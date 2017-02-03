63104 423Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Донецк (7256) обстрел (5340) Тему создал: Цензор.НЕТ03.02.17 01:13 В Донецке около 21-00 прогремел мощный взрыв. Вероятно сдетонировал грузовик с боеприпасами, - пользователи соцсетей. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв. читать источник x Мне нравится 147
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2. На сколько я помню, от Точка-У остаётся котлован, 5 метров в глубину 20метров в диаметре. Тут ни первого ни второго. Видны только ошмётки авто. Скорее всего таки действительно снаряды сдетонировали, а шасси и днище авто сыграло роль экрана, что даже асфальт не пострадал.
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Во всяком случае, так утверждает представитель командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. По его словам, как минимум двое мирных жителей погибли. Один из районов города, как говорит Басурин, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град». В Минобороны самопровозглашенной республике отмечают, что обстрел Донецка напоминает артподготовку. http://echo.msk.ru/news/1921358-echo.html
Страшно ? Отож то. Трясіться.
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Ну тот шо то негров то поляков с прибалтами "видит"? Так вы ему не вертье! Ето старый наркоман!
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Нам никто не поможет.
Мы никому не нужны.
Никто за Нас не заступится.
Тем кто в тылу остаётся лиш одно - работать как можно больше (больше налогов-сильнее ВСУ) и быть готовыми встать на место погибших.
Никто не защитит Наши Семьи, Нашу Землю от зборища кровавых маньяков из ватной орды. Кроме Нас самих.
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