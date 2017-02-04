По подозрению в терроризме в Вене задержаны 22 чеченца

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 Форум Украины(577326)
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в Вене!... В ВЕНЕ!!...
ну фсё австрияки - готоФьте бутылки...
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А вдруг это чеченцы-дудаевцы? Которые там уже лет 20 обитают (в статье же не уточнено).
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Пусть и дудаевцы не прячутся по заграницам, создавая неудобства местным, а берутся за оружие и освобождают свою землю от кацапов.
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Интересно как? Со стороны Грузии что-ли нападают?
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Каком к верху: головы есть, вот пусть и думают как. Было бы желание, решение проблемы нашлось бы: не они первые, не они и последние... В конце-то концов ныкаясь по заграницам свою землю не отстоишь, не ???
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Поддерживаю на все сто. Это как лугандонцы, которые типа "мужчины", разбежались по всем кустам Украины вместо того, чтобы свою землю и родных защищать.
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А чего вы так за переживали за местных? Чего-то австрияки не очень сильно переживают за Украинцев! По поводу Дудаецов они хорошо бьют оккупантов, не даром у кадырова много тысячная охрана!
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Молодцы . Только благодаря бдительности людей иначе понимаете чем это закончилось бы
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Путлеру- срочно-
Защитите права рузгоязычных в Вене!
Хе-хе, хозяев мацквы повязали.
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Нет такой страны, субъекта международного права как чечня, т е все они россияне, выходцы из срашки, рф.
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Если война не может разбудить население Украины, то такие интервью тем более.Страна гибнет на глазах, а настоящие ЛИДЕРЫ НАЦИИ так и не появляются. Еще не ДНО?
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В США тоже в Бостоне чеченцы взрыв организовали. Совпадение?
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В Бостоне взрыв организовали спецслужбы , доказано .
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А за что тогда судят братьев Царнаевых? Если уже все доказано.
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Фу какая мерзкая ботоксная рожа, а эти зубы вставные вообще отпад
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Австрия . до 54 года была под советами. можно и придумать повод. да и гдровцы тоже скучают
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Не "Чеченца", а "кадыровца"!
Разница, как между человеком и навозной гусеницей...
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В октябре прошлого года, на площади Св. Стефана в Вене, пришлось обходить целую демонстрацию рыжебородых дебилов и дебилок в чадрах выкрикивающих какую-то муйню на арабском и с портретами какого-то террориста в чалме...Никто не спешил звонить в органы.
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Да, даже "Вечерние вести" молчат. :D
М.б. без Лазаренко эта встреча не имела смысла, а он отказался или не пригласили.
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Давно пора перестать называть пророссийскими СМИ вроде "Страна.юа" или "Весте". Они не пророссийские - а откровенно российские, и откровенно и целенаправленно работают на Кремль. На украинском у них есть только прописка. В самый разгар кровавых боев под Авдеевкой, инспирированных Кремлем, страной прокатилась очередная волна российской пропаганды в якобы украинских СМИ. Яркий пример: сайт "Страна.юа", который в эскалации конфликта прямым текстом обвиняет Киев. Мол, сепаратисты здесь ни к чему, а во всем виноваты украинские военные.
Весь смысл статьи сводится к следующей манипуляции: "продвижение украинских войск из "ничейной земли" приводит к обострению ситуации на фронте и дает повод обвинить Украину в нарушении Минских соглашений". Это - полнейшая ложь, которую могли придумать только извращенные мозги кремлевских политтехнологов.
http://www.depo.ua/rus/politics/yak-kreml-zapustiv-bilshovicku-tehnologiyu-kapitulyaciyi-20170203512822
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Рекомендую посмотреть австрийский фильм " повар-вор" про руцьку мафию в Вене в наши дни.
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Я обьединил две профессии, при совке все повара домой воровали.
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Vadim Zablotsky поширив посилання.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа", сообщил информацию, что бойцы ВСУ вышли в район Спартака и взяли под огневой контроль трассу Донецк - Горловка. Одна команда бойцов ВСУ уже в районе Спартака, а вторая - заняла господствующую позицию, дающую огневой контроль над трассой Донецк - Горловка в районе "Царского села", сообщает Снегирев. Именно из этих районов все время и работали "Грады" по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Снегирев сообщил, что в результате атаки на позиции боевиков последние понесли ощутимые боевые потери. Цифра погибших боевиков колеблется от 80 до 100 человек. Руководство боевиков признало, что украинская артиллерия уже не та, что три года назад, и сейчас она работает точечно и бьет практически без промахов, заявляет Снегирев.
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Разницы нет. Каждый народ должен жить на своей земле и при необходимости отстаивать её территорию, покой и закон с оружием в руках хоть от кадыровцев, хоть от кацапов.
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Абреки попутали Вену с Москвой, где они хрен ложили на кацев.
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А может они в Донецке на воровали себе на жизнь в ЕС? Зачем им тогда Чечня? Вот и прутся в ЕС.
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Им на кацапии нормально-хозяева они там, дань им платят, вся вЯликая на них пашет и вякнуть боится
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В Граце , в австрийских горах , арабки с колясками как у себя дома. После того, как ЕС нас мурыжит с безвизом три года, это зрелище шокирует.
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По подозрению в терроризме в Вене задержаны 22 чеченца

