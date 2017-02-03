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 Форум Украины(577264)
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Материалы по теме:  Бої під Авдіївкою
Теги: Велика Британія (293) Марчук (37) Росія (4467) США (1613) Радбез ООН (116) Авдіївка (752)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН, - Марчук

Россия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН.

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І добре що мова іде не лише за Даунбас, а саме за Крим ))))
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Макрон тоже может быть не подарок,выберут - и тоже заквакает что то
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Да что вы говорите. Ты знаток французской политики?
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Да лишь бы не та путинская прошмандовка Лепен, которая открыто заявляет что отработает до копейки все деньги что в нее Хуйло вложил. Насчет жабоедов так ето известные проститутки, которым никогда нельзя верить и они занимают позицию сильнейшего...Если Украина проявит в будущем себя как сильную державу в мировой политике то французы не рискнут пойти против мирового мнения...
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еще позавчера была. Но тогда он только вышел вперед по рейтингу.
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Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон, навколо якого в останні тижні розгорівся скандал, не вийде у другий тур виборів
Про це свідчать дані соціологічного опитування Ifop Fiducial, повідомляє Reuters.
Згідно з даними, лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен у першому турі виборів набирає 25% голосів виборців, друге місце посяде незалежний кандидат, екс-міністр фінансів Емануель Макрон (20,5%), а Фійон фінішує лише третім - 18,5%.
У другому турі, згідно з опитуванням, Макрон легко виграє вибори, набравши 63% голосів виборців, тоді як Ле Пен готові підтримати тільки 37%.
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Да. Макрону надо опасаться за жизнь. Всю малину Куйлу перебьет. Карлик хочет разыграть президентство Франции между своими шестерками
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Чай нигде не пить (мало ли, чаи бывают с полонием иногда)🤔🤔🤔
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Ребята я не знаю на столько ли они дебилы что бы быть путинскими ставленниками, не уже ли они не понимают что такое хуйло и цель у него одна разорить страну. Каким надо быть дебилом что бы стать президентом и отдать свою успешную процветающую страну какому то хуйлу на поругание. У этих людей наверняка высшая школа образованности, светское окружение и воспитание с детства, устои ,традиции. А тут хуйло - праститутка из школы кгб с отметкой "не пригоден" при слуга носильщик чемодана и собиратель компроматов.... Тьфу
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Проблема в том, что Куйло им платит миллионы. Много миллионов. Ле Пен находится практически на полном обеспечении ботоксного, Фийон формально более независим, но на деле также за отмену санкций против РФ и дружбу с Козлостаном.
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ну... а что дальше? в чем проблема у т.н раисси?
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мені блондинки більш подобаються. нічого з тим не пороблю
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не міг з цьої фотки постити, взагалі красуня!!!!
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Що поробишь ,така в піндосів традіція, чому вони і кляті, незабаром з"ясується що і Трамп -ЧМО )))))
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Рабсийской федерации все равно на осуждение. Они хотят что бы санкции сняли потому что деньги нужны.
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Подождем когда Чуркин начнет по оон с протянутой рукой ходить
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Мстительная и обидчивая баба хуйло будет думать каких еще гадостей наделать. Всем
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«Как: неужто ты во всю жизнь ни одного доброго человека не видал?»
«Точно так,- говорит,- еще никогда ни одного не видал». «Неужели же,- говорят,- у тебя и в полку любимого товарища не было?»
«Никак нет,- отвечает,- ни одного не было: меня в полку все «хохлом» дразнили».
«Ну так хохлы-то твои, верно, тебя в деревне любили?»
«Никак нет, ваше сыятелство,- они меня, как я вернулся, стали «москалём» звать и выгнали»
«Захудалый род»,
Николай Лесков
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Муйлушу ни хохлом, ни кацапом уже не назовут, бо он и так уже хутин... Друзей нет... КУДА ЕГО ПРОГОНЯТ? И будет ли после всего этого у кого спрашивать, мол, любят-не любят...
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россияне врут, когда говорят о том, что они пришли кого-то освобождать. Они люто ненавидят крымчан и лугандонцев, считая их людьми даже не второго, а третьего сорта, ибо второй сорт - таджики и узбеки. В лугандоне россияне ненавидят местных за то, что те отказываются быть пушечным мясом, и все больше уступают эту почетную роль самим «освободителям», которые планировали быть за спинами женщин, детей и «попочленцев».
Ситуация уже совсем грустная, ибо военно-медицинская академия вс рф в питере, уже приняла около 30 бортов с тяжело раненными военнослужащими российской армии, которых покалечил в боях под Донецком. Этот поток все нарастает. «Попочленцев» и «отпускников» в питер не возят. Их латают или закапывают на месте. Поэтому, российские военные точно знают, что «освобождать» эту сволочь ценой своей жизни - глупая затея. Но пока за это платят, они едут воевать. Причем, они уже не скрывают, сто из режима «освобождения», они безвозвратно перешли в режим «удержания».
Экономических интересов там тоже нет. россияне ведут войну так, что оставляют за собой разруху на сотни миллиардов долларов. Это касается Лугандона, Крыма и Сирии. Никакого экономического профита там нет и быть не может.
Кстати, там нет и военного выигрыша. Как пишут сами российские военные, в боях за Лугандон и в Сирии, довольно существенно поредели ряды опытных бойцов спецназа, вдв и других элитных сил. Причем, они с досадой отмечают, что командование использовало их просто как стойкую пехоту, а не спецназ. То есть, их огромные потери - неоправданы, с военной точки зрения.
Кроме того, во всех военных училищах и тем более - академиях, курсантов и слушателей пичкают различными знаниями, в частности, преподают известный трактат Сунь Цзы «Искусство войны», где он прямо предостерегает от долгостроев. Он справедливо утверждал, что долгая война - результат крупных ошибок военного руководства и она - губительна для ее инициатора. россия ввязалась в две длительных войны. И если в их начале речь шла о том, что нужно отгородиться от НАТО, то нынешний результат является прямой противоположностью, поставленным целям.
То есть, война была начата по каким-то одним причинам, но теперь они просто утратили смысл, и война идет ради самой войны. По крайней мере, на уровне самой армии, а тем более, на уровне ее воюющей части, уже нет никакой вменяемой мотивации. Ее просто нет, но россияне все равно воюют.
Пользуясь методикой Оккама, мы отсекли все лишнее и тяжеловесное и осталась только одна мотивация - желание зарабатывать деньги на убийствах. А с учетом того, что деньги подходят к концу, и все это понимают, остаётся всего одна простая мотивация - желание убивать. И мы это просто необходимо для компенсации своего рабского положения дома. Там они - безмолвный скот и поэтому - хотят убивать, чтобы разбавить это отвратительное чувство.

