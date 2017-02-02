EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577009)
  3520  49
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: дипломатия (950) Кабмин (9899) Донбасс (12586) Евросоюз (11530)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Европейские дипломаты одобрили принятый Кабмином План мероприятий по оккупированным территориям

Представительство Европейского Союза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку Плана мероприятий Кабинета Министров по отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только что града упали по нашему центру с гуманитарной помощью в Авдеевке. 2 погибших сотрудника МЧС
 показать весь комментарий
Ответить
 
сами же местные и наводят - послушайте переговоры дырявых по зело...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да им только одно сообщение отправил, что у нас нет руцкаго мира и всё спокойно...
сразу заблокировали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой план? опять кормильцам украинские пенсии, воду, электрику, а они -путинпамаги,ущемляют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цей план фактично кладе хрест на тому щоб визнати окуповані території окупованими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Также дипломаты убеждены, что для имплементации Плана стоит уже выделять необходимые административные и финансовые ресурсы из государственного бюджета Украины и подчеркивают, что "ЕС готов оказать поддержку при необходимости"


Лугандурас, пока еще контролируют кацапы, но выделить бабло нужно уже сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це той де збираються з сепарами концерти одне одному влаштовувати, ""тамженашилюди" )))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот план называтся: "отдай жену дяде, а сам иди к бл@ди"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чого ж не радіти - платити за все доведеться не їм, і не пуйлу, що розпочав війну, а нам - українцям.І ще й концерти разом з терористами заплановані... Який маразм цей план.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо спешить радоваться планам Фафика Гройсмана . Этот урод может малевать только воровские схемы ))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из Авдеевки местные докладывают дырявым о положении дел - сейчас зачитывают по зело...
и про эвакуацию и про паршивую кормежку и про стратегические точки - обливают гавном и Украину и гуманитарные организации, которые им сейчас помогают - и еда плохая, и тепло не греет, и увозят их не туда....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТА канешна да....Дипломаты свято убеждены шо у нас гражданская вайна, пллляяя!!! Рыгошакаладники под распил "базу" подводят....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до новых выборов как минимум так и будет считаться.не знаю хорошо это или плохо сейчас.
инаугурацию видел?это был знак,как и с овощем тожэ был.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Европейские дипломаты одобрили принятый Кабмином План мероприятий по оккупированным территориям",
план напомнил мне библейскую заповедь: если вас ударили в правую щеку подставьте левую. Вот только непонятно, что делать дальше если тебя бьют и по правой и по левой щеке да и продолжаться это может десятилетиями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европейские дипломаты одобрили. А где нам можно почитать это чудо научно-социальной мысли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/8-2017-р Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хм. Основная идея понятна. И не скажу, что плоха по смыслу. Но. Эта хрень рассчитана на долгие годы! Шо они там себе думают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ця хрєнь розрахована на те, щоб окуповані території не можна було назвати окупованими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ готовится сдать еще чуть Украины оккупантам без боя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы Израиль слушал ООН и действовал по ихним планам-уже перестал бы существовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не понимаю эти дипломаты накуреные? Что это? "17 заданий, среди которых есть не только популяризация здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД, но и содействие проведению "народной дипломатии"
Это они о Чем?
Если кратко прочесть, то Украина ДОЛЖНА пропускать туда-сюда и платить пенсии ВСЕМ. И не важно под каким флагом стоит ТАМ человек. Тоесть ВЧЕРА оно кричало параша-параша, а сегодня Украина ДОЛЖНА платить этому животному пенсию? Или оно ездит с сотнями карт и снимает пособия и пенсии для себя и того парня что еще надавно кричало расея? Каждего жителя нужно идентифицировать, просмотреть тысячи видео и если животное кричало расея - хер ему в рыло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не кричало - расея,а убивали наших бойцов! в 2014 на ютюбе ролик был - чмо с ПТР - ебашу укров ,а они мне суки пенсию не платят! как так?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой На)(уй план , там же аккупация Парашей Пусть выведут войска, а потом план Опять нам Лугандон хотят втюхать как гражданский конфликт На это идти нельзя Это Предательство Украины и всех кто её защищает Украину
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсмана надо к ответу Пока там Авдеевка горит ,они какой то план придумывают А не боишся шо тебя как предателя люстрируем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы уже не скрывают шо они хотят,на шоу говорят, мы втрамбуем днр в Украину и оно когда то сдетонирует,а наши ослы тоже уже не скрываясь это делают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Або воюй або Пизуй. Самі всі зрозуміли до кого це стосується.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самі дял себе щось там приймають. Наче це якось впливає на орків та те що вони бухі на накурені обстрілюють міста та школи
 показать весь комментарий
Ответить
 
54% однотурового електорату - дякую вам за Президента і його Мирний План, по якому вдови убитих українців оплатять їх убивцям пенсії, комуналку і медицину.
Нехай вам Бог сповна віддячить за ваш ґеніальний вибір, за такого чудового Президента і все гарне, що він тут наробив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А референдум провести слабо, чи хоче решта України годувати Дамбац. То це тепер сироти загиблих атошників будуть працювати, щоб платити пенсії ворогам держави і відшкодовувати матеріальну шкоду данбацьким біженцям? Чи є ще де у світі такий театр абсурду.Таж навіть Янукович так відверто нас не принижував.. Тепер уже не виникає сумнівів,що Петруччіо злив Україну, ще до того як його вибрали -- пам'ятаєте яка тиша була на Дамбаці під час виборів і підрахунку голосів? -- з чого б це?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти гандоны, из так называемого правительства с украинцами посоветовались, или не барское это дело. Финансировать и поддерживать терроризм в стране это они могут, причем за счёт налогов, а свои "банки" с баблом они не трогают. Пипец! Какая-то гнида, за границей решает за меня как мне жить... КПСС обзавидовался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти гандоны, из так называемого правительства с украинцами посоветовались, или не барское это дело. Финансировать и поддерживать терроризм в стране это они могут, причем за счёт налогов, а свои "банки" с баблом они не трогают. Пипец! Какая-то гнида, за границей решает за меня как мне жить... КПСС обзавидовался.
В стране ВОЙНА, каждый день убитые а они озабочены умиротворение убийц. Не, ну не гандоны?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санкции должны распространяться на ФСБУ тоже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шикаладное педро показательно уничтожает УКРАИНУ! Главный вопрос, Когда УКРАИНА это поймет и начнет действовать ради своего спасения?!?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЕвропейские дипломаты одобрили принятый Кабмином План мероприятий по оккупированным территориям
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Макс Макс 01979bca, три - пятнадцать, Татишо, ИгорьДВ, cens, Murlin Murloff, Стрелок
 Всего на сайте: 25 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти