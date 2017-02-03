Оккупанты продолжают обстреливать Авдеевку, - пресс-центр штаба АТО

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 Форум Украины(577264)
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Почитайте, как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У
http://deniskazansky.com.ua/%D0%BAna_motele_vzorvalsa_gruzovik/ …
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сегодня в антизомби показывали,как освещается Авдеевка в кацапских сми
- украинские каратели обстреливают село! Авдеевку под Донецком,контролируемое ополченцам
- ополченцы вернули под свой контроль Авдеевку
- погибло более 200 укропов
- ополченцы соблюдают перемирие,МЫ НЕ СТРЕЛЯЕМ
на кого это расчитано?!
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Уже сама жизнь, сама ситуация давно должна дать понять Порошенко, что нытьём, переговорами, уговорами, перемириями, минскими процессами, озабоченностями, заявлениями и прочей хернёй делу не поможешь...
Только жёсткий ответ на провокации и обстрелы рашистов.
2-х кратный ответ на обстрелы нужен
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что считать "делом"?
просто у украинцев и у парашенки "дела" и цели разные...
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шматьё собрали и домой в Украину уехали.
что держит то?
да - всё сначала, но кто захочет тот справится....
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Соевое офшорное брехло и разводила,мошенник.
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Они не пересекли, им не дали. Поэтому военое положение ни к чему. А если его введут, то ты тут троллить не будешь, т.к. интернет отключат, а ты будешь за тарелку супа с кашей звездячить БЕСПЛАТНО на оборону. Никаких развлечений, зарплат и заначек.
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Рашист, не сочиняй сказки и не пересказывай тут мантры своего путлеровского агитпропа. Это никому не интересно.
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нет аргументов, переход на личность - отличительная черта рашиста. Продолжай в том же духе, рашист
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диагноз и приговор одновременно у этого Феди. Дебил он, и кроме как сдохнуть на не нужной ему войне у него не получится ничего. Потому что ничему его не научили, оно же еле буквы осилило. А быдлом неграмотным и безмозглым управлять легко
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Пуйло хоче спровокувати велику війну з Україною. Треба бути готовими до всього. Господь за українців, переможемо
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Очень смешно , жаль , что пока не в действительности .))
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СССР ОТ ТОГО И СДОХ ЧТО БЫДЛО КРЕМЛЕВСКОЕ ЖЕЛАЕМОЕ ВЫДАВАЛО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ,а черное было БЕЛЫМ..
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Оккупанты продолжают обстреливать Авдеевку, - пресс-центр штаба АТО

Сегодня можно сказать в первые можно было услышать слова, что ВСУ дает достойный ответ (на 2+2), но показали как боец строчит с автомата по Градам или гаубицам 152 не известно ...
Главное в репортаже, что достойный ответ ... Минстец на высоте ...
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Авдеевку уже сдали? Ну если неделю отвечают автоматами на гаубицы и РСЗО, то уже должны потерять позиции и город.

Или Вы хотите, чтоб вам по ТВ позиции наших артиллеристов да ещё и с координатами,наверное, показывали? Хватит уже - напоказывались в 2014-2015.
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у Львові пройшов Мітинг справжніх Українців,було приблизно з тисячу чоловік..
облито червоною "кровью" магазин "рашен" та імітовано- повішенного Гідранта.
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зараз вся міліція-поліція-прокуратура збіжиться з цілої області. Але бізнес в Рошену добре йде, на відміну від інших, великі магазини в центрі, маленькі по всьому місті є.
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в Ютубе нашел.
РАБссиянцев 345 -го воздушно-десантного полка воевавшего в Абхазии вначале 90-х годов обязали вернуть министерству обороны РАБсии всё бабло что им тогда выплатили,а там миллионные выплаты были инфляция зашкаливала...,умом РАБссию не понять..
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Трамп не олихарх,а Путлер владелец всего лишь маленькой хатынки в Геленджике стоимостью 1 миллиард долларов кацаПсинских налогоплательщиков...
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Обстрелы Авдеевки проводились российскими солдатами в рамках боевой операции Рубеж. Также боевики "ДНР" опубликовали данные о смерти как минимум 15 солдат российской армии, которые были убиты одним артиллерийским обстрелом в Донецке, сообщает издание Рупор.
По информации сепаратистких СМИ, артиллерийский обстрел накрыл российских военных, которые прибыли на Донбасс из Ростова в минувший понедельник. Местные жители подтверждают, что около 15 российских солдат были убиты одним залпом. Сообщается, что уже идет поиск транспорта для отправки трупов российских солдат назад в Ростов.По некоторым данным, общее количество убитых со стороны кацапов только за три последних дня составило 250 человек, из них около 200 убитых солдат - российские военные "добровольцы". Эксперты сообщают, что количество данных об убитых боевиках продолжает разнится - террористы всячески пытаются скрыть количество собственных потерь.
Как заявляли в СБУ, тела российских военных, погибших в зоне АТО, по приказу Генштаба России сжигают с помощью передвижных крематориев. Так, СБУ сообщала о том, что с 20 по 23 января 2015 года по указанию Генштаба ВС РФ на временно подконтрольную террористическим группировкам территорию было ввезено 7 мобильных передвижных крематориев, смонтированных на шасси автомобилей КАМАЗ. Каждый из этих крематориев сжигает за сутки 8-10 тел.
Согласно информации, работу "смертельных печей" координируют непосредственно военные разведчики России. Эти "спецкамазы" в конце 2014 года были зафиксированы в Ростовской области вблизи государственной границы Украины.
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Шахтёры российского Благовещенска, радуются разбитому складу в Украине, не знаю дату, вроде свежак залито?

