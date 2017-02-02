От ран в больнице умерла женщина. Это уже второй погибший в Авдеевке за последний час, - Жебривский

3571 46Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под АвдеевкойТеги: Жебривский (411) смерть (4478) жертва (144) Авдеевка (947) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 22:57 От ран в больнице умерла женщина. Это уже второй погибший в Авдеевке за последний час, - ЖебривскийВ больнице скончалась жительница Авдеевки, которая была ранена в результате обстрела боевиков. читать источник x Мне нравится
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Там десятки если не сотни тысяч в этой зоне живет. Куда их эвакуировать, к вам в квартиру?
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Як би , да каби ... Навіщо ці здогадки ?
Треба спиратися на факти - не евакуацію мирного населення із ЗБД можуть (легко !) поставити , як провину України ...
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Молодець , виправляєшся - знай своє місце ! ..))
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53 mins ·
Дорогие ранен Дима подполковник МЧС Авдеевки...Мы позавчера вместе палатки для обогрева ставили..Господи помоги..
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ФОНД Дианы МакаровойВчора о 22:41 · АВДЕЕВКА В 10 ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. 1. Чья Авдеевка?
- Абсолютно и безусловно наша. Позиции не сданы, ребята сражаются, артиллерия поддерживает. 2. Бьют ли по жилым кварталам Авдеевки?
- Да, бьют, причём Градами. Сегодня погибла местная жительница. 3. В Авдеевке гуманитарная катастрофа?
- Нет. Нет тепла, нет воды, но порванные электросети чинят. За вчера починили разрушенное при обстрелах железнодорожное полотно, сегодня уже прошла электричка.
Мы слышали, кто-то собирается везти в Авдеевку воду из Киева. Рядом города, где можно набрать/купить любое количество воды. Зачем тратить деньги на перевозку?4. Обстрелы?
- Вчера стреляли люто, с небольшими перерывами. Сегодня в Авдеевке потише, но все равно обстрелы продолжаются. 5. Насколько там полномасштабная война?
- Полномасштабная. Звучат все калибры и танковые бои вишенкой торте. 6. Правда ли, что населению Авдеевки срочно нужны тёплые вещи?
- Тёплые вещи в Авдеевке вообще не нужны. Разве что для нескольких семей, которые остались без крова. Авдеевка уже пережила две холодных военных зимы, и к этой зиме подошла с некоторым опытом. В городе расположен пункт обогрева. Несколько палаток на стадионе. Привезены полевые кухни, люди получают горячую еду и питье. В пункты обогрева можно везти одноразовую посуду, чай/кофе. 7. Нужен ли в Авдеевку транспорт для массовой эвакуации местного населения?
- Абсолютно не нужен. Область выделила автобусы, часть из них увезла сегодня 116 человек. Остальные автобусы стоят и ждут желающих уехать. Некоторые люди записываются, приходят в палатки с вещами, ждут отправки. Число этих людей незначительное, автобусов пока хватает. Эвакуированы тяжелые больные из местной больницы. По домам ходят представители полиции и МЧС, предлагают уехать. Основное внимание уделяется престарелым, семьям с детьми - особенно неблагополучным семьям, где дети предоставлены сами себе. 8. Нужно ли помогать медикам эвакуировать раненых?
- Нет. Медиков хватает. Как военных, так и ASAP-овцев. 9. Нужно ли везти медикаменты и продукты для гражданского населения?
- Пока что с этим справляется Фонд Ахметова и Каритас. Сегодня людям раздавали продовольственные наборы и медикаменты. Должны сказать, что мы удивлены. Область показала, что она сделала выводы из предыдущих лет войны и оказалась готовой к очередной эскалации. МЧС работает отлично.
Каждый день мы в Авдеевке, некогда читать интернет, но иногда нам зачитывают самые панические посты. Мы смеёмся, если у нас есть время и силы.
На самом деле, смеха мало. Самое страшное, что происходит сейчас в Авдеевке - передняя линия. Постоянный кровавый бой, который держат украинские воины. Основные наши силы сейчас направлены на них. И здесь ответ на последний вопрос. 10. Удержим ли мы Авдеевку?
- Верим, что да.
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От ти на ЦН і заробляєш ?
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уточнюються яких саме груп бракує..
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