EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577009)
  737  29
Теги: Матиос Анатолий (443) Военная прокуратура (440)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Из 8 тысяч предусмотренных в государстве судей сейчас реально осуществляют судопроизводство только 3,8 тысячи, - Матиос

Следователями военных прокуратур за январь 2017 года был задокументирован 21 факт взяточничества; 26 человек были арестованы или им объявлены подозрения.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нет, написали заявы на увольнение, не прошли избрание на пожизненной (в связи с не работой ВРУ) или просто некомплект. Представьте себе, у нас в стране есть районы, где в судах нет ни одного судьи. Полностью укомплектованный суд это редкость или признак величины населенного пункта. В больших городах вакантов нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не ..... честно получают зарплату, заявляя отвод от ведения дела, и сидят пьют кофеёчек
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Свою работу ми делаем"-Матіос, цікаво що він мав на увазі,що то є -"своя работа" )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Замах на Копитка: кримінальний авторитет «порішав» у суді звільнення замовника

Сьогодні чорний день в історії львівського судочинства. Служителі Феміди фактично дозволили вийти з СІЗО фігуранту гучного вбивства трьох осіб. Зробили це з грубим порушенням законодавства, цинічним ґвалтуванням моралі та здорового глузду.

Колегія суддів у складі Зеновія Макойди (головуючий), Альберта Белена та Василя Головатого дозволили вийти під заставу організатору та керівнику гучного замаху на бізнесмена Богдана Копитка, внаслідок якого загинули троє охоронців. Зробили це, кажуть, завдяки великим старанням відомого у кримінальних колах України авторитета «Вови Морди». Зробили, незважаючи на зізнання самого ж Гаврилюка та грубо порушуючи ст 115 КК України, якою не передбачено можливості внесення застави. Заставу, до речі, вже внесли!
 показать весь комментарий
Ответить
 
не совсем так. 115 дает право судье не применять заставу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
это выходит, что 4200 судей просто получают зарплату и нифига не делают? ну разве что решают вопросы по распределению взяток((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они пути отхода, схроны и конспиративные квартиры на случай реальной реформы готовят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждому свое.Кто то гибнет под Авдеевкой, а кто то стрежет бабло на пропускных пунктах. твари


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что будут они рассказывать не важно, важно какой вой во время суда над "патриотами" поднимется?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не важно где было СБУ когда по десять поездов с углем в день по каждой ветке ЖД дороги гонялись по формуле Ротендам + и кто на этом наживался. Вот в чем вопрос - ведь поезд это не тысячи гривен а миллионы стоит и где в это время было СБУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
то есть бабки им вернуть назад и домой, с почестями?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот такого количества Украине вполне достаточно, но сначала их надо люстрировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Циркова реприза де блазень несамовито бореться сам з собою, або реформа по українські ))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а по бумагам все 8 тыс зарплату получают?
что случилось с остальными 4200,их украли рептилоиды на органы,они в отпуск ушли,беженцами в мордоре стали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3,8 из 8 типо осусествляют, остальные заняты стеклотарой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не пойму, чего правительство парится. Ежу понятно, что заменить всех судий сразу не получится. Вопрос нужно было ставить "от кого больше всех проблем". А таких можно подвинуть довольно просто - сколько я помню, три апелляции в год - и судье говорят "до свидания".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судебная система в стране развалена еще при Януковиче и создавать ее надо на совершенно новых началах.Думать, что судьи сами себя реформируют и будут сами себя контролировать-это полная глупость! Принятая новая реформа тоже ерунда! Круговую поруку в судебной системе можно разорвать только извне.1.Судья должен привлекаться к уголовной ответственности, если он нарушил закон, также, как и любой другой гражданин. 2.Безнаказанность судей превращает их в чудовища и приводит к превращению законности в комедию и цирк.3.Освободить судей от уголовного преследования должна иметь только ВР, как основной государственный легитимный орган страны.Никакие другие учреждения, тем более судебные не должны иметь на это никакого права.Все судьи нарушившие закон должны быть посажены ы тюрьму на долгие годы с полной конфискацией имущества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якась дивна проблема. А може в такому суді просто працювати ніякий суддя не хоче, то й лишились одне сміття, в яке вступити як у багно?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныИз 8 тысяч предусмотренных в государстве судей сейчас реально осуществляют судопроизводство только 3,8 тысячи, - Матиос
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Макс Макс 01979bca, три - пятнадцать, Татишо, ИгорьДВ, cens, Murlin Murloff
 Всего на сайте: 25 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти