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 Форум Украины(577264)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Авдеевкой
Теги: Антитеррористическая операция (15860) потери (810) Авдеевка (1016)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За период боев под Авдеевкой погибли 10 украинских воинов, - оперативный штаб

Российско-оккупационные войска совершили около 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.

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погибшим-вечная память! раненым-быстрейшего выздоровления
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За какой период "перемиря" ? За год? А тут за 4 дня. Ты больной на всю голову или косишь под идиота?
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да будет тебе известно что в *перемирие* каждый день гибло 1-2 солдата. Ето во-первых. Во вторых как говорят сами бойцы, страшно и больно быть убитым во время *затишья*, чем в бою, когда ты как минимум на ровне с врагом имеешь право стрелять, и тем более идешь вперед и освобождаешь метр за метром украинскую землю. Когда нашим солдатам дат полную свободу действий я не разу не слышал чтобы они жаловались, даже когда были потери. В отличии от *перемирия* когда тупо наших расстреливали безнаказанно, а хенералы еще по рации матом гнули что не вздумайте стрелять патамушто перемирие...
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Какие 1-2 содата в день? 1-2 соладата в неделю.Только больной на всю голову может считать шо в полноценную войну будет меньше жертв чем в перемирие.. Ти по рации слышал шо генералы говрили не взумайте стрелять? ..А хто ж тоди жмурив русню щодня? Боже яке ж ти хворе..
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За год?! Ты из зимней спячки вылез? Каждый день сообщения о погибших
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Ти тоже думаєш шо в полноценную войну жертв будет меньше чем в пермирие. Где ж вы такие дебили беретесь?
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Этих врагов Украины здесь каждый второй , не считая первого ! Кругом зрада и всё не так !
Осталось только прокукарекать этим ботам ; путька приди .... и спаси от киевской хунты ! Ох и мразь !
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в автомобильных авариях за это время погибло в сотни раз больше людей.

почему эта барыжная власть не запрещает автомобили !!!
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Гнида соевая,не лезь хоть в этой теме со своим гнилым сарказмом,лижи дупу в других темах ,мертвые умеют мстить и ты сука в этом скоро убедишься
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Не горячись друже ,оно специально провоцирует а потом бежит стучать на СФ
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Потому что она на них ездит и обічно и давит ( толстошеева тебе на дорогу)
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Мы все умрем когда нибудь. Смерть на дорогах больше.
Но! Это не есть повод терпеть способствованию убийства граждан через откровенную подрывную деятельность для Украины нынешнего правительства ради личного обогащения!
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чому барижна влада не заборонить офшори? питання риторичне не напрягайся
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Это Наташа. Ей 45 лет. Теперь всегда 45.
Вчера, в районе Светлодарской дуги был ранен боец. За ним выехала машина скорой помощи. С красным крестом, понятна для идентификации. По машине выстрелили из ПТУРа. Противотанковая ракета попала в автомобиль. С красным крестом.
Наталья Хоружа, фельдшер 54-й бригады, погибла.
У Наташи осталась дочка. (Zoya Kazanzhy)


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Вечная память отважному смелому медику Наташе,спасавшей наших военных.Пусть земля ей будет пухом и соболезнование родным.Пусть те,кто убивает таких светлых людей скорее попадут в Ад.
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В Житомирской области изображение Путина используют для рекламы надгробий (фото)

Предприятие по изготовлению гранитных надгробий в Житомирской области использовало в рекламных целях портрет царька-бабушки РФ Вовочки Путина.
«Это село Улашановка, между Ровно и Житомиром. Предприятие, которое производит надгробия. Чрезвычайно приятный рекламный ход», - говорится в сообщении.


