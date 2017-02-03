Порошенко - Эрдогану: "Обеспечение мира в Черноморском регионе является общей жизненно важной задачей Украины и Турции"

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Ось що скажу вам під ранкову офісну каву.Є така стара брутальна українська мудрість: "Весна прийде - покаже хто де ср...в". Вибачте за вульгарність.
Все просто: сніг прикриває все. Але лежить недовго. І коли він тане - все приховане вилазить.Авдіївка розтопила сніг і ми побачили хто де гидив. Ми побачили "баригу" Жебрівського, який не спав три доби, тримаючись на термоядерній каві та енергетиках; ми побачили посеред Авдіївки премєр-міністра Гройсмана. Під ворожими ракетами "Градів". Жоден прем`єр світу не наважувався їхати туди, де реально падають снаряди.Ми побачили міністрів "злочинного уряду", десятки волонтерів, сотні звичайних небайдужих людей. "Завтра їхатиму повз Авдіївку, можу вивезти 2-3 людей" - звичні оголошення в соціальних мережах. Ми побачили підприємців з Донеччини, які везуть в Авдіївку матраци і воду, електрогенератори і бинти, картоплю і дрова.Ми побачили "бариг", які за проханням Гройсмана розвернули з Мукачевого вже законтрактований і проплачений ліс у бік Авдіївки. Які збитки понесли ці "бариги" можна лише здогадуватися.Ми побачили чітку роботу президента та дипломатичного корпусу, завдяки якій міжнародна спільнота всю відповідальність за ситуацію однозначно поклала на Москву і сьогодні на закритому засіданні Радбезу ООН рашистів знову ставитимуть у позу вінницької колгоспниці на буряковому полі. Лише той, хто втаємничений у тонкощі дипломатії розуміє, наскільки багато важкої роботи це потребувало; наскільки мало спало керівництво країни у ці дні.Ми побачили поліцейських, які під обстрілами вираховували ворожих навідників. І вирахували!
Ми бачили солдат та офіцерів ДСНС.
Ми бачили лікарів, психологів і журналістів.
Ми бачили простих мужиків, ремонтників, які під снарядами дерлися на опори ЛЕП, аби дати замерзаючому місту струм.
Ми багато кого і чого бачили.Не бачили ми в Авдіїївці лише великого борцуна з "баригами" Міхо. Він взагалі чомусь у ці дні ліг на дно і не відсвічує. Ми не бачили велику борчиню із "злочинною владою" Савченко. Кажуть, вона по Швейцаріям мотається. Гроші на боротьбу із "злочинною владою" очевидно збирає з таємних рахунків московських господарів.Тимошенко ми бачили. У телевізорі. Вана щойно повернулся з чергового курсу омолодження, злітала в США і розродилася спічем про те, що, виявляється, Порошенко дав команду Захарченку стріляти по Авдіївці й посилати орків в атаку. Ми почули звичну пісню "війнавигіднавладі". Хоча б пару баночок свого улюбленого швейцарського йогурту послала дітям.Ми побачили Гришина-Семенченка та Парасюка, у безпечному тилу, за сотні кілометрів від Авдіївки. Блокують під коньячок з канапочками.
Ми побачили Сірожу Лещенка. У теплій київській студії телеканалу 112 відомого українофоба і сепаратиста Мураєва. Ниє пісню "війнавигіднавладі". Очевидно, люди Авдіївки, що втратили житло, власнику елітної квартири у Києві не товариші.У Львові звичайні громадяни, підприємці, волонтери збирають допомогу Донбасу. Але мовчить власник елітної вілли в Ніцці, борець зі сміттям і "злочинною владою", пан Садовий. Очевидно, чекає на результати роботи "блокиратора-Семенченка".Весна ще не прийшла. І сніг дежить по коліно. Але Авдіївка, де сьогодні вночі був мороз більше 10 градусів, зірвала всі маскувальні покрови і стало добре видно, хто справжні "бариги" і політичні базікали. Весна ще не прийшла, але Авдіївка показала хто де ср...в.Доброго ранку хунта!
Доброго ранку, любі "порохоботи" та "порохопіли"!
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Европа серьезно больна.
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