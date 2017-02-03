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 Форум Украины(577264)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Канада (793) посол (1044) Донбасс (12620) Ващук Роман (28)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украине нужно больше "карт в руках" для мирного урегулирования на Донбассе, - посол Канады Ващук

Укрепление украинской экономики и обороноспособности будет способствовать решению конфликта на Донбассе мирным путем.

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Всё это правильно... Но стена 100м высотой и колючка по периметру с паРашей всё же нужны.
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и по верхней кромке бетоном - чтоб сракофаг получился и ядреній пепел оттуда не просачивался
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Дайте нашим героям наравне с ордой воевать.То есть оружие и амуницию современную.Все больше ничего не нужно.Не поможете сейчас нам,потом в своих домах грады получите от орды.ИСТОРИЮ УЧИТЕ!!!
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История учит тому, что ничему не учит! Гитлер и Путин!
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Украине нужно больше "карт в руках" для мирного урегулирования на Донбассе, - посол Канады Ващук

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ударные БПЛА будут в самый раз.
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они наши уже 100 лет как, в октябре юбилей намечается..
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А кто будет махлевать - получит по наглой рыжей морде!
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ну да по "фотке" видно, что это Подол,и стоят там пенсионеры и именно за супом..
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Ну так хоть не с лопаты людям насыпают, хотя ты б все же фотку по приличнее выложил, а то уж очень смутно все
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По етой?..

...Трамп, кажется, будет управлять страной настолько же неудачно, насколько неудачно управляют своим бизнесом некоторые предприниматели. В этом он эксперт: TrumpEmpire пережила немало банкротств. Финансовой катастрофы ему удалось избежать только благодаря новым займам, многие из которых, судя по всему, были предоставлены российскими банками. - Роберт ван Ворен
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От ето й грає...

С одной стороны у Трампа интрижка с гангстерским режимом Путина (который, как и Трамп, является большим поклонником золота и других безвкусных побрякушек), а с другой - весьма опасная группа преимущественно праворадикальных и расистских советников во главе с неофашистом и антисемитом Стивом Брэнноном. Большинство людей в окружении Трампа - белые, крайне консервативные мужчины, угодливые по отношению к своему лидеру, весьма размыто понимающие христианские ценности (хотя и называющие себя христианами), ксенофобы, антисемиты, которые с трудом понимают разницу между личным интересом и государственным. - Роберт ван Ворен
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...Хочу трохи докладніше зупинитися на феномені Стівена Беннона - старшого радника президента США з політичних і стратегічних питань. Цей неординарний чоловік буде визначати шлях розвитку самої потужної країни на планеті, тому моєї вчорашньої статті про його погляди і сходження у владу, думаю, недостатньо. Крім того, я б хотів висловити кілька особистих міркувань на рахунок Беннона, для яких формат колонки підходить найкраще.
На сьогоднішній день американський політичний клас вже змирився з наявністю в Білому домі «сірого кардинала», який керує країною замість президента. Всезнаючі джерела американської преси з'ясували, що Беннон написав Трампу інавгураційну промову, пише і редагує президентські укази, є головною людиною в Раді національної безпеки. Крім того, він встановив менторство над Іванкою Трамп - улюбленою дочкою президента і її чоловіком - Джаредом Кушнером, якому Трамп безмежно довіряє.
Беннон знаходиться поруч з Трампом під час усіх його телефонних розмов з лідерами іноземних держав, даючи президентові поради під час бесіди. Він відсторонив від механізмів вироблення та прийняття рішень у сфері безпеки і зовнішньої політики радника з національної безпеки Майкла Флінна. (Правда, про стосунки Беннона - Тіллерсона нічого особливого поки не повідомляється).
На досягнутому новоспечений «сірий кардинал» не зупиняється. Він продовжує створювати в Білому домі і околицях систему прийняття ключових рішень, яка буде замкнута персонально на ньому. Використовуючи свій вплив на Трампа, він розсаджує своїх людей на другі і треті посади в різних міністерствах та департаментах. Його цілі зрозумілі: по-перше, отримувати інформацію звідти з перших рук, по-друге, активно впливати на прийняті там рішення. Такими темпами через кілька місяців вся виконавча гілка влада буде в його руках.
У Вашингтоні зараз багато хто задається питанням про остаточну мету Беннона (What is his endgame?). Грубо кажучи, чого ж він хоче домогтися, коли отримає необхідний обсяг влади? Тут можна дати слово самому старшому раднику президента США з політичних і стратегічних питань: «Я - ленініст. Ленін хотів знищити державу, це і моє завдання теж. Я хочу знищити все до біса, ліквідувати існуючий порядок». - Іван Яковина
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Ну у Грузии есть довольно сильная экономика. Ну и что? Все это закончится только с развалом рашки. Следующая на очереди Беларусь
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Ждем-с! Развала Рашки! А если нет? Работать когда начнем? После развала?
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И не просто карт, а козырей. и их два, оружие и дух.
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Дело не в количестве карт на руках, а в их старшинстве, последовательности или масти согласно правилам игры, в которую сели играть игроки. А когда после сдачи меняют не только правила, но и название самой игры, то количество карт на руках, либо не имеет значения, либо приводит к проигрышу партии.
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карти - сильна економіка, без коррупції та жлобобандюків-шахраїв в кожному кабінеті. і щоб люди були готові к тому що треба не "знайти лоха" а працювати, будувати, створювати. І захищати ближнього свого якщо йому не дають жити бандуки.
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Если Путин продолжит убивать украинцев(этнических русских),а мы знаем что на России проживает миллионы украинцев и всё переплетено то на России может статься Гражданская война,как он не боится... и Кадыров с ФСБ тут ничего не сделает.
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Хто посіяв хаос, той отримає в... х...ло

