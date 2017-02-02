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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Теги: Жебривский (411) смерть (4478) жертва (144) Авдеевка (947)
Тему создал: Цензор.НЕТ

От ран в больнице умерла женщина. Это уже второй погибший в Авдеевке за последний час, - Жебривский

В больнице скончалась жительница Авдеевки, которая была ранена в результате обстрела боевиков.

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А как же с обещанной эвакуацией? Пообещали и отложили. Вчера сказали, нет надобности.
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Завтра скажут тоже самое, после очередного "перемирия".
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Ці загиблі на совісті порошенка та Гройсмана, які вчасно не прийняли рішення про евакуацію! Тепер підуть під трибунал! Тепер вже незрозуміло що робити, як вивозити людей? Таке враження що порошенко спеціально допомагає терористам. Тепер буде кричати що треба припинення вогню інакше ніяк! Кончений зрадник!
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спорное заявление, очень спорное... Мне,к примеру, заява Юльки что их всех надо забором обнести, больше нравилась
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Нічого спірного - евакуація мирних із зони боєвих дій - прямий обов'язок влади !
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будьте реалистом. Если бы Куйло на Киев пошло, вы бы 4-ре ляма эвакуировали?
Там десятки если не сотни тысяч в этой зоне живет. Куда их эвакуировать, к вам в квартиру?
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Если бы Куйло на Киев пошло

Як би , да каби ... Навіщо ці здогадки ?
Треба спиратися на факти - не евакуацію мирного населення із ЗБД можуть (легко !) поставити , як провину України ...
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вы специалист с организации массовых перевозок и перемещения населения? Кто вам сказал что это легко?
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подожди, сейчас покушаешь - оно не остынуть не успеет...
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"оно" - як ти самокритично про себе ...
Молодець , виправляєшся - знай своє місце ! ..))
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для тебя и кучи не жалко...\давай стукачок постарайся...\
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Що , провокатор кацапський - за баном скучив ?
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старайся лучше - может что и получится...\вперёд - только не забывай свои стуки удалять...\
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это не легко, а другой вариант - ждать пока все сами не уйдут и половину расстреляют касабские колаборанты, чтобы кому-то у "власти" до новых выборов не болела голова - лучше? каждый человек это очень ценный актив (а не бабло, как некоторые думают). нужно эвакуировать и дать работу\обучить, а не ждать толпы беженцев "вдруг" без цели и средств. Х#йло сам себя не повесит, а такими темпами еще лет 10 херней страдать будет. совковое воспитание таки еще дает себя знать - все надеются хрен знает на что, и результат будет соответственным - куча жертв и все равно придут к единственному решению, если придут.
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нахер те 70% ватоцефалов с авдеевки у которых ,,мальчики,,все за дыру воюют украинцам тут надо на територии Украины
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вы прямо со штаба мчс в авдеевке строчите? шо робыть шо робить усьо пропало .. більше експресіі!))..
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Ті хто в штабі це взагалі смертники, це ж треба намети поставити посеред міста яке прострілюється ворогом і ще купа помічників терористів радіо-маячки розставляють по місту для радіо-керованих снарядів ворога. Дії влади це один загальний фестиваль ідіотизму.
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та ви фаховий експерт!.. ви не відповіли.. з авдіівки пости строчите?
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Fedor Pastuh with Петр Дудник and 2 others.
53 mins ·

