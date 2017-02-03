Украине нужно больше "карт в руках" для мирного урегулирования на Донбассе, - посол Канады Ващук

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Всего на сайте: 167 писателей
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ударные БПЛА будут в самый раз.
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...Трамп, кажется, будет управлять страной настолько же неудачно, насколько неудачно управляют своим бизнесом некоторые предприниматели. В этом он эксперт: TrumpEmpire пережила немало банкротств. Финансовой катастрофы ему удалось избежать только благодаря новым займам, многие из которых, судя по всему, были предоставлены российскими банками. - Роберт ван Ворен
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С одной стороны у Трампа интрижка с гангстерским режимом Путина (который, как и Трамп, является большим поклонником золота и других безвкусных побрякушек), а с другой - весьма опасная группа преимущественно праворадикальных и расистских советников во главе с неофашистом и антисемитом Стивом Брэнноном. Большинство людей в окружении Трампа - белые, крайне консервативные мужчины, угодливые по отношению к своему лидеру, весьма размыто понимающие христианские ценности (хотя и называющие себя христианами), ксенофобы, антисемиты, которые с трудом понимают разницу между личным интересом и государственным. - Роберт ван Ворен
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На сьогоднішній день американський політичний клас вже змирився з наявністю в Білому домі «сірого кардинала», який керує країною замість президента. Всезнаючі джерела американської преси з'ясували, що Беннон написав Трампу інавгураційну промову, пише і редагує президентські укази, є головною людиною в Раді національної безпеки. Крім того, він встановив менторство над Іванкою Трамп - улюбленою дочкою президента і її чоловіком - Джаредом Кушнером, якому Трамп безмежно довіряє.
Беннон знаходиться поруч з Трампом під час усіх його телефонних розмов з лідерами іноземних держав, даючи президентові поради під час бесіди. Він відсторонив від механізмів вироблення та прийняття рішень у сфері безпеки і зовнішньої політики радника з національної безпеки Майкла Флінна. (Правда, про стосунки Беннона - Тіллерсона нічого особливого поки не повідомляється).
На досягнутому новоспечений «сірий кардинал» не зупиняється. Він продовжує створювати в Білому домі і околицях систему прийняття ключових рішень, яка буде замкнута персонально на ньому. Використовуючи свій вплив на Трампа, він розсаджує своїх людей на другі і треті посади в різних міністерствах та департаментах. Його цілі зрозумілі: по-перше, отримувати інформацію звідти з перших рук, по-друге, активно впливати на прийняті там рішення. Такими темпами через кілька місяців вся виконавча гілка влада буде в його руках.
У Вашингтоні зараз багато хто задається питанням про остаточну мету Беннона (What is his endgame?). Грубо кажучи, чого ж він хоче домогтися, коли отримає необхідний обсяг влади? Тут можна дати слово самому старшому раднику президента США з політичних і стратегічних питань: «Я - ленініст. Ленін хотів знищити державу, це і моє завдання теж. Я хочу знищити все до біса, ліквідувати існуючий порядок». - Іван Яковина
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Когда Трамп пойдет на дно (а он пойдет, в этом нет сомнений), все тайное станет явным, и ударит, прежде всего, по Путину. Путин хотел союзника в Белом доме, а получил неконтролируемого сумасшедшего.
Уверен, в ближайшее время российский президент начнет жалеть о том, что втянулся в эту игру, а в промежутках между кошмарами будет думать о том, как хорошо было бы, если б в Белом доме сидела Хиллари Клинтон. Да, она стерва и негативно относится к Путину, но она предсказуема. Гораздо легче выработать политику по отношению к другой стране, когда по ту сторону сидит опытный дипломат, умеющий играть по правилам. - Роберт ван Ворен http://nv.ua/opinion/van_voren/tramp-koshmar-dlja-putina-563505.html
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Ленін у свій час радів початку Першої світової війни, вбачаючи в ній шанс загибелі існуючого тоді світу і наступну революцію - як у Росії, так і в усьому світі. Беннон, що називає себе учнем Ілліча, знаходиться навіть у більш вигідному положенні - у нього є реальна можливість почати таку війну.
Цілком імовірно, що в реалізації своїх планів нова адміністрація Білого дому буде спиратися на режими з аналогічним деструктивним порядком денним, що оточили себе кільцем воєнних конфліктів і нестабільності - на зразок Росії та Туреччини. Для України це не дуже хороші новини. Нова американська адміністрація не буде прислухатися до прихильників миру і стабільності в Європі так само уважно, як попередня. Більше того, є чимала ймовірність, що трампівський Білий дім буде переслідувати протилежні цілі, тому Володимир Путін отримає шанс на безкарне продовження війни в Донбасі.