Когда Трамп пойдет на дно (а он пойдет, в этом нет сомнений), все тайное станет явным, и ударит, прежде всего, по Путину. Путин хотел союзника в Белом доме, а получил неконтролируемого сумасшедшего.
Уверен, в ближайшее время российский президент начнет жалеть о том, что втянулся в эту игру, а в промежутках между кошмарами будет думать о том, как хорошо было бы, если б в Белом доме сидела Хиллари Клинтон. Да, она стерва и негативно относится к Путину, но она предсказуема. Гораздо легче выработать политику по отношению к другой стране, когда по ту сторону сидит опытный дипломат, умеющий играть по правилам. - Роберт ван Ворен http://nv.ua/opinion/van_voren/tramp-koshmar-dlja-putina-563505.html
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Судячи з перших же указів і дій Трампа, Білий дім взяв на озброєння стратегію свого радника, спрямовану на нарощування взаємної ненависті, конфліктів і хаосу як усередині США, так і за їх межами. Справа в тому, що саме в такій ситуації стане можливою реалізація давно заявленої мети Беннона - руйнування існуючого світопорядку. Він буде робити все можливе, щоб зруйнувати Республіканську і Демократичну партії, Євросоюз, НАТО, СОТ, ООН, інші інститути і символи глобалізму.
Ленін у свій час радів початку Першої світової війни, вбачаючи в ній шанс загибелі існуючого тоді світу і наступну революцію - як у Росії, так і в усьому світі. Беннон, що називає себе учнем Ілліча, знаходиться навіть у більш вигідному положенні - у нього є реальна можливість почати таку війну.
Цілком імовірно, що в реалізації своїх планів нова адміністрація Білого дому буде спиратися на режими з аналогічним деструктивним порядком денним, що оточили себе кільцем воєнних конфліктів і нестабільності - на зразок Росії та Туреччини. Для України це не дуже хороші новини. Нова американська адміністрація не буде прислухатися до прихильників миру і стабільності в Європі так само уважно, як попередня. Більше того, є чимала ймовірність, що трампівський Білий дім буде переслідувати протилежні цілі, тому Володимир Путін отримає шанс на безкарне продовження війни в Донбасі.
Ну і останнє. У багатьох тут виникне цілком закономірне питання: якщо державними справами керує Беннон, то чим зайнятий президент США? А ось чим: днями він влаштував гарячу суперечку в твіттері з Арнольдом Шварценеггером щодо питання про долю телешоу Apprentice. Трамп оголосив, що з його відходом з цієї передачі і приходом туди Арні, рейтинги пішли вниз. Шварценеггер на це відповів, що готовий махнутися з Трампом місцями: поступитися йому посадою ведучого в обмін на Овальний кабінет. Ознайомитися з цієї сюрреалістичною дискусією тепер можна і в телеефірі. - Іван Яковина
http://nv.ua/ukr/opinion/yakovina_itogi/3-ljutogo-amerikanskij-lenin-587828.html
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"кому и пачка "беламора" - карта!! " )) мы при совке,таки то по этой пачке фсю "Карелию" ходили!!!!!!!!!!!!!!!!! и однажды, обнаружили, шо посля озера "заячье" - озеро "овечье" на ней - тупо не нанесено!!! ))))) о!! были времена!!!! )))))))))))))))))))))
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не переживай, все лучшее в УКРАІНІ- все!!!!, кроме даунбассса..........стерілізуємо і весь даунбасссс...
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Нет! Все лучшие украинцы рассеялись по миру! Поэтому и нация не складывается!
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Потрібно якнайшвидше сформувати опозицію до діючої антинародної влади Порошенка-Гройсмана.
Для цього потрібна нова політична еліта!
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не переймайся все в нас Є....і молода і нова.....дай час.....і молоді та освітчені на усі посади.і патріоти БАТЬКІВЩИНИ !!!! це не сруцький продажний товарняк- дамбассс вернется на сродину...
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Як саме "мирним шляхом" - хтось може пояснити ?
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никаким мирным шляхом донбасс не вернуть - вы посмотрите на примере Авдеевки - им привезли помощь а эти бабульки с пробитыми мозгами - говорят про каких-то "пришедших укров"
еще говорит что наши дети воюют на той стороне - занавес!!!
зачем наши парни гибнут за этот сброд - пусть подыхают естественным путем -кто не спрятался мы не виноваты время было .. лично мне очень обидно и больно..
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Це все так , але -
- Порошенко
- Путін
- ООН і ОБСЄ
- всі вони наполягають саме на "мирному" варіанті , от і цікаво - що мається на увазі ?
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Ну ти і тупий!
Політики кажуть те, що мають казати, а роблять те, що треба.
Моя покійна бабця часто казала: "Не того бійся, хто грізно і голосно говорить, а того, хто мовчки робить!"
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Ти , тут , такий гострий ? ..))
То поясни по своєму , по тупому - що такого влада "роблять те, що треба" - що саме ?
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Безглуздо, я вже кілька разів пояснював, та у нас з вами різні системи координат: У вас популістично-соціалістична, а у мене ліберальна, тому там де я бачу позитив ви бачите "зраду".
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Тобто ліберальна -адвокатьска ? ..))
У всіх прорахунках і злочинах влади "перемогу" бачити ?
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Через різні системи координат те що здається вам мінусом насправді є плюсом. Конан Дойла читали? Згадайте як Ватсон боксував з Холмсом. Згадали?
- Ви все правильно підмітили, Ватсоне, та лиш поставили "-" там де слід було поставити "+". Я не злодій, я сищик, приватний детектив!
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- скільки , за таку фігню платять ?

