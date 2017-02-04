Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду. ФОТО+ВИДЕО

Привет
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, Герхард Шрёдер
, Николай Романов fe544bcf
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Андрей Карпенко
, Any Keev
, nik noName
, злой крот
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, Третий армагедец
, Røbin Hood
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, МГМ
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, Don Bessam dc0e2bc1
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, CА
, Галина Брежнева 3b2e5a64
, Николай9
, inside
, Viktor Stecenko
, Антип61
, Valeriy Vakulich
, Сергей Орёл dadb8e2a
, Vladimir Bushan
, Igor Lemke dd5e2437
, Irada
, mrSmith
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, East Clintwood
, Danil St
, botoks
, Sharl
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, Влад Листвич
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, alex1919
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, vinidi
, Igor Kalyuzhny
, Al Makarski
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, sigsauer879
, Виталий Турчак 60cb9754
, Ivan Pidbujpata
, Valery Greff
, Cеванет
, Игорь Хирскл
, Faina L
, Oleg Youryevich
, NavigatorUR
, Сергей Петров e0506d57
, Garsia UA
, Чертяка Вредная
, Святослав Айшер ec6e93a4
, Калибан
, Дустэ азиз
, Василий Граздич
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, Frol Fedoroff
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, Supple Vine
, Яукр
, сидней
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, UApatriotUA
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, Леонид Богданов
, Стрелок
, Павло Хороших
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, Серебряный
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, igor555 ab2700df
, LeOnid Tkachenko
, Александр Кочубей
, Дмитро Черних
, Александр Кравченко 5eb5371e
, Алекс Крымский
, Леонид Днепр
, Лилия Стацкая
, don_bass
, Гыг с Вами
, кацахол
, Pavlovich
, romych
, Мосий Шило
, путин999
, Leon Ken
, Лера Ларченко
, Корсунский
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, UAJALINE
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, Юрий Примак
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Привет, злой крот, Андрей Карпенко, Противный Бандер, nik noName, Чинганчгук, Wevelsburg, МГМ, Клиф, Kaba Mota, Олег Петрович ed2c8e0a, Саша777, inside, Geo, Irada, Serg Koshserg, CА, Сергей Орёл dadb8e2a, mrSmith, Danil St, Антип61, Веселий сумчанин, Герхард Шрёдер, piranja, Sharl, Игорь Хирскл, Rentner, Александр Малышенко, sigsauer879, Андрій Жагун, Garsia UA, Лесли, Vladimir Bushan, grigs, Стрелок, Леонид Богданов, botoks, Cеванет, Яукр, alex1919, Faina L, Александр Вит, Дустэ азиз, Василий Граздич, Серебряный, Anna Daniels, Cocos. ua, phantom4, Саша Харьковский, Viktor Baranov, Дмитро Черних, igor555 ab2700df, LeOnid Tkachenko, NavigatorUR, Лера Ларченко, Калибан
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СлаваУкраїні!!!
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Депутати, судді, прокурори, податківці й навіть слідчий НАБУ придбали люксові автівки в обхід лімітів Нацбанку на готівкові розрахунки та фінансового моніторингу - по 149 тисяч гривень. Переконуючи, що їхні автомобілі дійсно коштували таку смішну суму, чиновники надають палітру креативних коментарів, розповідає Леся Іванова у сюжеті «Клуб для тих, кому за 149» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».
https://www.youtube.com/watch?v=-qgLfkfodm0
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Ще одна малесенька перемога в скриньку Перемог України.
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5 Прочитали 4 212 раз
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Белоруссии присоединиться к России. Подобное заявление политик сделал на проходящем в Москве съезде партии.
Жириновский назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «ласковым теленком» из поговорки, стремящимся «высосать что можно» из России. «Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», - заявил политик.
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Пограничное состояние: как живут на границе Белоруссии и России
2 февраля Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. Минск раскритиковал решение Москвы. Как живут простые люди с белорусской стороны границы - в фотопроекте...
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров из-за решение ФСБ о введении приграничной зоны на границе двух стран. Глава государства подчеркнул, что подобные действия ухудшают отношения между Минском и Москвой. Также Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Свое требование белорусский лидер обосновал ущербом, который наносят регулярно объявляемые ведомством ограничения на ввоз в Россию белорусских продуктов питания.
В пресс-службе Кремля в ответ на заявления Лукашенко призвали Минск решать возникающие разногласия в спокойной манере в ходе деловых переговоров. Также в Кремле напомнили о том, что Москва регулярно оказывает Белоруссии экономическую помощь в виде выделения кредитов и беспошлинных поставок нефти.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5895b0459a7947811aa4a82d
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Радиоперехват переговоров террористов: «укропы» под Авдеевкой накрошили 5 КамАЗов российской нечисти, - СМИ
http://www.bbcccnn.com.ua/ato/radioperehvat-peregovorov-terroristov-ykropy-pod-avdeevkoi-nakroshili-5-kamazov-rossiiskoi-nechisti-smi/
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и пара смотрится вместе, в танце бывает что партнёры танцует как сам по себе, тогда что зря
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Очень очень рад !
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beauty/922025.html
Це зрадники. Да еще и кацапы.)
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