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Теги: акція (290) Київ (2610) мітинг (233) Авдіївка (766)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Боже, береги Авдеевку!": На Майдане прошла акция SaveAvdiivka в поддержку жителей города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку жителей Авдеевки Донецкой области SaveAvdiivka.

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Господи, евакуюй Авдіївку, бо влада буде тримати там місцевих безкінечно довго, як вже тримає два роки, щоб вберегти коксахім ахметова, який потрібен щоб ахметов переплавляв крадений металобрухт на сляби і вивозив їх за кордон і отримував мільярди відшкодування ПДВ!
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По коксохіму рашисти ніяк не можуть влучити...Все по мирних домівках та по гуманітарці луплять...То хто коректіровщикам платить?
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Преступная антиукраинская власть иначе и не может себя вести.Только так.А что вы ожидаете? Кого вы избирали? Вы смотрели за кого голосуете?Вы читали их биографии? Вы увидели какие у них заслуги перед Украиной и народом? Вы увидели списки партий за которых отдаете голоса и какие бандюганы в этих списках?Если списков не было,то за какого кота в мешке вы голосовали и главное,кто вас просил и умолял совершать тяжкий грех ,голосуя за бандитов.Лучше вообще не идти на выборы,чем голосовать неосознанно и абы как,абы за кого.Результат плачевный,народ погибает на войне и его еще сверху обкрадывают чиновники.А кто виноват? Избиратель в первую очередь и это надо признать.
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А ви мабуть нікого не обирали і на вибори взагалі не ходили подарувавши свій бюлетень "бандитам"?
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Я голосовала за Гриценка и Самопомощь и за свое голосование мне не стыдно.
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За Гриценка? Серьезно? Это по вашему не бандит и достойный кандидат, что бы иметь право упрекать других? Это не при нем случайно были самые большие продажи вооружения?
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Я думаю ты про него лучше осведомлен, куда там мне.
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Гриценко від початку говорив те,про що ми кричимо сьогодні.Він не є біля кормушки.Я особисто не можу перевірити інформацію про його начеб-то антиукраїнські злочини,яхти-заводи-пароходи...То чому я маю вірити в те,що він бандит і недостойний? Я не вибираю серцем, для того є мізки.
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Що він говорив? Я за ним не слідкую, що він там говорить, говорять вони усі "солодко" поки не у владі. Так, він на даний час не біля кормушки, але він був біля неї в 2005-2007 роках і знаєш, що він зробив для оборони України? Раджу вбити в в пошук: "Гриценко продаж озброєння".
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Він говорив,що олігарх не стане президентом для всієї країни,а стане президентом для колег-олігархів.І про один тур говорив.Це,якщо коротко.Я не підпадаю під чари жодного,але те,що він не є любим друзем жодного з президентів(він і з Ющенком розбратався),то це вже "+" на сьогодні.
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Це ти розкажи тим бабкам що сидять біля під"їздів і чешуть язики, бо саме вони і обирають таку владу.
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Бабки мають втратити право голосу! Голосування має бути платним! Платиш податок 5% від доходів на протязі роки - маєш один голос, платиш два роки поспіль - маєш два голоси, перестав платити - втратив всі голоси! Голосувати має тільки той хто сплачує податки!
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І за олігархами чергу вже не займати,бо на всіх громадян з правом голосу бюлетенів не вистачить:за такою схемою друге питання піднімається -обсяг податків....
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ну я тебя уже не могу вытягивать из спама. "героям "не нравится. правда
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Ну так бери та евакуюй дамбасянське бидло, раз тобі їх так шкода. А вони потім ходять на підконтрольній території і розповідають про те які укри погані "пришли на нашу землю".
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Мені шкода українських військових, які не можуть воювати при підтримці танків, бо немає де сховати танки, за спиною Авдіївка з ворожими корегувальниками!
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Вчора ж була новина, що наші задіяли танки під Авдіївкою.
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Потрібно задіяти не просто танки а йти у наступ танковими батальйонами і знищувати опорні пункти ворога, а в Авдіївці потрібно ремонтувати танки та готувати для бою. В Авдіївці вже два роки не має бути нікого крім військових!
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Российский журналист обратился к своему народу:

Александр Тверской
2 лютого о 21:54 ·

На Светлодарской дуге сегодня днём убиты девушка доктор и один украинский воин. Несколько человек ранены. Родные и близкие оповещены о горе. Сейчас на фронте ад. Российские оккупанты целятся в пункты обогрева, стреляют по жилым районам, огонь не прекращается. Но, и террористам достаётся. Гробы идут и идут в Ростовскую область сотнями и конца им не видно. Россияне, ау. Или Исаакиевский собор намного интереснее и важнее, да? Когда же пошатнётся ваш опереточный мирок, беззубые вы существа, беспозвоночный народец. "Оппозиционные" СМИ, ау. А где ваша однозначная позиция? Почему, когда идёт война, почему, когда Россия убивает украинский народ в вашем эфире я слышу голоса Маркова и Шевченко, голоса кремлёвских пропагандистов? Вижу освещение точки зрения Кремля? Чего вы мнётесь, тряпки журналистские? Писатели, музыканты, актёры, ау. Вас же слышат и слушают миллионы, вы в курсе, что в микрофоны можно не только песни орать? Почему эта проклятая страна преступно безмолвствует, а кто не безмолвствует, тот подпевает режиму-убийце. Очнитесь немедленно - война!
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пусть сдохнет рашистская мразь и ей подпевающие и сочувствующие человеческие отбросы, потому что называться людьми они не могут....
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Народ словно сошел с ума,молча погибает и ничего не требует.Нет даже военного положения и визового режима с врагом,идет торговля с агрессором.Нет ничего,что нужно Украине,чтобы победить врага..По Порошенку -перемирие. Почему сейчас наша армия не ведет наступление,не уничтожает вражескую технику?Почему солдаты без поддержки военной техники?Сколько это бесчинство будет продолжаться?Порошенко, где современная техника?Почему ты за 3 года ничего не закупил?Чем ты занимался? Своими оффшорами?
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Сотни дохлых росиян из рогаток наши воины замочили?
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Не должны солдаты мочить в современных войнах.Это должны делать офицеры на современной высокоточной дистанционной технике,которая не на линии фронта.Солдаты должны только зачищать освобожденные территории.Трудно понять?
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Краще б ти йшла варити борщ, а не розмірковувала тут на тему "пачему наша армия не наступает, где техника", пробач, що військові особисто тобі техніку не показали.
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Мне показывать не надо,пусть покажут врагу.Если бы наша современная техника работала бы,то уже не было бы обстрелов,так как их техника бы была уничтожена вместе с боевиками.
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Просто они -страна убийц. К ним обращаться бесполезно. Зря тратить время и силы. Выгнать с Украины рашкины банки, лекарства, продукты, владельцев фирм. НА ХРЕН!
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Блядь, сволочи мейнгреймы. Украинцы, где ваша хватка, где ваш профессионализм? Хватит быдлу проигрывать в медио. Вас убивают, убивают лучших, а вы молчите, профи, где вы? Ломайте гибрид чумы, вы же другие...
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так нема . нихватки. ни профи. только в писнях. а вжизни ото такие якие и есть
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Вот что думают обычные кацапы о нашей войне. Слушать всего 6 секунд 14:14-14:20
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ну-ну..
посмотрите кого вы поддерживаете...
до чего короткая память у людей!\
https://www.youtube.com/watch?v=qMGYwa9NmY0
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У казламордой сепаратни очень развита мимикрия , как у пресмыкающихся, сейчас о них заботится Украины , и тк говнороссия их киданула, теперь это "безвинные страдальцы".
Но время пройдет и эти ... ,окрасятся снова в тот цвет , который им выгоден, это генетика кацапов.
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Пока рашисты прут на Донбасс поездами и колоннами танков,Градов и Буков,сепаратня будет мечтать о российской пенсии и злиться на всю Украину.Как только последняя кацапская тварь армииРФ уползёт с нашей земли,так на коленях будут пресмыкаться за любую гуманитарную подачку,а сейчас берут,а втихаря плюются и корректируют огонь на самих себя.Ничтожный ,гиблый народец!
