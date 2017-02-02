Украина продолжает подготовку шестого иска к РФ в ЕСПЧ, - Севостьянова

621 8Теги: иск (350) Минюст (1042) Европейский суд по правам человека (459) Севостьянова (41) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 22:45 Украина продолжает подготовку шестого иска к РФ в ЕСПЧ, - СевостьяноваУкраина продолжает работу над подготовкой шестого иска к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). читать источник x Мне нравится
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И каков итог? Такой же будет у шестого и у 986-го...
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нахер оно нужно будет когда т.н. субъектов как таковых уже не будет...
Не будет ни паРаши в этом виде, ни Х.йла с лошадью, и, при таком раскладе, не уверен что будет Украина как таковая.
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Задрали, сволочи!
Какие иски, все вы повязаны.
150$ в месяц зарплата.
Нет нормальных территорий в мире, где работающий бы нищенсвовал.
Нет такого нормального народа, чтоб избирал себе не менеджеров, а смотрящих.
27 лет шансов. 27 лет в ж_опу
Надоело, и пост никому.
Нет ничего нового под Солнцем, но не все это понимают.
И нет будущего
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