С учетом этого обстоятельства, всем следует внимательно посмотреть в глаза нашей сволочи, которая предлагает помириться с теми, кто хочет убивать и убивает с удовольствием. Эту орду можно остановить только одним простым и надежным способом - двухметровым слоем земли над их останками.
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вот бы этот слой земли без нас кто насыпал, и было бы счастье
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Глядя на самодовольную заточку чуркина их эти осуждения только веселят,бег по кругу и больше ничего
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Обана...... Готовится визит Эрдогана в Украину. Об этом в том числе говорится в поздравлении Порошенко в связи с 25-летием установления дипотношений между странами и что он надеется на новый импульс в решении региональных проблем.
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Неожиданно, это когда ты понимаешь что голубь, это не только птица мира, а кацапы могли бы уже и привыкнуть...

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Слухав чурку вчора в ООН. Базар в нього чисто урки хмиря з шконки біля параши, якого пахан натравив на фраєров, щоб взяти їх на понт. Хмирю рога обламали і через знього маляву з милом пахану відправили, де написали, щоб він не понтувався.
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ЖИТЕЛИ ДНР ВЫШЛИ НА МИТИНГ ПРОТИВ ПРИТЕСНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИН

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добраніч хунта. щоби за ніч не загинув і не був поранений жоден син України, жоден воїн-захисник. І щоб за цю ніч орда мокшинська зменшилась на сотню-другу ублюдків козломордих...
Допоможи нам Боже...
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так ЗаХЕРченко же обещал до Лондона дойти,а там и до Вашингтона рукой подать на Ту-154..
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Чуркин всрався и понес херню про Мальдивы и прочие спорные территории.
Сравнил хрен с пальцем. Крым, Донбасс, Луганск бесспорные территории Украины. Спорными ни разу не были.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН, - Марчук
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