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Материалы по теме:  Оборона
Теги: учения (1575) Национальная гвардия (1096)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Бригада быстрого реагирования НГУ провела комплексное занятие перед выездом в зону АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На территории учебного центра Национальной гвардии Украины в поселке Старое прошло комплексное занятие Бригады быстрого реагирования.

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Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон, навколо якого в останні тижні розгорівся скандал, не вийде у другий тур виборів.
Про це свідчать дані соціологічного опитування Ifop Fiducial, повідомляє Reuters.
Згідно з даними, лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен у першому турі виборів набирає 25% голосів виборців, друге місце посяде незалежний кандидат, екс-міністр фінансів Емануель Макрон (20,5%), а Фійон фінішує лише третім - 18,5%.
У другому турі, згідно з опитуванням, Макрон легко виграє вибори, набравши 63% голосів виборців, тоді як Ле Пен готові підтримати тільки 37%.
1 лютого опитування Elabe group також засвідчило, що Фійон не вийде до другого туру президентських виборів.
Нагадаємо, 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.
Раніше повідомлялося, що Пенелопа Фійон заробила півмільйона євро за 10 років на посаді помічника в офісі чоловіка, коли він був сенатором. Але при цьому журналісти заявили, що не знайшли ніяких доказів її роботи.
Фійон минулого тижня спростував всі звинувачення і сам розповів, що крім дружини в його офісі працювали також
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Які відкриті обличчя у наших хлопчиків. Дай Боже всім-всім ім повернутися живими до своіх рідних! З Перемогою ! Дай Боже !!!
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На Бога надейся,а военную технику надо дать армии.Это не дело,что против нас используют технику,а нашим запрещено,а разрешено только погибать.Это преступление.Живой щит на линии фронта -это преступно !
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иди на хе... короче, заткни пельку, тут боярышник не наливают.
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Технику гоните туда,нехер телами наших солдат-молодых хлопцев прикрываться.Совесть человеческая у вас есть элементарная,у тех кто в Киеве сидит? Где современное оружие? Где конфискованные у криминальных олигархов деньги на военную технику? Что Порошенко закупил за 3 года? Где военная техника?
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Нацгвардия и минобороны - это две большие разницы.
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Неужели в Рязани тоже идут боевые действия???

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ПОСТЕПЕННО ПРОНИКАЕШЬСЯ ГОРДОСТЬЮ ЗА НАШИ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ !!!
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ви би бачили іх - СОНЕЧКИ!!!!! ЖИТТТЯ ім довгого, щастя людського та велика вдячність батькам...БЕРЕЖИ ВАС БОГ ЗАВЖДИ !!!!!! а от СМІ треба вже позакривати рота і Теле -каналам теж......
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Прально, всем нужно закрыть рот, а открывать можно только воровской шобле и минстецевским тролям.
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это не ВС, это нацики. Отсюда вопрос, почем первую бригаду по стандартам НАТО не создают в ВС?
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Ща Ваназрады напишут, что барыга будет майдан разганять😀
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А зачем? Он привык к постоянной стимуляции заднего прохода)))
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Стеци уже наперегонки побежали восхфалять.Фото посмотрите с передовой,на чем передок катается,потом будете тут хорохорится.
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Все буде перевірятися лише по результату .
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просто в восторге куда затянула весь этот сброд кремлевская крыса ... ну и что.... есть ли у них выбор кроме псевдопатриотизма..... поделом тварям... все бы ничего... но эти бараны стойлового содержания даже не понимают какую кучу дерьма они наложили на бошки своим вылупкам... им до конца своей жизни не разгрести
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До моменту блокування контрабасу хто-небудь бачив нацгвардію в АТО ?
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Батальон имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины отмечает свою вторую годовщину с момента создания. Именно он положил начало добровольческому движению в Украине.

