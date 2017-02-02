17 депутатов Европарламента обратились к Могерини из-за ухудшения ситуации в Авдеевке

17 депутатов Европейского парламента подписались под открытым письмом к Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Федерике Могерини, в котором призывают оказать политическое давление на Россию в связи с ухудшением ситуации в Авдеевке.
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Земля стекловатой!!!
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Тимошенко провела 20-ти минутную встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне
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А еще читала, что из МО не было НИКОГО!!!
А еще читала, что Петр Алексеевич сегодня только одно событие- Хепибездей Марины.
А еще увидела, сколько умалишенных порохоботов кинулись поздравлять жену третьего тысячелетия...Ни слова о погибших, но много теплых слов в адрес дружины Гаранта. Самая лучшая жена в мире. У нас еще никогда не было таких первых ледей. А тут есть. И красавица, и умница и комсомолка, и спортсменка... Одна такая во всем третьем тысячелетии. Авдеевки еще будут.
И Макеевки будут. А Марина- одна. Альтернативы ей нет. Что? Есть? Фамилию назовите!
А еще я Шуфрича видела на рос ТВ.
А еще прочитала, что горит в Конче его дом. Хочу спросить: кто те добрые люди? Снимаю шляпу. Когда грицаки молчат- пожары в барабаны бьют!
Вот еще забыла сказать что. У лютых порохоботов зашквар начался, что страшные тайные силы начали проводить работу на Западе по насильственной смене власти в стране. Ой, что будет, что будет!!! Петра Алексеича хотят сбросить и своего, путинского поставить. Этот, путинский, будет, якобы, сговорчивее.
Во- первых, Петр Алексеич подзабыл, в результате чего сам на этот трон взобрался.
Во- вторых, куда уже сговорчивее!!??
Петр Алексеич для Владимира Владимирыча- самый лучший партнер.
Путин жадных любит, знает, за какие Фаберже их держать.
Путину с Порошенко как раз таки очень даже повезло.
Это с народом Украины никак у него не клеится.
И Порошенко здесь ничего сделать не сможет.
Насильно мил не будешь!
Лиза Богуцкаяпорохоботы, фас!
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