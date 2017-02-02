Боевики в 19-30 провели артобстрел Авдеевки. Усилены обстрелы Марьинки и Красногоровки, - Аброськин. ФОТОрепортаж

11779 115Материалы по теме: Бои под АвдеевкойТеги: обстрел (5340) Авдеевка (947) Аброськин (282) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 21:43 Боевики в 19-30 провели артобстрел Авдеевки. Усилены обстрелы Марьинки и Красногоровки, - Аброськин. ФОТОрепортажГлава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что вечером боевики обстреляли Авдеевку из артиллерии, а потом из минометов. Также усилены обстрелы Марьинки и Красногоровки читать источник x Мне нравится 1
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Трапилась халепа у сепарів. Не туди попали. Загорілась база біля Мотелю. Рве тепер ту базу їхній же БК на всі сторони.
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@i_army_org 12 мин.12 минут назад @i_army_org народ подтверждает попадание (соори за мат)
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