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 Форум Украины(577264)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (18905) мобильная связь (255) Россия (68571) санкции (5873) США (11913) Евросоюз (11534) Роскомнадзор (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Роскомнадзор разрешил крупным российским мобильным операторам не работать в оккупированном Крыму для избежания санкций

Роскомнадзор и "большая тройка" российских мобильных операторов нашли способ, как продлить 3G-лицензии так, чтобы у МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" не появилось обязанности работать в оккупированном Россией Крыму и они не попали под санкции США и ЕС.

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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 9 год.9 годин томуБільшеКрымчане скучают не только по ЖД вокзалу, но и за качественными ремонтами, которые делала Украина (+плитка на ЖД). Прочтите комментарии
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Так пустить в Симф поезда и вокзал оживёт. Вон на недавней ветке говорилось, что в Донецк 6 электричек в сутки ходит и всем пох. А разница то в чём?
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крым после таких заявлений "освободителей" со стороны выглядит как " российский недоделанный недоносок"....Опять повторюсь: "Мы как-бы за вас но вы не с нами"!
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Для многих расиян Крым - это крымские хохлы, Донбасс - донбасские хохлы.
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То есть Крым как бы наш и как бы и не наш. Такой себе вариант кота Шредингера.
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То есть мы есть пока нас не увидели. Но - когда увидели - нас уже нет.
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камни с неба оборвали связь....проговоренное однажды -воплотилось ......дякуємо ТОБІ БОЖЕ, що МИ не кацапи срані................
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БОЙКОТ !!! Эксперты призвали власть срочно аннулировать лицензии российских банков, а население снимать депозиты, - СМИ
Обострение ситуации в районе Авдеевки на фоне попустительства и лояльного отношения власти к российскому бизнесу на территории Украины, вынудило политиков и экспертов требовать от высших государственных органов немедленного прекращения работы банковских структур с российским капиталом, - пишет "Обозреватель".
Украина по-прежнему стыдливо называет войну АТО, а в стране вольготно себя чувствует российский бизнес. За последнее время НБУ ликвидировал более 80 банковских учреждений Украины. Российские банкиры с радостью поделили между собой освободившиеся просторы украинского финансово-банковского рынка, существенно нарастив долю своего присутствия в стратегической сфере украинской экономики, - пишет издание.
Необходимым условием вывода российских банков в Украине из незаслуженной зоны комфорта, по мнению автора, должна стать политическая воля власти. Виктор Косарчук, руководитель аппарата политической партии "Народный Рух Украины" убежден, что: "Регулятору достаточно было бы принять решение для прекращения деятельности российских банков в Украине на основании решения высшего руководства страны".
Солидарен с таким мнением и Александр Билошицкий, председатель политической партии "Родной дом"
"Государство конечно же должно прекратить работу российских банков в Украине. А каким образом? На мой взгляд лишить лицензии, закрыть границы, чтобы не было никаких движений по торговле. Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои депозиты, а предпринимателей закрывать счета".
Юрий Кармазин, лидер Партии защитников Отечества называет крепкие позиции российских банков на украинском рынке угрозой национальной безопасности. "Это сигнал для Украины, Верховной рады, Правительства, Нацбанка, Президента, СНБО принять решение об ограничении деятельности банков страны-агрессора на территории Украины. И в первую очередь - через запрет государственным органам держать в российских банках свои счета, закладывать имущество и так далее", - заявил он.
Особых надежд на решительные действия власти у экспертов нет. Поэтому одной из главный сил, которые заставят правящие силы запретить работу банков страны-агрессора они называют общественность.
Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, констатирует, что "российские банки привлекают средства украинцев, часть из которых, очевидно, оседает в материнских российских банковских структурах. И часть из которых, после уплаты налогов, используется против самой Украины, в виде пуль, мин и снарядов".
Эксперт также считает, что "наиболее эффективный метод состоит в действиях национального регулятора банковской системы. Он должен заключаться в приостановке действия лицензии филиалов российских банков в Украине до полного возвращения правового статуса Украины на Донецкий регион и Крым. И, соответственно, перед приостановкой лицензии, необходимо провести широкомасштабную информационную кампанию, в которой бы звучал деликатный совет со стороны НБУ, Правительства и Президента тем вкладчикам, которые еще имеют вклады в российских банках - забирать их, а юридическим лицам - закрывать счета и переводить их в украинские банки".
Более того, для владельцев "российских" депозитов, по мнению экспертов, должны быть введены дополнительные санкции. Как предлагает Сергей Поярков, лидер Автомайдана: "Человек, который держит свои деньги в российских банках, не может занимать в Украине ни одну из государственных должностей. Автоматически. Он не может работать ни в одной бюджетной структуре!"
По мнению Юрия Кармазина: "Каждый, кто считает себя патриотом Украины, должен закрыть счет в российских банках!"
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Кстати, в Словакии часть телекоммуникационных компаний работает через рашу. Я еще не разобралась как это организовано , но иногда, если я звоню со словацкого телефона на Киевстар , высвечивается руцький код. Короче, рашка свои щупальца глубоко в ЕС запускает. Думаю, что в Венгрии тоже самое происходит. Власти ЕС проявляют беспечность, ПОТОМУЧТО им мало показывают результаты обстрелов сепарами украинской территории.
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Большая тройка операторов реально сильна в Рашке и пытается окучивать соседей (вот только с Крымом у неё облом )

