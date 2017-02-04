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Теги: Нацполиция (5873) самоубийство (479)
Тему создал: редактор новостей

В Угледаре 17-летняя девушка выпрыгнула с четвертого этажа

В Угледаре несовершеннолетняя девушка выпрыгнула с 4-го этажа, в результате чего получила многочисленные травмы мягких тканей. Сейчас девушка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

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Мда...повезло ей, сравнительно отделалась. Надеюсь что после этого она навсегда выкинет из головы мысли о суициде.
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Як шо правда, то це страшний злочин перед Україною
Ось і перша ластівочка! Блокадники виявили в одному із залізничних составів, який прямував у ДНР, стрілецьку зброю!!!

Rostyslav Demchuk
Ось і перша ластівочка!
Блокадники виявили в одному із залізничних составів, який прямував у ДНР, стрілецьку зброю: крупнокаліберні кулемети і гранатомети класу «муха», «ігла»… http://ukr-biz.com.ua/
Хлопці взяли за шиворот начальника станції Бахмут. Той зізнався, що нає про такі перевезення. Але, запевняє, що СБУ наказала про це мовчати. У них, мовляв, свій гешефт, в обін на полонених.
Явний посчерк Тандіта.
http://goruzont.blogspot.com/2017/02/blog-post_396.html
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За добу через станцію Курдюмівка не пройшло понад 300 вагонів з і на окупованій РФ Горлівки. Це серйозний удар по фінансуванню тероризму
Видео. Блокада Донбасса: выяснились ошеломляющие детали торговли с оккупантами
http://goruzont.blogspot.com/2017/02/300.html
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И это только через ОДНУ станцию!
в вагонах оружие, боеприпасы, медикаменты,бронепластины, капсюли к детонаторам, лес для блиндажей...
гумконвои из рф, говорите?? ага... шоколадные...
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Лилия Стацкая , якесь стерво тебе постійно спамить.

Адміни, агов!
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Я знаю , догадаться не трудно, кому не нравится .
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Жалкую, що форум анонімний...А то писок би начистив.(Не являясь сторонником физического воздействия, тем не менее считаю: при определённых обстоятельствах альтернативы ему нет)
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ссылка даже в Германии работает, вот только за такие вещи солдаты уже перестреляли бы половину виновных, а не постили это в нете.
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С каких это пор ПЗРК "Игла" стал гранатометом, а РПГ-18 (реактивная противотанковая граната) определили туда же ?
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Новость есть на фейсбуке, поверь , я в ужасе и первая молюсь , чтобы это было неправдой.
Но до сих пор этот канал не врал.
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Будем посмотреть. Коллеги по конторе не отзванивались.
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это фэйк, фотки левые не ведитесь и не постите фигню
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Торговля с террористами давно уже не фейк, а фигня для тех , кому это выгодно.
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Судя по количеству новостей на Цензоре "разбились, зарезал, убили, выпрыгнула, зарубил" и т. д. какая то группа анонимных психологов ставит эксперименты, чтобы выяснить по комментариям степень жестокости социума, может по этим комментам он вычисляют, сколько народ ещё терпеть сможет и когда "пружина лопнет".
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мы не есть обьективная фокус-группа..

репрезентативно ...
цензоряне ---трохи заведенные психи.. ))в бандеровском смысле слова...
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Как раз, это самая объективная фокус-группа, как фитиль и катализатор взрыва социума, это же не опрос, пойдете вы на выборы или нет. Аморфные граждане Цензор не посещают и им вообще плевать, что и как происходит в Украине.
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добре: есть бензин, масло,искра...где же тряпка?)
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Неплохая аллегория, но я все же хотел бы вам привести свою, на примере ручной осколочной гранаты оборонительного боя. Сама граната без запала угрозы не представляет. Но даже с вставленным запалом, она тоже безопасна поскольку запал удерживает чека. Но и чека тоже страхуется кольцом, которое можно выдернуть, но граната не взорвется, поскольку можно удерживать чеку пальцами руки. Я не могу точно сказать, какую группу эти возможные экспериментаторы из посетителей Форума отнесут к перечисленным мной элементам подрыва самой гранаты, поскольку профессионалы по фразам каждого поста могут отнести человека к той или иной группе, но согласитесь, что такая вероятность всё же существует.
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Академик павлов так не считал, да и его собаки тоже, зажглась лампочка, можно кушать.
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яркое сравнение,что и сказать...

