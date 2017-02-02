7086 42Теги: блокада (1317) Конотоп (32) Укрзализныця (999) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 23:27 Руководство "Укрзализныци" "объявило" блокаду пограничному городу Конотоп. Требуем приезда Бальчуна, - мэр СеминихинВласти и общественность Конотопа Сумской области требуют от руководства "Укрзализныци" немедленно восстановить железнодорожное сообщение города с Киевом и остальными городами Украины. читать источник x Мне нравится 5
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не освободить,а НЕМЕДЛЕННО посадить,уродов
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https://www.tutu.ru/poezda/rasp_d.php?nnst1=2200000&nnst2=2200040
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Дмитро Власенко додав 2 нові світлини - разом зОлександром Рудомановим та 62 others.7 год ·
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в области тож
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Три роки тому японські залізниці прийняли рішення про призупинення руху по непопулярному і віддаленому напрямку. Однак дізнавшись про те, що на станції Камі-Сіратакі живе школярка, залізничники прийняли рішення частково відновити рух.
Потяги зупиняються на цій станції лише два рази на день у різний час - залежно від того, коли у дівчинки уроки.
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Может в этом кроется причина недовольства?
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Суть бухтежа в письме касается не тарифов - прочтите внимательно.
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В частности, глава «Укрнафты» Марк Роллинс пока отличился лишь высокой зарплатой и скандалами. Квиташвили и Абромавичус не оставили ничего после себя, а Яресько - одни долги.
Все эти иностранцы просто позор для Украины, их или специально подбирают таких, что бы под их прикрытием делать свой гешефт, или...
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А теперь посмотрите на кадровые телодвижения вокруг варягов - там хрен кого подвинешь без скандалов, чтоб убрать саботажников, не говоря уже о набрать толковых, а уж тем более привести своих.
Шумные склоки вокруг всех, кого Вы перечислили, отличный наглядный пример. Да будь у Вас хоть семь пядей во лбу и ядерный реактор в заднице, годами отлаженную систему без локальной войны с поддержкой из-вне никто не потянет.
Эти одиночки годятся только на роль камикадзе для выведения системы из равновесия и провокации разборок с переделом власти.
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кстати, не рекомендуется семенихе устраивать представленья с торговцами и тд. всмысле перекрывать движение всё такое, один гирой, друг его в Сумах уже доруководился
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