"Наши отодвинули чуть-чуть русских террористов. "Грады" стоят там, куда наши стрелять не будут", - Маси Найем. ФОТО

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Обострение ситуации в районе Авдеевки на фоне попустительства и лояльного отношения власти к российскому бизнесу на территории Украины, вынудило политиков и экспертов требовать от высших государственных органов немедленного прекращения работы банковских структур с российским капиталом, - пишет "Обозреватель".
Украина по-прежнему стыдливо называет войну АТО, а в стране вольготно себя чувствует российский бизнес. За последнее время НБУ ликвидировал более 80 банковских учреждений Украины. Российские банкиры с радостью поделили между собой освободившиеся просторы украинского финансово-банковского рынка, существенно нарастив долю своего присутствия в стратегической сфере украинской экономики, - пишет издание.
Необходимым условием вывода российских банков в Украине из незаслуженной зоны комфорта, по мнению автора, должна стать политическая воля власти. Виктор Косарчук, руководитель аппарата политической партии "Народный Рух Украины" убежден, что: "Регулятору достаточно было бы принять решение для прекращения деятельности российских банков в Украине на основании решения высшего руководства страны".
Солидарен с таким мнением и Александр Билошицкий, председатель политической партии "Родной дом"
"Государство конечно же должно прекратить работу российских банков в Украине. А каким образом? На мой взгляд лишить лицензии, закрыть границы, чтобы не было никаких движений по торговле. Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои депозиты, а предпринимателей закрывать счета".
Юрий Кармазин, лидер Партии защитников Отечества называет крепкие позиции российских банков на украинском рынке угрозой национальной безопасности. "Это сигнал для Украины, Верховной рады, Правительства, Нацбанка, Президента, СНБО принять решение об ограничении деятельности банков страны-агрессора на территории Украины. И в первую очередь - через запрет государственным органам держать в российских банках свои счета, закладывать имущество и так далее", - заявил он.
Особых надежд на решительные действия власти у экспертов нет. Поэтому одной из главный сил, которые заставят правящие силы запретить работу банков страны-агрессора они называют общественность.
Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, констатирует, что "российские банки привлекают средства украинцев, часть из которых, очевидно, оседает в материнских российских банковских структурах. И часть из которых, после уплаты налогов, используется против самой Украины, в виде пуль, мин и снарядов".
Эксперт также считает, что "наиболее эффективный метод состоит в действиях национального регулятора банковской системы. Он должен заключаться в приостановке действия лицензии филиалов российских банков в Украине до полного возвращения правового статуса Украины на Донецкий регион и Крым. И, соответственно, перед приостановкой лицензии, необходимо провести широкомасштабную информационную кампанию, в которой бы звучал деликатный совет со стороны НБУ, Правительства и Президента тем вкладчикам, которые еще имеют вклады в российских банках - забирать их, а юридическим лицам - закрывать счета и переводить их в украинские банки".
Более того, для владельцев "российских" депозитов, по мнению экспертов, должны быть введены дополнительные санкции. Как предлагает Сергей Поярков, лидер Автомайдана: "Человек, который держит свои деньги в российских банках, не может занимать в Украине ни одну из государственных должностей. Автоматически. Он не может работать ни в одной бюджетной структуре!"
По мнению Юрия Кармазина: "Каждый, кто считает себя патриотом Украины, должен закрыть счет в российских банках!"
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А ще дуже цікаво, хто знає, куди поділися, або чи користуються хваленими американськими протимінометними радари які були одержані нами ще цим літом? Вони ж можуть моментально з дуже високою точністю виявляти розташування зброї супротивника аналізуючи траєкторію польту і видавати її координати.
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Т. Рот: Господин Премьер-министр, считаете ли Вы себя в результате этого вправе вторгаться на территорию суверенного государства, то есть не оставаться в зоне конфликта, а осуществлять ее бомбардировки. Я сам сегодня сижу рядом с Вами только благодаря случайности, потому что в 100 метрах от меня, в жилом квартале Гори, взорвался снаряд, бомба, сброшенная с вашего самолета. Не является ли это нарушением норм международного права, а именно то, что вы де-факто оккупируете маленькую страну. Откуда у вас это право?
В.В. Путин: Конечно, мы имеем на это право...
Т. Рот: Еще раз уточняю - бомба была сброшена на жилой дом.
В.В. Путин: Конечно, мы действовали в рамках международного права.
...
Т. Рот: Но я же говорил, что осуществлялись бомбардировки жилых кварталов. Может быть, Вы не в курсе всей информации?
В.В. Путин: Я, может быть, не в курсе всей информации. Здесь возможны и ошибки в ходе боевых действий.
...
Но вторая - она более вероятна. Дело в том, что пункты управления огнем, пункты управления авиацией и радиолокационные станции грузинская сторона подчас размещала именно в жилых районах, чтобы ограничить возможности применения нами авиации, используя гражданское население и вас в качестве заложников.(с)
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..."прямое свидетельство тому, что видимо через коридор Амросиевка Донецк зашли регулярные ВС рф..." (блог @CrimeaUA1)
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Штаб: Боевики снова гатят по Авдеевке, двое украинских военных погибли • «АНТИКОР» http://antikor.com.ua/articles/150035-shtab_boeviki_snova_gatjat_po_avdeevke_dvoe_ukrainskih_voennyh_pogibli …
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"...Скажу из опыта, что надежды на добрую волю боевиков, россию, Минск или ОБСЕ - бесполезны. Другого выхода, чем перекрыть им коммуникации, нет. Рядом Донецк, и они очень быстро почувствуют, что такое жить без воды или света. Это самый проверенный способ, который всегда действует!", - уверяет Москаль.
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