и логичное...
и да,во все времена при всех маломальски значимых исторических событиях неподалеку стояли наблюдательные серые ,невзрачные люди, "с блокнотиком в руках" и очень старательно все записывали...
Для чего? Вопрос,думаю,риторический...
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проще говоря социопаты, да, тут много нездоровых, это бросается в глаза сразу,
в сети их вообще немало, анонимность притягивает и в интернете раскрываются практически полностью в реале ж даже такие придурки всё же соображают что лучше не проявляться, подсознательно, конечно скорее, инстинкт самосохранения не смотря на все сбои чаще всё же работает
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здесь,на цензоре, тот еще шанхайчик!
но есть и социопаты на работе, такая их роль...поднимать волну"
они отличаються от настоящих психов)...
присмотритесь, видны определенные закономерности в их поведении.
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да, я знаю, но полёт их фантазии ну троллинг о многом говорит, сами понимаете, ну то есть напр. -двум разным работникам дать одно и тоже задание но каждый будет по своему это делать, на что горазд, так ведь?
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Задание может быть одно, но скорее всего каждому задание дается в разрезе конкретных пользователей, которые уже разделены на группы и занесены в списки "друзей", чтобы анализировать их посты Ведь здесь другом может стать любой, не считаясь с желанием каждого, конкретного "друга" и удалить из списка друзей его нельзя.
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Та да!Плюсануть ещё к этому психанализ таких шоу,как"Последний герой",проводимых во всех почти странах,то можно получить нехилый портрет наций
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Странная ванная комната, с таким большим окном...
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Может Ст. 120 Доведение до Самоубийства, но никак не ст.15 ч. 1 ст. 115 ККУ- это бред.
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Жители г. Серова ритуально предали огню фекальный сталагмит https://youtu.be/ZWJ1i6thWw0
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Высоцкий как об этом написал:
.....
Опять сосет под ложечкой
Пpивычнее yже -
Убийца на обложечке,
Девyлька в неглиже.

Любyйтесь, люди, мальчиками,
Палящими в бpоске
И девочками с пальчиками
Hа спyсковом кpючке.
1974 г.

Ваpиант последнего кyплета:

Hаш миp кишит неyдачниками
С топоpиками в pyке,
И мальчиками с пальчиками
Hа спyсковом кpючке.(с)
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Странные вещи происходят в этой стране.Недавно 16-ти летняя покончила. Наверное из-за повышения уровня экономики,про которую грося говорил.
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Ага в 16 лет очень экономика интересует. Гормоны играют а мозгов нет
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Бывает и хуже - даже политика интересует. Но тут вряд ли тот случай.
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завтра можно митинг провести в поддержку девушки из угледара. привлеч внимание мировой общественности
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привезти гуманитарную помощь и кормить ее пока из ее тупой башки все говно не выветрится
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Легко отделалась. А ведь были б мозги, было б сотрясение.
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Уверен , что эти два ублюдка довели её до этого .
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или теперь попустит, из-за травм у некоторых склонным к истерикам и тд. проходит, не зря же буйных в опьянении или холериков в состоянии вспенивания полезно намочить под холодным душем или немного тряхнуть, правда иногда не надолго, ну или доведёт начатое до конца, смотря какой там разлад, есть ли нервные заболевания и будет ли правильная помощь профессиональная
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Мало родители в детстве шлёпали по мягким тканям
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Угледаре 17-летняя девушка выпрыгнула с четвертого этажа
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