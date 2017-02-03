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Теги: Нидерланды (673) Россия (68571) хакер (540)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на правительство страны

По словам главы службы разведки и безопасности Нидерландов Роба Бертолле, за последние полгода Россия, Китай и Иран предприняли сотни попыток взломать компьютеры голландских правительственных учреждений и компаний.

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Те.що ви доперли,хто така росія--це добре!Та ви за асоціацію проголосуйте!!!
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о може й переголосувати те..що з Україною просрали!...
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наверное травку поменяли
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Может новый рецепт травы голландцы выростили, хотели рецепт узнать)))
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Чтож тебя спамят постоянно, ты ведь иногда и прав, несчастье мамкино)).
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Та, я давно отошел от дел)). Ты меня не перестаешь удивлять.. Начни что ли с малого, кто влез на чужую землю, кто платит за беспредел и поставляет смерть...
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В то же время мы не можем принять никаких мер против России и других стран, поскольку они отрицают все обвинения". (с)

Бросайте вы этот драп уже курить и включайте мозги.
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сомплежуют! они так себя комфортнее чувствуют..

якби..не Україна хйуло вже ріло у атлантиці мочив би...серуни!
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"Здесь опасность представляет то, что они крадут секреты компаний, что может сильно навредить голландской экономике - сказал Бертолле. - В то же время мы не можем принять никаких мер против России и других стран, поскольку они отрицают все обвинения".

С консерваторией там явно проблемы.
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очень сильно озабочен и обеспокоен. Ну что тут сказать? Продолжайте дальше заигрывать с хуйлом
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Петро І вкрав. У них все вкрадене,вся їх історія.
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Інформаційні війська України1 год ·
Фінляндія передала голландській прокуратурі всю документацію щодо ЗРК БУК, яку Алмаз-Антей відмовився надавати. Мова йде про модифікації, яких немає у України. #Ударвспину.http://www.whathappenedtoflightmh17.com/finland-handed-ove…/
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Команда КПИ им. Игоря Сикорского "dcua" признана лучшей среди более 12 тысяч команд "белых" хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году.
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Не "бояришник": У Росії чоловік помер, напившись склоомивача


Після вживання склоомиваючої рідини в клініці помер громадянин Республіки Алтай у РФ. Про це пише belrynok.com.
Згідно з попередньою інформацією, в реанімаційне відділення поліклініки з ознаками алкогольної інтоксикації доставили чоловіка.
За наявною останньою інформацією слідчих, протягом 2-х тижнів чоловік вживав спиртне. Коли ж у нього не виявилося під руками алкоголю, він випив автомобільну склоомиваючу рідину.
Слідчі встановили, що перед тим, як чоловік поступив до медичного закладу він випив автомобільну склоомиваючу рідину, в якій встановлено вміст метилового спирту в концентрації 23,6%.
За фактом події проводиться дослідча перевірка...шоб они сцуки там все повыздыхали!
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Редкий кадр, самец ментая откладывает икру.

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порівняно з "баяришніком" стєклоочістітєль для швайнехунде як Single Malt Whisky. Прихильники пєдєрациї можуть забанити за рекламу
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голландская разведка звучит так же как хомячок СТЕПАН император вселенной
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Казламордых потихоньку обкладывают красными флажками, да, кацапы ???
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Во дают, там наверно каждый второй, хакер.
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Не была раша рашовским свинарником если бы свое свинное рыло не куда не тыкала бы -это было как то не привычно для рашовского свинарника.
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*за последние полгода Россия, Китай и Иран предприняли сотни попыток взломать* компьютеры Источник:http://censor.net.ua/n426350

Что же там прямо такого интересного? Трава через инет все-равно не пролазит.
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Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на правительство страны , а так-же неправильное раскумаривание волшебной травы лично кремлядского растамана :
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А что голландцы думали, что кацапы их будут в "тюльпан" целовать :D ? Это им кацапская благодарность за демарши против Украины
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Россияне мародерят очередной склад на Донбhttp://andreistp.livejournal.com/8853578.htmlассе. Все в лучших традициях швайнехундов.
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Панятно...значит скоро и у них свой трумп будет.
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Обрубати всі оптиковолоконні кабелі на інтернет і не буде хакерських атак з росії.
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Якщо "компьютерная система подсчета бюллетеней может оказаться уязвима для хакеров", то може треба і голоси на референдумі вручну перерахувати.
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Голандцям вже давно повернути голову у іншу сторону, від кацапів....
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Вот что значит охуеть (про рашу), и вот что значит лохи (подсирать нам с ассоциацией на радость xуйлу).
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Нідерланди дуже безпечні, раша їх пасе і керує процесами- очевидно!
Знаю про "доброжелатєлєй"- із раші, особисто спілкувалась. Тест на "крим -наш"- позитивний)
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а про Боинг они еще долго сопли жевать будут?
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Ну ни че.... попа у галандии размятая пусть стоят и охают!
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И шо? Заявят и забудут тут же... Лет 10 назад в Канаде начальство из CSIS заявило нечто подобное, и что? Леволиберасты (а их тут большинство) его яйцами закидали за "неполиткорректные" высказывания. С тех пор контора больше молчит...
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Наконец до голландской разведки дошло, что раша поскупала всех их политиков с патрохами. Думаете, зря путька туда дочь отправлял жить? Ему гарантию давали и в дружбе клялись власти. Никто ведь не ожидал, что этот идиот еще и гражданские самолеты начнет сбивать.
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Роман Иванов, нидерланды- болото!
Ничего не выражающее.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГолландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на правительство страны
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