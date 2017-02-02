16493 145Материалы по теме: Санкции против России Президент ТрампТеги: санкции (5867) Трамп (783) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 22:43 "Никаких санкций я не ослаблял", - Трамп об "уточнении" антироссийских санкцийМинистерство финансов США в четверг внесло поправки в ограничительные меры, введенные против России бывшим президентом Обамой, чтобы дать возможность Американским технологическим компаниям экспортировать продукцию в Россию. читать источник x Мне нравится 6
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конвой стреляет без предупреждения...
деда брат рассказывал - как вернулся на лет 5 пожить он сам так и не понял......
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и нечего ныть...
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ну как бандеровец здоровенный сапогом в дверь пнет?
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his permanent action will stick some day in his ass.....
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don't stop trying...
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Боже, какой позор. Какая независимость? Белорусский посол оправдывается на ТВ России за наш закон о безвизе на 5 дней для граждан ЕС и США.
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