"Боже, береги Авдеевку!": На Майдане прошла акция SaveAvdiivka в поддержку жителей города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Александр Тверской
2 лютого о 21:54 ·
На Светлодарской дуге сегодня днём убиты девушка доктор и один украинский воин. Несколько человек ранены. Родные и близкие оповещены о горе. Сейчас на фронте ад. Российские оккупанты целятся в пункты обогрева, стреляют по жилым районам, огонь не прекращается. Но, и террористам достаётся. Гробы идут и идут в Ростовскую область сотнями и конца им не видно. Россияне, ау. Или Исаакиевский собор намного интереснее и важнее, да? Когда же пошатнётся ваш опереточный мирок, беззубые вы существа, беспозвоночный народец. "Оппозиционные" СМИ, ау. А где ваша однозначная позиция? Почему, когда идёт война, почему, когда Россия убивает украинский народ в вашем эфире я слышу голоса Маркова и Шевченко, голоса кремлёвских пропагандистов? Вижу освещение точки зрения Кремля? Чего вы мнётесь, тряпки журналистские? Писатели, музыканты, актёры, ау. Вас же слышат и слушают миллионы, вы в курсе, что в микрофоны можно не только песни орать? Почему эта проклятая страна преступно безмолвствует, а кто не безмолвствует, тот подпевает режиму-убийце. Очнитесь немедленно - война!
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посмотрите кого вы поддерживаете...
до чего короткая память у людей!\
https://www.youtube.com/watch?v=qMGYwa9NmY0
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Но время пройдет и эти ... ,окрасятся снова в тот цвет , который им выгоден, это генетика кацапов.
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перехоплення розмови російських терористів [титри]
Морпехи Украины не боятся ничего!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mya-ul3sfLk
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В 2000 году бабушке компенсация из ФРГ пришла, за безвозмездный труд, 5000 евро.
Родная бабушка, под оккупацией была, тоже хлебнула жизни без цепей.
Твоя голова очень засрана.
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Запад помогать Украине не будет. и не помогал, принцип "давай кругляк, а мы КРЕДИТ, его отдавать, как лендлиз надо. Вот у твоих детей долги будут, хоть ты сейчас и молодой, а кругляка не будет.
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DIALOG.UA
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Мы как-то привыкли к украинской символике- желтоблокитному.
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Кто против?...
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вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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обсуждаться в стране, подвергшейся внешней агрессии, - как лучше и быстрее полностью
освободить Украину от иноземных захватчиков и их пособников внутри страны…
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Он частный предприниматель.
Живет и занимается небольшим бизнесом в Авдеевке.
Знакомы с 14-го года. Он еще начинал помогать 93-й бригаде, когда она воевала в районе Донецкого аэропорта, там и познакомились:
- Уезжать не собираешься?
- Куда я уеду? Работа здесь. У меня коллектив людей работает. Надо о них думать. У них у всех дети, семьи.
- А как обстановка?
- Да все нормально. Только сейчас ехал и видел, как привезли и гуманитарку местным раздают. Я же их тут всех знаю. И знаешь кто в первых рядах стоит? Те кто кричали россия приди и стояли на митингах. Поверь - так всегда происходит.
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Это плохо.
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Корреспондентка "Интера" бродила по Старухе (так в Авдеевке называют центральную часть города) в поисках желающих поблагодарить украинскую армию. С желающими было плохо, поэтому в роли "жительницы Авдеевки" в итоге пришлось выступить чиновнице из Мариуполя.
Там в кадре палатки для обогрева. Гражданских не видно. Не наводит на размышления?
А за гуманитаркой, конечно будут стоять. Тем более она в основном от красного креста и Ахметки. В своих бедах они не винят сепаров, и в АТО они если и пойдут то к ним, а не против них. Авдеевка разделена на две части, в одной сепары, в другой ВСУ. Как Авдеевка сама с собой воевать будет? Это один из парадоксов этой войны.
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власть должна вести себя так,
чтобы
у любого, кто поднял руку на Украину не возникало иллюзий,будто бы
с ним будут торговаться или договариваться...
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2012. Донецк возглавляет рейтинги самых богатых городов Украины. "Постоянная работа, высокая зарплата, увеличение числа предпринимателей", - подытоживают эксперты оценку о жизни в Донецке.2013. Донецк - лидер среди самых привлекательных городов для предпринимателей.
2014. Донецкие бабушки возят котлеты в пластиковых контейнерах захватчикам ОГА. Женщины с ребенками, с иконами в руках останавливают украинских военных: "Нет войне!" Общее настроение "Мы за русский мир! Хватит кормить лодырей из Киева и Львова". Донецк в мировом рейтинге городов с высокой смертностью от терроризма"2015. Донецк в рейтинге самых опасных городов мира, с высокой смертностьюот терроризма.2016. Донецк в топ-20 городов мира с наивысшей терористической угрозой. Соседи Донецка в рейтинге - города Ирака, Сирии и Сомали. Количество переселенцев из Донбасса - 1 млн. 780 тысяч человек.2017. Орки превратили север Донецка в линию фронта. 29 января из жилых массивов Донецка обстреляли жилые дома Авдеевки. 2 февраля с площадки около Ашана в Донецке нанесли удары точно по пунктам гуманитарной помощи в Авдеевке. Орки используют дончан в качестве живого щита, чтобы расправиться с жителям Авдеевки, нашей армией и остановить коксохим. Marina Daniluk-Yarmolaeva
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Три України. Одна Авдіївка.
Я знову бачу три країни в одному місті.
Мерзота. Вона знову повиповзала з усіх шпарін.http://30seconds.com.ua
Бидлота оговталась, поїла, й почінає качати права. Декілька разів ледь-ледь не доходило до бійки. Вони захоплюють місця в чергах за гуманитарною допомогою, влаштовують «карусель», отримуючи гуманітарку по декілька разів на день. Я бачу одні й ті самі огидні пики щодня. Які мріють про «русскіх братьєв».
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когда ее глава имеет свои предприятия на вражеской территории, а многие у
власти наживаются на этой войне.
С этой властью победить нельзя...
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В этих городах наши люди и они должны чувствовать нашу поддержку!
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