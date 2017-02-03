За период боев под Авдеевкой погибли 10 украинских воинов, - оперативный штаб

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Осталось только прокукарекать этим ботам ; путька приди .... и спаси от киевской хунты ! Ох и мразь !
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почему эта барыжная власть не запрещает автомобили !!!
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Но! Это не есть повод терпеть способствованию убийства граждан через откровенную подрывную деятельность для Украины нынешнего правительства ради личного обогащения!
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Вчера, в районе Светлодарской дуги был ранен боец. За ним выехала машина скорой помощи. С красным крестом, понятна для идентификации. По машине выстрелили из ПТУРа. Противотанковая ракета попала в автомобиль. С красным крестом.
Наталья Хоружа, фельдшер 54-й бригады, погибла.
У Наташи осталась дочка. (Zoya Kazanzhy)
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Предприятие по изготовлению гранитных надгробий в Житомирской области использовало в рекламных целях портрет царька-бабушки РФ Вовочки Путина.
«Это село Улашановка, между Ровно и Житомиром. Предприятие, которое производит надгробия. Чрезвычайно приятный рекламный ход», - говорится в сообщении.
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90% депутатов и чиновников не являются гражданами Украины
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А правительство Украины в лице Парашенко и его шестерок продолжают игнорировать все эти смерти ради своих личных интересов!
Они ввели военное положение? Нет!
Они ввели блокаду? Нет!
Они снабжают террористов за наш счет, обескровливая нас и усиливая оккупантов!
Они продолжат выплаты никем не контролируемые, финансируя убийства украинцев!
Кто Парашенко и его правительство после этого?
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Как кто ?Он сепаратист и их спонсор . Он и его подельники Медведчук,Ахметов ......Не считают расию агрессором,не видят неоходимости прерывать с ними торговые отношения ,закрыть границу,ввести визовый режим,перестать поставлять на оккупированные территории ( нашему противнику) электроэнергию,воду.....
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Украина себя еще так вела , нет паники , нет сообщений по нам лупят а у нас патроны кончились , нет жалоб , там раненые не чем вывезти , даже власть подтянулась , что приятно честно РНБО Генштаб контролирует ситуацию , все четко , все спокойно , как на учениях .
Сколько там кацапов дохнет в час мне плевать , но за каждого нашего, они говоря сленгом хуйла - Ответят.
Но факт есть факт , ситуация под нашим контролем , наверное это больше всего напрягает москалей, теперь так будет всегда .
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Два дня назад.
Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул свой офис, чтобы встретить доставленное в США тело погибшего в Йемене американского военного, сообщает Белый дом.
Как уточняется, президент и его старшая дочь Иванка сели около 3 часов дня в президентский вертолет, который вылетел с Южной лужайки Белого дома.
Трамп решил встретить тело погибшего американского военного на авиабазе «Довр» в Делавере.
Речь идет о погибшем ходе операции офицере ВМС США Уильяме Оуэнсе из Иллинойса. Он умер 28 января от ран, полученных при операции против террористической операции «Аль-Каида» в Йемене, говорится в сообщении. Оуэнс воевал в спецподразделении Центрального командования вооруженных сил США. Белый дом сообщил, что операция была санкционирована недавно вступившим в должность президента Трампом.
Свои соболезнования в связи с гибелью Оуэнса уже выразил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Порошенко способен на такое?
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І скільки ще таких смертей
Впадуть у серце України,
Яке нагадує руїну
З розбитих доль її дітей?!
Невже не бачать небеса,
Що кращі відлітають в небо?
А ворог все бере огребом,
Талант вмирає і краса.
За що тепер отой сусід,
Що рвав сорочку, звався братом,
Прийшов не в гості, а вбивати,
Приніс нам повно горя й бід?
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Смерть расее !
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