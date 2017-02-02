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Теги: Киевстар (20) мобильная связь (254) Авдеевка (947) Vodafone (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Операторы заявляют, что обеспечивают мобильную связь в Авдеевке

Компании "Киевстар" и "Vodafone Украина" заявляют о том, что обеспечивают мобильную связь для своих абонентов в Авдеевке Донецкой области.

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связь нужна, особенно в критических ситуациях, тем более это не газ, деньги не большие!
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значит деньги януковича не нужны. школы заработают. свет и связь есть.
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Поставки газу на окуповану частину Донецької та Луганської областей здійснюються безкоштовно.
Про це повідомив голови "Укртрансгазу" Ігор Прокопів, передає "Економічна правда".ничего! остальные лохи по новым тарифам покроют
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СБУ видала 97 000 дозволів на торгівлю з ОРДЛО ...
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В Горловке ситуация постепенно возвращается к августу 2014, когда она была практически полностью окружена и русские наемники по ночам вывозили свои семьи окольными енакиевскими путями в Донецк. После последних событий в распоряжении орков осталась единственная полноценная дорога из котла - через то же Енакиево. Конечно тогда кольцо было много уже, наши Углегорск и Озеряновка физически перекрывали то, что сейчас только простреливается прямой наводкой. Но шаг за шагом, что поделаешь...
Сейчас мы будем некоторое время максимально укреплять оборону вновь отвоеванных позиций, вдобавок имея возможность простреливать и енакиевскую дорогу из очень большого перечня вооружений. Плюс эта дорога почти вся идет через застройку и что на ней происходит известно в режиме онлайн.
А потом...

http://jesus-navin.livejournal.com/84468.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social


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Горловка негласно - осадное положение !!! полицаи и мгб по местам несения службы. таксисты сеют панику. Напоминаем оркам до Ростова 229 км


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Вот мне нравятся видяхи из Донецка, где снимаются из окна (балкона) квартиры стоящие неподалеку Грады и их залпы...
Все охают и ахают, но ни кто не обращает внимания (или не хотят), уже третий год, на такую мелочь...что , зараза, снимают эти Грады из квартиры где есть свет и видна улица, на которой светятся фонари???
Это КАК??????????????
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Вы слишком драматизируете....я конечно понимаю что у старха глаза велики...но корректировщиков там не так много как вам кажется....был один да и того поймали...
Зато граждан Украины там живет 12 тысяч.....дети...женщины...старики.....
Как вы думаете зачем им связь..??
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Ой, да ладно, не "граждан Украины", а 12 тыс. населения.
Им предложили эвакуацию, пригнали автобусов дохрена, в это время готовились базы для их приема... И сколько, на 02.02.2016г., людей оттуда уехало???? 2 тыс.?!?!
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А чего они должны эвакуироваться...?? Да там опасно...там стреляют...но это их дома и квартиры...их имущество.....нажитое годами.....бросить все не так просто....
Ты бы сам бросил..??
Испытай на себе....возьми только документы...и уедь куда нить на годик...два.... поробуй так сказать "счастья" эвакуации....
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Дадада. Не надо мне тут ляля про "их дома, их квартиры, нажитое все не посильным трудом..." Ага, еще три года назад меня бы это задело, но не сейчас.
Одних я могу понять, хотя нет - уже не могу и не хочу, а вторых, которые знают, что пока они сидят в своих мазанках, которые стоят три тысячи гривен, ВСУ не будет атаковать, и они, таким образом сдерживают "киевскую хунту" от дальнейших посягательств на территорию "наваросии".
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ТоваришЧ.... я конечно понимаю что у тебя мозг кипит.....
Но как говорил классик.."Карту купи лапоть"....
Атаковать ВСУ они не мешают...и не могут мешать...по той простой причине что они находятся в тылу у ВСУ.....
Авдеевка наша...украинская...не верь Пескову...не надо....
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Слышь, Привет, а почему в Пески, эти все сердобольные мицинаты, в свое время, ни свитерка, ни шарфика, ни водичку, ни буханку хлеба не передавали??? Пески - это тоже Украина, но население в Песках потдерживали только отдельные волонтеры, и бойцы. НО, туда, почему то, тоннами ни чего не собиралось. А тут Авдеевка, надо же...
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Поддерживали и Пески...пока там было кого поддерживать.....
Пески практически сразу оказались на линии огня....и от туда народ уехал....
Там нет ни одного целого дома практически...и сейчас там живет чуть более 10 стааиков....
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А, так ты шоколадный болванчик)))))))) Емое... Тогда точно, тебе туда
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Что аргументы закончились не успев начаться..?? быстро ты сдулся...быстро..но вполне предсказуемо....
да оно и понятно...методичек на все случаи жизни не напасешься.....потому тебе и трудно....
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Вот у меня скверная память, много помню, например, как два года назад в Авдеевке били группу канала 112:
https://www.youtube.com/watch?v=Pmhzk-i8oVs
Думаю там ничего не изменилось, сидят и жду "освободителей".
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На этом видео....десяток уродов.....
А население Авдеевки 12000 человек...... Десяток уродов это ноль целых хрен десятых процента от общего количества населения...и ты готов по этим процентам судить о всех..??
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Ну, да немцы тоже попадались хорошие, вот те, что у нас квартировали в оккупацию, портрет Гитлера ставили вверх ногами и говорили, что его надо повесить. И что? Все они - фрицы для меня в детстве были. Так что и тут нужна будет фильтрация и особая форма управления без всяких выборов.
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Так что ты в следующий раз не думай....не трать силы....у тебя это просто не получается.....
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Понять и простить можно будет лет через тридцать. А пока то что они натворили и дали натворить - не прощается. "Оженився дурний, тай взяв дуркувату, та не знали, що робить - підпалили хату". Это про них. Им плохо жилось?
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Тут еще сел вдоль линии фронта по населению на три Авдеевки потянет...их тоже эвакуировать..??

