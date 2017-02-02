2533 56Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под АвдеевкойТеги: боевик (17940) обстрел (5340) ООН (1907) Россия (68553) Франция (1753) Совбез ООН (480) Донбасс (12586) минские соглашения (1904) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 23:33 Франция в Совбезе ООН призвала Россию "использовать влияние на сепаратистов"Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации. читать источник x Мне нравится 2
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охуеть свою же границу можно захватить
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на районе опасно передвигаться. дрг кошмарит. в 19-25,20-30 и 21-30 с объездной мине. ходил перебежками. твари
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стошнило....
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Интересно, англо- франко- немецко-язычные представители поняли смысл слова "разнузданное"?? ))
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Донецк:
"Проезжали мимо спустя 5 минут падения. Попали в самый цент мотеля, горят магазины!!!!! "все горит ужас полный,на базе окна повылетали"
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ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА.... угу(((((( Они сами и лезут в Украину как тараканы, а эти (французы) притворяются что не понимают о чем речь... ((
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https://www.youtube.com/watch?v=JfLoJJQP1LA
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Охота на кацапських "послів" розпочалася.. Ні пуху, ні пірья..
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Нафиг это сборище ни кому не нужных, ни чего не решающих, но очень эмоциональных дядей и тетей???
Где 1945 год и где 2017 год????????????????
ООН - международная организация созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами?!?! ХАХАХАХИХИХИ)))))
"ШТА?"
Это кого они поддерживают, укрепляют и развивают - Х их знает, но щеки все надувают, создавая видимость и значимость, но если на них положить, то ни чего за это не будет, что все и делают, ну кроме, Украины.
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Сегодня же не пятница???
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Я не поняла, к чему франция призвала???
Использовать влияние?
Так россия его и использует. По полной.
Франция должна была сказать так: россия должнва убраться с донбасса. Точка.
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В 442й госпиталь на Суворовском проспекте Питер поступило из Украина 160 раненных. Многие безнадежные. #РФ #Москва #Россия Минске #Донецк
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неплохо подкрутили на самом деле....
а медсес.... - не самая плохая больничка на самом деле тогда была...
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тупой мэр @donetskevreiski
Из ростовского Военведа сообщили,много тяжелых.Такого количества раненых небыло со времён второй чеченской.Много неопознаных тел(фрагментов)
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Ледокоин Гетьмана Retweeted
распад и неуважение @VictorKvert2008
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"А вот другое признание сотрудника НАТО: «Когда мы знаем, что это сделали сербы, мы говорим, что это сделали сербы. Когда мы не знаем, кто это сделал, мы говорим, что это сделали сербы. А когда мы знаем, что это сделали не сербы, мы говорим, что не знаем, кто это сделал». (Pittsburg Post Gazette, 7 ноября 1999 года)".
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