Навколо суцільні плюси - от тільки народ , чомусь , не оцінив - рейтинг Офшоренка менше 10% ... ))
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Народ у Сингапурі відчув позитив від реформ дядечка Лі за 8 років. А Сингапур за населенням як Київ та область.
Під шквалом гавна з усіх усюд важко зберегти рейтинг.
От візьміть війну.
Жопоблок кидає гавном бо бач не мириться з кацапами.
Патрідіоти кидають гавном бо не достатньо активно воюємо.
Йуля кидається гавном бо страждають її улюблені бабусі, у них маленька пенсія.
Садонеміч кидається гавном бо хто б і що б не зробив все не так, а як фіг його знає, бо так як вони кажуть нічого зробити неможливо.
Народ від цього гавна в повітрі просто ошалів, і чим далі тим більше людей затуляють вуха, щоб гавномети не заважали думати своєю головою.
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10 разів використати слова "гавно" - це перемога !
А стосовно Півд Кореї - це нова методича така ? Минулого разу був приклад Рейху ...так ?
До речі стосовно Корої - скількох своїх друзів посадив Порох згідно заповітам Лі Куан Ю ?!
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А гадити без тями це вже точно зрада!
Лі садив "друзів" не на початку, а у кінці.
А чим вам прикляд Германії не догодив? Якщо щось зроблено вірно, якщо рішення ефективне, то чому б його не застосовувати?
"Байдуже, якої масті кіт, аби мишей ловив!"
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Твої мінстецівські байки , кацапа вже нікому давно не цікаві ...погано працюєш .
Набрид вже , тобі туди ...
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Кацап, кацап, ти спалився і навіть не розумієш де. І це дуже добре!
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это " заводила", главный ник десятков троляк, он три года консервировался тщательно , один из самых подлых, молниеносно жалуется модератору , только в спам
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В спам , так в спам - сам , кацапчег , напросився ...
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До речі, кацап, ти спалився вчергове!
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Они всегда убегают , когда я захожу и спамлю их, знают , что зарплаты не видать.
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пожелание хорошее, но не реальное, оно скорее всего для моральной поддержки, и потому что так надо говорить--- спасибо Канада вы друзья и доказали это, но увы не может быть взлет экономики во время войны, много она берет, и лучшие человеческие резервы, и средства, и время,тем более с пустым карманом, который еще Кролик вывернул до конца----- так реструктизировал долг, что больше 3% рост невозможен ---------- надо половину отдавать, а 3 % ..это нам до уровня 2014 года--- 5 лет пахать, а в 2019, отдать долгов-- больше чем есть бабла в НБУ------------- ХОТИТЕ помочь? прощайте долги, давайте стрелялки, давайте реальную помощь финансами-без процентов, и в водите всем миром эмбарго ХУЙЛУ на нефть, газ, отключайте Свифт--- через год Раша сдохнет !!!!!
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повна стерілізація дамбассу, щоби ця мразь не плодилась, а с народженими бурятами- відправляти на сродину- в Забайкалье..............
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А Юля колючку вокруг Донбасса еще когда предлагала! Вот уж, действительно, нет пророка в своем отечестве!
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Ги-ги. Заберіть у сраку свою летальну зброю. Якщо ми витримали 3 роки, то і далі дамо собі раду. Рагулі канадські.
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"карты в руках" это к Хуйлу, а Украине нужна зброя дабы эти руки переломать и .
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Спасибо товарищам канадцам! Надо так мягко говорить, и тихо поставлять новейшее оружие в украинский военторг.
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NNN и зграя его ников никогда не лайкают патриотические посты, не радуются нашим успехам на фронте. Эта зграя не радовалась даже смерти Болотова. Ни поста. ни лайка. Скорбили ? Их задача - обсерать всё украинское, власть, реформы и всё позитивное. На белое они говорят, что оно чёрное.
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Слідство розкрило схему фінансування сепаратизму в Україні помічником Путіна

Слідчий підозрює, що Глазьєв перераховував гроші для сепаратистів в Україні через асоціацію Постачальники митного союзу
Печерський райсуд надав слідчому Військової прокуратури України дозвіл на вивчення і вилучення банківської інформації про рахунки асоціації "Постачальники митного союзу у справі про організацію ведення агресивної війни проти України та інших тяжких злочинів радником президента РФ Сергієм Глазьєвим.
Про це повідомляється в постанові суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.
"У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 через Асоціації "Постачальники Митного союзу" могли фінансувати дії невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, зазіхання на її територіальну цілісність і вчинення терористичних актів", - йдеться в постанові.
Суд дозволив вилучити документи, які стосуються рахунків Постачальників митного союзув запорізькому банку Індустріалбанк, звідки родом сам Глазьєв.
Дані про банківські рахунки, на вилучення якої слідчий отримав дозвіл, містять інформацію про суми, можливо переведені на рахунки цієї асоціації та рахунки одержувачів, яким переводилися гроші з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, посягання на територіальну цілісність і вчинення терористичних актів.
Нагадаємо, раніше суд в Україні дозволив заочне розслідування щодо Глазьєва.
В результаті розслідування Генпрокуратури встановило, що Глазьєв в лютому-березні 2014 року спільно з іншими представниками влади РФ вчинив навмисні дії з метою зміни меж території України, в тому числі взяв участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, Одеської та Харківської обласних рад.
Радник Путіна оголошений у державний розшук.
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> Украине нужно больше "карт в руках"....
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По моему, пора наверху всю краплёную колоду вместе с козырями менять!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраине нужно больше "карт в руках" для мирного урегулирования на Донбассе, - посол Канады Ващук
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