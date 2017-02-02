Мир должен отреагировать и остановить агрессию, - Гройсман об обстрелах Авдеевки

1700 47Материалы по теме: Бои под АвдеевкойТеги: обстрел (5340) Гройсман (2435) Авдеевка (947) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 23:26 Мир должен отреагировать и остановить агрессию, - Гройсман об обстрелах АвдеевкиПремьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал мир сплотится и остановить агрессора, который обстреливает мирные города. читать источник x Мне нравится
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ОТ ВАС С ПЭДРОЙ УХЕ ТОШНИТ....
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заткнись лучше, додик
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https://pbs.twimg.com/media/C3qvdC1WQAE_MQV.jpg
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-она . пидары . жож они водку продают
-он. да надо призвать мировое сообщество . чтоб усилили борьбу с алкоголизмом. и нашли хорошего нарколога.
честно не придумал ни слова
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Уже три года кацапы только и делают, что обвиняют ВСУ, при этом нарушая всякие договорённости и непрестанно херача по нашим ребятам.
И ты вместе с ними, падлючее семя.
Что это за ресурс, на который ты ссылки сюда тулишь, кем кормится?
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http://www.radiosvoboda.org/a/news/28275945.html
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фійона краще приручіть з мерхельшою, балаболи.
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