Международное следствие по катастрофе МН17 продвинулось вперед, несмотря на саботаж со стороны России, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что российской стороне необходимо признать факт того, что международное следствие по крушению малазийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года выходит на завершающий этап расследования и без дополнительных доказательств от РФ.
Наші дали відповідь таку, що ми чуємо з перехоплення як противник в паніці кричить, що відпрацювали Точкою-У з однією з їх баз.
Зараз все бойовики і кадрові військові РФ в паніці намагаються відповідати нам і мобілізувати всі сили, в Донецьку оголошено тривогу".
У соцмережах очевидці, повідомляють, що це була не Точка-У, а вибухнув склад з боєприпасами бойовиків.Це пише координатор проекту "Стоп Терор" Семен Кабакаєв.
Ответить
Ответить
По словам дончан, в районе Мотеля сейчас видно огромное зарево. «21.37 «Мотель, все горит ужас полный, на базе окна повылетали», - сообщил местный житель.
При этом даже сами боевики подчеркивают: это не попадание снаряда, а детонация их боекомплекта. По словам же дончан, это могло быть все-таки целевое попадание, когда целью была именно база боевиков. «Судя по твитам о качании домов в разных районах, скорее всего попали в очень охрененный склад БП, ибо волна была не хилая», - отметил один из пользователей.
Ответить
В ростове паззлы соберут....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нацик,на Цензоре,как и вообще в Украине всегда рады нормальным людям.
А тебе,лишнехромосомное,в спам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить