли электриков, ....

Ну сколько вам говорить! Нет там не каких боевиков. Просто нет. Если это даже не военнослужащие российской армии, а просто оборваны наркоманы, алкашня, да и просто наемники гастарбайтеры с россии, но они все ровно управляются генштабом россии и обеспечиваются оружием россии, продовольствием, и т. дальше, то этот зброд и есть часть регулярной российской армии. Ну такая россия, она всегда такая и была. Орда!
ЦЕНЗОР не пропускайте таких коллоборанских заголовков.
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Вчера так и писал- мазохисты! Или ё.нутые мазохисты. Пускай новое письмо ждут от говно-организации сцкк... Это уже не действительно. В натуре дебилы... Та и эллектрики не лучше.
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Япона мать..!!!!, пан Жебривський, як шо будете йти до туалету, захватить з собою " пісмені домовленності" з террористами, і прочтить їх ,після використування цього паперу по призначенню.
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Интересно какой убыток получает в день Метинвест Ахметки от простоя авдеевского коксохима?
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В зависимости от падения объема экспорта ч/металла. Хорошего мало. Падают отчисления в бюджет, реализация валютной выручки.
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не варто відновлювати поставки ел енергії, води і будь-чого до лугандону... поки стріляють всі пункти перетину мусять бути закриті на в*їзд до лугандонії ( безпека людей - і тд.)
А блокаду залізниці зробити повну. Молодці блокадники А ті хто на них котить бочку повинні бути перевірені на спонсорство терористів
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Средняя популярная была. Как шашки в такси.
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Да поймите, долбо*бы...Мы, когда в Марьинке стояли...у нас электрика В РОБЕ со столба фактически снайпер снял. Это РУССКИЙ *банный снайпер! Местное сепарье так на делает! СЕПАРЫ донбасские стреляют в УКРОПОВ ( в нас)...но они не стреляют по своим СОСЕДЯМ И РОДИЧАМ! ПОТОМУ ЧТО- СВОИ! Хомяки клавиатурные! Запомните! ГАТИТЬ БЕЗ РАЗБОРУ ПОВСЕМУ ПОДРЯД могут только кацапье ИЗ ЭРЭФИИ. Потому что им ВСЕ ПО*УЙ! Поэтому это НЕ БОЕВИКИ! ЭТО КАЦАПСКИЕ РЕГУЛЯРЫ. Им похер ДНР, ЛНР, Укропы (мы). Вдолбите это себе в башку! Их СЕЙЧАС уже 70% там. Семьдесят!
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ГЕО , скажи УКРАИНЦЫ так и не поняли с кем связались ???!!! я понял еще 1992 г. в приднестровье , пока КАЦАПУ яб...ло НАЗАД не повернешь, он не успокоется....как это УКРАИНЦАМ доказать , ума не приложу.....
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Раша! Сцуко! Саакашвили говорил, что с абхазами и осетинами был шанс! Но кацапские регуляры убрали физически местных "ватажков". И СТАЛА ВЕРТИКАЛЬ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ! ВСЕ!!! С этого момента начался ЗВИЗДЕЦ. Та и с ДЫНЫРЫ-ЛЫНЫРЫ. С кацапскими РЕГУЛЯРАМИ вообще не очем говорить. Их нажо выжигать. напалмом, сцуко! Я, проведя в "нулевке" 10 месяцев подряд, знаю, что говорю. Местное сепарье когда ведет бой...и РУССКИЕ когда ведут бой...это сразу видно. Мы прошли и через российсую десантуру, и чере русских морпехов, и через русский спецназ МВД, воевали и с местными, и с кадыровцами, и с сербами. Самые отмороженные, которым по*уй...дети...дома...детсадики, больницы...это - РУССКИЕ РЕГУЛЯРЫ.
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А мы им поставляем (БЕСПЛАТНО) свет, водичку, газ и тнп. МЫ - гуманисты, блядь!
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Там даже самый ТУПОЙ гопник местный..уже начинает прозревать. Хотя можно было прозреть еще в 2004 году. Подожди...там еще будет внутреннее восстание. Там все к этом у идет. Никто в мире, как русские...не могут так всех против себя настроить. Еще местное сепарье будет против них воевать. Посмотришь. Московия - это то место, куда упал дьявол после проклятия Богом. ЧИСТОЕ ЗЛО. Именно ЗЛО.
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х..ло массироваными обстрелами хочет показать следующее:
- что он не контролирует ситуацию и нужно договариваться непосредственно с захарченками, что покажет что у нас внутренний конфликт и он здесь не при чем
- смотрит на реакцию мира и в основном Трампа, будут ли бить по пальцам или нет
- хочет показать Украине, что нам никто не поможет и выход один: идти на уступки х..лу
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Впихнуть невпихуемое, оставьте все как есть, людей переселите, идет война.
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а за 2 года не могли построить ЛЭП для запитки Авдеевки ??
от пс Центральная (330\150 кв) до Авдеевки всего 23 км
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.....помню как в ИЧКЕРИИ восстанавливали мост ч\з терек ))))) аж 24 раза выделяли деньги на его восстановление и НИ РАЗУ его не ВОССТАНАВЛИВАЛИ !!!! пока по настоящему не прикратили ВОЙНУ !!!!! так и у нас ....СТАРО как МИР !!!!
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Разбтртие фильтровальную станцию Пуская долбасане снег жрут вместо воды и нечистоты на голову рашистов выливают
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Как уже это заебало!!! Отключить этим пидарам газ, свет и воду - и пусть сосут в темноте и холоде. Это будет АТО.
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А тим часов наші мережеві воїни продовжують з радістю їсти гівеничко від різних патрійотів-боруцкнів-блокаторів, які іноді за незрозумілих для мере причин мають депутатські мандати.
P.S. Рагуль вже зніс свое повідомлення, але довбнів які повелися на банальний фейк повнісінько. Фото зброї яке було опубліковано було зроблено ще в 2012 в Лівії. Господи, люди ну 3 рік війни, Вам мало феків від русні, так вже починаете вестися на брехню від власнх довбойобів? А у цього підора Романа 46 тис. підписників.

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Аваковщина! Цинізм, свавілля та беззаконня у Голосіївському УП ГУНП у м. Києві...... (Відео) Без коментарів. Корумповані співробітники поліції перешкоджають роботі журналіста інформаційного агентства ЄСФ-ІНФОРМ Святині А.В. та не дают ознайомитись з матеріалами перевірки за його заявами... "... Слов'ян будуть відстрілювати пачками, знищувати тисячами - на кордонах, де євреї не служать, в миротворчих силах, тероризмом, замовними і кримінальними вбивствами". - Це слова рабина Синедріону (Духовного управління євреїв в Росії) Ребе Менахем Мендел Шнеєрсона. http://partiyslovyan.blogspot.com/2017/01/blog-post.html


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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики обстреляли электриков, проводивших ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку, - Цеголко
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