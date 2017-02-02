С погибшим в Авдеевке десантником Романом Гульченко простились на Одесчине. ФОТО

7604 31Материалы по теме: Бои под АвдеевкойТеги: Одесская область (1372) похороны (588) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 21:05 С погибшим в Авдеевке десантником Романом Гульченко простились на Одесчине. ФОТОВ городе Татарбунары Одесской области сегодня простились с погибшими под Авдеевкою десантником Романом Гульченко. читать источник x Мне нравится
Ответить
Родным и близким соболезнованиия.
Ответить
Ответить
ніж деякі за сотню літ...
Хай Господь прийме його до свого Світлого Воїнства!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вечная память! Низкий поклон!
Слава тебе козаче, ты отдал самое дорогое , ты закрыл нас собой от лютой орды!
Такой молодой, красивый , сильный человек, как больно хоронить цвет Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зупинений день
Після смертей дістаємо до істин,
За втраченим не помага сльоза.
І щоби не казали моралісти,
З колоди карт украдено туза.
І ні до чого всі тепер гадання,
Що відбулося, як і де, коли.
Зупинено життя, його кохання.
Маленька куля шурхотом стріли
Вп'ялася в серце, у велику душу,
Щоб ніч посіла, зупинивши день…
У владі нині молодий чинуша
Не доторкнувся до війни, стремен.
Купив собі життя за наші гроші,
Набив кишені краденим, грішми...
А серед поля, посеред пороші,
Убитий воїн закрива грудьми
Кохану і дітей, і Україну.
І не поможе юнакові світ…
Ще скільки душ поляже за країну,
Де море сліз і горя стільки літ?
Ответить