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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Теги: боевик (17940) обстрел (5340) ООН (1907) Россия (68553) Франция (1753) Совбез ООН (480) Донбасс (12586) минские соглашения (1904)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Франция в Совбезе ООН призвала Россию "использовать влияние на сепаратистов"

Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации.

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озарение. в европе повторяется 39 год с пугающими совпадениями. тогда гитлера остановили аж через 6 лет.
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Стрелков-Гиркин истерит в соцсетях "Все пропало, впереди тяжелая война и позор Раисси. Читаю и прямо сердце радуется - мы на правильном пути.
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У них Щас МЕТОДИЧКА такая - на всех Уровнях Пропаганды расказать о Большом Науступлении зылых Укров - Мощьная потготовка к Войне началась - Ватное быдло готовят на Убой потому радоватся нечему ... Обстреливают с Града а нападают на них Укры ...
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Это понятно, но вы почитайте ниже - молодцы наши ребята, отвечают прицельно на бомбежки Авдеевки, сепары массово бегут в Россию.
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Я не думаю что прям Бегут - Провакации слажены с Пропагандой - это лишь говорит о том что Мрази хотят воевать а не мира ...
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Это верно. Кацапское завывание - элемент большого плана.
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Зато чурка как обычно... слово в слово повторил сегодняшнюю отрыжку хуйла
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Чуркин: Украина собирается захватить госграницу!
охуеть свою же границу можно захватить
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цирк, к чему призываете? они и так влияют на сепаров. может хоть один умник посоветует, как перекрыть доставку оркам боеприпасов из мордора.
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так она и использует, или они хотят какое то другое влияние?!...
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Сепаратист повлияет на сепаратиста ? Ёпнутые на голову ?
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Жабоеды, какие там сепары, там ведет огонь кадровая вата, что сами на себя влиять будут, разве что в одно ватное место..
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PTN PNX ‏@j1001r 2 часа назад

на районе опасно передвигаться. дрг кошмарит. в 19-25,20-30 и 21-30 с объездной мине. ходил перебежками. твари
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яке на хрен влияние, хай сруцьки заберуть сродню с дамбасссу навіки
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чуркин идиот, и в этот раз повеселил СовБез..)) сказал в финале своего плача? "..сегодня было разнузданное и одиозное завление украинских представителей в ООН.."
Интересно, англо- франко- немецко-язычные представители поняли смысл слова "разнузданное"?? ))
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Разнузданность применимо к Лаврову, Чуркин перепутал конюшни.
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Чуркин: Киев спровоцировал конфликт в Авдеевке для отказа от минских соглашений". Спалился Чуркин. Мацкве Минск как серпом по яйцам
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Включил ООН послушал 20 мин, выключил - взрослые дяди и тёти читают с бумажек, проявляя традиционную обеспокоенность... Думаю резолюция будет как всегда - мы выслушали все обеспокоенности и решили выразить коллективную обеспокоенность, и потому желаем всем обеспокоенной ночи.
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Keep Calm! ‏@A_B_Brightside 2 часа назад

Донецк:
"Проезжали мимо спустя 5 минут падения. Попали в самый цент мотеля, горят магазины!!!!! "все горит ужас полный,на базе окна повылетали"
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А чуркин опять про волеизъявление Крыма и переворот в Киеве, ну про "настамнет", падлюка
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просто кладезь "мудрости" чуркинд)) . Знов за рибу гроші)) Знову про "военний пєрєворот в Кієвє" співає.. Чого ж він не співає про військовий переворот на росії в 1917-му році, а готується святкувати сторіччя перевороту дебілів та алкашні?))
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может они ещё призовут крокодилов травку щипать?..
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Класс, повлиять на сепаратистов это значит террористам повлиять на сепаратистов? Или наоборот? Задолбали уже, озабоченные вы наши. Может башню уже пора отключать? Может это на сепаратистов повлияет?
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==="использовать влияние на сепаратистов"===

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА.... угу(((((( Они сами и лезут в Украину как тараканы, а эти (французы) притворяются что не понимают о чем речь... ((
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не хотелось бы вставлять этого урода...............
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Пропагандоны с Ньюз-фронта снова обделались. На видео чётко слышно, что 8 февраля время половина десятого
https://www.youtube.com/watch?v=JfLoJJQP1LA
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"Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации", - не сказали каких боевиков, также не сказано что это просто кадровые российские военные без погон, которым платят из российского бюджета. Вот эта ложь французских властей и есть одной из причин непонимания сути войны на Донбассе.
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Они дол@оё@ы ??Надо призывать Москву вывести свою кацапскую орду с территории Украины и прекратить снабжать оружием боеприпасами сепаров , остальное уже решится очень быстро
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шкода, що того турецбкого хлопця вбили, який пристрелив таку ж саму падлюку як і чуркінд тільки в туреччині.. У нагоді б став його вчинок сьогодні і на РадБезі ООН..
Охота на кацапських "послів" розпочалася.. Ні пуху, ні пірья..
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Прав таки Трамп.. Пора прекращать финансировать это сборище обеспокоенных и озабоченных товарищей
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Вот тут на 100500% соглашусь!!!
Нафиг это сборище ни кому не нужных, ни чего не решающих, но очень эмоциональных дядей и тетей???
Где 1945 год и где 2017 год????????????????
ООН - международная организация созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами?!?! ХАХАХАХИХИХИ)))))
"ШТА?"
Это кого они поддерживают, укрепляют и развивают - Х их знает, но щеки все надувают, создавая видимость и значимость, но если на них положить, то ни чего за это не будет, что все и делают, ну кроме, Украины.
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БУГАГАГАГАшеньки)))))))))))))))))))))))))))
Сегодня же не пятница???
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Франция в Совбезе ООН призвала Россию "использовать влияние на сепаратистов"
Я не поняла, к чему франция призвала???
Использовать влияние?
Так россия его и использует. По полной.
Франция должна была сказать так: россия должнва убраться с донбасса. Точка.
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ну да, пусть используют влияние хоть до новых веников, рашка ж нашими пейсатыми не признана официально воюющей стороной.....
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Они заебали. Меня мутит от этой блядской европы
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Сергеевич ‏@dobrijdiadia 1 час назад

В 442й госпиталь на Суворовском проспекте Питер поступило из Украина 160 раненных. Многие безнадежные. #РФ #Москва #Россия Минске #Донецк
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боярышник-всем на здоровье !!!! они не жильцы....понятно всем..........с УКРАИНЫ свидетелей не должно быть................
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знаю этот лазарет.
неплохо подкрутили на самом деле....
а медсес.... - не самая плохая больничка на самом деле тогда была...
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Ледокоин Гетьмана Retweeted

тупой мэр @donetskevreiski

Из ростовского Военведа сообщили,много тяжелых.Такого количества раненых небыло со времён второй чеченской.Много неопознаных тел(фрагментов)
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Закликатели и призыватели, кремлядское ху..ло так со всех ног и ломанулось выполнять ваши плаксивые призывы. Оно понимает, только когда получит сапогом по ботоксной харе, и то, с третьего раза!

Ледокоин Гетьмана Retweeted

распад и неуважение @VictorKvert2008

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Как ООН "работали" с Югославии:
"А вот другое признание сотрудника НАТО: «Когда мы знаем, что это сделали сербы, мы говорим, что это сделали сербы. Когда мы не знаем, кто это сделал, мы говорим, что это сделали сербы. А когда мы знаем, что это сделали не сербы, мы говорим, что не знаем, кто это сделал». (Pittsburg Post Gazette, 7 ноября 1999 года)".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФранция в Совбезе ООН призвала Россию "использовать влияние на сепаратистов"
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