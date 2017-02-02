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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: смерть (4478) Донбасс (12586) Антитеррористическая операция (15823)
Тему создал: Цензор.НЕТ

2 февраля на Светлодарской дуге погибли воин и фельдшер 54-й бригады, - Корчинская

Сводку о раненых за 2 февраля в зоне АТО по направлениям Авдеевка, Свтелодарская дуга и Попасная предоставила депутат и координатор добровольческих медицинских бригад Оксана Корчинская.

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бронированые скорые в Киеве стоят?
вечная слава погибшим.
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где конкретно в Киеве стоят бронированніе государственніе скорые ?

давай предметно
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паРашист это в кремле строят бронированную больницу для пупка
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Ты вообще понимаешь , что такое ПТУРС ? Где ты видел скорую с бронёй выше чем у танка , и противокомулятивной защитой ?
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От ПТУР и танковая броня не всегда поможет! Светлая память!
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Светлодарская дуга, Авдеевка, а до этого Мариуполь, Пески, ДАП, Дебальцево, Иловайск... итд, итд...
Это будет постоянно пока рашистские оккупанты находятся на территории Украины.
Мира никогда не будет, пока не будет победы и изгнания рашистских оккупантов с Донбасса.
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Кацапы не дадут нам закрепится на границе. Начнут обстреливать со своей территории, пора бы это уже понять
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зачем ты оскорбляешь вася п этим шоколадным барыжным словом "понимать" ?
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Ну а вдруг он стал участником эксперимента по приему нового лекарства, которое повышает интеллект и начал осознавать что означает слово "понимать"?
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он живёт на тех территориях, где эксперименты по повышению интеллекта запрещены Конституцией РФ.
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Русский dolbojob, запомни раз и навсегда, вас рашистских оккупантов рано или поздно изгонят из Украины.
И ты это знаешь, лишнехромосомный. Так, что вешайся, пуловскя шестёрка.
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зачем ты своё общение с зеркалом выкладываешь на форум ?
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молодец, отзываешся на слово лишнехромосомный. Продолжаем, тебя пуйловского дибила дрессировать и дальше. Фас, лишнехромосомный.
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Слово "РФ" тут пишут только рашистские скоты, такие как ты. Твоя рашка это параша.
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Слово "РФ" тут пишут только рашистские скоты...


напиши це адміністратору Цензора,
він тобі підкаже найближчий до тебе психоневрологічний диспансер
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Не совсем обязательно выходить на саму границу, можно на растояние пушечного выстрела, так сказать огневой контроль границы!
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Запомни !!!
Ты НИКОГДА и НИЧЕГО не докажешь с помощью логики человеку, у которого ЛОГИКА ОТСУТСТВУЕТ !!!

Да, эмоционально, согласен, но таки прорвало...
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В окупованому бойовиками "ДНР" Донецьку 2 лютого близько 21:15 прогримів потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж. Вибух був такої потужності, що багато жителі відчули дію вибухової хвилі. Очевидці повідомляють про вибух і стовп вогню в районі Мотелю. По вул. Токмацька, 8 приватний будинок знищений повністю, двоє поранених. Також у Донецьку горить залізничний ринок в Київському районі міста. "У нас в будинку в під'їзді вікна посипалися, Калининський район", - пишуть користувачі. Також люди повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.
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Вальцман, где обращение к нации, где военное положение на Донбассе, где закрытие границы для бандитов? Сколько нужно еще убить пацанов, чтобы ты закрыл торговлю с агрессором? В ответ только чавканье и возня у корыта.
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"Вальцман" - это каким документом подтверждается?
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Вальцман - это народный псевдоним, характеризующий данную персону. Мафиози и барыга. Его выбрал народ, надеясь на лучшее, а получилось намного хуже, чем было. Наобещал и всех киданул. У своего кума Ющенка берет пример. Методы и схемы похлеще Овоща.
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Вальцман - это народный псевдоним...


"Вальцман" - это мэм, возникший на сайте одного тимошенковского блогера в сентябре 2004 года и впоследствии раскрученный кацапскими СМИ.

ни одного подтверждения в реальности не имеет.

Вообще ни одного !!!

Чистая БЮТо-кацапская деза, которую ты распространяешь.

Зачем ты это делаешь?
Зачем ты подыргываешь Хуйлу ?

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Ты думаешь военное положение остановит Рашискую орду?Думаешь путлер оставит донбасс после введения военного положения?
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Военное положение это дает дополнительные инструменты военослужащим и уверенность военослужащих что их допустим не посадят за проникновение в жилище во время зачистки от сепаров при проведении военных действий во время военных действий с аккупантами
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VN ‏@VictorNiva 1 лют.БільшеЦя дівчина могла б жити, радіти сонцю , родити і виростити дітей якби на землю України НЕ ПРИПОВЗЛА ЧУМА, вірус якої розповсюджують ЗМІ РФ
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Господи, дитинко, ну шо ж ти дома не сиділа.. !!!
Катеринка, пробач нам..
Вічна пам"ять..
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пане Глебе дай такие налоги, что можно купить такую зброю
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то хай шоколодный на своих предприятиях не раздает з/пл по конвертам и дружбанам тоже скажет, и минимизировать доходы предприятий тоже перестанут, вот и купим
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а Злочевский обогатился на 100млн. при помощи фирм преза! да,да, за время пока наших убивают!
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Знаєте.. мої батьки- лікувальники, ЧЕКАЮТЬ коли ЗНАДОБЛЯТЬСЯ їх знання. ТаПравильно...хай лікують атеїстів)))
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Вічна пам'ять і слав всім справжнім Героям України!
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как бы враг не старался
всё пх
при любых раскладах - много нас
кто то дома сидит и ждет
кто то сцыт, и крепко
и то же ждет
а кто то ждет сигнал хз откуда
но при любом раскладе Украинская душа проснется только в Украинце!!!
и только тогда победим кацапа
рано или позно
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Провокации выгодны Порошенкам и их холуям, зачем сепарам провакации эти? Как сказал Путин, Украина выбивает бабки из Запада
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Цензор.НЕТФорум Украины2 февраля на Светлодарской дуге погибли воин и фельдшер 54-й бригады, - Корчинская
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