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Доказано Донбассом, Украина дала кров и работу выселенцам из кацапии, приняла и обогрела тех , кто оказался не нужным своей стране, но вот прошло время и внуки- правнуки кацапни стали пожерать страну, которая волей судьбы стала их домом, генетика зверья, не забываем историю.
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" ..пол-Авдеевки молодой в оплченцах...дети наши там!....!" Всех бл....юг сепарских на карандаш!
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"Очко сжимается, б...ь":
перехоплення розмови російських терористів [титри]

Морпехи Украины не боятся ничего!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mya-ul3sfLk



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В 1943-м в в каждом городе Совка прошли массовые демонстрации, митинги и концерты в поддержку жителей Сталинграда. "Гитлер - Хуйло!", "Мы за мир!", "Фриц - шнапса нет, иди домой!" и другие лозунги оказали решающее влияние на ход войны.
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Решающее влияние на ход войны оказали открытие Второго фронта и лендлиз . Запад нам поможет
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Решающее влияние на ход войны оказал СССР, его народ, и армия. Второй фронт - желание делить шкуру, уже смертельно раненого зверя, лендлиз - набить карманы на крови советских солдат.
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В борьбе с фашизмом советский народ защитил свои цепи
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Моя бабушка, не родная, избавилась от цепей. Ее в Германию угнали, вместе с соседкой. Работали у разных бюргеров. Ей достался нормальный, ну относительно, не бил, не насиловал, кормил нормально, спала в подсобке на кровати, а не в сарае. А вот соседке не повезло, бюргер был сволочью, обращался с молодой женщиной как с животным. Моя бабушка попросила своего бюргера выкупить соседку, говорила, что она отработает. Что характерно выкупил.
В 2000 году бабушке компенсация из ФРГ пришла, за безвозмездный труд, 5000 евро.

Родная бабушка, под оккупацией была, тоже хлебнула жизни без цепей.
Твоя голова очень засрана.
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И еще, США никогда ни за кого не воевали из чувства благородства, никогда, никому не помогали просто так. В США есть передача, типа "я сделаю это". Там надо всякие гадости делать за деньги. Сам видел как пацан выпил коктейль из червяков, взбитых на миксере за 15$. Или вспомнить "черный вторник", где они, буквально, убивают друг друга. Отец Трампа, будучи миллиардером, дал Трампу всего миллион, на развитие своего дела.
Запад помогать Украине не будет. и не помогал, принцип "давай кругляк, а мы КРЕДИТ, его отдавать, как лендлиз надо. Вот у твоих детей долги будут, хоть ты сейчас и молодой, а кругляка не будет.
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Украина способна сама себя защитить . только надо нормальную власть избрать , которая будет служить народу , а не помогать олигархам грабить свой народ
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Если бы они в 14 не блокировали бы нашу технику то не было бы и обстрела в 2017, за все надо платить в этой жизне
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Да там такие мордовороты в Авдеевке стояли за едой.Не стали вместо погибших в строй,а стали в очередь за шарой.Там еще те сепары.
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Глупые людишки.Вместо того,чтобы менять власть,которая эту же войну и продлевает..Ходят на никому ненужные митинги.Была уже и Волноваха.Были котлы.И один и другой.Кому нужны эти выходы ? Живут какими-то церковными канонами средневековья.И стараются не затрагивать тех проблем,котрорые могли бы кардинально изменить ситуацию.
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Не понимаю смысла в этих мероприятиях... В авдеевке огромное количество людей, которые ненавидят Украину. Огромное количество людей, которые воюют против Украины с авдеевки. Те люди которые искренне за Украину, за свою страну, с оружием в руках её защищают, я это говорю, точно зная это, так как служил с такими... Зачем метать бисер перед свиньями?
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Мы УКРАИНЦЫ, доброта и сострадание у нас заложены в генах, и мы будем помогать всем кому тяжело и плохо, и Бог всем судья.
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Хочу лишь добавить, и "меча" из рук не выкинем....
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В условиях войны это равносильно поражению. Тут либо мы воюем, либо всем помогаем и исполняем всем желания...
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Веками наша религия учила нас "щечки" подставлять,вот и культивировали из нас добродетелей ,есть хорошие слова у Шекспира,звучат примерно так- "Я тот кто хочет вечно зла, но вечно творит благо" наверно это про нас
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Тоже хочу добавить, что военные всегда помогают, мы практически каждый день давали им тушенку, хлеб, консервы, и все, все... Это нормально... А в Киеве это какой-то, или чей-то пиар...