Ну і останнє. У багатьох тут виникне цілком закономірне питання: якщо державними справами керує Беннон, то чим зайнятий президент США? А ось чим: днями він влаштував гарячу суперечку в твіттері з Арнольдом Шварценеггером щодо питання про долю телешоу Apprentice. Трамп оголосив, що з його відходом з цієї передачі і приходом туди Арні, рейтинги пішли вниз. Шварценеггер на це відповів, що готовий махнутися з Трампом місцями: поступитися йому посадою ведучого в обмін на Овальний кабінет. Ознайомитися з цієї сюрреалістичною дискусією тепер можна і в телеефірі. - Іван Яковина
http://nv.ua/ukr/opinion/yakovina_itogi/3-ljutogo-amerikanskij-lenin-587828.html
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Для цього потрібна нова політична еліта!
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еще говорит что наши дети воюют на той стороне - занавес!!!
зачем наши парни гибнут за этот сброд - пусть подыхают естественным путем -кто не спрятался мы не виноваты время было .. лично мне очень обидно и больно..
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- Порошенко
- Путін
- ООН і ОБСЄ
- всі вони наполягають саме на "мирному" варіанті , от і цікаво - що мається на увазі ?
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Політики кажуть те, що мають казати, а роблять те, що треба.
Моя покійна бабця часто казала: "Не того бійся, хто грізно і голосно говорить, а того, хто мовчки робить!"
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То поясни по своєму , по тупому - що такого влада "роблять те, що треба" - що саме ?
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У всіх прорахунках і злочинах влади "перемогу" бачити ?
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- Ви все правильно підмітили, Ватсоне, та лиш поставили "-" там де слід було поставити "+". Я не злодій, я сищик, приватний детектив!
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Навколо суцільні плюси - от тільки народ , чомусь , не оцінив - рейтинг Офшоренка менше 10% ... ))
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Під шквалом гавна з усіх усюд важко зберегти рейтинг.
От візьміть війну.
Жопоблок кидає гавном бо бач не мириться з кацапами.
Патрідіоти кидають гавном бо не достатньо активно воюємо.
Йуля кидається гавном бо страждають її улюблені бабусі, у них маленька пенсія.
Садонеміч кидається гавном бо хто б і що б не зробив все не так, а як фіг його знає, бо так як вони кажуть нічого зробити неможливо.
Народ від цього гавна в повітрі просто ошалів, і чим далі тим більше людей затуляють вуха, щоб гавномети не заважали думати своєю головою.
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А стосовно Півд Кореї - це нова методича така ? Минулого разу був приклад Рейху ...так ?
До речі стосовно Корої - скількох своїх друзів посадив Порох згідно заповітам Лі Куан Ю ?!
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Лі садив "друзів" не на початку, а у кінці.
А чим вам прикляд Германії не догодив? Якщо щось зроблено вірно, якщо рішення ефективне, то чому б його не застосовувати?
"Байдуже, якої масті кіт, аби мишей ловив!"
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Набрид вже , тобі туди ...
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Слідчий підозрює, що Глазьєв перераховував гроші для сепаратистів в Україні через асоціацію Постачальники митного союзу
Печерський райсуд надав слідчому Військової прокуратури України дозвіл на вивчення і вилучення банківської інформації про рахунки асоціації "Постачальники митного союзу у справі про організацію ведення агресивної війни проти України та інших тяжких злочинів радником президента РФ Сергієм Глазьєвим.
Про це повідомляється в постанові суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.
"У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 через Асоціації "Постачальники Митного союзу" могли фінансувати дії невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, зазіхання на її територіальну цілісність і вчинення терористичних актів", - йдеться в постанові.
Суд дозволив вилучити документи, які стосуються рахунків Постачальників митного союзув запорізькому банку Індустріалбанк, звідки родом сам Глазьєв.
Дані про банківські рахунки, на вилучення якої слідчий отримав дозвіл, містять інформацію про суми, можливо переведені на рахунки цієї асоціації та рахунки одержувачів, яким переводилися гроші з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, посягання на територіальну цілісність і вчинення терористичних актів.
Нагадаємо, раніше суд в Україні дозволив заочне розслідування щодо Глазьєва.
В результаті розслідування Генпрокуратури встановило, що Глазьєв в лютому-березні 2014 року спільно з іншими представниками влади РФ вчинив навмисні дії з метою зміни меж території України, в тому числі взяв участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, Одеської та Харківської обласних рад.
Радник Путіна оголошений у державний розшук.
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По моему, пора наверху всю краплёную колоду вместе с козырями менять!
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