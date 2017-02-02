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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: обстрел (5340) Авдеевка (947) Аброськин (282)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики в 19-30 провели артобстрел Авдеевки. Усилены обстрелы Марьинки и Красногоровки, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что вечером боевики обстреляли Авдеевку из артиллерии, а потом из минометов. Также усилены обстрелы Марьинки и Красногоровки

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може там землетрусс , як у СПІТАКУ-дай БОЖЕ......Спітаку-Царство Небесне загиблим....
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Нет, просто объемный взрыв, из-за БК. Лучше передаётся в землю.
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Капитан Прайс

Трапилась халепа у сепарів. Не туди попали. Загорілась база біля Мотелю. Рве тепер ту базу їхній же БК на всі сторони.
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ой блин ...єтож скоко гробов надо на даунбасскую продажную шахтерскую мразь...живіми не брать і не аставлять....у нас СІБІРІ нєт................
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Київляни.Не будьте байдужими,допоможіть хлопцям.
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www.youtube.com/watch?v=qDJJsGZbP7A&feature=youtu.be какнал сепаров на ю тубе ретранслятор с Zello
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вата ноет Донецк в огне смотрел видосы горят многоэтажки
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Ну раз вате пох что у них из дворов шмаляют "грады", то и пох на них.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики в 19-30 провели артобстрел Авдеевки. Усилены обстрелы Марьинки и Красногоровки, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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