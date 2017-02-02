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Материалы по теме:  Санкции против России Президент Трамп
Теги: санкции (5867) Трамп (783)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Никаких санкций я не ослаблял", - Трамп об "уточнении" антироссийских санкций

Министерство финансов США в четверг внесло поправки в ограничительные меры, введенные против России бывшим президентом Обамой, чтобы дать возможность Американским технологическим компаниям экспортировать продукцию в Россию.

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Тебя,нацистскую мразоту,забыл спросить,шо мне делать
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шаг вправо, шаг влево - побег, прыжки на месте - провокация...
конвой стреляет без предупреждения...
деда брат рассказывал - как вернулся на лет 5 пожить он сам так и не понял......
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По кругу пустили? Так он теперь петуархом стал?
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а мордва так надеялось, она даже в честь отмены санкций вылепила юбилейного петуха из гавна с висюльками из замороженных сцак. А тут облом, удар ниже скреп.
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Больше всех об РАБссии заботился Франклин Делано Рузвельт ..даж тушоночкой кормил голодно-холодных Питерцев во время блокады чЛенинграда...
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Сенатор, иди проспись! морозишь что-то не впопад не по теме! опять наклюкался? )
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Сенатору оффтоп разрешается , пора уже привыкнуть .
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ооо, набежали за Сенатора мазу тянуть! прям местная мафия ))
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Сенатор мужик авторитетный. Не знаю почему, но все говорят.
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скотом не будь - и за тебя подпишется кто нибудь.
и нечего ныть...
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спасибо! за меня подписываться не надо! критику переношу спокойно, плакать в подушку не буду.
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тебя спросили кто ты такой с бугра, а тебе уже Хунта мерещится...
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они детей делают с оглядкой на украинскую хунту...
ну как бандеровец здоровенный сапогом в дверь пнет?
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в 1922 году Омериканский Миллиардер Арманд Хаммер подарил чЛенину ИМЕННОЙ ЧЕК на миллиард долларов,куда рюсскае быдло истратило сии бешенные бабки:? на покупку оружия...,а вы думали каши купили для БЫДЛА рюсскага в голодный год? Фикус вам кацаПсины позорные..
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He always lies. In all chaos of his actions one is permanent. Love to Russia forever.
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This is what I'm talking about.
his permanent action will stick some day in his ass.....
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в молодости коммунисты очень хотели,чтобы я хорошо учился в школе и институте,очень хотели,можете поверить на слово...
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Истинный Ариец,главное характер Нордический,немецкий...
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Кстати в институте я не пропустил ни одной лекции профессора истории Юрия Афанасьева,Земля Ему Пухом...
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кацапам как раз в добывающих отраслях этих технологий и не хватает.
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РБ головного мозга ‏@belamova 7 часов назад

Боже, какой позор. Какая независимость? Белорусский посол оправдывается на ТВ России за наш закон о безвизе на 5 дней для граждан ЕС и США.
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Это жестоко, так разрушать ватные надежды. Прям фашизм какой-то
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Слабенькие звенья слабых санкций слабака обамки отменить?Вы издеваетесь?Да их усилить нужно этак раз в десять,чтобы оккупанту 21-го века неповадно было на чужое зариться.Однако,Украине следует приложить десятикратных усилий по реформам для своей же безопасности во всех сферах государственного строительства.Пока что такого рвения от украинских "элит "не наблюдается-на личные интересы работают.
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а може б Україні... ні, не ввести санкції, а хоча б припинити генделики з терористами.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Никаких санкций я не ослаблял", - Трамп об "уточнении" антироссийских санкций
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