В Угледаре 17-летняя девушка выпрыгнула с четвертого этажа

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, Дмитро Черних
, Александр Кравченко 5eb5371e
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Ось і перша ластівочка! Блокадники виявили в одному із залізничних составів, який прямував у ДНР, стрілецьку зброю!!!
Rostyslav Demchuk
Ось і перша ластівочка!
Блокадники виявили в одному із залізничних составів, який прямував у ДНР, стрілецьку зброю: крупнокаліберні кулемети і гранатомети класу «муха», «ігла»… http://ukr-biz.com.ua/
Хлопці взяли за шиворот начальника станції Бахмут. Той зізнався, що нає про такі перевезення. Але, запевняє, що СБУ наказала про це мовчати. У них, мовляв, свій гешефт, в обін на полонених.
Явний посчерк Тандіта.
http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_396.html
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http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_165.html
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Видео. Блокада Донбасса: выяснились ошеломляющие детали торговли с оккупантами
http://goruzont.blogspot.com/2017/02/300.html
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в вагонах оружие, боеприпасы, медикаменты,бронепластины, капсюли к детонаторам, лес для блиндажей...
гумконвои из рф, говорите?? ага... шоколадные...
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Адміни, агов!
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Но до сих пор этот канал не врал.
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репрезентативно ...
цензоряне ---трохи заведенные психи.. ))в бандеровском смысле слова...
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и логичное...
и да,во все времена при всех маломальски значимых исторических событиях неподалеку стояли наблюдательные серые ,невзрачные люди, "с блокнотиком в руках" и очень старательно все записывали...
Для чего? Вопрос,думаю,риторический...
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в сети их вообще немало, анонимность притягивает и в интернете раскрываются практически полностью в реале ж даже такие придурки всё же соображают что лучше не проявляться, подсознательно, конечно скорее, инстинкт самосохранения не смотря на все сбои чаще всё же работает
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но есть и социопаты на работе, такая их роль...поднимать волну"
они отличаються от настоящих психов)...
присмотритесь, видны определенные закономерности в их поведении.
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.....
Опять сосет под ложечкой
Пpивычнее yже -
Убийца на обложечке,
Девyлька в неглиже.
Любyйтесь, люди, мальчиками,
Палящими в бpоске
И девочками с пальчиками
Hа спyсковом кpючке.
1974 г.
Ваpиант последнего кyплета:
Hаш миp кишит неyдачниками
С топоpиками в pyке,
И мальчиками с пальчиками
Hа спyсковом кpючке.(с)
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