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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой
Теги: Одесская область (1372) похороны (588)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С погибшим в Авдеевке десантником Романом Гульченко простились на Одесчине. ФОТО

В городе Татарбунары Одесской области сегодня простились с погибшими под Авдеевкою десантником Романом Гульченко.

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Вечная и светлая память.........
Родным и близким соболезнованиия.
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Залишив по собі Слави й Почесті більше!
ніж деякі за сотню літ...

Хай Господь прийме його до свого Світлого Воїнства!
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Вічна пам'ять. Родині та близьким - співчуття та жаль...Царство йому небесне...Вічна пам'ять.
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КОЗАЧЕ, світла Тобі пам,ять....смерть за БАТЬКІВЩИНУ, за СВЯТУ ЗЕМЛЮ УКРАІНИ !!!!!!!! Царство Тобі НЕБЕСНЕ!!!! Проси БОГА за УКРАІНУ, ТИ зараз поряд с НЕБЕСНЕЮ СОТНЕЮ !!!! Велика вдячність твоім БАТЬКАМ за ТАКОГО СЛАВНОГО СИНА !!!!ЖИТИ ТОБІ та жити, кохати та любити...будь проклята навіки срассія та продажний народ довбассу...............
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Земляк! Мы будем гордиться , дети наши будут гордиться , что наша земля родила такого парня!
Вечная память! Низкий поклон!
Слава тебе козаче, ты отдал самое дорогое , ты закрыл нас собой от лютой орды!
Такой молодой, красивый , сильный человек, как больно хоронить цвет Украины.

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Красивый, добрый, мужественный, умный!!! Спи спокойно, отдыхай от земного ада, верю в реинкарнацию. Ты вернёшься к нам славный защитник нашей неньки Плохо пишу на украинском языке. Не хочу его коверкать. Ублюдкам, которые говорят про притеснение русскоязычных оторву яйца. Слава моей любимой Украине!!! Царствие небесное павшим!!!
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Царствие Небесное тебе ВОИН! Соболезнование родным и близким.Низкий поклон тебе ВОИН,ты отдал свою жизнь за своих близких и родных,за всю Украину.
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Ми будемо тебе завжди пам"ятати тебе, козак з такими добрими очима!
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Ніна Виноградська (1961) / Вірші
Зупинений день
Після смертей дістаємо до істин,
За втраченим не помага сльоза.
І щоби не казали моралісти,
З колоди карт украдено туза.
І ні до чого всі тепер гадання,
Що відбулося, як і де, коли.
Зупинено життя, його кохання.
Маленька куля шурхотом стріли
Вп'ялася в серце, у велику душу,
Щоб ніч посіла, зупинивши день…
У владі нині молодий чинуша
Не доторкнувся до війни, стремен.
Купив собі життя за наші гроші,
Набив кишені краденим, грішми...
А серед поля, посеред пороші,
Убитий воїн закрива грудьми
Кохану і дітей, і Україну.
І не поможе юнакові світ…
Ще скільки душ поляже за країну,
Де море сліз і горя стільки літ?

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Цензор.НЕТФорум УкраиныС погибшим в Авдеевке десантником Романом Гульченко простились на Одесчине. ФОТО
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