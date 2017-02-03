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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Донецк (7256) обстрел (5340)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Донецке около 21-00 прогремел мощный взрыв. Вероятно сдетонировал грузовик с боеприпасами, - пользователи соцсетей. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.

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21 век....снімки с космодрома в студію- кого і как в...стряхнуло і откедова..так шо угаманитесь....дай БОГ, чтоби там самоліквідація розпочалась, гроби бажано в срассію, досить сруцькими трупами засірать святую землю УКРАІНИ...............
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Фосфорная бонба ёпнула,сброшеная капитаном Волошиным,пролетавшем на синичке.
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ну після такого рашисти заслужили нове позачергове звання - ФАРШисти)))))
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1. Прикольно на видео видно как отстрелялся град. А эти упыри даже не ожидают ответку. Ходят себе спокойно. Т.е. знают что ответки не будет. Мрази.
2. На сколько я помню, от Точка-У остаётся котлован, 5 метров в глубину 20метров в диаметре. Тут ни первого ни второго. Видны только ошмётки авто. Скорее всего таки действительно снаряды сдетонировали, а шасси и днище авто сыграло роль экрана, что даже асфальт не пострадал.
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Согласно Конституции Украины любой враг ступмвший на землю Украину может быть уничтожен любыми видами оружия включая коктейль маршала Маннергейма...
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01:16, 03 февраля 2017 Украинские военные ведут обстрел Донецка из систем «Ураган».
Во всяком случае, так утверждает представитель командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. По его словам, как минимум двое мирных жителей погибли. Один из районов города, как говорит Басурин, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град». В Минобороны самопровозглашенной республике отмечают, что обстрел Донецка напоминает артподготовку. http://echo.msk.ru/news/1921358-echo.html

Страшно ? Отож то. Трясіться.
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Ето тот басурин что постоянно бредит?
Ну тот шо то негров то поляков с прибалтами "видит"? Так вы ему не вертье! Ето старый наркоман!
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Чорт, а так хочеться, щоб його =бред= не був безпідставним.
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К моему великому сожалению - Нам с Вами надо быть - реалистами.
Нам никто не поможет.
Мы никому не нужны.
Никто за Нас не заступится.
Тем кто в тылу остаётся лиш одно - работать как можно больше (больше налогов-сильнее ВСУ) и быть готовыми встать на место погибших.
Никто не защитит Наши Семьи, Нашу Землю от зборища кровавых маньяков из ватной орды. Кроме Нас самих.
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гадаю нашій арті варто б пристріляти той парк - у сєпарів доволі мало таких позицій
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Их слова послушать 30 сек на видео , уже никого не хочется к мирной жизни возвращать. Может им так больше нравится жить?
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На фотках порванные в клочья щиты наружной рекламы - как теперь они жить то будут? Или внутренней рекламой обойдутся?
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Вот ЭТО вот показали по НьюзФрон - последствия жуткого взрыва, интересно по Донецку так просто можно разежать с украинскими померами (я просто не в курсе) - на них же флаг ненавистных фашистов, а как же скрепы
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на дырявых номерах даже в педерацию не пускают
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это прилет или града или точки -у от ВСУ, от тех кто не бомбят
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Донецке около 21-00 прогремел мощный взрыв. Вероятно сдетонировал грузовик с боеприпасами, - пользователи соцсетей. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
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