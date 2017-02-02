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Теги: Лобода (25) артисты (106)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко просят лишить Лободу звания заслуженной артистки

Скандал вокруг поп-дивы Светланы Лободы набирает обороты. Несколькими днями ранее ОО "Рада Громадської безпеки" высказала возмущение в связи с регулярными выступлениями заслуженной артистки Украины в России.

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Несколькими днями ранее ОО "Рада Громадської безпеки" высказала возмущение в связи с регулярными выступлениями заслуженной артистки Украины в России.

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А шо тада нужно сделать с Президентом Украины который ведет бизнес в Расеи?

Тем более, по Конституции Украины, Президент страны - не имеет права заниматься бизнесом, уже не говоря, в стране оккупанте.

Вот как Порошенко может ее наказать, если у него самого бизнес в Расеи.
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У тебя методичка старая. Уже нет бизнеса в россии. Зрада кончилась, придумай новую.
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Есть тут такие , что аж хЕкают Но не будем фамильярничать.
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Вопрос не в Лободе а в скоморахах Шуфричах вот где юродивые уроды а то что Лобода выкачивает валюту из страны агрессора может и аморально с точки зрения выступлений но если посмотреть с другой стороны бабло выкачано А вот о уроде Шуфриче никто вой не поднимает к чему бы это А к тому вой поднимается чтобы прикрыть Шуфричей Левочкиных Ахметовых и прочую опо нечисть которая сдает Украину направо и налево
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когоооооо? Поп-дивы? Дивы, мля )))
Не могли просто написать "кремлевской шлюхи"? И точно и выразительно
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За який хрен їй дали звання народної ?...перепрошую, за чий ?
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Не путай звание "народной" и "заслуженной"! или прикидываться знатоком это модно?
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Межу народной и заслуженной, большааааая разница. Вот Софа народная, весь НГ в МСК на всех каналах чесала. В Украине ни одного концерта. Почему? Думаем.
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Гонорар Лободы за концерт в Раше 15 000$ В Украине наверно 5000 $ C них аренда, музыкантам, продюсеру, костюмеру, макияж, оформитель, переезд. В Украине прогоришь. Кто виноват, что в Украине жить сложно?
У моего шурина два племяша правосеки. На майдане в "Беркут" зажигалки швыряли. Сейчас собираются в Польшу. Спросил: "Чего бежите, кто ж плодами революции вашей насладится?". " в цьому дурдомi жити не можливо". Это не гаденько?
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та же беда с родственниками...
активно учат польский язык
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Для выполнения простейших функций (грузчик, сборка клубники), язык не нужен, схожи.. Мой сын учится в Польше, это сложнее, чуть касается тонкостей.
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Ну красоты в ней не вижу никакой обычная баба с ботексными губами, с такими губами все проститутки ходят в т.ч на ДОМ2. Музыка тоже так, ни о чем. Гонорары в 300 000 баксов за вечер в тесном кругу -БРЕД. Рамштайн столько не получает, так Рамштайн это талант-легенда. Красивые профессиональные проститутки в Москве стоят 1000 баксов. Лобода не профессиональная и не проститутка, а просто шлюшка. Как добилась успеха ? Или папа , но скорее всего престарелый сморщенный папик, у не старых с бабками выбор огромен, они бы на нее не разменивались, максимум по коксу на клык дать.
Лишить Звания- лишайте, там какие то копейки не получит всего лишь, я думаю ей на это почти посрать, так немного коробнет.
В самом деле есть огромное колличество врагов Украины в виде депутатов , вот ими и надо заниматься серьезно, лишать неприкосновенности и конфискация всего и тюрьма, вот это дело, и практика хорошая выработается , последующие задумаются. Не надо тратить жизнь на ерунду , не то время сейчас, займитесь делом.
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Да! Лобода не пожертвовала нашей армии ни копейки! Интересно было бы узнать: а наши чинуши и депутаты,задекларировавшие миллионные кэши,особняки,иномарки,бриллианты,иконы и пр. отдали десятину на оборону державы? Или только пенсионеры,как самые состоятельные граждане, отдают свои 15% на армию?)))
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А чего так много шума по поводу губастой жопы? Ну бегает оно по сценам или баням олигархов, делает вид, что поет, и что? Бабло зарабатывает? Ее право, иначе это безмозглое существо может заработать только по вызову. Выступает в засРашке? Так в педерации у президента нашего целая фабрика и еще строится, и не только у него. Не делится с армией? А наша власть разворовала страну на сотни миллиардов зелени и что? И ничего, дальше ворует. Звания лишить можно, сегодня эти звания не более как совковый пережиток. Надо начинать с головы
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Оце по темі.Для чого відволікати людей на якусь Лободу? Он "український соловей" Поплавський практично не буває на засіданнях ВР, а весь час на гастролях. Хіба це не однаково, купити мандат, ніхрена не робити у ВР, а гроші отримувати. Це не менша сволота,

