Введение военного положения пока что не обсуждается, - Елисеев. ВИДЕО

Дмитро Черних
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, Змиевобандеровец
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, Хазар Дакійський
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, Петро Чиншовий
, Власов Сергей b3083465
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, Аль Капучіно
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, aleks68
, Igop
, Андрій Жагун
, Салах ад-Дин
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, Ming Uing b56f719d
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, oleg1966
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, Ukrainec Viktor
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, Михаил Архипов 3fa75d28
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коли кожен день маємо втрати у військах , називали провокацією, де замість війни АТО !!!
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У Вас есть доказательства?
Просим Вас предоставить их Нам ( Гражданам Страны) о которой Вы так беспокоитесь.
Если у Вас нет - ни фактов, ни доказательств.?!
Вы обыкновенный ватный - идиот!
Ибо даже в ватных трущёбах мордора есть одна умная фраза :
- Когда родился Украинец, Еврей заплакал из зависти.......
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Чтобы вы понимали: ни россия, ни боевики - никто из тех кто все это устроил не будет возмещать нанесенный ущерб, а будем делать это мы с вами.
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Жители Серова ритуально предали огню "фекальный сталагмит"
Таким стихийным перформансом жители аварийного дома выразили протест бездействию коммунальщиков и властей.
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введет военное положение, если будет выход из мирного процесса и продолжение полномасштабной военной агрессии.
День "тишины" в Донбассе принес потери. Карта АТО за 29 декабря 2014 (!!!!!!!!!!!!)
"Готовится спецсценарий перевода экономики на военные рельсы, уточнение функций местной власти для функционирования в особый период и четкий план, что будем делать в случае. Если произойдет выход из мирного процесса и развязывания или продолжения полномасштабной военной агрессии, могу вам обещать, что военное положение будет введено немедленно", - сказал он.
Порошенко подчеркнул: "Военное положение будет введено немедленно моим указом, решение СНБО будет передано в Верховную Раду, как только произойдут первые наступательные операции на линии соприкосновения. Никто не будет сомневаться ни одной минуты".
ХДЕЕЕЕ ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Фраза "воинский учет" о чем-нибудь говорит? Вот закопали 100500 тысяч - и тишина! никто не ищет, мамки по военкоматам не ходят, да?
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надо устоить "теплый прием"!
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http://russiancossacks.getbb.ru/viewtopic.php?f=157&t=5394&st=0&sk=t&sd=a&start=0
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starshinazapasa
January 31st, 13:46
В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе.
Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. Вот в этот раз сидение дома меня ни фига не радует.
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