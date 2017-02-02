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Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: Киев (16148) ограбление (1117) Нацполиция (5864) разбой (168) Крищенко (115)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Серийный налетчик на кредитные кафе задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полицией задержан серийный грабитель кредитный учреждений.

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модно еще добавить. что ему грозит...новыйдет по закону ....и снова попадется
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Рукорубство надо ввести,ограбил,руку отрубить,ещё раз ограбил,вторую руку отрубить,пистолет и ложку уже нечем будет держать,пусть хлебает с миски как собака.
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нахрена добро переводить? начать надо с почки..
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Він без руки вдягне піксель і буде заробляти нормально. А може краще школи нормальні та дитячі садочки нормальні впровадити?
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ТАк вот как это называется - "Кредитные кафе"
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Чому в грабіжників? Вони ні до чого не примушують. Який тут грабіж?
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Шютка) Но проценты у них ро другому не назовешь!
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извиняюсь, а что такое "Кредитные кафе"? кофе наливают в кредит ?
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... нет это там где лохов "обувают" по полной ...подчас несколько тысяч "кредита" обходятся лоху в цену квартиры
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нет!!! выдают кредиты на кофе))))
цены нонче такие))))
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ці "кредитные"гнійники необхідно спалювати разом з їх "держателями" і покровителями...
так що Робінгуда пов'язали...
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вместе с появившимися на каждой улице ломбардами- скупками краденого
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Мои коты мышек,птичек и даже белок изредка нам таскают,на Фрискас у жены обменивают
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Ворон ворону глаз не выклюет, "кредитные кафе" мусора крышуют.
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Заметили, догнали, зафоткали и линейкой померяли... подозрительно однако.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСерийный налетчик на кредитные кафе задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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