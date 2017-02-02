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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: санкции (5867) США (11904) ФСБ (1017)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мы не "смягчили", а "уточнили" санкции США против ФСБ России, - Белый дом (обновлено)

Власти США приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Позже спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России, а только "уточнил" их.

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Держись. Не унывай. Не подходи к окнам, набери литров 50 воды в канистры или баки. Держи заряженным мобильник, собери документы.
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не первый раз замужем...) все в руках Бога... у на иммунитет...
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"не смягчили а уточнили" - и тут же описание как раз смягчения санкций. Что бы это значило?
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Мечтай мордва.... Поправка Джексона-Веника (санкциии к СССР) была отменена только через 27 лет.
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значит придется мочить кацапов самим, хотя и так это было ясно.
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бесполезно, они все новости по своему читают)))
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не везет седня кацапью...все вбросы неудачные
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А кто вводил санкции на продукты питания? Что-то я такого не припоминаю.
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Да эти бараны сами ввели "контрсанкции" и начали давить продукты бульдозерами. Дебилы, плять (с).
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Жрите эрзац ,чебурашки, вы лидеры по импорту пальмового масла
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Донецк превращается в российскую глубинку - депрессивно все

http://www.62.ua/article/1532431



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да хрен с ними...АЛЛЕПО шкода,а этим- АЛЛЕППО................
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....мы не "смягчили" санкции,а "уточнили" - игра слов.
Тоже,что и "озабочены" и "осуждаем".
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Не парьтесь,пацаны ! В геополитические игры играют только 3 страны !! Можете топать ногами и грызть занавески,но Вован игрок мирового уровня !
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в дурдоме такие фантазиии...хуйло-игрок- не перегибай, оно в сортир ходить боится, йоршик туалетный ему памперсы в спальне меняет и фсе!!!! чемоданоноситель спекся.....
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Таки да: атсасывает твоё )(уйло и вправду как никто в мире... :D Бггг
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Мордва, когда США и ЕС нагибают дуРашку то это не политические игрища...
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Ага в ролевые игры пидоРашка играет:
пока козломордые отсасывают у американцев санкции
- китайцы изымают из Ватного Рейха Сибирь....

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Чем гордишься, негодяй? Войной, убийствами,грабежами?
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а гунтяй и где......спрятался за тумбой и облизывает педофилу сра-у.............
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Пропало импортозамещение... Исчезли победные возгласы "Санкции только на пользу!"....
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Еще не так давно здесь каждый день наперегнки все публиковали стоимость барелля нефти и курс рубля. А сейчас нет. Обидно
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это уже рутина...
хотим свежих новостей по разорению рашкостана.
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нефтьььььь,гассс, рубльиии,-в вашем дурдоме.... А .нас евро и долляры не жмут...
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Так говорил Горлумм. Моя прелесссть..
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Симптоматика трампекса начинает показывать своё рыло.
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Ну, в статье вроде как чётко сказано, что теперь уже можно получить лицензию даже для поставок электроники для ФСБ. Не думаешь ли ты, что разговор о электрочайниках?
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то есть, теперича расейская экономика воспрянет, получит миллионы миллиардных кредитов, продаст нефтяку по 150 долларов за бочку и рупь за 50 долларов? я правильно тя понял?
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"действия и сделки с участием ФСБ России "за определёнными исключениями" теперь разрешаются".
Так, разрешаются сделки и действия, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Согласно документу, теперь американские компании смогут получать лицензии и разрешения для ввоза в Россию электронных товаров.

Таким образом возобновляется сотрудничество с ФСБ, которое называют уточнением санкций.
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Ну, то есть вы всерьёз считаете, что засрашинскую экономику подорвало именно ограничение на покупку электроники в США?
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Важно то, что сотрудничество США и ФСБ это очень сильный показатель отхода США от позиции изоляции агрессора и террориста. И это только первый пробный камень. Если придурка трампекса не остановить, то скоро поставки боеприпасов в лугандон будут осуществляться военно-транспортными самолётами США под контролем ОБСЕ...

Сотрудничество с ФСБ само по-себе преступление, поскольку ФСБ - преступное сообщество.
Невозможно быть "чуть-чуть" беременной.
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скорее всего, какой-то американский шпион, работающий под личиной сотрудника фсб, нуждается в обновлении виндоуз
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Это расскажи трампексу, чтобы приободрить его в его действиях. Он обрадуется, что даже украинцы будут довольны его сотрудничеством с хуйлом.
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чё ты мне тыкаешь, кацапездол?! я с тобой козлов не пас
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Ты совсем больной и психически ненормальный тип.
Обратись к врачам иначе болезнь будет прогрессировать и ты кончишь свои дни в
дурке. У тебя очевидная мания величия и собственной
непогрешимости. Я согласен, что ты козёл и тебя я не пас. Из тебя сыпется брань и оскорбления, как из
глупой базарной бабы и ты просто не в состоянии понять, что своими словами
ты пишешь свой собственный, ничем не приукрашенный портрет. Я уверен, что в
связи с твоим психическим заболеванием, ты даже не в состоянии, как правило,
внимательно прочитать то, чему ты возражаешь, тебя начинает переполнять злоба,
что с тобой не согласились и ты просто переходишь к оскорблениям. Ты не в
состоянии (это психиатрия) осознать и понять, что вся твоя брань касается
исключительно тебя. Я уверен, что самостоятельно у тебя не получится преодолеть
твоё заболевание и твоя агрессия и злобное состояние будут прогрессировать и
распространяться на всех окружающих. Убеждён, что при доброжелательном опросе
твоих родственников и близких они уже сейчас могут это подтвердить. Соболезную
им и рекомендую тебе срочно обратиться к психиатру. Больше я тебе отвечать
на буду - переписка с психбольными, такими как ты, это пустое дело. Приходи
сюда на форум когда поправишь своё здоровье и станешь здоровым человеком.
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в уточнениях сказано, что теперь не требуется особого разрешения на покупку услуг или лицензий стоимостью до $5000 на год - за такие деньги ФСБ только канцтовары у США сможет купить или Office беспрепятственно лицензировать у Майкрософта
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Специально для тебя повторю: Сотрудничество с ФСБ само по-себе преступление, поскольку ФСБ - преступное сообщество.
Невозможно быть "чуть-чуть" беременной. Стали сотрудничать с преступниками - стали их сообщниками. А цифры здесь важны только для того, чтобы лохам мозги заканифолить.
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Теперь он будет каждый день уточнять санкции?
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Про "послабление" санкций ФСБ видимо никто оригинал не читал - ФСБ теперь разрешается покупать в США IT-продукты до 5000$ в год. Винду на Лубянке обновить надо. в 10й жучки новые
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Я читала. Мало ли чего нужно обновить на Лубянке,зачем им в этом помогать?
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В 10-ці неймовірна кількість жучків!
І дуже майстерно захованих і захищених!!
З настільного компа, який контактує з Мережею лише через LAN, викачується інфо навіть при вимкнутому модемі. І припиняється хіба як висмикнеш кабель з LAN-порту.
Трафік мізерний, 50-75 байт/сек, але МАЙЖЕ БЕЗПЕРЕРВНИЙ!
Особливо при простої компа без роботи.
Встанови GlassWire і поспостерігай за трафіком.
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Так это хорошо. Мне-то прятать нечего, а кто прячет - замучаются...
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Дональд Трамп опроверг сообщения о смягчении санкций в отношении ФСБ России

С заявлением президент США выступил во время встречи с прессой, пишет газета «Хилл». Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что Минфин внёс изменения в документ, который касается взаимодействия американских компаний и ФСБ, однако подчеркнул, что это всего лишь формальные уточнения.
Американское министерство финансов сегодня опубликовало так называемую Генеральную лицензию. Документ разрешил американским компаниям взаимодействовать с ФСБ России как с регулятором в области импорта продуктов информационных технологий.
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ТРАМП и сруцкий бандит гэбэшный чемоданоносителькоторыйпросралвгдрстену......сруцкие- не смешите МИР и поубавьте свои фантазии в вашем дурдоме......Слава УКРАИНЕ !!! Героям Слава!!!!
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эта сука косматая забыла судьбу кеннеди и никсона!а сша не рашка-вмиг напомнят!
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Поздно уже уточнять... