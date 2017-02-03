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 Форум Украины(577158)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Администрация_Президента (1405) Елисеев (210) Донбасс (12607) военное положение (112)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Введение военного положения пока что не обсуждается, - Елисеев. ВИДЕО

Вместе с тем, в Администрации президента отметили, что ситуация на на фронте изменчива

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Ну да, ще не на часі. Ось як тільки, так зразу ж.
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просто перемирие же еще не нарушили. как нарушат так сразу как и обещал.
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Влада саботує оборону України, а за це під час війни розстріл без суду та слідства!
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ох троляка ты запарил. везде ты.
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Назвіть мені ще президента і уряд країни в якій обстріл з градів і артилерії,
коли кожен день маємо втрати у військах , називали провокацією, де замість війни АТО !!!
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ну дык.. обсуждали поставки в ДырЫ леса, пороха, капсулей и оптики. как бы их увеличить...
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ой, я даже знаю когда в Украине введут "военное положение" - сразу перед выборами порошенки. по другому усидеть шоколадному невозможно.
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лизунов шоколадного очка - в первую очередь нужно спамить
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И популистов, и скрытых антиукраинцев!
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Про это самое думал. Введет военное положение, отменит выборы, потому что иначе ему тюрьма. Он первый заинтерисован в замораживании военного конфликта в таком виде, в каком он есть сейчас.
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У Вас есть неопровержимые факты?
У Вас есть доказательства?
Просим Вас предоставить их Нам ( Гражданам Страны) о которой Вы так беспокоитесь.
Если у Вас нет - ни фактов, ни доказательств.?!
Вы обыкновенный ватный - идиот!
Ибо даже в ватных трущёбах мордора есть одна умная фраза :
- Когда родился Украинец, Еврей заплакал из зависти.......
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Гешефт рухнет,а там такие принимают решения,шо за шекель удавятся,на донбассе уже давно надо было ввести и совсем бы другая картина была ,но опять же,это бизнес
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знаем, знаем, знаем, "как только будет обострение я воспользуюсь данном мне правом объявить ВП" ( Писание святого Петра том 3, книга 2.)
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гостеприимный украинский чернозем с радостью и любовью оприходует ордыно-бурятский биомусор.
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Дэбильное то что ты накропало обосравшись перед ВСУ это понятно ,меня другое интерисует ВЕЛИЧИНА блеать приклада с 460 зарубочками фото покажи ,а
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Ватан,там очередь мобильных крематориев стоит в гуково,едут на донбасс,а ты про мясо
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Берегут, как козырь, на случай досрочных выборов, если, что, раз и военное положение, хрен вам, а не выборы.
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и не будет всерьёз обсуждаться, у нас президент не лидер нации, а дилер Рошен.
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А вы в курсе граждане, что во время проведения антитеррористической операции все расходы по возмещению убытков - это обязательство государства?
Чтобы вы понимали: ни россия, ни боевики - никто из тех кто все это устроил не будет возмещать нанесенный ущерб, а будем делать это мы с вами.
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Интересно, а что еще должно произойти чтобы Педро ввел военное положение на дамбасе?
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Военное положение введут перед выборами что бы таковые не состоялись.Военное положение нужно было вводить еще вчера и нужна полная мобилизация, потому что воевать будем бесконечно.
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Ребята, это все херня! Вот -главная новость!
Жители Серова ритуально предали огню "фекальный сталагмит"

Таким стихийным перформансом жители аварийного дома выразили протест бездействию коммунальщиков и властей.
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Все кто прошел военную кафедру и не служил должны быть призваны на фронт.
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А когда объявят военное положение? Ай простите. КОГДА НА ВЕРХОВНУЮ ЗРАДУ БОМБА УПАДЁТ
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Вот еслиб возле "хаты" Елисеева градами херячили-шоб он запел?
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военное положение будет. смешное правда . ногдето напишут . что титаническим усилием принято решение. а зорян скажет как ярузельский. ввел . чтоб ссср не прилез. и отак все будет как у поляков.
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А визовый режим с Парашей обсуждаеться А прекращение отношений сотрудничества обсуждаеться Рано или поздно будет последняя капелька и тогда народный гнев вас сметет Вспомним все и не принятый закон о спец. конфискациях в том числе Как так получилось шо в Днепре военный госпиталь ,принадлежит Казахской компании ,хотя изначально он государственный офера длиться 4-й год
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Как только произойдут первые наступательные операции, никто не будет сомневаться, заявил президент.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введет военное положение, если будет выход из мирного процесса и продолжение полномасштабной военной агрессии.
День "тишины" в Донбассе принес потери. Карта АТО за 29 декабря 2014 (!!!!!!!!!!!!)
"Готовится спецсценарий перевода экономики на военные рельсы, уточнение функций местной власти для функционирования в особый период и четкий план, что будем делать в случае. Если произойдет выход из мирного процесса и развязывания или продолжения полномасштабной военной агрессии, могу вам обещать, что военное положение будет введено немедленно", - сказал он.

Порошенко подчеркнул: "Военное положение будет введено немедленно моим указом, решение СНБО будет передано в Верховную Раду, как только произойдут первые наступательные операции на линии соприкосновения. Никто не будет сомневаться ни одной минуты".

ХДЕЕЕЕ ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так то президент может ввести военное положение, а Порошенко кто?
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Мы делаем ватников каждый час - Русское Радио.
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Украинцы не воюющие на передке не покупайте какие либо россиянские продукты не поддерживайте таким образом орков Хуйла это тоже война с окупантом.прошу в коментах всех оставлять слова "Не купуй росiйське"это помогает поверьте.каждый купленный товар росийского происхождения это патрон,мина,снаряд и т.д. против наших ребят и нашей страны.задумайтесь.
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Так они уже оплаченные! Просто если не покупать, то барыги подумают стоит ли им затовариваться на будущее.
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школото прыщавое, в армии не служившее!
Фраза "воинский учет" о чем-нибудь говорит? Вот закопали 100500 тысяч - и тишина! никто не ищет, мамки по военкоматам не ходят, да?
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что должно произойти для того что бы ввели военное положение?
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думаю, что полномасштабное вторжение войск орды.
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если бы убили сына порошенки,да еще с сотню мажоров , решение бы было на часи
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Военное положение вводится исключительно при условии если будет угрожать опасность не простолюдинам.Блокируют написать правильно.
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Не дай Бог,путен уже под Киевом будет-и тогда будут терзать бизнесменов смутные сомненья:а стоит ли терять столько денег?
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А Господь располагает

starshinazapasa
January 31st, 13:46

В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе.

Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. Вот в этот раз сидение дома меня ни фига не радует.
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ненадо уподобатся руським князьям, козацким гетьманам, и долбойобам с УНР. токо едина Украина переможе супостаста с плешивым петухом
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВведение военного положения пока что не обсуждается, - Елисеев. ВИДЕО
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