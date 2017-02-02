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 Форум Украины(577009)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Теги: Европарламент (1203) Авдеевка (947) Могерини (270)
Тему создал: Цензор.НЕТ

17 депутатов Европарламента обратились к Могерини из-за ухудшения ситуации в Авдеевке

17 депутатов Европейского парламента подписались под открытым письмом к Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Федерике Могерини, в котором призывают оказать политическое давление на Россию в связи с ухудшением ситуации в Авдеевке.

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Все видели фото ФЕКАЛЬНОГО СТАЛАКТИТА из Пидароссии, но вы ещё не видели ВИДЕО


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17 из 751?.....мощно
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Сейчас а фронте путенские черти кроют наши позиции с тяжелой артиллерии. Надеюсь у наших есть чем отвечать.
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Еще один зашкваренный "шахтер" :Алексей Николаевич Четвергов, уроженец Мурманска, в 2009 году окончил профессиональный лицей № 14, рванул воевать на Донбасс еще в 2015 году. Сначала служил в батальоне «Восток», с 2016 года в снайперском взводе."

Земля стекловатой!!!
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https://www.facenews.ua/news/2017/349222/

Тимошенко провела 20-ти минутную встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне
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Им Авдеевка, погибшие по боку - свои дела важней!
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критика шоколадника,обещание сделать газ для населения по 100$ и последующая встреча с трампом -это все не просто Так а таки шото будет ведь не зря пепо вытащил козырь с референдумом о встүплении в нато -чует или знает он шото
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19 прониклись))), а остальные 5 сотен на подсосе у хуйла?!
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Сегодня ничего не писала. Не могла. Руки опускались, ком в горле от боли. От потерь. От безнадеги. Целый день мониторю ФБ. Не могла прийти на Майдан, простудилась. Но очень глубоко переживала состояние всех, кто пришел проститься с ГЕРОЯМИ!!!
А еще читала, что из МО не было НИКОГО!!!
А еще читала, что Петр Алексеевич сегодня только одно событие- Хепибездей Марины.
А еще увидела, сколько умалишенных порохоботов кинулись поздравлять жену третьего тысячелетия...Ни слова о погибших, но много теплых слов в адрес дружины Гаранта. Самая лучшая жена в мире. У нас еще никогда не было таких первых ледей. А тут есть. И красавица, и умница и комсомолка, и спортсменка... Одна такая во всем третьем тысячелетии. Авдеевки еще будут.
И Макеевки будут. А Марина- одна. Альтернативы ей нет. Что? Есть? Фамилию назовите!
А еще я Шуфрича видела на рос ТВ.
А еще прочитала, что горит в Конче его дом. Хочу спросить: кто те добрые люди? Снимаю шляпу. Когда грицаки молчат- пожары в барабаны бьют!
Вот еще забыла сказать что. У лютых порохоботов зашквар начался, что страшные тайные силы начали проводить работу на Западе по насильственной смене власти в стране. Ой, что будет, что будет!!! Петра Алексеича хотят сбросить и своего, путинского поставить. Этот, путинский, будет, якобы, сговорчивее.
Во- первых, Петр Алексеич подзабыл, в результате чего сам на этот трон взобрался.
Во- вторых, куда уже сговорчивее!!??
Петр Алексеич для Владимира Владимирыча- самый лучший партнер.
Путин жадных любит, знает, за какие Фаберже их держать.
Путину с Порошенко как раз таки очень даже повезло.
Это с народом Украины никак у него не клеится.
И Порошенко здесь ничего сделать не сможет.
Насильно мил не будешь!

Лиза Богуцкаяпорохоботы, фас!
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Цензор.НЕТФорум Украины17 депутатов Европарламента обратились к Могерини из-за ухудшения ситуации в Авдеевке
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