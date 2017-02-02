Серийный налетчик на кредитные кафе задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

7223 27Материалы по теме: Будни полицииТеги: Киев (16148) ограбление (1117) Нацполиция (5864) разбой (168) Крищенко (115) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 20:55 Серийный налетчик на кредитные кафе задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортажВ Киеве полицией задержан серийный грабитель кредитный учреждений. читать источник x Мне нравится
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цены нонче такие))))
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так що Робінгуда пов'язали...
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