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Теги: блокада (1317) Конотоп (32) Укрзализныця (999)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Руководство "Укрзализныци" "объявило" блокаду пограничному городу Конотоп. Требуем приезда Бальчуна, - мэр Семинихин

Власти и общественность Конотопа Сумской области требуют от руководства "Укрзализныци" немедленно восстановить железнодорожное сообщение города с Киевом и остальными городами Украины.

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То шо шЛюшко -вилоносець,щей заслуженний законотворець , тобто --шЛюшко законотворчий вилоносець))))
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И главное: НЕМЕДЛЕННО освободить от занимаемых должностей лиц, действия которых привели к "железнодорожной" блокаде города, которые я имею честь возглавлять! Источник: http://censor.net.ua/n426188
не освободить,а НЕМЕДЛЕННО посадить,уродов
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судя из новости им удобнее было на проходящих добираться. Либо бабкам вокзальным бизнес обламили...
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В Конотопі,було локомотивне депо і потяги всі без виключення зупинялись і стояли досить довго,зміна локомотиву, мабуть щось змінилось)))))
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Трохи розібрався. Потяг Москва-Одеса збираються пустит не через Конотоп, судячи по карті маршруту.
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Там іншоі дороги нема, Конотоп це вузлова станція)))
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Семініхіну "великі дядьки" дозволили беспрєдєл в Конотопі - що хоче те й робить , а за це вочевидь - наказали погавкати на Бальчуна ... Поляка , зараз, скрізь цькувати намагаються ...
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лучше бы вы такую ​​блокаду объявили "ДНР" и "ЛНР"Источник: http://censor.net.ua/n426188 -але чомусь сам Семініхін , так блокаду , не підтримує ?
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Щоб ви знали - він із АТО. Мені довелося з ним спілкуватися - гарячий хлопець і найголовніше, що він справжній патріот. Так що не верзіть дурниць.
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Щоб ви знали - він активно кришує ігорні заклади , дружить з ригоАналами і перетворив Конотоп на свою маленьку вотчину ...
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Ви випадково не "обіжений таксист" - сподіваюся ви розумієте що я маю на увазі?
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да, с АТО, герой-психолог, кто ж его в Конотопе не знает..
в области тож
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Eve fb1be902,видать это тебя Семенихин заставил людей бесплатно возить...после того как вы, ублюдки ,забастовку устроили-требовали повысить плату за проезд до 6 гривен...ну расскажи,знаток,как Семенихин вас обломал....и как сразу и 3 гривни оказалось вполне нормально....
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Атакуют уже того Бальчуна со всех сторон. Уже и мэра этого подключили в тёмную наверняка. Такое будет,как и с остальными "варягами". Не хотят наши свиньи отползать от корыта. Ублюдки вонючие.
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Три роки тому японські залізниці прийняли рішення про призупинення руху по непопулярному і віддаленому напрямку. Однак дізнавшись про те, що на станції Камі-Сіратакі живе школярка, залізничники прийняли рішення частково відновити рух.
Потяги зупиняються на цій станції лише два рази на день у різний час - залежно від того, коли у дівчинки уроки.
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У нас свині біля корита залучають таких же мафіозних свиней із-за кордону. Та польська погань платить зарплату тисячам залізничників ордло, ганяє ешелони з контрабандою через ордло, вивозить наші ліси. Цей лабух і на роботу не ходить, зате має мільйонну зарплату. Його справа забезпечити грабіж України за допомогою залізниці.
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Уточню. Не всі поляки такі спеціалісти як той балалайочник. Є наприклад в Автодорі Новак - його роботою задоволені.
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Если верить Бальчуну и его команде (были выступления в радиоэфирах), то было увеличено использование подвижного состава за счет увеличения оборота с оптимизацией графика движения и за счет снижения межрейсовых простоев - усилили контроль и заставили резвее двигаться.
Может в этом кроется причина недовольства?
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І для цього потрібно було Бальчуна з Польщі тягнути? - на зарплату 1млн.дол в рік! Чи для того щоб тарифи підняти ?
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Тарифы поднимали до него, поднимают при нём и будут поднимать после. Но это отдельная история дотационной политики отраслям народного хозяйства за счет ценообразования на услуги перевозки.
Суть бухтежа в письме касается не тарифов - прочтите внимательно.
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трудно спорить с тем, что результат работы украинцев и иностранцев - один и тот же.
В частности, глава «Укрнафты» Марк Роллинс пока отличился лишь высокой зарплатой и скандалами. Квиташвили и Абромавичус не оставили ничего после себя, а Яресько - одни долги.
Все эти иностранцы просто позор для Украины, их или специально подбирают таких, что бы под их прикрытием делать свой гешефт, или...
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Пробовали рулить предприятием в одиночку, без своей команды проверенных спецов на ключевых постах? Или даже без своих, но толковых спецов в подчинении?
А теперь посмотрите на кадровые телодвижения вокруг варягов - там хрен кого подвинешь без скандалов, чтоб убрать саботажников, не говоря уже о набрать толковых, а уж тем более привести своих.
Шумные склоки вокруг всех, кого Вы перечислили, отличный наглядный пример. Да будь у Вас хоть семь пядей во лбу и ядерный реактор в заднице, годами отлаженную систему без локальной войны с поддержкой из-вне никто не потянет.
Эти одиночки годятся только на роль камикадзе для выведения системы из равновесия и провокации разборок с переделом власти.
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Причина недовольства Конотопців в досягненнях Бальчуна? (оптимізації, зменшенні простоїв)
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Я работала на дороге. Я ездила в Конотоп. Конотоп это страна в стране. Но это наша страна, наш город. Они в первые дни российской агрессии жаловались на сруцкую таможню. Но мне было их даже не удобно спросить, про их точку зрения, было ясно, что они все патриоты.
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а по 4 -9 часов в Конотопе сидеть харашо,да? и что за истерика, ходят поезда до Киева.
кстати, не рекомендуется семенихе устраивать представленья с торговцами и тд. всмысле перекрывать движение всё такое, один гирой, друг его в Сумах уже доруководился
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ща всплывут НАРЫВЫ которые руководство решало без огласки, и потребует действий/решений, оторые назрели уже 3 года назад. пинками от сраных фондов, заимствования чиьх ресурсов можно было и избежать
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Это ужас один! Это,что в стране делается?! Ну и кто мне теперь скажет,что Петюня наш не в курсе ,что *Укрзализныца* беспределить начала? Почему Ахметки гудку никто забастовку не делает,а составами уголь с оккупированного Донбасса вывозят? Деньги не пахнут или на крови *бизнес* делать это нормально? А над простыми гражданами издеваться,это тоже нормально?! Вот,что простые люди думают и будут думать о нашей власти,которую избрал народ? Стыдно должно быть нашим представительным органам!Позор!
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Eve fb1be902 ты тут не умничай! Один тоже думал,что все порешал и народ *быдло*,а сейчас на Ростове сидит!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРуководство "Укрзализныци" "объявило" блокаду пограничному городу Конотоп. Требуем приезда Бальчуна, - мэр Семинихин
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