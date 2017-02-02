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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: Жебривский (411) обстрел (5340) смерть (4478) Авдеевка (947)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы прицельно обстреляли пункты выдачи гуманитарной помощи в Авдеевке. Погиб один человек, один - ранен, - Жебривский

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обнародовал информацию о состоянии Авдеевки после вечернего обстрела.

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суки ёбаные кацапские козломордые рашистике вжопучленцы как так вобще можно , выж бляди хоть чуток попуститесь , причём сдесь люди. или у вас аж пена со рта идёт от того, что в Авдеевке порядок и помощь всей Украины.суки..
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Правильно, авдеевский коксохим - ахметовский Метинвест, и все население Авдеевки - это ахметовские работяги и его гопники-уголовники, которые приезжали в 2013 в Киев, на антимайданы и убивали Киевлян, а сегодня они в рядах бравых новообдроссов, а их самки, ждут путина и ненавидят Украину.
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Рашисты сюда нанесли удар. Хорошо, что хоть поздно вечером. Меньше людей было и пострадало.

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дырявые еще с 2014 расстреливали из засады скорые - это не ново....
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А потом другие скорые использовали для переброски пехоты, прикрываясь красным крестом, суки винторогие!
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У ху**ла и всей кремлёвской сволоты , агония ! Они не ожидали , что их свинособаки получат по зубам !


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Да нет, просто хочет произвести впечатления на Трампа
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Он хочет, что бы Трамп пригласил его на переговоры о дальнейшей судьбе Европы как минимум. Надеюсь, что окружение Трампа подскажет ему как нужно правильно поступать. Санкции, которые США наложили на рашку даже не одна третья от максимальных
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Не думаю , что Трамп пойдёт против Европы , ему не позволят это осуществить сенаторы !
«В свете последних российских атак и перспектив будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты ею своей территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских подельников», - написал Маккейн в письме Трампу.
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А кто сказал, что Европа за Хуйло?
Где противоречие в посылании Хуйла на него же и поставками вооружений в Украину?
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это долбаное хуйло окончательно впало в маразм
Украинские олигархи финансировали Хиллари Клинтон, - Путин

http://hvylya.net/news/digest/ukrainskie-oligarhi-finansirovali-hillari-klinton-putin.html
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В одном только Питере (!) (а там только кацапов везут) лежит в госпитале 160 и 46 тяжелых лежит в Мед. Военакадемии ихтамнетов. это только в Питере...А не в питере? А по моргам? И вы говорите, что наши молчат?
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Да так и есть.
Не знаю как в Авдеевке, мне отсюда не слышно, но под Мариком наша арта доходчиво объясняет винторогим свинособакам как быстро вернуться в ад, из которого те каким-то образом вырвались.
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А не в Питере из там нет. Не в Питере такой уровень медецинской помощи, что там уже среди белого дня песцы разгуливют
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Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение


Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн попросил президента США Дональда Трампа помочь Украине защитить себя от участившихся нападений со стороны России.

