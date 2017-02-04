В Пятихатках простились с гранатометчиком Олегом Бурцом: сиротами остались трое детей. ВИДЕО

Привет
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, Wevelsburg
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, Baden
, про
, Damon Smith
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, Røbin Hood
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, МГМ
, Клиф
, Don Bessam dc0e2bc1
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, Саша777
, piranja
, CА
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, Николай9
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, Антип61
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, Irada
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, Sharl
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, Oleg Youryevich
, NavigatorUR
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, Саша Харьковский
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, Серебряный
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, Cocos. ua
, igor555 ab2700df
, LeOnid Tkachenko
, Александр Кочубей
, Дмитро Черних
, Александр Кравченко 5eb5371e
, Алекс Крымский
, Леонид Днепр
, Лилия Стацкая
, don_bass
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, кацахол
, Pavlovich
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, путин999
, Leon Ken
, Лера Ларченко
, Корсунский
, gregori
, UAJALINE
, Raimonds Zakis
, Юрий Примак
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Всего на сайте: 190 писателей
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Спочивай з миром побратим !!!
Низько вклоняю голову !!!
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В стране война.
Лучшие из лучших уходят к ангелам.
Где соболезнование Героям Украины?
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если есть погибшие ,его утро должно начинаться о памяти погибших!
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И слезы украинских детей станут им всем обличением на Страшном Суде
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Героя везуть.
Він загинув щоб ми жили.
Його мати вже більше не побачить свого синочка..
Його тато більше ніколи не обійме свого хлопчика.
Його дітки лише по фотокараткам пам"ятатимуть свого татка..
Схиліть в жалобі голови, українці....
Везуть Героя..
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Там справжня війна.
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Таке відчуття ,що вже управління ситуацією в нього забрали,як останні тижні Януковича.
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Ми помстимося козлорогим!!!
Жаль що мені 69 років...
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Крму війна а кому..... Он уже і ООН і ОБСЕ свої резолюції винесли. по Авдіївці а наші "трудяги" все відпочівають..
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Вечная слава !
Каждый раз видя сообщение об убитых и раненых наших хлопцах испытываю боль и горе, она не выходит, сидит внутри и каждый день пытаюсь её отогнать хотя бы на время, получается не всегда и ненадолго. Читая эту колонку, вижу что я не один такой, при этом думаю, ведь ничего в этом мире не происходит просто так, за что нам это ? Почему кацапня, оказалась сборищем ублюдков и моральных уродов ?
Очевидно мы платим за ошибки наших предков, земляков, президентов, платим жизнями лучших из лучших для того чтобы боль навсегда впечатала в нашу подкорку уроки истории и жизни : НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТРАНА-УРОД НАМ БРАТОМ. Она лжива во всём, создана на лжи, живёт ложью, расчищает себе место в мире этой самой ложью и порождает в основной своей массе ублюдков и тупых, управляемых по телевизору отупевших дураков.
Мы это запомним и детей и внуков научим как быть, а "страну-парашу" мы непременно разрушим, это наш долг перед нашими героями, павшими и живыми.
Нам нужно быть стойкими не смотря ни на что, такая наша доля. Только в этом случае мы сломаем хребет плешивому Хуйлу, а потом отдадим долги нашим барыгам и, поверьте, никого и ничего не забудем, каждый получит по заслугам.
К этому нас обязывает память о тех, кто отдал свою жизнь за то чтоб мы жили.
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http://antikor.com.ua/articles/150123-istorija_russkogo_soldata_vojujushchego_na_donbasse
...
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