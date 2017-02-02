EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577009)
  6060  225
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Теги: война (2958) ООН (1907) Совбез ООН (480) Донбасс (12586) Авдеевка (947)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Военного решения конфликта на Донбассе нет, - замгенсека ООН Фелтман

Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые ведут к эскалации напряженности. Военного решения в конфликте на Донбассе нет.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Наша писня гарна, нова.
Стороны? Одинаковые требовния и к жертве, и к агрессору? Вы бы лучше обратились к волкам с призывом перейти в вегетарианство, балаболы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Военного решения конфликта на Донбассе нет,",
я тоже считаю что нет, надо только замочить Путина, когда он будет в ООН в сортире
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта хрень и шиза ху..ла понимает только силу , милитаризация Украины вот ответ на остановку агрессии, это не секрет, просто чем быстрей и насыщенней это произойдет тем быстрей начнутся беседы типа переговоры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виталий Дейнега о том, что между торговой блокадой ОРДЛО и политическим популизмом больше общего, чем кажется.

Меня сейчас заклюют, но я все-таки скажу: не всегда власть должна слушать народ. Народ хочет пенсии в евро, бакс по пять и газ по 40. Я сейчас не обо всех, но о крупных "островках" электората.

Еще они хотят стену, которая не поможет, и винтовку М16 с "джавелином", который нам не особо нужен (но народ читал в Википедии что он крут).

Сейчас народ хочет "военное положение" (надеясь, что после его введения Кремль заполыхает сам собой) и блокады ОРДЛО (от которой "там все сдохнут").

Народ не понимает, что именно политики "за дешевый газ", "за бакс по пять", "за пенсии в евро" и "за реальный сектор экономики" и привели нас к коррупции. А уже она - к Майдану и войне.

Народ хочет решать сложные проблемы просто.

Ему по барабану, что за два с половиной года мы так и не нашли угля для ТЭЦ в других странах и по адекватной цене. Народу по боку, что блокада в ее нынешнем виде только обогатила коррумпированные прослойки СБУ, военной прокуратуры, фискальной службы и погранцов. Народ хочет "блокаду", чтобы "там все сдохли". Но он не хочет понимать что имнно эта блокада породила договорняки между нашими бригадами и террористами "ЛДНР" для организации коридоров. Что наши могут даже фиктивный бой начать с сепарами, только чтобы машинки прошли, а мобильные группы - нет.

Такое сложное явление, с тысячами заинтересованных игроков, у которых в руках оружие, так просто не решишь. Для начала надо решить этот вопрос на законодательном уровне. Потому что почти все задержанные мобильными группами в 2015-2016 годах "газельки" и фуры отпускал Артемовский суд. Отпускал абсолютно законно. Ведь по закону пересечение машинами линии соприкосновения не является серьезным нарушением. И ни один контрабандист особо и не пострадал. Зато погранцы, вернувшиеся в тот же Хмельницкий из "бедось" резко превратились в "хозяев жизни". И то же самое можно сказать о военных прокурорах, фискалах, некоторых военных и, конечно же, СБУ. Во всех этих ведомствах небывалый спрос на ротацию в мобильную группу. Наверное, там резко стало гораздо больше патриотов.

Но народ не хочет законодательного урегулирования этого вопроса. "Урегулирование" - это же такое сложное слово. В два раза длиннее, чем "блокада". И народ не требует у власти "урегулирования". Народ хочет бакс по пять, не платить комуналку и чтобы Путин сдох.

Знаете, я тоже буду радоваться, когда в мавзолее будут лежать уже два Володи. Но, боюсь, что это нам не поможет, пока мы не начнем требовать у власти правильных законов и доведенных до ума реформ.

И знаете что? Власти это очень даже выгодно.

О том, что можно и нужно сделать для решения этого вопроса, я напишу позже. Когда основательно разберусь во всех возможных вариантах решения.
Но могу уже сейчас сказать, что мое мнение вам опять не понравится.

Виталий Дейнега
основатель фонда "Повернись живим"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые ведут к эскалации напряженности. Военного решения в конфликте на Донбассе нет.Источник:http://censor.net.ua/f896601

Делаем выводы.

Альтернативы настоящим боевым офицерам в Украины нет. Все остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Если Путина убил, Шкуру сдать ты не забыл? За нее уверен будь, Ты получишь что нибудь!!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет так нет, какие вопросы, решай невоенно. Не можешь? ПНХ со своими комментариями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно в точечку!
Дураки приходят к власти а мы должны повторять что это необратимо.
Пора сорвать маски с обортней.
Нас больше и правда за нами!