як Лобода.
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нах эту проститутку Лободу, достала уже везде и всех, поснимайте с неё всё, чтоб локти кусала сидела...
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Господин рошенко звания Народных раздает-легко. Почему бы-нет. Нравится Первому? Народная, орден княгини. Нравятся блогеры,восхволящие-и им еплое кресло
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Маленькая поправочка - певице было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Украины» в конце июня 2013 года
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подписала! со всеми запроданками-запроданцами "артистами" так надо! они не заслуживают называться народными УКРАИНСКИМИ артистами в то время, когда ублажают своими песнями-плясками врага во время обстрелов территории нашей страны!!!
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Значит торговать можно а выступать не можно?
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* теплое*. sorry. Удивительный мой планшет: в квартире батареи " жарят", спасибо, тэцу и разным мини стерствам, и гонтаревой, берегущим газ и валюту.. Планшет глючит: открыла окно- жарко;.
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давайте тогда и наших народных депутатов лишим звания "народных"...
уверен, что с той денежной массы, которую они задекларировали в е-декларациях, не пожертвовано на отпор российской агрессии в зоне АТО ни копейки.
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Смішать цензорівські ексьпєрти - судді , кто піхтіт , а хто хєкаєт. І це видається як мудрість і непідкупність мнєнія експєрта по ліпєцькой фабріке. Нікчеми , по другому не скажеш.
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А что такого?
Светлана Лобода разве торгует с сепаратистами?
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Ковалю и остальным дебилам объясняю : в Украине никого гражданства лишить нельзя ни физически , ни юридически , ни как , ни по какому хотению или закону , нет такой процедуры .Ни Лободу , ни Повалий , ни Саакашвили , ни Новинского и тд . Единственное исключение , если были нарушения при оформлении украинского гражданства , тогда только через суд ,но тогда косяк за МВД .
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Молодец! "Прррррацедура, прррриняться, раз-два!"
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Тогда сначала нужно лишить гражданства самого Порошенко, его завод в Липецке платит в бюджет России десятки миллионов долларов ежегодно.
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Мені здається що ті, хто починає займатись травлею якоїсь «лободи» - просто барани тупорилі, відверто кажучи. У нас уряд торгує з окупантами, а їм якась пєвічка заважає - курям на сміх. Злодійку знайшли, лол. Ьа в зрівнянні з Порошенко і його любими друзями Лобода - просто няша.
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Лобода не политический деятель и антиукраинских заявлений не делала.
Наказывать только за то, что ездит по России с концертами, наверное не совсем правильно.
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девка чем-то привлекает внимание, так еще и зарабатывает при том. попробуйте повторить ее "успех", прежде чем проклинать. она не обязана ненавидеть тех, кто ей платит. думаю, звание народной артистки для нее просто нелепо, так и не надо было давать. эта лобода ничего Украине не стоит, в отличие от многих украинских посольств, консульств и организаций в россии, думайте лучше об этом.
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народный артист США Майкл Джексон - против. зачем лишать звания, нужно звание спустить в унитаз. допустим, "народная СССР" София Ротару - предположу, что пох ей регалии именно эти. это память просто.
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Поддерживаю! И присвоить звание "Племенная"!!!
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Вопрос о лишении звания поднят для пиара. "Заслуженная" - это не "народная". Заслужила своим передком, да и черт с ней. По большому счету Украине не холодно ни жарко от выступлений этой шалавы в Парашке. А то что она ничего не дает на армию - так это дело совести, а у этой публики совести нет по определению. Депутаты в большинстве своем тоже ни черта на армию не дают. Вот их не плохо бы лишать депутатства. И Украине будет больше пользы.
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рискую быть обвиненным х.з. в чем, но кто-нибудь расскажите, чем эта лобода нарушила украинские законы и чем отличается от сотен тысяч украинцев, зарабатывающих за кордоном?? ведь их никто не предает анафеме? даже в местах лишения свободы делиться с кем-либо приветствуется, но это личное решение каждого. лобода ищет, где лучше и ни один из пускающих тут пену и жижу не вправе ей что-либо диктовать. народ Украины кормит воров и предателей на высших государственных постах, а тут доебались до одноклеточной певички
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Сотен тисяч я не знаю,а про цю профуру "народну" вже не хочу нічого знати й бачити.Ось і вся різниця.
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Тоже мне, "поп дива", бичевка редкостная, Вы бы послушали ее "за сценой". Чмо. Ей впору на квартире работать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко просят лишить Лободу звания заслуженной артистки
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