Дорогие ранен Дима подполковник МЧС Авдеевки...Мы позавчера вместе палатки для обогрева ставили..Господи помоги..
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ви що хотіли сказати цим коментом? що ви моніторите ситуіацію з соцмереж?
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що брак з розумом ???? НЕ чіпай владу, сам вілкул виіхав сраку авдіівську посадити в автобуса, они не хатят из дома ехать...то хай дохнуть на хрен-ьам одні дамбаські зрадники-які дають координати на своіх же сродних.....
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люди выехали вчера, а скотобаза в подвалах...и она на твоей совести............не трожь нашу власть...ты о своей сруцкой позаботься...........
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эвакуируют тех кто хочет , принудительно никого не эвакуируют конечно
ФОНД Дианы МакаровойВчора о 22:41 · АВДЕЕВКА В 10 ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. 1. Чья Авдеевка?
- Абсолютно и безусловно наша. Позиции не сданы, ребята сражаются, артиллерия поддерживает. 2. Бьют ли по жилым кварталам Авдеевки?
- Да, бьют, причём Градами. Сегодня погибла местная жительница. 3. В Авдеевке гуманитарная катастрофа?
- Нет. Нет тепла, нет воды, но порванные электросети чинят. За вчера починили разрушенное при обстрелах железнодорожное полотно, сегодня уже прошла электричка.
Мы слышали, кто-то собирается везти в Авдеевку воду из Киева. Рядом города, где можно набрать/купить любое количество воды. Зачем тратить деньги на перевозку?4. Обстрелы?
- Вчера стреляли люто, с небольшими перерывами. Сегодня в Авдеевке потише, но все равно обстрелы продолжаются. 5. Насколько там полномасштабная война?
- Полномасштабная. Звучат все калибры и танковые бои вишенкой торте. 6. Правда ли, что населению Авдеевки срочно нужны тёплые вещи?
- Тёплые вещи в Авдеевке вообще не нужны. Разве что для нескольких семей, которые остались без крова. Авдеевка уже пережила две холодных военных зимы, и к этой зиме подошла с некоторым опытом. В городе расположен пункт обогрева. Несколько палаток на стадионе. Привезены полевые кухни, люди получают горячую еду и питье. В пункты обогрева можно везти одноразовую посуду, чай/кофе. 7. Нужен ли в Авдеевку транспорт для массовой эвакуации местного населения?
- Абсолютно не нужен. Область выделила автобусы, часть из них увезла сегодня 116 человек. Остальные автобусы стоят и ждут желающих уехать. Некоторые люди записываются, приходят в палатки с вещами, ждут отправки. Число этих людей незначительное, автобусов пока хватает. Эвакуированы тяжелые больные из местной больницы. По домам ходят представители полиции и МЧС, предлагают уехать. Основное внимание уделяется престарелым, семьям с детьми - особенно неблагополучным семьям, где дети предоставлены сами себе. 8. Нужно ли помогать медикам эвакуировать раненых?
- Нет. Медиков хватает. Как военных, так и ASAP-овцев. 9. Нужно ли везти медикаменты и продукты для гражданского населения?
- Пока что с этим справляется Фонд Ахметова и Каритас. Сегодня людям раздавали продовольственные наборы и медикаменты. Должны сказать, что мы удивлены. Область показала, что она сделала выводы из предыдущих лет войны и оказалась готовой к очередной эскалации. МЧС работает отлично.
Каждый день мы в Авдеевке, некогда читать интернет, но иногда нам зачитывают самые панические посты. Мы смеёмся, если у нас есть время и силы.
На самом деле, смеха мало. Самое страшное, что происходит сейчас в Авдеевке - передняя линия. Постоянный кровавый бой, который держат украинские воины. Основные наши силы сейчас направлены на них. И здесь ответ на последний вопрос. 10. Удержим ли мы Авдеевку?
- Верим, что да.
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а відносно заяви жебрівського про відновлення навчання в школах - відновили?
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ешо раз для особо тупых-ЛЮДИ выехали ешо вчера скотобаза спряталсь в подвалах-не хочет........
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тебе предложили - ты отказалась...\кто тут доктор...?\
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сколько можно терпеть ,твою мать! у нас что нет ГРАДов или авиации?
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у нас Президента України немає. І уряду України немає. І влади української патріотичної немає.
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они потаксуют и сюда на цензор - президентами здесь работать...
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Тебе , бідолашного , навіть у таксисти не беруть ?
От ти на ЦН і заробляєш ?
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Жуйте сопли и не жалуйтесь.Украина понад усе!
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А кто-то спросит - хотят ли они эвакуироваться? Конечно же, нет. Они сами об этом говорят, что не хотят покидать Авдеевку. А кто захотел, те еще вчера и сегодня с утра были эвакуированы.
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долбить по Авдеевке надеясь что не будут отвечать по Донецку как то выглядит нелепо но факт и вата опять ноет что б побольше разрушений показали по киселев тв
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а этот блаженный Жебривский еще и школы хотел открывать там на завтра... чтоб собрать детей побольше в одном месте для эффективности артилерии терров.. ума палата.
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Надо остановить убийство мирных жителей и уничтожение Авдеевки.Нужо стрелять в ответ по рашистам.Все равно их лживая пропаганда пишет как бендеровцы обстреливают донецк.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОт ран в больнице умерла женщина. Это уже второй погибший в Авдеевке за последний час, - Жебривский
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