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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: обстрел (5340) Гройсман (2435) Авдеевка (947)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мир должен отреагировать и остановить агрессию, - Гройсман об обстрелах Авдеевки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал мир сплотится и остановить агрессора, который обстреливает мирные города.

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"А мы будем воровать как и воровали", - скромно добавил ублюдок.
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Чому не провели евакуацію? Це теж ООН має зробити?
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тому що тобі БОГ не дав розуму...........евакуація була вчора, а на срассію вони не могли виіхати-ти іх прошляпила....
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ХОТЬ ТЫ НЕ ГАВКАЙ ПЭЙСАТОЕ...
ОТ ВАС С ПЭДРОЙ УХЕ ТОШНИТ....
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Он издевается? Кому мы надо, кроме самих себя? тем более мир увидел ваши офшоры и кровавую торговлю с агрессором.
заткнись лучше, додик
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Мир должен отреагировать и остановить барыг
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И кого останавливать? Ваших барыг? Ну уж знаете это слишком, тем более что вы сами этого не желаете.
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Ot znamenityh Romanovyh pojavilsja slovo ,,russkii,, :da,da ot Petra I-go i oznachajet ,,predatel,,. Tak shto izuchaite svoju istoriju.
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"Прямо сейчас продолжается обстрел самой Авдеевки. Уже есть двое погибших среди мирных жителей. Мир должен отреагировать на то, что происходит, и остановить агрессора! У них нет ничего святого!" - отметил Гройсман, одновременно подсчитывая сколько нужно заплатить вожакам террористов за купленный у них состав с углем.
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мотивируя тем что недры наши...., к стати они влетели с этим угольком и его роттердамской ценой по самые помидоры, ни зря офшорный ни гу гу, и ни команды фас....... как теперь обьяснять роттердамскую цену лугандонского угля
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сруцкие шо так набежали, у вас то Февральская революция на календаре, а вы все тут- на хрен в срассию....разбирайтесь со своими хенералами и педофилом- пшли вон вонючки кадыровские........
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Та жесть, повылазили, как тараканы перед всемирным потопом.
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Хватит ныть, Украина - крупная 40-миллионная страна, - и один из крупнейших экспортеров оружия в мире. Этого более чем достаточно, чтобы разгромить хуйловских орков. Вспомните как 5-миллионная финляндия гоняла 300-миллионные советы. Главное - воля руководства.
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Может не в тему, но у параши нет денег чтобы прилично одеть сборную на Универсиаду в Казахстане. Каждый выступает в чем придется, чуть-ли не в китайских трениках. Ишаки, одним словом.
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Мир никому и ничего не должен. Мир должен знать о том что происходит в Украине, мировые новостные программы должны освящать происходящее с места событий. Показывать раненых, погибших, разрешенные дома и инфраструктуру. Это внутреннее дело Украины. Ее война, ее беда, ее горе. И только украинский народ сможет остановить агрессора. Главное, что бы правительство не мешало, не воровало бюджетные деньги, не принимала антинародные законы. И тогда Украина справиться, ей и помогать не надо.
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а ти яка сучара???? просруцька...........
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В Авдеевке обстреляли центр ГП, значит надо искать корректировщика из тех, кто приходил за помощью. включил телефон для геолокации.
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Пейсатому уже не только украинцы, а и весь мир должен. Ну так введи субсидии принесшим справки о доходах Уругваю и Зимбабве. А обеспеченные хай платят как ее? О! Справедливую цену. Раз уже должны
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ПОД ФОРОЙ СЕГОДНЯ ДВА СИНЯКА РУГАЛИСЬ
-она . пидары . жож они водку продают
-он. да надо призвать мировое сообщество . чтоб усилили борьбу с алкоголизмом. и нашли хорошего нарколога.
честно не придумал ни слова
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Мир-то должен отреагировать, а когда на это будет реагировать Украина?
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Гройсман, та ви з Педрилом спочатку самі відреагуйти і оголосіть військовий стан а потім вже і світ відреагує
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на Алеппо сильно отреагировали?сидьно остановили...?тут иллюзий быть не должно ...
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акже "Страна" пообщалась с несколькими бойцами ВСУ о тактике "ползучего" наступления украинской армии, которая в целом послужила причиной нынешнего обострения на фронте. Напомним, ранее представители Министерства обороны Украины заявляли, что украинские войска продвигаются по "ничейной земле" с целью выхода на позиции, которые прописаны по минским соглашениям. Как уже писала "Страна", подобное "ползучее наступление" (или как его еще называют в войсках "прыжки лягушки") и привело к началу масштабных боев под Авдеевкой. В процессе этого наступления украинские войска фактически вышли на трассу, которая связывает Горловку и Донецк, после чего сепаратисты и нанесли ответный удар. Поэтому возникает вопрос - насколько оправдана тактика "прыжка лягушки", чреватая большими потерями и, что также немаловажно, ухудшением международной переговорной позиции Украины (у россиян и сепаратистов появляется повод обвинить нашу страну в нарушении минских соглашений о прекращении огня)? Минобороны и близкие к нему эксперты говорят, что такая тактика приносит успех, так как позволяет выравнивать линию фронта и занимать наиболее выгодные позиции, что пригодится в будущем как для обороны, так и для возможного наступления. В то же время, по мнению офицера 72 бригады ВСУ Андрея, "прыжки лягушки" в войсках не очень популярны. "С точки зрения штаба АТО это наверно целесообразно - сдвинуть наши позиции в сторону сепаров на несколько сотен метров и выровнять линию фронта, - рассказал "Стране" офицер. - Но на уровне рядовых бойцов, тех, кому приходится это осуществлять, слышны и иные разговоры. Слишком много потерь из-за сотни метров никому не нужной пустой земли. Некоторые бойцы начинают "болеть" перед наступлением. В общем находят любые отмазки, что бы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов". По словам младшего сержанта из этой же бригады Юрия, многие солдаты не понимают смысла "ползучего наступления": "Вроде у нас минские соглашения, и нам дают приказ атаковать. Ну ок, тогда поддержите атаку по всем правилам - артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота - ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери. Все это вызывает массу вопросов к командованию - зачем это делается. И не решаются ли за наш счет какие-то хитрые политические планы".
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А до этого что давало повод обвинять ВСУ???
Уже три года кацапы только и делают, что обвиняют ВСУ, при этом нарушая всякие договорённости и непрестанно херача по нашим ребятам.
И ты вместе с ними, падлючее семя.
Что это за ресурс, на который ты ссылки сюда тулишь, кем кормится?
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Вы, твари уже достали: как поганая обезьяна, которая задирается и зал=дирается, а как в рыло получит - громко верещит.
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ця "мавпочка" SergeLi, за чоколядного в інших темах стоїть мов мур.
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Мир Гнойсману нифига не должен. Ни кто не будет боротся за независимость того, кому она безразлична.
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Идет борьба на продление санкций и приручению Трампа. Гройсман конечно тут пизданул, но не пиздануть было бы неправильно. Уже есть результат:
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28275945.html
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приручению Трампа

фійона краще приручіть з мерхельшою, балаболи.
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Намедни кто то в ДАУНетске пел песню Вяличия и дойти до Лондона или я ошибаюсь?ах вспимнил,Главный Петух окорочковый заХЕРченко...
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А Гройсман таки большой реформатор. Аптеки уже перестали продавать лекарства сердечникам гипертоникам диабетикам. Как долго не будет лекарств ответить в аптеках не могут. Если умрут все эти категории граждан то реформа по оздоровлению населения будет иметь успех... Понятно что по старой цене им продавать запретили а по новой эти препараты просто перестанут покупать заграницей. Но что делать больным людям, которые принимают лекарства чтобы не умереть?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМир должен отреагировать и остановить агрессию, - Гройсман об обстрелах Авдеевки
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