Для тупых барыг типа Брахма спецом!
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что ты мелешь неграмотное!?
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Русня, не брейте волосы на жопе, вам их ещё рвать.
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а ты из окопа пастишь? Нет? Так ото не учи людей жизни
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Не пастишь а постишь а учить тебя дебила чернила переводить
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ГАЗ прощавай! Середньотоннажник КрАЗ-5401Н2 завершив заводські випробування
Автомобіль-шасі КрАЗ-5401Н2 вантажопідйомністю 6 т, призначене для монтажу установок промислового призначення і технологічного обладнання, пройшло повний цикл попередніх (заводських) випробувань. У ході випробувань перевірялися гальмівні властивості, паливна економічність, вагові та геометричні характеристики, системи двигуна, шумові параметри і решта за стандартною процедурою.
Пробігові випробування велися на акредитованих ділянках доріг України, а також на випробувально-демонстраційному полігоні автозаводу. Лабораторні та лабораторно-дорожні проводилися відповідно до програми-методики за допомогою спеціального високоточної випробувального устаткування.
У результаті попередніх випробувань було підтверджено відповідність автомобіля призначенню і вимогам, які до нього пред'являються. Порадувала випробувачів висока паливна економічність автомобіля: при швидкості 40 км/год він витрачає 16,5 л/100 км, 50 км/год - 18,2 л/100 км, 60 км/год. - 20 л / 100 км, 80 км/год. - 25 л/100 км. При повній масі 12540 кг з допустимим навантаженням «крихітка» розвиває максимальну швидкість 92,1 км/год.За рахунок використання безкапотної кабіни мінімальний радіус повороту шасі всього близько 6,8 м. Вкупі з невеликими, порівняно з традиційними КрАЗами, габаритами: 6195х2550х2800, шасі дуже маневрений. До того ж безкапотна кабіна має не тільки високі ергономічні показники, а й низький рівень внутрішнього шуму. Так при нормі 82 Дб фактичний показник склав 79 Дб.
Нагадаємо, що шасі КрАЗ-5401Н2 було створено на «КрАЗі» у грудні минулого року для входу в нішу техніки нижчою вантажопідйомності, щоб замінити іноземних конкурентів в сегменті мало- і середньотоннажної техніки на ринку України. Воно доповнило лінійку полегшених шасі цієї моделі колісних формул 4х2 і 4х4 вантажопідйомністю 12, 10 і 9 т.
Уперше в модельному ряду КрАЗа на цьому шасі встановлені: 170-сильний 4-хціліндровий рядний двигун Євро-5, шестиступінчаста механічна КП 6J70T, а також застосована нова модель рульового механізму меншого типорозміру, що раніше не встановлювалася на автомобілях КрАЗ.http://wartime.org.ua/32445-serednotonnazhnik-kraz-5401n2-zavershiv-zavodsk-viprobuvannya.html
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Фотки гарні,але чому вся техніка на снігу зелена?...😕😕😕
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Не думали, що блокада контрабасу зимою почнеться.
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Вот и ответ зрадоботам, которые ныли что НГУ создается и вооружается против народа, а "бойцы на передовой голы-босы"
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Та ні, Капучіно...В цих хлопців дещо інші завдання...Наприклад зачистку міст від колорадської нечисті проводити...😕😕😕
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З нами Бог та Україна

Наприклад зачистку міст від колорадської нечисті проводити..
----------------------------------------
Вполне возможно.....
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Не только, тогда бы бригаде были не нужны таки, другая бронетехника а также арт.системы, хватило бы автозаков и внедорожников. Ликвидация оставшихся очагов сопротивления - вот ихняя задача, это второй эшалон который пойдёт за ВСУ. Ликвидация быстрая, ефективная, безжалосная, локализировать и добить окопавшегося врага, будь то система блок-постов, уже отрезаных фланговыми ударами ВСУ, или кишащие сепарами городские кварталы, без разницы.
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Главное беречь жизни наших воинов и научиться точно бить из миномётов и гаубиц по гнусным кацапско-путлеровским головам!!!
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Пишут что обучены действовать как в составе подразделения так и самостоятельно и тут же рассказывают что один-это ноль а почему то два ноля -это сила. Наверное неприятно осознавать что тебя нулем командование считает.
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Слышь, тролль-ноль, завали хайло ))) Ковыряй в носу, уже суббота на носу )))
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Один - это ноль??? Передовой подход. Пораженческий плять.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБригада быстрого реагирования НГУ провела комплексное занятие перед выездом в зону АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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