Я вас умоляю. Только не чеченцев, чеченцы - это свободный и добрый народ.
Но как говорится, в семье не без урода. Называйте их как хотите, например кадыровцы, муртады, ... Но это не чеченский народ.
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Сколько раз наблюдал как толстожопые арабки загружаются со всем выводком в автобус безплатной соц. помощи! Это болезнь такая что от неё пухнут так?!
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Европа просыпайся! Все эти терракты связаны с РФ и хуйлом!
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В Москве это свадьба в Европе терроризм,подумайте кацапы в каком дерьме вы живёте
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ПУТЕШЕСТВИЕ С УБИЙЦЕЙ
Несколько дней тому назад глубокой ночью ехала я с кучей вещей из Петербурга на арендованном грузовичке. Ну, вернее, это был не грузовичок, а газель из фирмы "Грузовичкофф".
У них есть такая услуга, можно вызвать грузовую перевозку в любой город не заранее, а вот прямо когда понадобится.
Водитель мне сначала показался довольно старым человеком, потом-то я узнала, что ему всего сорок пять. Старым он выглядел из-за совершенно седой бороды и почти таких же волос.
Ну, едем, разговариваем. За жизнь конечно.
Выясняется, что до Грузовичкоффа он работал в милиции. Потом выясняется, что был в Чечне во время войны. Тут я смекаю, что был он там, конечно, в составе питерского ОМОНа, а хуже ОМОНа - не питерского, а любого - в Чечне ничего не было. Безо всяких исключений.
Ну, - невинно спрашиваю - Вы в Чечне в командировке были?
- Ага, - говорит.
- В ОМОНе? - уточняю.
- Ага, - говорит он опять.
Едем дальше.
Вдруг он начинает рассказывать:
- Я потом еще в Абхазию ездил, грузин пострелять.
Так и сказал, грузин пострелять.

