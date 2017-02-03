Роскомнадзор разрешил крупным российским мобильным операторам не работать в оккупированном Крыму для избежания санкций

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Обострение ситуации в районе Авдеевки на фоне попустительства и лояльного отношения власти к российскому бизнесу на территории Украины, вынудило политиков и экспертов требовать от высших государственных органов немедленного прекращения работы банковских структур с российским капиталом, - пишет "Обозреватель".
Украина по-прежнему стыдливо называет войну АТО, а в стране вольготно себя чувствует российский бизнес. За последнее время НБУ ликвидировал более 80 банковских учреждений Украины. Российские банкиры с радостью поделили между собой освободившиеся просторы украинского финансово-банковского рынка, существенно нарастив долю своего присутствия в стратегической сфере украинской экономики, - пишет издание.
Необходимым условием вывода российских банков в Украине из незаслуженной зоны комфорта, по мнению автора, должна стать политическая воля власти. Виктор Косарчук, руководитель аппарата политической партии "Народный Рух Украины" убежден, что: "Регулятору достаточно было бы принять решение для прекращения деятельности российских банков в Украине на основании решения высшего руководства страны".
Солидарен с таким мнением и Александр Билошицкий, председатель политической партии "Родной дом"
"Государство конечно же должно прекратить работу российских банков в Украине. А каким образом? На мой взгляд лишить лицензии, закрыть границы, чтобы не было никаких движений по торговле. Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои депозиты, а предпринимателей закрывать счета".
Юрий Кармазин, лидер Партии защитников Отечества называет крепкие позиции российских банков на украинском рынке угрозой национальной безопасности. "Это сигнал для Украины, Верховной рады, Правительства, Нацбанка, Президента, СНБО принять решение об ограничении деятельности банков страны-агрессора на территории Украины. И в первую очередь - через запрет государственным органам держать в российских банках свои счета, закладывать имущество и так далее", - заявил он.
Особых надежд на решительные действия власти у экспертов нет. Поэтому одной из главный сил, которые заставят правящие силы запретить работу банков страны-агрессора они называют общественность.
Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, констатирует, что "российские банки привлекают средства украинцев, часть из которых, очевидно, оседает в материнских российских банковских структурах. И часть из которых, после уплаты налогов, используется против самой Украины, в виде пуль, мин и снарядов".
Эксперт также считает, что "наиболее эффективный метод состоит в действиях национального регулятора банковской системы. Он должен заключаться в приостановке действия лицензии филиалов российских банков в Украине до полного возвращения правового статуса Украины на Донецкий регион и Крым. И, соответственно, перед приостановкой лицензии, необходимо провести широкомасштабную информационную кампанию, в которой бы звучал деликатный совет со стороны НБУ, Правительства и Президента тем вкладчикам, которые еще имеют вклады в российских банках - забирать их, а юридическим лицам - закрывать счета и переводить их в украинские банки".
Более того, для владельцев "российских" депозитов, по мнению экспертов, должны быть введены дополнительные санкции. Как предлагает Сергей Поярков, лидер Автомайдана: "Человек, который держит свои деньги в российских банках, не может занимать в Украине ни одну из государственных должностей. Автоматически. Он не может работать ни в одной бюджетной структуре!"
По мнению Юрия Кармазина: "Каждый, кто считает себя патриотом Украины, должен закрыть счет в российских банках!"
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"В рейтинге 2016 года «Индекс готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет, на один пункт опередив США, которые заняли 11 место", - говорится в сообщении.
Кроме того, по уровню доступности цен на услуги связи за 2016 год РФ опередила ряд крупных развитых стран мира. Так, цены на услуги сотовой связи в РФ оказались ниже, чем в Индии, ссылается министерство на рейтинг. Отмечается, что в Индии цены на мобильную связь считаются одними из самых низких в мире из-за высокого уровня конкуренции.
Финляндия заняла 12 место, Германия - 27, Корея - 35. В рейтинге доступности цен на услуги связи РФ опередил только Гонконг, сопоставимый по площади с Москвой, при этом население Гонконга более чем в два раза меньше, чем в Москве"
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Ось і керує нею Підарас!!!
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как неприксаемый геморой....
и кто сказал, что санкции не работают?
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это про ватанье понаехавшее забота кацапская.
за крыс, я так понимаю, разговора вообще нет?
вот и славно!
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https://www.youtube.com/watch?v=u_j4JDdS_F0
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Исходящие вызовы на мобильные номера операторов Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края (кроме Win mobile) - 0,00 руб.
Зона действия - домашний регион.
Условия предоставления:
В рамках опции предоставляется 60 минут в сутки. После расходования минут тарификация вызова производится в соответствии с условиями тарифного плана.
Стоимость подключения - 30 руб.
Ежедневная плата - 2 руб.
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Тому і залізничні вокзали позанепадали...
Я вже майже вам "заздрю"!
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А Рашка, на минуточку - может кто не в курсе, до сих пор торговый партнёр №1.
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иран вон только зал*паться начал,а его опять в гуано макают
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Ну вот и еще один камушек с неба для крымских халявщиков. А как красиво всё начиналось... "Крымская весна", из "исторической родины" призывно размахивали леденцовыми петушками и расписными пряниками… Цвела сирень, смеялись "искандеры"…
И, ожидая из паРаши обещанной "манны небесной", под шумок "возвращения в родную говень", эти хваткие крысяне растащили в Крыму все, что только было можно. В т..ч., как в свое время плакался целый "министр информации и связи Крыма" Д.Полонский,: "В Крыму разворовали имущество мобильных операторов, работавших при Украине - практически на 90%", "местными жителями или приезжими (из РФ) базовые станции были подвергнуты разграблению":
http://kerch.fm/2015/06/25/krym-vosstanovil-vsyu-set-mobilnyh-operatorov.html
Вот и приходилось крымским терпилам перебиваться псевдомобильной связью на уровне начала века. А теперь, оказывается, что никакого покращення мобильной связи на полуострове, что паРашные пропагандоны обещали крысянам с этого, 2017 г., не будет. В принципе.
Точно так же, как не будет уже растаявших как дым обещаний про созданию в Крыму: "полигона для апробации новейших инвестиционных технологий", "всемирного центра туризма", "мировой игровой зоны", "региона развития банковских технологий", "инновационной системы бесплатного здравоохранения для крымчан", ну и главного: "крымчане ничего не потеряют, а только выиграют", которыми их заманивали на паРашу.
PS. Вообще-то можно было-бы сказать: "За что боролись..." и "Барабан им в руки..." Но, если бы не этот фортель с Крымом, где его жители (за исключением оставшихся верными Украине крымских татар, украинцев, русских и лиц других национальностей) тупо сыграли роль халявной массовки, то ничего, ныне происходящего на Донбассе в помине бы не было и, вообще, не могло б произойти. И жили бы мы в прекрасной и мирной стране, а все эти федерастические идеи про «лугандонию», «недороссию» и прочую хренотень, бродили бы только в воспаленном сознании малочисленной кучки пациентов психиатрических заведений.
Так, что и в этом публика, именующая себя "народом Крыма", которая более чем убедительно продемонстрировала свою продажную и паскудную сущность, преподнесла не только себе, но и всему украинскому народу весьма ощутимый "подарок". IMHO
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