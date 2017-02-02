Порошенко просят лишить Лободу звания заслуженной артистки

30200 245Теги: Лобода (25) артисты (106) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 21:51 Порошенко просят лишить Лободу звания заслуженной артисткиСкандал вокруг поп-дивы Светланы Лободы набирает обороты. Несколькими днями ранее ОО "Рада Громадської безпеки" высказала возмущение в связи с регулярными выступлениями заслуженной артистки Украины в России. читать источник x Мне нравится 83
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А шо тада нужно сделать с Президентом Украины который ведет бизнес в Расеи?
Тем более, по Конституции Украины, Президент страны - не имеет права заниматься бизнесом, уже не говоря, в стране оккупанте.
Вот как Порошенко может ее наказать, если у него самого бизнес в Расеи.
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Не могли просто написать "кремлевской шлюхи"? И точно и выразительно
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У моего шурина два племяша правосеки. На майдане в "Беркут" зажигалки швыряли. Сейчас собираются в Польшу. Спросил: "Чего бежите, кто ж плодами революции вашей насладится?". " в цьому дурдомi жити не можливо". Это не гаденько?
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активно учат польский язык
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Лишить Звания- лишайте, там какие то копейки не получит всего лишь, я думаю ей на это почти посрать, так немного коробнет.
В самом деле есть огромное колличество врагов Украины в виде депутатов , вот ими и надо заниматься серьезно, лишать неприкосновенности и конфискация всего и тюрьма, вот это дело, и практика хорошая выработается , последующие задумаются. Не надо тратить жизнь на ерунду , не то время сейчас, займитесь делом.
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як Лобода.
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уверен, что с той денежной массы, которую они задекларировали в е-декларациях, не пожертвовано на отпор российской агрессии в зоне АТО ни копейки.
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Светлана Лобода разве торгует с сепаратистами?
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Наказывать только за то, что ездит по России с концертами, наверное не совсем правильно.
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Олег Винник Ніч яка місячна
Українці житимуть ВІЧНО !
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