Повисает пауза. Потом я спрашиваю:
- И как, хорошо постреляли? Или в Чечне лучше?
- В Чечне, - отвечает, - я защищал терских казаков, которых притесняли. А в Абхазии - абхазцев.
Ладно.
Спрашиваю дальше:
- А чего же на Донбасс не поехали? - понимая, что война, и особенно ТАКАЯ, - это его нутро.
- А не поехал, - отвечает, - потому что это не мое, не вижу там себе места. Захотели свободы от хунты - вот пусть и борются за нее сами. Но я туда несколько раз от разных питерских организаций возил гуманитарку. В Луганск. Многие люди через нас передавали посылки родственникам, сначала мы брали, а потом перестали, не хрена посылки свои слать с гуманитаркой.
Потом очень обыденно стал рассказывать про воровство из больших белых фур гумконвоев РФ, про супермаркеты жены Плотницкого и что-то там еще совсем банальное и без него известное.
А я сижу рядом и все думаю, как он людей убивал, особенно почему-то про грузин думаю, и что-то там хрюкаю в ответ не очень понятное, потому что больше всего на свете мне хочется из этой машины убраться. Ну или его убрать.
А вокруг нас черная непролазная ночь. И ни одного огонька и ни одной машины - есть такие куски по дороге из СПБ в Москву.
И тут черт меня дергает сказать про российских военных в Луганске, - я-то их своими глазами видела и слышала их чистую русскую речь, а один человек мне даже показывал, где они жили в центре города.
Говорю я примерно следующее: - Ну там военных-то наших полно, они вам как-то помогали?
Происходит невероятное: водителя начинает трясти, он вцепляется в руль, зажимает его какой-то мертвой хваткой, поворачивает ко мне побелевшее от ненависти лицо и орет:
- Сука, бл..дь, заткнись! Нету там наших военных, нету, понятно, запомнила?
А вокруг черная ночь.
- Как же, - говорю, - нету, когда я их лично видела?
- Нет, - орет он, - сука, ты не видела, врешь ты все, паскуда, это просто туда гуманитарка идет военная, а люди сами себе пришивают нашивки от любви к России.
И прямо подпрыгивает на сиденье, и корежит его всего, и чувствую, вспоминает, как людей мочил в Чечне и Абхазии.
Но я все-таки бесстрашно пробую не сдаваться:
- Я же слышала как они разговаривают на чистом русском языке!
- В гости люди приехали просто, сука, заткнись! - орет. И продолжает - бдь, бдь,бдь,бдь, сука-а-а-а-...
И колотит руками по рулю.
- Еще раз назовешь сукой и будешь орать, - внезапно для самой себя говорю я ледяным тоном, - жалобу накатаю.
Он замолкает, и мы не разговариваем до самой Москвы.
Сколько же такой отравленной войной заразы разбрелось по нашим бесконечным просторам, затерявшись в них, укрывшись, но всегда готовых снова вернуться к своему ремеслу...
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ну что толерантные вы наши европейцы, сейчас вы узнаете что такое "ударить по вене"...и в прямом, и в переносном смысле...
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суббота, 4 февраля 2017 г.Путину светит двадцатка, и не в Гааге, а в России - эксперт Сейчас я вам расскажу, почему в течение уже очень многих недель каждое воскресенье т.н. "власти" закрывают Красную площадь. Закрывают для всех. Вы этого не заметили? Да, каждое воскресенье. Из-за нового политического протестного движения, - пишет сегодня финансист и публицист Слава Рабинович.


Но всё по-порядку.

Вы действительно думаете, что на т.н. "выборах" в 2018 году может победить кто-нибудь другой, нежели путин? На каком основании?

У вас что, это основание радикально другое, нежели в 2012 году, когда для того, чтобы его инаугурировать, понадобилось зачищать всю Москву от всех граждан города и его гостей?

А почему сейчас по-другому? По-моему, будет не точно так же, а ещё круче, намного круче, потому что этот международный, военный и государственный преступник больше не борется за власть и деньги: он борется за свою свободу и, на самом деле, жизнь.

В тему - Stratfor: Путин находится у критической черты

Сообщник путина - государственный преступник и жулик дмитрий медведев, "держатель стула" - в 2011 году вытащил свои краплёные карты и изменил 81-ю статью Конституции, которая гласила, что президент РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) избирается сроком на четыре года. Он вписал туда "шесть", для путина.

В до-медведевском оригинале эта статья звучала так:

Статья 81

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на четыре года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Понятно вам? "Не более двух сроков подряд", что является КОНСТИТУЦИОННЫМ максимумом. Здесь, в Конституции, нигде не написано, что "неподряд - можно". НЕ БОЛЕЕ двух сроков подряд. Только двух сроков, которые идут подряд.

Путин - самозванец. Он не президент. Он - никто. Вернее - государственный преступник. Он совершил тягчайшее преступление, в сговоре со своей ОПГ, предусмотренное ст. 278 УК РФ:

"УК РФ, Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти -

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет".

В тему - Двуглавая безмозглая курица. Последний забег - Саша Сотник

Путину светит двадцатка, и не в Гааге, а в России, и только по этой одной статье. Путин В.В. не является президентом Российской Федерации, и в 2012 году не имел права им становиться. Импичмент может быть объявлен президенту, избранному в соответствии с законодательством страны. Гражданин путин никакой не президент, а банальный самозванец и уголовник.

И "власть" он просто так никогда, никогда, никогда не отдаст. Не отдаст её на выборах, не отдаст её мирно.

Поэтому и родилось новое оппозиционное движение - оно называется "Новая оппозиция". О нём ещё мало кто слышал, но очень скоро услышат многие, очень многие. Потому что оно началось на улицах Москвы, перекинулось в Санкт-Петербург и, в течение буквально 3-4 месяцев охватило 50 (!!!) городов России. Вы читаете правильно - давайте теперь прописью: пятьдесят городов России.
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Очень важное уточнение, после которого козломордое отродье побёгло покупать вазелин:

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Цензор.НЕТФорум УкраиныПо подозрению в терроризме в Вене задержаны 22 чеченца
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