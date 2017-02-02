Из 8 тысяч предусмотренных в государстве судей сейчас реально осуществляют судопроизводство только 3,8 тысячи, - Матиос

737 29Теги: Матиос Анатолий (443) Военная прокуратура (440) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 23:11 Из 8 тысяч предусмотренных в государстве судей сейчас реально осуществляют судопроизводство только 3,8 тысячи, - МатиосСледователями военных прокуратур за январь 2017 года был задокументирован 21 факт взяточничества; 26 человек были арестованы или им объявлены подозрения. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сьогодні чорний день в історії львівського судочинства. Служителі Феміди фактично дозволили вийти з СІЗО фігуранту гучного вбивства трьох осіб. Зробили це з грубим порушенням законодавства, цинічним ґвалтуванням моралі та здорового глузду.
Колегія суддів у складі Зеновія Макойди (головуючий), Альберта Белена та Василя Головатого дозволили вийти під заставу організатору та керівнику гучного замаху на бізнесмена Богдана Копитка, внаслідок якого загинули троє охоронців. Зробили це, кажуть, завдяки великим старанням відомого у кримінальних колах України авторитета «Вови Морди». Зробили, незважаючи на зізнання самого ж Гаврилюка та грубо порушуючи ст 115 КК України, якою не передбачено можливості внесення застави. Заставу, до речі, вже внесли!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что случилось с остальными 4200,их украли рептилоиды на органы,они в отпуск ушли,беженцами в мордоре стали?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить