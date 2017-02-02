2 февраля на Светлодарской дуге погибли воин и фельдшер 54-й бригады, - Корчинская

9796 47Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: смерть (4478) Донбасс (12586) Антитеррористическая операция (15823) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 22:31 2 февраля на Светлодарской дуге погибли воин и фельдшер 54-й бригады, - КорчинскаяСводку о раненых за 2 февраля в зоне АТО по направлениям Авдеевка, Свтелодарская дуга и Попасная предоставила депутат и координатор добровольческих медицинских бригад Оксана Корчинская. читать источник x Мне нравится 1
вечная слава погибшим.
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давай предметно
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Это будет постоянно пока рашистские оккупанты находятся на территории Украины.
Мира никогда не будет, пока не будет победы и изгнания рашистских оккупантов с Донбасса.
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И ты это знаешь, лишнехромосомный. Так, что вешайся, пуловскя шестёрка.
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напиши це адміністратору Цензора,
він тобі підкаже найближчий до тебе психоневрологічний диспансер
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Ты НИКОГДА и НИЧЕГО не докажешь с помощью логики человеку, у которого ЛОГИКА ОТСУТСТВУЕТ !!!
Да, эмоционально, согласен, но таки прорвало...
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"Вальцман" - это мэм, возникший на сайте одного тимошенковского блогера в сентябре 2004 года и впоследствии раскрученный кацапскими СМИ.
ни одного подтверждения в реальности не имеет.
Вообще ни одного !!!
Чистая БЮТо-кацапская деза, которую ты распространяешь.
Зачем ты это делаешь?
Зачем ты подыргываешь Хуйлу ?
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Катеринка, пробач нам..
Вічна пам"ять..
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всё пх
при любых раскладах - много нас
кто то дома сидит и ждет
кто то сцыт, и крепко
и то же ждет
а кто то ждет сигнал хз откуда
но при любом раскладе Украинская душа проснется только в Украинце!!!
и только тогда победим кацапа
рано или позно
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