https://www.youtube.com/watch?v=v3xAaUKN2u8
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в Благовещенске сегодня проживают в основном китайцы,около 70 % насэлэния тамошнего.. рюсскае быдло там на улице редкость МУЗЕЙНАЯ..
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старое видео . у русни портки и лапти летние и птички поют.
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Наши насыпали нехило кацаПсинам,но это военная тайна РАБссии...,так было всегда хоть в Первую Мировую с немчурой.хоть во 2 Мировую с немчурой...
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неожиданно :
робко, но с достоинством ... похоже лёд тронулся ...
ВДВ - предупреждение нацгвардии.
https://www.youtube.com/watch?v=2pAMiDAW5ug

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хуйло шнырям дало приказ-или вы их или мы вас...!
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мне эти все стонания и причитания уже бесят - ну сколько можно? - пора гасить и подавлять все огневые точки сепаров - не важно в Донецке в Хуецке в мирных в жилых районах какая разница - у них есть выбор спрятаться или уехать на время а у солдат в окопе выбора нет!!!
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россияне врут, когда говорят о том, что они пришли кого-то освобождать. Они люто ненавидят крымчан и лугандонцев, считая их людьми даже не второго, а третьего сорта, ибо второй сорт - таджики и узбеки. В лугандоне россияне ненавидят местных за то, что те отказываются быть пушечным мясом, и все больше уступают эту почетную роль самим «освободителям», которые планировали быть за спинами женщин, детей и «попочленцев».
Ситуация уже совсем грустная, ибо военно-медицинская академия вс рф в питере, уже приняла около 30 бортов с тяжело раненными военнослужащими российской армии, которых покалечил в боях под Донецком. Этот поток все нарастает. «Попочленцев» и «отпускников» в питер не возят. Их латают или закапывают на месте. Поэтому, российские военные точно знают, что «освобождать» эту сволочь ценой своей жизни - глупая затея. Но пока за это платят, они едут воевать. Причем, они уже не скрывают, сто из режима «освобождения», они безвозвратно перешли в режим «удержания».
Экономических интересов там тоже нет. россияне ведут войну так, что оставляют за собой разруху на сотни миллиардов долларов. Это касается Лугандона, Крыма и Сирии. Никакого экономического профита там нет и быть не может.
Кстати, там нет и военного выигрыша. Как пишут сами российские военные, в боях за Лугандон и в Сирии, довольно существенно поредели ряды опытных бойцов спецназа, вдв и других элитных сил. Причем, они с досадой отмечают, что командование использовало их просто как стойкую пехоту, а не спецназ. То есть, их огромные потери - неоправданы, с военной точки зрения.
Кроме того, во всех военных училищах и тем более - академиях, курсантов и слушателей пичкают различными знаниями, в частности, преподают известный трактат Сунь Цзы «Искусство войны», где он прямо предостерегает от долгостроев. Он справедливо утверждал, что долгая война - результат крупных ошибок военного руководства и она - губительна для ее инициатора. россия ввязалась в две длительных войны. И если в их начале речь шла о том, что нужно отгородиться от НАТО, то нынешний результат является прямой противоположностью, поставленным целям.
То есть, война была начата по каким-то одним причинам, но теперь они просто утратили смысл, и война идет ради самой войны. По крайней мере, на уровне самой армии, а тем более, на уровне ее воюющей части, уже нет никакой вменяемой мотивации. Ее просто нет, но россияне все равно воюют.
Пользуясь методикой Оккама, мы отсекли все лишнее и тяжеловесное и осталась только одна мотивация - желание зарабатывать деньги на убийствах. А с учетом того, что деньги подходят к концу, и все это понимают, остаётся всего одна простая мотивация - желание убивать. И мы это просто необходимо для компенсации своего рабского положения дома. Там они - безмолвный скот и поэтому - хотят убивать, чтобы разбавить это отвратительное чувство.

С учетом этого обстоятельства, всем следует внимательно посмотреть в глаза нашей сволочи, которая предлагает помириться с теми, кто хочет убивать и убивает с удовольствием. Эту орду можно остановить только одним простым и надежным способом - двухметровым слоем земли над их останками.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты продолжают обстреливать Авдеевку, - пресс-центр штаба АТО
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