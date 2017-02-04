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Теги: победа (298) спорт (1544) фигурное катание (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду. ФОТО+ВИДЕО

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин стали чемпионами зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду.

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https://bihus.info/klub-dlya-tih-komu-za-149-chinovniki-perekonuyut-sho-kupuyut-lyuksovi-avto-za-kopijki/

Депутати, судді, прокурори, податківці й навіть слідчий НАБУ придбали люксові автівки в обхід лімітів Нацбанку на готівкові розрахунки та фінансового моніторингу - по 149 тисяч гривень. Переконуючи, що їхні автомобілі дійсно коштували таку смішну суму, чиновники надають палітру креативних коментарів, розповідає Леся Іванова у сюжеті «Клуб для тих, кому за 149» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

https://www.youtube.com/watch?v=-qgLfkfodm0
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Тролль,здесь обсуждают фигурное катание,а не то как тебя оторвали от корыта .
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Вітаємо! Молодці!
Ще одна малесенька перемога в скриньку Перемог України.
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Поражаюсь этой нации ! Их убивают,гнобят,унижают и обесцениват.А они еще и танцуют ! ))
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ну Игорь, Украина не вмерла, не вмре и не вмирае. Слава Украине!
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Санкції не діють: КамАЗ в Україні збільшив продажі у3рази раhttp://autotheme.info/news/15064-sankcyi-ne-dyut-kamaz-v-ukrayin-zblshiv-prodazh-u-3-razi.html
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Это явно преступления государственного уровня.Высших чиновников.Высших скотов.
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РУССКИЙ МИР Жириновский предложил Белоруссии присоединиться к России
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Белоруссии присоединиться к России. Подобное заявление политик сделал на проходящем в Москве съезде партии.

Жириновский назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «ласковым теленком» из поговорки, стремящимся «высосать что можно» из России. «Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», - заявил политик.

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Пограничное состояние: как живут на границе Белоруссии и России

2 февраля Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. Минск раскритиковал решение Москвы. Как живут простые люди с белорусской стороны границы - в фотопроекте...
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров из-за решение ФСБ о введении приграничной зоны на границе двух стран. Глава государства подчеркнул, что подобные действия ухудшают отношения между Минском и Москвой. Также Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Свое требование белорусский лидер обосновал ущербом, который наносят регулярно объявляемые ведомством ограничения на ввоз в Россию белорусских продуктов питания.

В пресс-службе Кремля в ответ на заявления Лукашенко призвали Минск решать возникающие разногласия в спокойной манере в ходе деловых переговоров. Также в Кремле напомнили о том, что Москва регулярно оказывает Белоруссии экономическую помощь в виде выделения кредитов и беспошлинных поставок нефти.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5895b0459a7947811aa4a82d
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это удар по яйцам, победили там где орки, себя ангелами возомнили, МОЛОДЦЫ !!!
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Вот еще из позитива-
Радиоперехват переговоров террористов: «укропы» под Авдеевкой накрошили 5 КамАЗов российской нечисти, - СМИ

http://www.bbcccnn.com.ua/ato/radioperehvat-peregovorov-terroristov-ykropy-pod-avdeevkoi-nakroshili-5-kamazov-rossiiskoi-nechisti-smi/


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Болотов с Мотодрылой позвонили и нет Гниды Анищенки...
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победа это хорошо, но вообще я эти танцы не понимаю, балетные и тд, они какие -то не ритмичные, фальшь какая-то, street dance несравнимо лучше, или латинские танцы, только не спортивные
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Ай, молодцы, кацапоидов умыли, нет большего счастья
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первый ролик посмотрела -а красиво, движения пластичные хоть и коньки эти
и пара смотрится вместе, в танце бывает что партнёры танцует как сам по себе, тогда что зря
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Техника скольжения на высоком уровне, катается пара на всём лезвии конька - это стоит уважения. Респект Украинцам.
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Первыми на лед вышли танцевальные дуэты. Сборную Украины представляют призеры мирового юниорского первенства Александра Назарова и Максим Никитин. Ребята из Харькова, но тренируются в Москве в группе Александра Жулина.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beauty/922025.html

Це зрадники. Да еще и кацапы.)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду. ФОТО+ВИДЕО
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