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Ужас.Что-то происходит непонятное.Идет война,военного положения нет,даже визового режима с агрессором,наши люди погибают и власть молчит,депутаты на каникулах.А почему у них каникулы не на фронте? Почему они потратили сотни тысяч долларов на поездку в Америку на инагурацию Трампа,а не отдали эти деньги на армию? Кто погонит из Рады этих подонков?Власть глубоко антинародна и равнодушна к народу,даже когда он погибает за Украину и за этих ублюдков,людьми их назвать нельзя,язык не поворачивается.
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смотришь на наших депутатов в ТВ, задаёшь себе вопрос, и сам на него отвечаешь....: каких мы ссук в него на выбирали под разными знамёнами, а отсюда и Кабмин и АП, чинушы ими поставленные в местные разливы, и понимаешь.. им извините за выражение на хрен страна и народ, им бы день в кресле просидеть , продеребанить и ладно, а там 95 % миллионеров, и кеш у них в чумадане, за 2 часа билет на самолет... и здравствуй новая Родина, в отличии от 95% народа у которого и денег нет на самолет , и бежать то некуда и не с чем , не будут эти слуги народа работать на народ, и этот пост не к призыву о перевыборах а к призыву думать и гнать таких слуг народа, не будут они работать и думать за народ и страну , и гнать их надо поголовно, но лучше всем составом отправить в Авдеевку в окопы, что бы дурь из башки и карманов вышла, а кому куля в лоб, так куля в лоб--- за них на колени люди вставать не будут, к чему этот пост? а к тому что надо думать выбирая ---- не надо искать приключений потом на свою жопу---- мы их нашли уже предостаточно. Во власть должны прийти новые , ни одна ссука что там уже была, не только не должна там быть----- они сидеть должны, те остальные которых куля в лоб не прибьет в Авдеевке....
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так и я о том же , это давно не новость, в власть 30 лет шли воровать, а воруя по очереди надо иметь пути отхода, так сказать----- вовремя слинять
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Нужны срочные перевыборы,иначе эти конченые у власти уничтожат весь народ.Уже сил нет писать соболезнования родственникам наших святых светлых молодых красивых погибших героев и даже трудно представить степень их горя.Знаю,что погибших будет много и война затянется надолго ,если мы не будем освобождать Украину от бандитов и уничтожать врага в наступлении всеми возможными средствами,если Порошенко и дальше будет петь про перемирие,то он уничтожит пол Украины,а другую половину перекалечит.
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И это по версии Киева - войны нет а идет всего лишь какое- то АТО которое оффшорно - пэйсатый закончил уже давно за две недели.
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Да ему только повод дай,и он сразу в гавно,ну а с бодуна обещания раздает,а как проспится,так и не помнит нифига,и по новой обещает.
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За это АТО в течении 3 лет его надо посадить пожизненно.
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Погибло 10 лучших граждан Украины!
А правительство Украины в лице Парашенко и его шестерок продолжают игнорировать все эти смерти ради своих личных интересов!
Они ввели военное положение? Нет!
Они ввели блокаду? Нет!
Они снабжают террористов за наш счет, обескровливая нас и усиливая оккупантов!
Они продолжат выплаты никем не контролируемые, финансируя убийства украинцев!
Кто Парашенко и его правительство после этого?
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Ганьба преступной власти !!!
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Кто Парашенко и его правительство после этого?
Как кто ?Он сепаратист и их спонсор . Он и его подельники Медведчук,Ахметов ......Не считают расию агрессором,не видят неоходимости прерывать с ними торговые отношения ,закрыть границу,ввести визовый режим,перестать поставлять на оккупированные территории ( нашему противнику) электроэнергию,воду.....
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Честно идет прецедент , русня зашла лупашит градами , ссыт кипятком от непонимания что происходит .
Украина себя еще так вела , нет паники , нет сообщений по нам лупят а у нас патроны кончились , нет жалоб , там раненые не чем вывезти , даже власть подтянулась , что приятно честно РНБО Генштаб контролирует ситуацию , все четко , все спокойно , как на учениях .
Сколько там кацапов дохнет в час мне плевать , но за каждого нашего, они говоря сленгом хуйла - Ответят.
Но факт есть факт , ситуация под нашим контролем , наверное это больше всего напрягает москалей, теперь так будет всегда .
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Поражает то, что рашисты методично разрушают город "градами", как Грозный в Чечне, а наши также методично подвозят материалы и его восстанавливают и никто не собирается уезжать.
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Невозможно привыкнуть к таким новостям, к таким утратам. .. Уже три года сердце разрывается ... кАЦАПЫ СДОХНИТЕ...
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Ватные верблюды освободили себя от мира и притащили на своем горбу к себе домой войну. Смерти украинских сыновей лежат на совести тупоголовых малообразованных, даунбассовских, лугандоновских, "мирных" шизофрениках... Ваши необразованные, рукожопые отпрыски ценятся только как пушечное мясо в кремлевских извращениях. Подтирать задницу кацапам, только за то , чтобы они в пьяном угаре назвали вас братьями...ВЫ не республика, не новороссия, вы вонючее болото отбросов.... Будьте вы прокляты твари... .Из-за вас мразей гибнут наши ребята...
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Это только военнослужащие. А ведь за эти дни погибли и сотрудники МЧС, медики, волонтеры и просто мирные жители. Вечная им память
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Отношение к погибшим солдатам!
Два дня назад.
Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул свой офис, чтобы встретить доставленное в США тело погибшего в Йемене американского военного, сообщает Белый дом.
Как уточняется, президент и его старшая дочь Иванка сели около 3 часов дня в президентский вертолет, который вылетел с Южной лужайки Белого дома.
Трамп решил встретить тело погибшего американского военного на авиабазе «Довр» в Делавере.

Речь идет о погибшем ходе операции офицере ВМС США Уильяме Оуэнсе из Иллинойса. Он умер 28 января от ран, полученных при операции против террористической операции «Аль-Каида» в Йемене, говорится в сообщении. Оуэнс воевал в спецподразделении Центрального командования вооруженных сил США. Белый дом сообщил, что операция была санкционирована недавно вступившим в должность президента Трампом.
Свои соболезнования в связи с гибелью Оуэнса уже выразил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Порошенко способен на такое?
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В Княжичах,перестріляли один одного-Траур! На Сході загинули-Трауру не має! Чому так? бо в Княжичах перестріляли своїх, а на Сході - наших...
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Ніна Виноградська (1961) / Вірші
І скільки ще таких смертей
Впадуть у серце України,
Яке нагадує руїну
З розбитих доль її дітей?!

Невже не бачать небеса,
Що кращі відлітають в небо?
А ворог все бере огребом,
Талант вмирає і краса.

За що тепер отой сусід,
Що рвав сорочку, звався братом,
Прийшов не в гості, а вбивати,
Приніс нам повно горя й бід?
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кажись пора гасить и подавлять все огневые точки сепаров - не важно в Донецке в Хуецке - ну сколько можно?
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Сразу не надо, выбить укрепиться, выбить укрепиться.
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де мля снаряд " Квітник" і ракети, що влучають у форточку -- саме час задіювати -- якщо вони є. ЧИ нам тупо брехали...
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Погибших ребят безумно жаль, но бои ЗСУ вели грамотно и в войне наметился явный перелом. Задача - перемолоть все биоресурсы /людские язык не поворачивается сказать/ и технику агрессора любыми методами и средствами. Армии тренироваться день и ночь, а оборонпром должен выпускать не многочисленные мелкие партии, а массовые виды вооружений.
Смерть расее !
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Что за набег троллей? Кацапам помимо снарядов еще и методички свежие подвезли?
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Простите нас, за то, что вы были там, а мы нет, простите ребята...Я плачу
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа период боев под Авдеевкой погибли 10 украинских воинов, - оперативный штаб
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