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Меня смутили красные ленточки. Шо то они мне колорадские напомнили.
Мы как-то привыкли к украинской символике- желтоблокитному.
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" Я за мир"- лозунг Лугандона. Мої донецькі сусіди як мантру це повторюють. Поганенько тхне ця акція....
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"Миру-мир!" И надо, чтобы всем и всегда было хорошо...
Кто против?...
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В Миколаїв вони чи припруться ще, а ось у мене в Запорізькій області цього бидла уже повно.
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Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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истина... о мире, который им ДОЛЖНЫ, у нас на Донбассе, больше всех мычат сейчас те, кто бегал с триколором и избивал и сдавал на пытки и смерть, своих соотечественников, которые не продались за колбасу!...
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У Львові триває проект #ПісніВійні,была там песня и на русском языке,мальчик из Авдеевки пел высоким голосом.. Вставай страна огромная Вставай на смертный бой С Московской силой тёмною, проклятою Ордой!
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ты смотри сколько ботов вылазит и гонит на президента Украины сразу вспоминается фраза лошади лаврова российского чмошника министра = Украине повезло , что президентом стал Порошенко .
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Единственное, что может и должно
обсуждаться в стране, подвергшейся внешней агрессии, - как лучше и быстрее полностью
освободить Украину от иноземных захватчиков и их пособников внутри страны…
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а на хрена этих манкуртов беречь???? Чтобы потом какой-то дедушка, бля, принес мед на блок пост и взорвал наших ребят??? Да пусть самоуничожатся там, суки продажные.
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2 минуты назад разговаривал с жителем Авдеевки.
Он частный предприниматель.
Живет и занимается небольшим бизнесом в Авдеевке.
Знакомы с 14-го года. Он еще начинал помогать 93-й бригаде, когда она воевала в районе Донецкого аэропорта, там и познакомились:
- Уезжать не собираешься?
- Куда я уеду? Работа здесь. У меня коллектив людей работает. Надо о них думать. У них у всех дети, семьи.
- А как обстановка?
- Да все нормально. Только сейчас ехал и видел, как привезли и гуманитарку местным раздают. Я же их тут всех знаю. И знаешь кто в первых рядах стоит? Те кто кричали россия приди и стояли на митингах. Поверь - так всегда происходит.
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И почти нет лайков под твоим постом. А написал бы что то про Добасян - сепаратюг, лайков было бы с десяток...
Это плохо.
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А ты пишешь на форуме ради лайков? А кто тебе сказал, что в Авдеевке нет сепаратюг?
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Dron, ты здесь за "лайками"? Ошибся адресом. В "Одноквасники".
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В Авдеевке есть сепары? Да ты что? Если присмотреться их 90% Главный редактор одесского интернет-ресурса «Таймер» Юрий Ткачев, рассказал в своем блоге историю этого сюжета, показанного на ТВ.
Корреспондентка "Интера" бродила по Старухе (так в Авдеевке называют центральную часть города) в поисках желающих поблагодарить украинскую армию. С желающими было плохо, поэтому в роли "жительницы Авдеевки" в итоге пришлось выступить чиновнице из Мариуполя.
Там в кадре палатки для обогрева. Гражданских не видно. Не наводит на размышления?
А за гуманитаркой, конечно будут стоять. Тем более она в основном от красного креста и Ахметки. В своих бедах они не винят сепаров, и в АТО они если и пойдут то к ним, а не против них. Авдеевка разделена на две части, в одной сепары, в другой ВСУ. Как Авдеевка сама с собой воевать будет? Это один из парадоксов этой войны.
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​​​​​​@chongshopua Телеграмм -легальные миксы соли вся украина !
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Владу ненавидять національно свідомі патріоти на Заході України . А що вже говорити про людей на Сході України ? Владу негайно міняти , бо ця влада нездатна захистити громадян України --- на Майдані вбили сотню людей і влада нікого не покарала
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Настоящая
власть должна вести себя так,
чтобы
у любого, кто поднял руку на Украину не возникало иллюзий,будто бы
с ним будут торговаться или договариваться...
