Бригада быстрого реагирования НГУ провела комплексное занятие перед выездом в зону АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Про це свідчать дані соціологічного опитування Ifop Fiducial, повідомляє Reuters.
Згідно з даними, лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен у першому турі виборів набирає 25% голосів виборців, друге місце посяде незалежний кандидат, екс-міністр фінансів Емануель Макрон (20,5%), а Фійон фінішує лише третім - 18,5%.
У другому турі, згідно з опитуванням, Макрон легко виграє вибори, набравши 63% голосів виборців, тоді як Ле Пен готові підтримати тільки 37%.
1 лютого опитування Elabe group також засвідчило, що Фійон не вийде до другого туру президентських виборів.
Нагадаємо, 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.
Раніше повідомлялося, що Пенелопа Фійон заробила півмільйона євро за 10 років на посаді помічника в офісі чоловіка, коли він був сенатором. Але при цьому журналісти заявили, що не знайшли ніяких доказів її роботи.
Фійон минулого тижня спростував всі звинувачення і сам розповів, що крім дружини в його офісі працювали також
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хе... короче, заткни пельку, тут боярышник не наливают.
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Для тупых барыг типа Брахма спецом!
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Автомобіль-шасі КрАЗ-5401Н2 вантажопідйомністю 6 т, призначене для монтажу установок промислового призначення і технологічного обладнання, пройшло повний цикл попередніх (заводських) випробувань. У ході випробувань перевірялися гальмівні властивості, паливна економічність, вагові та геометричні характеристики, системи двигуна, шумові параметри і решта за стандартною процедурою.
Пробігові випробування велися на акредитованих ділянках доріг України, а також на випробувально-демонстраційному полігоні автозаводу. Лабораторні та лабораторно-дорожні проводилися відповідно до програми-методики за допомогою спеціального високоточної випробувального устаткування.
У результаті попередніх випробувань було підтверджено відповідність автомобіля призначенню і вимогам, які до нього пред'являються. Порадувала випробувачів висока паливна економічність автомобіля: при швидкості 40 км/год він витрачає 16,5 л/100 км, 50 км/год - 18,2 л/100 км, 60 км/год. - 20 л / 100 км, 80 км/год. - 25 л/100 км. При повній масі 12540 кг з допустимим навантаженням «крихітка» розвиває максимальну швидкість 92,1 км/год.За рахунок використання безкапотної кабіни мінімальний радіус повороту шасі всього близько 6,8 м. Вкупі з невеликими, порівняно з традиційними КрАЗами, габаритами: 6195х2550х2800, шасі дуже маневрений. До того ж безкапотна кабіна має не тільки високі ергономічні показники, а й низький рівень внутрішнього шуму. Так при нормі 82 Дб фактичний показник склав 79 Дб.
Нагадаємо, що шасі КрАЗ-5401Н2 було створено на «КрАЗі» у грудні минулого року для входу в нішу техніки нижчою вантажопідйомності, щоб замінити іноземних конкурентів в сегменті мало- і середньотоннажної техніки на ринку України. Воно доповнило лінійку полегшених шасі цієї моделі колісних формул 4х2 і 4х4 вантажопідйомністю 12, 10 і 9 т.
Уперше в модельному ряду КрАЗа на цьому шасі встановлені: 170-сильний 4-хціліндровий рядний двигун Євро-5, шестиступінчаста механічна КП 6J70T, а також застосована нова модель рульового механізму меншого типорозміру, що раніше не встановлювалася на автомобілях КрАЗ.http://wartime.org.ua/32445-serednotonnazhnik-kraz-5401n2-zavershiv-zavodsk-viprobuvannya.html
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Наприклад зачистку міст від колорадської нечисті проводити..
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Вполне возможно.....
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