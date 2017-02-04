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 Форум Украины(577326)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Авдеевкой
Теги: героизм (135) похороны (595) герой (180) Авдеевка (1031)
Тему создал: редактор новостей

В Пятихатках простились с гранатометчиком Олегом Бурцом: сиротами остались трое детей. ВИДЕО

Родственники героя убиты горем.

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Нет сил читать эти посты. Уходят лучшие. земля пухом герою!
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А Афган и с двумя детьми не брали... дебилы!
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Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за Україну !!!
Спочивай з миром побратим !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Где наш ..... президент?
В стране война.

Лучшие из лучших уходят к ангелам.
Где соболезнование Героям Украины?
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соболезнование только мэру,остальные как то так........

если есть погибшие ,его утро должно начинаться о памяти погибших!
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Ты за себя отвечай , где ты и что ты делаешь . ну судя по посту подрабатываешь ботом у капительман .
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Ты за него не беспокойся.Он блеет так как ему выгодно.И чтобы ты и дальше оставался дураком и хавал его бред.
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пусть ТО,что прячется за личиной путин и его свора кремлевская захлебнется украинской кровью до седьмого колена!

И слезы украинских детей станут им всем обличением на Страшном Суде
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Станьте люди на коліна.
Героя везуть.
Він загинув щоб ми жили.
Його мати вже більше не побачить свого синочка..
Його тато більше ніколи не обійме свого хлопчика.
Його дітки лише по фотокараткам пам"ятатимуть свого татка..
Схиліть в жалобі голови, українці....
Везуть Героя..
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Чому гарант язик в жопу запихнув?
Там справжня війна.
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А ты уверен ,что он гарант ? )) Гарант чего ? - Нищеты и бесконечной войны.Которая сделает тебя еще беднее.Менять нужно немедленно ! И двигаться курсом европейских реформ.
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Я це знаю. Останнім часом він взагалі не виконує нічого.
Таке відчуття ,що вже управління ситуацією в нього забрали,як останні тижні Януковича.
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Самое страшное,что свиноподобное барыжное существо,ни за что платить не собирается. А именно.- Вся Украина и дальше будет обрастать калеками и сотнями сиротами.Которые нуждаются в помощи государства.Вы думаете ,кто это все будет оплачивать ? Он ? - Фигушки. Оплачивать будем мы с вами. И чем дальше,тем больше.
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Сльози застилають очі! Спи Герой рідненький!

Ми помстимося козлорогим!!!

Жаль що мені 69 років...
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В Україні війна , а народні обранці депутати відпочивають на Канарах
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Канари то давно вже їхні домівки. Україна для них місце де росте "капуста" і де можна вкрасти. і нічого за це не буде. Он румуни , спочатку Чаушеску, а тепер і тих хто захотів папіреднікав відмазати. а в нас ... крали , крадуть і схоже далі будуть красти. поки вмирають Герої.
Крму війна а кому..... Он уже і ООН і ОБСЕ свої резолюції винесли. по Авдіївці а наші "трудяги" все відпочівають..
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дуже боляче таке усвідомлювати, шо кращі сини країни входять від нас......
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Будь проклята грязная, пьяная, подлая, тупая, кровожадная козломордая паРаша, будь проклят плешивая кремлёвская гнида Путин, сдохни в муках и останься в муках навечно.Да будет так. Аминь!
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Склоняю голову перед нашим дорогим героем, Олегом Бурцом.
Вечная слава !
Каждый раз видя сообщение об убитых и раненых наших хлопцах испытываю боль и горе, она не выходит, сидит внутри и каждый день пытаюсь её отогнать хотя бы на время, получается не всегда и ненадолго. Читая эту колонку, вижу что я не один такой, при этом думаю, ведь ничего в этом мире не происходит просто так, за что нам это ? Почему кацапня, оказалась сборищем ублюдков и моральных уродов ?
Очевидно мы платим за ошибки наших предков, земляков, президентов, платим жизнями лучших из лучших для того чтобы боль навсегда впечатала в нашу подкорку уроки истории и жизни : НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТРАНА-УРОД НАМ БРАТОМ. Она лжива во всём, создана на лжи, живёт ложью, расчищает себе место в мире этой самой ложью и порождает в основной своей массе ублюдков и тупых, управляемых по телевизору отупевших дураков.
Мы это запомним и детей и внуков научим как быть, а "страну-парашу" мы непременно разрушим, это наш долг перед нашими героями, павшими и живыми.
Нам нужно быть стойкими не смотря ни на что, такая наша доля. Только в этом случае мы сломаем хребет плешивому Хуйлу, а потом отдадим долги нашим барыгам и, поверьте, никого и ничего не забудем, каждый получит по заслугам.
К этому нас обязывает память о тех, кто отдал свою жизнь за то чтоб мы жили.
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ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ НАДО ПЕРЕСЕЛЯТЬ К ПРЕЗИДЕНТУ В УСАДЬБУ, ЧТОБЫ ОНИ НАПОМИНАЛИ ЕМУ О БЕЗДЕЙСТВИИ И ТОРГОВЛЕ С АГРЕССОРОМ...

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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Пятихатках простились с гранатометчиком Олегом Бурцом: сиротами остались трое детей. ВИДЕО
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