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"Мы разыскиваем дезертиров не только из числа представителей ВСУ, но и СБУ. К сожалению, у нас тоже есть дезертиры, перешедшие на сторону врага - это больше 1300 сотрудников СБУ, которые служили в крымском главке", - заявил Грицак .
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Рівень ненавсті прблизно однаковий на всій території України,а от причини різні,іноді діаметрально протилежні
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Лучше бы провели акцию: убей русофашиста и получи новую винтовку в подарок...
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Только цифры, только факты для иллюстрации "что имеем не храним, потерявши плачем».
2012. Донецк возглавляет рейтинги самых богатых городов Украины. "Постоянная работа, высокая зарплата, увеличение числа предпринимателей", - подытоживают эксперты оценку о жизни в Донецке.2013. Донецк - лидер среди самых привлекательных городов для предпринимателей.
2014. Донецкие бабушки возят котлеты в пластиковых контейнерах захватчикам ОГА. Женщины с ребенками, с иконами в руках останавливают украинских военных: "Нет войне!" Общее настроение "Мы за русский мир! Хватит кормить лодырей из Киева и Львова". Донецк в мировом рейтинге городов с высокой смертностью от терроризма"2015. Донецк в рейтинге самых опасных городов мира, с высокой смертностьюот терроризма.2016. Донецк в топ-20 городов мира с наивысшей терористической угрозой. Соседи Донецка в рейтинге - города Ирака, Сирии и Сомали. Количество переселенцев из Донбасса - 1 млн. 780 тысяч человек.2017. Орки превратили север Донецка в линию фронта. 29 января из жилых массивов Донецка обстреляли жилые дома Авдеевки. 2 февраля с площадки около Ашана в Донецке нанесли удары точно по пунктам гуманитарной помощи в Авдеевке. Орки используют дончан в качестве живого щита, чтобы расправиться с жителям Авдеевки, нашей армией и остановить коксохим. Marina Daniluk-Yarmolaeva
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Юзівка - столиця бандитського краю, цим все сказано. Покарання без причини не буває. Десь так.
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Serhiy Takhmazov:
Три України. Одна Авдіївка.
Я знову бачу три країни в одному місті.
Мерзота. Вона знову повиповзала з усіх шпарін.http://30seconds.com.ua

Бидлота оговталась, поїла, й почінає качати права. Декілька разів ледь-ледь не доходило до бійки. Вони захоплюють місця в чергах за гуманитарною допомогою, влаштовують «карусель», отримуючи гуманітарку по декілька разів на день. Я бачу одні й ті самі огидні пики щодня. Які мріють про «русскіх братьєв».
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так а что должна увидеть мировая общественность? вот реально? даже если собралось бы 20 милионов? а тем более. если собралось столько народу . чего взывать ?
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Наивно ждать патриотического подъема в стране,
когда ее глава имеет свои предприятия на вражеской территории, а многие у
власти наживаются на этой войне.

С этой властью победить нельзя...
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Звичайно це приємно,що таке єднання українців. Але як почитаеш та послухаєш тих мешканців Авжіїївки(не всіх звичайно але більішсть), то дивуєшься наскількі ці люди зневажають свою країну та Батьківщину. У всьому винна у них Україна і ані не знают аткуда па нім стрєляют, і ані за то, чтоб бил мір ва всьом міре любой ценой.
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ВЗОРВАТЬ нафиг ахметовский коксохим - и бои в Авдеевке прекратятся. Неужели не ясно ?!
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Переживать нужно за военных, которые гибнут и калечаться каждый день, а для других есть то, что хотели. Проблем полно по всей Украине, и многие нуждаются в помощи.
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Вот нахрен ты гавновросы по ветке бросаешь?
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Якесь дивне відчуття від побаченого.Начебто й акція правильна,і все таке,але щось тут муляє.Хто організатор?
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А почему только Авдеевку, Боже сохрани Донецк, Авдеевку, Макеевку и Ясиноватую!
В этих городах наши люди и они должны чувствовать нашу поддержку!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Боже, береги Авдеевку!": На Майдане прошла акция SaveAvdiivka в поддержку жителей города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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