"В рейтинге 2016 года «Индекс готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет, на один пункт опередив США, которые заняли 11 место", - говорится в сообщении.
Кроме того, по уровню доступности цен на услуги связи за 2016 год РФ опередила ряд крупных развитых стран мира. Так, цены на услуги сотовой связи в РФ оказались ниже, чем в Индии, ссылается министерство на рейтинг. Отмечается, что в Индии цены на мобильную связь считаются одними из самых низких в мире из-за высокого уровня конкуренции.
Финляндия заняла 12 место, Германия - 27, Корея - 35. В рейтинге доступности цен на услуги связи РФ опередил только Гонконг, сопоставимый по площади с Москвой, при этом население Гонконга более чем в два раза меньше, чем в Москве"
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)) Кацапи режисурою не блєщуть і не бояться повторятися. В словаків свої малШикі в трусіках знайдуться.

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В Словакии в рашкином посольстве работает 40штук нечеловек, а в украинском посольстве только 5человек. И посла прислали- человека Медведчука. Вот така зерня, малята.
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І так буде, поки презом гнилий ПдРсний єврей!
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Підтверджую. У 2014 у Празі (Чехія) зателефонував з Лайфа на Лайф (дружині), вона побачила кацапський номер і скинула виклик. Спочатку я не зрозумів в чому справа, набрав з Київстару. Там мій номер висвітився правильно.
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Кстати, наши журналисты об этом совсем не пишут и такие процессы не анализируют. Наша журналистика живет в вакууме ( рада, раша и все). А процессы прогикновения раши в странах ЕС неприятные. Если раша контролирует связь , то и в правительства она вхожа и коррупция там тоже высока.
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Дякую за те що нагадали про цю проблему. Я більше 10 років працював у галузі зв'язку, треба буде знайти старі контакти (фахівців моб. операторів) і попросити щоби пояснили. Щоправда там комутація через рашку не відбувається (надто довго і дорого), скоріш за все це якась тупа підстановка номерів типу як внутрішні айпі за шлюзом. Але все одно неприємно.
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P.S. Ви самі можете запитати про це в словацькому центрі обслуговування абонентів.
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В Словакии 5-6 операторов. Плюс в Братиславе рядом Австрия и частенько телефон сам перескакивает на австрийских операторов. Раза два в день он может приветствовать нас в Австрии. Поэтому какая компания работает через рашу не ясно.
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Якщо сім-карта українська, то в роумінгу оператор (наприклад словацький) може встановитися автоматично, а можна в меню вибрати вручну. Не лише оператора, а ще тип мережі (2G, 3G, 4G). Так можна визначити хто саме підставляє кацапські номери замість українських.
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Сим карты и словацкие и украинские. Действительно можно проверить, я и не догадалась. Спасибо.
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это интересно полный коллаж.. или чтото упустили. если честно до сих пор полоины почти не видел.

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это у меня больное воображение или фотограф обрезал надрочееный полуметроый хуй в руках адольфа который ему деочка из под юбки дала потрогать?
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а ведь хуйло педофил конченый, похлеще Чикатило в тысячу раз будет.
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Повинна ж Підарація виправдовувати свою назву!
Ось і керує нею Підарас!!!
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ещё немного и ватаны сами обнесут крым колючкой,
как неприксаемый геморой....
и кто сказал, что санкции не работают?
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ха, ебать, а накуй крыму интернет? тутдаж тагил едет отдыхать и боярышник жрать. я даже зню несколько мест в кнымнаще где озвучиали обоснование отсутствия инета именно тем чо "выж отдыхать приехали, нах вам инет"... удачи крыснашу. и дай бог iq -30 вашим детям-внукам.
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"выж отдыхать приехали, нах вам инет"...
это про ватанье понаехавшее забота кацапская.
за крыс, я так понимаю, разговора вообще нет?
вот и славно!
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Походу у Хуйла уже надежды на Трампа нет. Как и все кого Хуйло привозил на Рашку от туземных актеров до боксеров, взяв деньги и квартирки сразу же сваливали домой чтобы не заразиться комунизьмом...
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В российском Санкт-Петербурге в одном из магазинов при попытке кражи продуктов был задержан молодой человек. Мужчина засунул в штаны целую курицу и две палки колбасы.
https://www.youtube.com/watch?v=u_j4JDdS_F0
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Я так понял...что минута разговора теперь крымчанам влетит в копеечку.....ой извините в доллар.....а может и в два....
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Сочувствуй:
Исходящие вызовы на мобильные номера операторов Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края (кроме Win mobile) - 0,00 руб.
Зона действия - домашний регион.

