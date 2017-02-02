Операторы заявляют, что обеспечивают мобильную связь в Авдеевке

1140 41Теги: Киевстар (20) мобильная связь (254) Авдеевка (947) Vodafone (1) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 20:57 Операторы заявляют, что обеспечивают мобильную связь в АвдеевкеКомпании "Киевстар" и "Vodafone Украина" заявляют о том, что обеспечивают мобильную связь для своих абонентов в Авдеевке Донецкой области. читать источник x Мне нравится
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Про це повідомив голови "Укртрансгазу" Ігор Прокопів, передає "Економічна правда".ничего! остальные лохи по новым тарифам покроют
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Сейчас мы будем некоторое время максимально укреплять оборону вновь отвоеванных позиций, вдобавок имея возможность простреливать и енакиевскую дорогу из очень большого перечня вооружений. Плюс эта дорога почти вся идет через застройку и что на ней происходит известно в режиме онлайн.
А потом...
http://jesus-navin.livejournal.com/84468.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Все охают и ахают, но ни кто не обращает внимания (или не хотят), уже третий год, на такую мелочь...что , зараза, снимают эти Грады из квартиры где есть свет и видна улица, на которой светятся фонари???
Это КАК??????????????
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Зато граждан Украины там живет 12 тысяч.....дети...женщины...старики.....
Как вы думаете зачем им связь..??
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Им предложили эвакуацию, пригнали автобусов дохрена, в это время готовились базы для их приема... И сколько, на 02.02.2016г., людей оттуда уехало???? 2 тыс.?!?!
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Ты бы сам бросил..??
Испытай на себе....возьми только документы...и уедь куда нить на годик...два.... поробуй так сказать "счастья" эвакуации....
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Одних я могу понять, хотя нет - уже не могу и не хочу, а вторых, которые знают, что пока они сидят в своих мазанках, которые стоят три тысячи гривен, ВСУ не будет атаковать, и они, таким образом сдерживают "киевскую хунту" от дальнейших посягательств на территорию "наваросии".
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Но как говорил классик.."Карту купи лапоть"....
Атаковать ВСУ они не мешают...и не могут мешать...по той простой причине что они находятся в тылу у ВСУ.....
Авдеевка наша...украинская...не верь Пескову...не надо....
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Пески практически сразу оказались на линии огня....и от туда народ уехал....
Там нет ни одного целого дома практически...и сейчас там живет чуть более 10 стааиков....
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да оно и понятно...методичек на все случаи жизни не напасешься.....потому тебе и трудно....
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https://www.youtube.com/watch?v=Pmhzk-i8oVs
Думаю там ничего не изменилось, сидят и жду "освободителей".
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А население Авдеевки 12000 человек...... Десяток уродов это ноль целых хрен десятых процента от общего количества населения...и ты готов по этим процентам судить о всех..??
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А Марьянку...а Мариуполь..?? Куда ты собрался миллион человек эвакуировать..??
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А этот Привет, просто "глушитель" минстецевський...
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