Оккупанты продолжают обстреливать Авдеевку, - пресс-центр штаба АТО

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- украинские каратели обстреливают село! Авдеевку под Донецком,контролируемое ополченцам
- ополченцы вернули под свой контроль Авдеевку
- погибло более 200 укропов
- ополченцы соблюдают перемирие,МЫ НЕ СТРЕЛЯЕМ
на кого это расчитано?!
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Только жёсткий ответ на провокации и обстрелы рашистов.
2-х кратный ответ на обстрелы нужен
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просто у украинцев и у парашенки "дела" и цели разные...
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что держит то?
да - всё сначала, но кто захочет тот справится....
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Сегодня можно сказать в первые можно было услышать слова, что ВСУ дает достойный ответ (на 2+2), но показали как боец строчит с автомата по Градам или гаубицам 152 не известно ...
Главное в репортаже, что достойный ответ ... Минстец на высоте ...
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Или Вы хотите, чтоб вам по ТВ позиции наших артиллеристов да ещё и с координатами,наверное, показывали? Хватит уже - напоказывались в 2014-2015.
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облито червоною "кровью" магазин "рашен" та імітовано- повішенного Гідранта.
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РАБссиянцев 345 -го воздушно-десантного полка воевавшего в Абхазии вначале 90-х годов обязали вернуть министерству обороны РАБсии всё бабло что им тогда выплатили,а там миллионные выплаты были инфляция зашкаливала...,умом РАБссию не понять..
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По информации сепаратистких СМИ, артиллерийский обстрел накрыл российских военных, которые прибыли на Донбасс из Ростова в минувший понедельник. Местные жители подтверждают, что около 15 российских солдат были убиты одним залпом. Сообщается, что уже идет поиск транспорта для отправки трупов российских солдат назад в Ростов.По некоторым данным, общее количество убитых со стороны кацапов только за три последних дня составило 250 человек, из них около 200 убитых солдат - российские военные "добровольцы". Эксперты сообщают, что количество данных об убитых боевиках продолжает разнится - террористы всячески пытаются скрыть количество собственных потерь.
Как заявляли в СБУ, тела российских военных, погибших в зоне АТО, по приказу Генштаба России сжигают с помощью передвижных крематориев. Так, СБУ сообщала о том, что с 20 по 23 января 2015 года по указанию Генштаба ВС РФ на временно подконтрольную террористическим группировкам территорию было ввезено 7 мобильных передвижных крематориев, смонтированных на шасси автомобилей КАМАЗ. Каждый из этих крематориев сжигает за сутки 8-10 тел.
Согласно информации, работу "смертельных печей" координируют непосредственно военные разведчики России. Эти "спецкамазы" в конце 2014 года были зафиксированы в Ростовской области вблизи государственной границы Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=v3xAaUKN2u8
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робко, но с достоинством ... похоже лёд тронулся ...
ВДВ - предупреждение нацгвардии.
https://www.youtube.com/watch?v=2pAMiDAW5ug
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Ситуация уже совсем грустная, ибо военно-медицинская академия вс рф в питере, уже приняла около 30 бортов с тяжело раненными военнослужащими российской армии, которых покалечил в боях под Донецком. Этот поток все нарастает. «Попочленцев» и «отпускников» в питер не возят. Их латают или закапывают на месте. Поэтому, российские военные точно знают, что «освобождать» эту сволочь ценой своей жизни - глупая затея. Но пока за это платят, они едут воевать. Причем, они уже не скрывают, сто из режима «освобождения», они безвозвратно перешли в режим «удержания».
Экономических интересов там тоже нет. россияне ведут войну так, что оставляют за собой разруху на сотни миллиардов долларов. Это касается Лугандона, Крыма и Сирии. Никакого экономического профита там нет и быть не может.
Кстати, там нет и военного выигрыша. Как пишут сами российские военные, в боях за Лугандон и в Сирии, довольно существенно поредели ряды опытных бойцов спецназа, вдв и других элитных сил. Причем, они с досадой отмечают, что командование использовало их просто как стойкую пехоту, а не спецназ. То есть, их огромные потери - неоправданы, с военной точки зрения.
Кроме того, во всех военных училищах и тем более - академиях, курсантов и слушателей пичкают различными знаниями, в частности, преподают известный трактат Сунь Цзы «Искусство войны», где он прямо предостерегает от долгостроев. Он справедливо утверждал, что долгая война - результат крупных ошибок военного руководства и она - губительна для ее инициатора. россия ввязалась в две длительных войны. И если в их начале речь шла о том, что нужно отгородиться от НАТО, то нынешний результат является прямой противоположностью, поставленным целям.
То есть, война была начата по каким-то одним причинам, но теперь они просто утратили смысл, и война идет ради самой войны. По крайней мере, на уровне самой армии, а тем более, на уровне ее воюющей части, уже нет никакой вменяемой мотивации. Ее просто нет, но россияне все равно воюют.
Пользуясь методикой Оккама, мы отсекли все лишнее и тяжеловесное и осталась только одна мотивация - желание зарабатывать деньги на убийствах. А с учетом того, что деньги подходят к концу, и все это понимают, остаётся всего одна простая мотивация - желание убивать. И мы это просто необходимо для компенсации своего рабского положения дома. Там они - безмолвный скот и поэтому - хотят убивать, чтобы разбавить это отвратительное чувство.
С учетом этого обстоятельства, всем следует внимательно посмотреть в глаза нашей сволочи, которая предлагает помириться с теми, кто хочет убивать и убивает с удовольствием. Эту орду можно остановить только одним простым и надежным способом - двухметровым слоем земли над их останками.
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