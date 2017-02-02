"Европейские дипломаты одобрили принятый Кабмином План мероприятий по оккупированным территориям",

3520 49Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: дипломатия (950) Кабмин (9899) Донбасс (12586) Евросоюз (11530) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 21:57 Европейские дипломаты одобрили принятый Кабмином План мероприятий по оккупированным территориямПредставительство Европейского Союза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку Плана мероприятий Кабинета Министров по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сразу заблокировали...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лугандурас, пока еще контролируют кацапы, но выделить бабло нужно уже сейчас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и про эвакуацию и про паршивую кормежку и про стратегические точки - обливают гавном и Украину и гуманитарные организации, которые им сейчас помогают - и еда плохая, и тепло не греет, и увозят их не туда....
Ответить
Ответить
Ответить
инаугурацию видел?это был знак,как и с овощем тожэ был.
Ответить
Ответить
план напомнил мне библейскую заповедь: если вас ударили в правую щеку подставьте левую. Вот только непонятно, что делать дальше если тебя бьют и по правой и по левой щеке да и продолжаться это может десятилетиями
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это они о Чем?
Если кратко прочесть, то Украина ДОЛЖНА пропускать туда-сюда и платить пенсии ВСЕМ. И не важно под каким флагом стоит ТАМ человек. Тоесть ВЧЕРА оно кричало параша-параша, а сегодня Украина ДОЛЖНА платить этому животному пенсию? Или оно ездит с сотнями карт и снимает пособия и пенсии для себя и того парня что еще надавно кричало расея? Каждего жителя нужно идентифицировать, просмотреть тысячи видео и если животное кричало расея - хер ему в рыло.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Свіже з Криму ! Все таки це Україна ?
Ответить
Нехай вам Бог сповна віддячить за ваш ґеніальний вибір, за такого чудового Президента і все гарне, що він тут наробив.
Ответить
Ответить
Ответить
В стране ВОЙНА, каждый день убитые а они озабочены умиротворение убийц. Не, ну не гандоны?!
Ответить
Ответить
Ответить