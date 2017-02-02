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Теги: Грузия (3315) добровольцы (542)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Прокуратура своим решением сняла временный арест с грузинского добровольца Церцвадзе, - адвокат

Адвокат Ксения Проконова обнародовала информацию о том, что временный арест грузинского добровольца Гии Церцвадзе снят по решению прокуратуры.

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Дайте хлопцю українське громадянство-його цінність для України більша ,ніж від усіх разом взятих сепарів,що мають наше громадянство.
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Деньги решают...
Слышал из разных источников, что он весной 14-го тупо зашёл в чей-то банк и заполнил спортивную сумку наличкой и раздавал луганским зарускомирцам...
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Отличная новость . Вот теперь и остальных ребят нужно освободить , и хотя бы дать статус беженца .
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Уважение прокурору! С такими прокурорами есть надежда на победу добра над срашкиным меналитетом.
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Соломенский суд видно напрягся после вчерашних задержаний с пакованами бабла.))
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нарешті пішли рішення прокуратури, які не суперечать здоровому глузду...
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юрик сделал четко теперь все оправдано по закону и вопросов больше не должно быть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрокуратура своим решением сняла временный арест с грузинского добровольца Церцвадзе, - адвокат
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