Условия предоставления:
В рамках опции предоставляется 60 минут в сутки. После расходования минут тарификация вызова производится в соответствии с условиями тарифного плана.

Стоимость подключения - 30 руб.
Ежедневная плата - 2 руб.
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Та у вас і машини таксі - самі лише Мерседеси ...
Тому і залізничні вокзали позанепадали...
Я вже майже вам "заздрю"!
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ну крысчанам (тем кто референдил) давно пора понять,ну не будет нормальной жизни в непризнанном Крыму и такие "новости" для вас будут постоянными,мир определился и Крым росийским никто не признает,а жизнь проходит.....
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а в Украине нормально жить?
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А в паРаше же есть еще и роуминг внутри паРаши...... короче звонить в рельсу будет дешевле и эффективнее....
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Если бы Запад захотел реально посадить засРашку на жопу, он бы просто прекратил обслуживать и поставлять запчасти на все Боинги и Аэрбусы, которых в авиапарке педерации не менее 75%. Но бизнес превыше всего и даже патриотизма. Не говоря про реальную безопасность европейских стран перед ордой. Неплохо бы еще отключить систему Свифт, прекратить работу всех современных технологий в стране-сволочи. Эти организьмы очень быстро бы тогда вернулись в пещерный век, так, как оне существуют в провинциях и глубинке
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Запад не может быть большими украинцами, чем сами украинцы (с)
А Рашка, на минуточку - может кто не в курсе, до сих пор торговый партнёр №1.
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я предполагаю что все таки влупят рашке по самые зеленые помидоры,она просто просит...нет скорее уже требует,чтобы ее опустили до пещерного века...

иран вон только зал*паться начал,а его опять в гуано макают
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А что это вяликие русские санкций испужались, которые только росисю укрепляют?
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Роскомнадзор и "большая тройка" российских мобильных операторов нашли способ, как продлить 3G-лицензии так, чтобы у МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" не появилось обязанности работать в оккупированном Россией Крыму и они не попали под санкции США и ЕС.

Ну вот и еще один камушек с неба для крымских халявщиков. А как красиво всё начиналось... "Крымская весна", из "исторической родины" призывно размахивали леденцовыми петушками и расписными пряниками… Цвела сирень, смеялись "искандеры"…
И, ожидая из паРаши обещанной "манны небесной", под шумок "возвращения в родную говень", эти хваткие крысяне растащили в Крыму все, что только было можно. В т..ч., как в свое время плакался целый "министр информации и связи Крыма" Д.Полонский,: "В Крыму разворовали имущество мобильных операторов, работавших при Украине - практически на 90%", "местными жителями или приезжими (из РФ) базовые станции были подвергнуты разграблению":
http://kerch.fm/2015/06/25/krym-vosstanovil-vsyu-set-mobilnyh-operatorov.html
Вот и приходилось крымским терпилам перебиваться псевдомобильной связью на уровне начала века. А теперь, оказывается, что никакого покращення мобильной связи на полуострове, что паРашные пропагандоны обещали крысянам с этого, 2017 г., не будет. В принципе.
Точно так же, как не будет уже растаявших как дым обещаний про созданию в Крыму: "полигона для апробации новейших инвестиционных технологий", "всемирного центра туризма", "мировой игровой зоны", "региона развития банковских технологий", "инновационной системы бесплатного здравоохранения для крымчан", ну и главного: "крымчане ничего не потеряют, а только выиграют", которыми их заманивали на паРашу.

PS. Вообще-то можно было-бы сказать: "За что боролись..." и "Барабан им в руки..." Но, если бы не этот фортель с Крымом, где его жители (за исключением оставшихся верными Украине крымских татар, украинцев, русских и лиц других национальностей) тупо сыграли роль халявной массовки, то ничего, ныне происходящего на Донбассе в помине бы не было и, вообще, не могло б произойти. И жили бы мы в прекрасной и мирной стране, а все эти федерастические идеи про «лугандонию», «недороссию» и прочую хренотень, бродили бы только в воспаленном сознании малочисленной кучки пациентов психиатрических заведений.
Так, что и в этом публика, именующая себя "народом Крыма", которая более чем убедительно продемонстрировала свою продажную и паскудную сущность, преподнесла не только себе, но и всему украинскому народу весьма ощутимый "подарок". IMHO


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в свЯзи с этим каждому крысьчанену теперь нужно вылепить своего петуха из гавна и радоваться хуйлу и его подхуйловникам.
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не. теперь или азбука дымов или морзе. ну бубен тоже неплохое решение для крысят.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоскомнадзор разрешил крупным российским мобильным операторам не работать в оккупированном Крыму для избежания санкций
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