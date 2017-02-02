Прокуратура своим решением сняла временный арест с грузинского добровольца Церцвадзе, - адвокат

1090 13Теги: Грузия (3315) добровольцы (542) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 22:37 Прокуратура своим решением сняла временный арест с грузинского добровольца Церцвадзе, - адвокатАдвокат Ксения Проконова обнародовала информацию о том, что временный арест грузинского добровольца Гии Церцвадзе снят по решению прокуратуры. читать источник x Мне нравится 11
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Слышал из разных источников, что он весной 14-го тупо зашёл в чей-то банк и заполнил спортивную сумку наличкой и раздавал луганским зарускомирцам...
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