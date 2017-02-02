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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Российские террористы сбили Боинг
Теги: МИД (3838) Нидерланды (672) расследование (1879) Россия (68553) Боинг-777 Malaysia Airlines (807) Беца (106)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Международное следствие по катастрофе МН17 продвинулось вперед, несмотря на саботаж со стороны России, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что российской стороне необходимо признать факт того, что международное следствие по крушению малазийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года выходит на завершающий этап расследования и без дополнительных доказательств от РФ.

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"Бойовики відкрили вогонь з Донецька з усього чого можна, вже 20 хвилин одночасно як почали працювати Гради, 152мм гаубиці і міномети, на околицях міста періодично працюють танки.
Наші дали відповідь таку, що ми чуємо з перехоплення як противник в паніці кричить, що відпрацювали Точкою-У з однією з їх баз.
Зараз все бойовики і кадрові військові РФ в паніці намагаються відповідати нам і мобілізувати всі сили, в Донецьку оголошено тривогу".
У соцмережах очевидці, повідомляють, що це була не Точка-У, а вибухнув склад з боєприпасами бойовиків.Це пише координатор проекту "Стоп Терор" Семен Кабакаєв.
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не важно чем, главное чтобы их больше подохло
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«21.43 к На Мотеле пол заправки (Параллель)разнесло.это объясняет зарево и волну. Скорые по Ильича носятся сейчас», - пишут очевидцы.
По словам дончан, в районе Мотеля сейчас видно огромное зарево. «21.37 «Мотель, все горит ужас полный, на базе окна повылетали», - сообщил местный житель.
При этом даже сами боевики подчеркивают: это не попадание снаряда, а детонация их боекомплекта. По словам же дончан, это могло быть все-таки целевое попадание, когда целью была именно база боевиков. «Судя по твитам о качании домов в разных районах, скорее всего попали в очень охрененный склад БП, ибо волна была не хилая», - отметил один из пользователей.
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Больше фрагментаторов, хороших и разных.
В ростове паззлы соберут....
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САботаж со стороны страны, которую не допустили к расследованию. Это как можно саботировать и что ?
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И когда это маньяков допускали к расследованию преступлений , совершённых ими же ?
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Слава Богу,что оно международное ,может путь и гибель людей на Майдане расследует международное сообщество и ВСЕ коррупционные дела ...
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Ванья,а вы когда закончите расследование по польской Ту-шке,которую вы завалили под Смоленском?
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Кыргызам радость на украинском форуме. УмнО...
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Кыргызам радость на украинском форуме. (с)

Нацик,на Цензоре,как и вообще в Украине всегда рады нормальным людям.
А тебе,лишнехромосомное,в спам.
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А россосиянцу только пиндюлины на украинском форуме. Ты чего, поллюций, без буёв себе в карму заснуть не можешь?
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От плять жеж.. і знову на початку місяця літалка навернулася. Але в січні був відгул: мабуть ТУ154 перевиконав план.
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Самозашквар рузьких свинособак никогда лишним не бывает.
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Боевики получили "ответку" от украинской армии. В Донецке объявлена тревога Просмотров «Боевики открыли огонь из Донецка со всего чего можно, уже 20 минут одновременно как начали работать Грады, 152мм гаубицы и минометы, на окраинах города периодически работают танки. Наши дали ответку такую, что мы слышим по перехвату как противник в панике кричит, что отработали Точкой-У по одной из их баз. Сейчас все боевики и кадровые военные РФ в панике пытаются отвечать нам и мобилизовать все силы, в Донецке объявлена тревога.» сообщает волонтер Семена Кабакаева прямо с передка для тех, кто скулит «мы не отвечаем, нам не разрешают, нас тупо крошат» и иже с ними. Не ссыте, истерички, всё путём. Ватоцефалам - поперхнётесь, суки.
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Вы там ещё пару складов подогрейте может этим ушлёпкам жить веселеестанет.
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Да ничего орки признавать не будут.... им хоть ссы в глаза, это божия роса
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Ни одна страна в мире не сбила столько гражданских бортов сколько ПаРаша (СССР). И всегда гнилые отмазки. Поляки вон сколько лет обломки президентского самолета у рашистов требуют и все бестолку. Значит есть что скрывать
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Крысы кацаПсинские вернуть Польше обломки самолёта Качинского а следом в Гаагу на Эшафот...
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Козломордым путлероидам надо сначала голодомор устроить, наподобие 1932-33гг. в Украине.
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Стабильно миллиард пузырьков Боярышнику и всё ПУТЬом
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Tак слуги народа не дадут, там же свои интересы имеются, они там на хорошее бабло попадут.
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обсе свалило с донецка наши кроют всех подряд думаю у ваты выбора нет или на-киев-на-львов-на-берлин или в ростов
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К мотороле-бетмену-мозговому-жилинуи остальнымутыркам пусть сваливают. Там уётненько - смола в котлах тёплая.
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..а в моргах рабочий, трехсменный, без обеденного перерыва.
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дамбасские собаки нагуляют жир от апалченцев?
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Х...ловці передали сідству шифровки з радарів, що їх підх..ловники не збивали літак, але забули що голандці не знають що таке магнітна котушка.
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Не знаю, как у других, а у меня уже говорильня украинских деятелей вызывает только недоверие. Особенно, когда они говорят за других.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМеждународное следствие по катастрофе МН17 продвинулось вперед, несмотря на саботаж со стороны России, - МИД Украины
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