фото: wikipedia.org
Он призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
«В свете последних российских атак и перспективы будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты ее территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских сторонников», - написал Маккейн в письме Трампу.
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Значит корректирощик еще один есть среди Мырных авдеевских хмырей
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могли по геолокации журналюг-столько видие по раздаче гуманитарки
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А как сейчас сепары покурили возле Мотеля? Ни мотеля, ни штаба, ни склада с БК. Да так, что стекла аж в Квебеке повылетали.
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Сепары! Соблюдайте правила пожарной безопасности возле складов с БК. Курение вредит вашему здороью!
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здоровья у них, боярышниковых уже НЕТ!!! и жизни нет)))
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У вас ошибка в тексте. Правильно будет: "РАШИСТЫ И ИХ ПОДСТИЛКИ! НЕ соблюдайте правила пожарной безопасности возле складов с БК. Курение ПОЛЕЗНО вашему здоровью!"
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пригадкється,товариство,один виродок,*по врємєнно окупаціоних вапросах*,на днях
казава,що " наданбасі нікакой акупвціі нєт".
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3 года войны, интересно у нас хоть в районе прифронтовых зон бомбоубежища новые думали делать? или даже на старые в порядок привести бабла нет?
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Люди- хотите помочь, идите и сдайте кровь в больнице раненым..
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А навели местные, как только им связь восстановили. Тут же "позвонили куда надо", мать их, но перед этим гуманитаркой украинской затоварились, и не побрезговали фашистско-бандеровской.
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Так хоть рпз дайте ответ,, Они в Донецке открыто завозят грады во дворы и ни одно ппдло не возмущается
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Данная статья не направлена на разжигание межнациональной розни. Данная информация публикуется с культурологической точки зрения!
"Вся Россия сверху донизу пропитана рабством, лишь немецкая управленческая верхушка избежала этого, но она ненавидит страну. Русские по своей натуре - южные, вёрткие люди, забравшиеся в топи Севера не по своей воле, а потому, дай свободу, они сразу же сбегут от помещика и царя. Отчуждённость от труда сделала русских лентяями и фаталистами. Такой увидел Россию и русских в середине XIX века французский историк Мишле.
Французский историк Жюль Мишле (1798-1874) создал в начале 1850-х годов цикл статей о России. Наибольшую известность в руссологии ему принесла книга «Демократические легенды Севера» (1854). Мы публикуем отрывки из неё, в которых рассказывается о принципах устройства власти в России.
«Русская жизнь - это коммунизм. Такова единственная, почти не знающая исключений форма, какую принимает русское общество. Община, или коммуна, существующая под властью помещика, распределяет землю между своими членами, где на десять лет, где на шесть, где на четыре или на три, а в иных местах всего на год.
Сам общинный коммунизм, способствующий рождаемости, несёт в себе также начало совершенно противоположное: влекущее к смерти, к непроизводительности, к праздности. Человек, ни за что не отвечающий и во всем полагающийся на общину, живет словно объятый дремотой, предаваясь ребяческой беззаботности; лёгким плугом он слегка царапает бесплодную почву, беспечно распевая сладкозвучную, но однообразную песню; земля принесёт скудный урожай - не страшно: он получит в пользование ещё один надел; ведь рядом с ним жена, которая скоро родит ему очередного ребёнка.
Отсюда проистекает весьма неожиданное следствие: в России общинный коммунизм укрепляет семью. Женщину здесь нежно любят; жизнь её легка. От неё в первую очередь зависит достаток семьи; её плодовитое чрево для мужчины - источник благосостояния. Рождения ребёнка ждут с нетерпением. Его появление на свет встречают песнями: оно сулит богатство. Правда, чаще всего ребенок умирает в младенчестве; однако плодовитая мать не замедлит родить следующее дитя.
Вот жизнь совершенно природная, в самом низшем, глубоко материальном смысле слова, которая принижает человека и затягивает его на дно. Мало труда, никакой предусмотрительности, никакой заботы о будущем.
Собственность крестьянам отвратительна. Те, кого сделали собственниками, очень быстро возвращаются к прежнему, общинному существованию. Они боятся неудачи, труда, ответственности. Собственник может разориться; коммунист разориться не может - ему нечего терять, поскольку он ничем и не обладал. Один из крестьян, которому хотели дать землю в собственность, отвечал: «А вдруг я свою землю пропью?»
Так живут моллюски на дне морском; так живут многие дикие племена на далёких островах; точно так же живет беспечный русский крестьянин. Он спит в лоне общины, как дитя в утробе матери. Община утешает его в превратностях рабской жизни, и, как ни грустно такое утешение, оно, поощряя апатию, длит её вечно.
Единственный луч света, который озаряет мрачное существование русского крепостного крестьянина, не способного ничего изменить в своей судьбе, единственный источник его счастья - это семья, жена и дети. Однако и здесь мы находим убожество самое отталкивающее. Ребёнок рождается, его любят, но о нём почти не заботятся. Он умирает, и его место занимает другой, которого так же сильно любят, но о котором, потеряв его, так же мало сожалеют.
К русским в точности применимо: «Для них нет ни прошлого, ни будущего; они знают только настоящее». Глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца. Русские - ещё не вполне люди. Им недостаёт главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла. На этом чутье и этом умении стоит мир. Человек, их лишённый, плывет по воле волн и пребывает во власти нравственного хаоса, который ещё только ожидает появления Творца.
Мы не отрицаем, что у русских есть множество превосходных качеств. Они кротки и уступчивы, из них выходят верные друзья, нежные родители, они человеколюбивы и милосердны. Беда лишь в том, что они напрочь лишены прямодушия и нравственных принципов. Они лгут без злого умысла, они воруют без злого умысла, лгут и воруют везде и всегда. В русской душе, даже если это душа раба, нет ничего, на чём можно было бы основать твердый порядок. Душа русского - стихия более природная, нежели человеческая. Добиться, чтобы она застыла, практически невозможно; она текуча, увертлива. Да и кому под силу с нею совладать? чиновникам? - но чиновники эти ничуть не более нравственны, чем люди, которыми они намерены управлять.
Подведём итоги. Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе.
Что же такое русский народ? Сообщество людей или ещё не организованная природная стихия? Может быть, это песок, летучая пыль, подобная той, какая, взметнувшись в воздух, три месяца в году носится над русской землей? Или всё-таки вода, подобная той, что во все остальные месяцы превращает этот безрадостный край в обширное грязное болото либо ледяную равнину?
Нет. Песок куда надёжнее, чем русский народ». "
Жюль Мишле: «Водка и женщина - вся радость русского»
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суки, специально стреляют по гуманитарным пунктам, чтоб люди боялись идти за едой и одеждой..
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vassa0103

Так хоть рпз дайте ответ,, Они в Донецке открыто завозят грады во дворы и ни одно ппдло не возмущается....не можна.Докерувалися,що Україна на своїй землі не має права захищатися від загарбника.
Коли стріляють в українців,це не виклакає у нащих " Зах.партнерів" жодних питань.Коли Укра
їна б*є у відповідь-це порушення "Мінських угод" ?!
І,до речі,це робота не Путіна і його друзів.Свої керівники розстаралися.....
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. shokolad

суки, специально стреляют по гуманитарным пунктам, чтоб люди боялись идти за едой и одеждой..

...ні,це москельська тактика,відома ще з Кавказьких війн 19.ст.Щоб зламати опір,найпер
ше у мирного населення.Щоб всі були ватою,тоді @лу\ган+ до*н# буде повсюди. Так москель
ські тварини робили в 1920 р. в Тамбовськими селянами,що не хотіли помирати з голоду.
тов.Лєнін кинув на селян красного камандіра Тухачевського,бравого вояку з дітьми й жінками,
оточувалися села,і знищувалися артилерією з усіми мешканцями.Як і в Придністров*ї,Грузії,
як зараз в Україні... "наши войска станут позади женщин и детей" през.рф.кгбіст.Путін.
Незрозуміло тільки,що тут дивує жебрівських,вони шо-вперше це побачили ?
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фашисти расіянські у своєму стойлі.... смерть расії.. горить у пеклі маскавіти!!!!
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Ну как вам в минске, договаривалось с рашистами? Любим прыгать по граблям?
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это ли не нарушение минских соглашений,пусть приедет обсе идиотов --посмотрит
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А вчера жебривский распинался что благодаря трехдневным усилия президента и наших дипломатов удалось достигнуть прекращения огня.
По всем каналам трындел.
И что? Через час оно было нарушено. Обстреляли ремонтников, опять начали обстрел. Только обосрал президента зря. Все его договоренности и усилия выходит - пустой звук.
Надо отчитываться не о намерениях, а о результатах. Прошло перемирие, проверил ремонт - отчитайся. А наши рапортуют, как будто уже все сделано. Трепачи. Как будто не знают, что кацапам верит нельзя. Обманут. Всегда обманывали. И будут продолжать. Потому что наша влада - лохи и слюнтяи.
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Президент и отдавал приказ о начале обстрела .
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ватники хотят что бы люди уехали из Авдеевки, и сделать как в Дебальцево.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы прицельно обстреляли пункты выдачи гуманитарной помощи в Авдеевке. Погиб один человек, один - ранен, - Жебривский
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