А Марьянку...а Мариуполь..?? Куда ты собрался миллион человек эвакуировать..??
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У ДУСи на балансе столько санаториев-профилакториев, что на всех хватит, а если подтянуть все квартиры сироток-депутатов, санатории СБУ, МВД и проч., то там можно сто Авдеевок разместить)))))))
А этот Привет, просто "глушитель" минстецевський...
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Да можно и двести....вопрос лишь в том...а зачем..???
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Спакуха, в ФБ выложили фотки "пАтерпевших", которые пасуться на базах МЧСа, жрут, пьют, одеваются и греются за счет добреньких обывателей Украины, которые решили, что, спустя три года именно Авдеевку надо "спасать"... Там, гад, типичная титушня в трениках, здоровые мужики, здоровые тетки - и они не желают уезжать уезжать оттуда и детей эвакуировать они тоже не желают, они ждут "русскиймир", но похавать за счет "тупых хохлов" они всегда "за", а добренькие "мояхатаскраю", которые за все это время пачки чая в ВСУ не отправила рванула тоннами собирать "теплые вещи и игрушки для потерпевших жителей Авдеевки" - ФУ, как это мерзко......
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Можно только представить себе..какая у тебя была бы истерика...если бы они все эвакуировались... а тебе потом показали фотки...где они в гостиницах и турбазах...санориях и пансионатах....жрут ..пьют..и одеваются.....
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Ты туда пошел..?? Малодец.. иди...я знаю что ты не заблудишься....
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И я скажу))) А зачем их вообще эвакуировать? В саратовской области до войны была республика немцев Поволжья! Началась война все немцы в поволжье исчезли по той причине что они были одной национальности с врагом! Может пора и Украине перенять такой метод?
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А знаешь, igor555 ab2700df, вчера, после, очередного, посещения Майдана, я все больше и больше склоняюсь к этой замечательной мысли... И не надо меня тролить. Еще пару лет такой "дружбы" и все Украинцы к этому придут...
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И я скажу))))Я вас не тролю! Мой комментарий сводится к мировой практике, в данной ситуации!
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Хорошие соседи....а по ночам наверное друг другу под двери срут....
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Если нет электроэнергии, какая может быть мобильная связь?
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Написано же вроде ясно и понятно....генераторы вышки питают...... а для мобильной связи больше ничего и не надо....
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наводчикам же нужно созваниваться по расеянским опсосам Казластару и Мудафону ,,левей-правей пакет ложи,,
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Это чтобы местным наводчикам легче работалось? Или я что-то не понимаю?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОператоры заявляют, что обеспечивают мобильную связь в Авдеевке
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