Военного решения конфликта на Донбассе нет, - замгенсека ООН Фелтман

6060 225Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под АвдеевкойТеги: война (2958) ООН (1907) Совбез ООН (480) Донбасс (12586) Авдеевка (947) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 22:46 Военного решения конфликта на Донбассе нет, - замгенсека ООН ФелтманСтороны должны воздерживаться от любых действий, которые ведут к эскалации напряженности. Военного решения в конфликте на Донбассе нет. читать источник x Мне нравится 1
Стороны? Одинаковые требовния и к жертве, и к агрессору? Вы бы лучше обратились к волкам с призывом перейти в вегетарианство, балаболы..
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я тоже считаю что нет, надо только замочить Путина, когда он будет в ООН в сортире
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Меня сейчас заклюют, но я все-таки скажу: не всегда власть должна слушать народ. Народ хочет пенсии в евро, бакс по пять и газ по 40. Я сейчас не обо всех, но о крупных "островках" электората.
Еще они хотят стену, которая не поможет, и винтовку М16 с "джавелином", который нам не особо нужен (но народ читал в Википедии что он крут).
Сейчас народ хочет "военное положение" (надеясь, что после его введения Кремль заполыхает сам собой) и блокады ОРДЛО (от которой "там все сдохнут").
Народ не понимает, что именно политики "за дешевый газ", "за бакс по пять", "за пенсии в евро" и "за реальный сектор экономики" и привели нас к коррупции. А уже она - к Майдану и войне.
Народ хочет решать сложные проблемы просто.
Ему по барабану, что за два с половиной года мы так и не нашли угля для ТЭЦ в других странах и по адекватной цене. Народу по боку, что блокада в ее нынешнем виде только обогатила коррумпированные прослойки СБУ, военной прокуратуры, фискальной службы и погранцов. Народ хочет "блокаду", чтобы "там все сдохли". Но он не хочет понимать что имнно эта блокада породила договорняки между нашими бригадами и террористами "ЛДНР" для организации коридоров. Что наши могут даже фиктивный бой начать с сепарами, только чтобы машинки прошли, а мобильные группы - нет.
Такое сложное явление, с тысячами заинтересованных игроков, у которых в руках оружие, так просто не решишь. Для начала надо решить этот вопрос на законодательном уровне. Потому что почти все задержанные мобильными группами в 2015-2016 годах "газельки" и фуры отпускал Артемовский суд. Отпускал абсолютно законно. Ведь по закону пересечение машинами линии соприкосновения не является серьезным нарушением. И ни один контрабандист особо и не пострадал. Зато погранцы, вернувшиеся в тот же Хмельницкий из "бедось" резко превратились в "хозяев жизни". И то же самое можно сказать о военных прокурорах, фискалах, некоторых военных и, конечно же, СБУ. Во всех этих ведомствах небывалый спрос на ротацию в мобильную группу. Наверное, там резко стало гораздо больше патриотов.
Но народ не хочет законодательного урегулирования этого вопроса. "Урегулирование" - это же такое сложное слово. В два раза длиннее, чем "блокада". И народ не требует у власти "урегулирования". Народ хочет бакс по пять, не платить комуналку и чтобы Путин сдох.
Знаете, я тоже буду радоваться, когда в мавзолее будут лежать уже два Володи. Но, боюсь, что это нам не поможет, пока мы не начнем требовать у власти правильных законов и доведенных до ума реформ.
И знаете что? Власти это очень даже выгодно.
О том, что можно и нужно сделать для решения этого вопроса, я напишу позже. Когда основательно разберусь во всех возможных вариантах решения.
Но могу уже сейчас сказать, что мое мнение вам опять не понравится.
Виталий Дейнега
основатель фонда "Повернись живим"
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Делаем выводы.
Альтернативы настоящим боевым офицерам в Украины нет. Все остальное от лукавого.
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Дураки приходят к власти а мы должны повторять что это необратимо.
Пора сорвать маски с обортней.
Нас больше и правда за нами!
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В цей день 14 років тому, 28.01.2003р., підписано Договір про російсько-український кордон, який РФ нахабно порушила у 2014 і продовжує порушувати по сьогодень.
Доречі у цьому Договорі чітко зазначено, що Крим - це Україна!
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"Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте".
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если честно, то если послушать такую нездоровую вражду со здравым смыслом - как в словах Фелтмана, вторующим вечновзволнованным из ЕС - и постараться здраво и логично ее проанализировать, включая имеющиеся факты - то мозга не хватит...., придется задействовать нижние извилины, а потом это все слить в нужник, чтобы хоть как-то разгрузить мышление, иначе кирдык мозгу.
Вся логика, все естество и весь здравый смысл и последовательное осмысление и анализ фактов, история веков, государств, стран и империй при доказательстве теоремы "война - поражение или победа..... [либо любовь и соитие]" - говорит только об одном:
- если есть война, и война с агрессором продолжается - значит ничего, кроме военных решений не действует, иначе она бы уже прекратилась бы!. Потому что когда все способы либо методы в конкретной ситуации не дают результата, - значит они тщетны, не верны, и их надо менять, -либо же начать действовать заведомо верным способом, дающим результат, и не отрицать его.
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Поясню, если кто в танке:
если - подчеркну -
- если(когда) война/вооруженное_противостояние/ - в данном случаи с агрессором-террористом - продолжается и норовит не останавливаться, не взирая на "мирные договоренности", санкции или другие бездейственные методы в решении данной проблемы
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то есть только один вывод:
- [все эти "выходы из ситуации" - все эти методы и договоренности - минимум: не решают ситуацию; а по-факту: являются только способом манипуляции для продолжения войны или причиной спихивания вины на других в этом конфликте, --- потому что либо написаны дегенератами не верно , либо наивными и боязливыми для обеспечения своего "да мы не виноваты", "сделали что могли", либо для "побольше захапать и украсть, пока не потоп"
--- а значит их, договоренности и договорняки, надо менять, вместе с предыдущими писаками, а новые писать верно, точно и выверено, и уверенно по ним действовать, а не разглагольствовать потом и искать причины их не выполнять]
поэтому, в случаи провала вышесказанного, то только один выход:
- [именно военное решение! - либо ты побьешь и победишь, либо тебя побьют и победят!]
ВСЕ!
Не хочется действовать "заведомо верным способом и дающим результат", боясь неблагоприятных последствий, но хочется результата в свою сторону - меняй методы и способы реализации для достижения цели!
Это же очевидно! Иначе война уже бы давно закончилась... А озабоченцы, обескураженцы и саботажники-попустители этого не понимают и понять не хотят, ибо им это не выгодно. Посему нам втирают чушь, манипулируя и жонглируя словами, подменяя понятия, как в данном случаи.
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"Фелтман, вы либо удалите демагогию и разглагольствование со своего языка, либо наберитесь мужества, не хватающего вам, и выгоните Россию с ООН с ее правом вето, как минимум" - одним словом, займитесь все там делом.
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"Просто идите на х*й", - Роман Скрипін затролив російську пропаганду http://newsdaily.com.ua/post/13486
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