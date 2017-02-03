Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на правительство страны

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Всего на сайте: 167 писателей
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Бросайте вы этот драп уже курить и включайте мозги.
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якби..не Україна хйуло вже ріло у атлантиці мочив би...серуни!
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С консерваторией там явно проблемы.
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Фінляндія передала голландській прокуратурі всю документацію щодо ЗРК БУК, яку Алмаз-Антей відмовився надавати. Мова йде про модифікації, яких немає у України. #Ударвспину.http://www.whathappenedtoflightmh17.com/finland-handed-ove…/
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Після вживання склоомиваючої рідини в клініці помер громадянин Республіки Алтай у РФ. Про це пише belrynok.com.
Згідно з попередньою інформацією, в реанімаційне відділення поліклініки з ознаками алкогольної інтоксикації доставили чоловіка.
За наявною останньою інформацією слідчих, протягом 2-х тижнів чоловік вживав спиртне. Коли ж у нього не виявилося під руками алкоголю, він випив автомобільну склоомиваючу рідину.
Слідчі встановили, що перед тим, як чоловік поступив до медичного закладу він випив автомобільну склоомиваючу рідину, в якій встановлено вміст метилового спирту в концентрації 23,6%.
За фактом події проводиться дослідча перевірка...шоб они сцуки там все повыздыхали!
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-Нет.
-На нет и суда нет
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Что же там прямо такого интересного? Трава через инет все-равно не пролазит.
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Знаю про "доброжелатєлєй"- із раші, особисто спілкувалась. Тест на "крим -наш"- позитивний)
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Ничего не выражающее.
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