 показать весь комментарий
Ответить
 
Безчесне поєднання святенництва і демагогії. Можна, звичайно, сподіватися, що колись цій людині буде соромно за ці слова. Проте чи є підґрунтя для таких сподівань... Будь-яка війна по-справжньому закінчується лише після політичного вирішення конфлікту. Але цьому передує вирішення воєнне. Ставити на один щабель агресора та його посіпак і народ-жертву - безчесно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед тем как слушать бред етого идиота, задайте себе вопрос как можно мирно договориться с крысами чтобы они ушли с вашего амбара? Уже 3 года мирно в минске договаривались а жертв все больше и больше. Наведите пример где с окупантами хоть раз мирно договорились...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Будь-який договір, підписаний з Росією, не вартий навіть паперу, на якому він був підписаний!" (О.Бісмарк)

В цей день 14 років тому, 28.01.2003р., підписано Договір про російсько-український кордон, який РФ нахабно порушила у 2014 і продовжує порушувати по сьогодень.
Доречі у цьому Договорі чітко зазначено, що Крим - це Україна!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брєд. Мирне вирішення є, але для цього потрібні реальні санкції і саме проти народу РФ, щоб вони за ножками Буша як в 90-і в чергах стояли. А не так, як зараз - парі чинуш кацапських заборонили в'їзд в США та ЄС - сміх один. Це ніфіга не санкції - це фейк. А поки ЄС хоче і надалі торгувати з окупантом - то вирішення конфлікту буде за наш рахунок. Ми мало того, що надамо фактично повну незалежність якимось гандонам, так ще й платити за це будемо зі соєї кишені. Нафуй такий мир і нафуй такий Дамбас
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
@Военного решения конфликта на Донбассе нет@
---------

"Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте".
--------

если честно, то если послушать такую нездоровую вражду со здравым смыслом - как в словах Фелтмана, вторующим вечновзволнованным из ЕС - и постараться здраво и логично ее проанализировать, включая имеющиеся факты - то мозга не хватит...., придется задействовать нижние извилины, а потом это все слить в нужник, чтобы хоть как-то разгрузить мышление, иначе кирдык мозгу.

Вся логика, все естество и весь здравый смысл и последовательное осмысление и анализ фактов, история веков, государств, стран и империй при доказательстве теоремы "война - поражение или победа..... [либо любовь и соитие]" - говорит только об одном:
- если есть война, и война с агрессором продолжается - значит ничего, кроме военных решений не действует, иначе она бы уже прекратилась бы!. Потому что когда все способы либо методы в конкретной ситуации не дают результата, - значит они тщетны, не верны, и их надо менять, -либо же начать действовать заведомо верным способом, дающим результат, и не отрицать его.

-----------------------------------
Поясню, если кто в танке:


если - подчеркну -

- если(когда) война/вооруженное_противостояние/ - в данном случаи с агрессором-террористом - продолжается и норовит не останавливаться, не взирая на "мирные договоренности", санкции или другие бездейственные методы в решении данной проблемы
----
то есть только один вывод:
- [все эти "выходы из ситуации" - все эти методы и договоренности - минимум: не решают ситуацию; а по-факту: являются только способом манипуляции для продолжения войны или причиной спихивания вины на других в этом конфликте, --- потому что либо написаны дегенератами не верно , либо наивными и боязливыми для обеспечения своего "да мы не виноваты", "сделали что могли", либо для "побольше захапать и украсть, пока не потоп"
--- а значит их, договоренности и договорняки, надо менять, вместе с предыдущими писаками, а новые писать верно, точно и выверено, и уверенно по ним действовать, а не разглагольствовать потом и искать причины их не выполнять]

поэтому, в случаи провала вышесказанного, то только один выход:
- [именно военное решение! - либо ты побьешь и победишь, либо тебя побьют и победят!]
ВСЕ!



Не хочется действовать "заведомо верным способом и дающим результат", боясь неблагоприятных последствий, но хочется результата в свою сторону - меняй методы и способы реализации для достижения цели!

Это же очевидно! Иначе война уже бы давно закончилась... А озабоченцы, обескураженцы и саботажники-попустители этого не понимают и понять не хотят, ибо им это не выгодно. Посему нам втирают чушь, манипулируя и жонглируя словами, подменяя понятия, как в данном случаи.

---------
"Фелтман, вы либо удалите демагогию и разглагольствование со своего языка, либо наберитесь мужества, не хватающего вам, и выгоните Россию с ООН с ее правом вето, как минимум" - одним словом, займитесь все там делом.
--------
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять кучка военных знатоков и кухонных победителей умничают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет Обамы, и даже озабоченность никто не высказывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенного решения конфликта на Донбассе нет, - замгенсека ООН Фелтман
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Макс Макс 01979bca, три - пятнадцать, Татишо, ИгорьДВ, cens, Murlin Murloff
 Всего на сайте: 25 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти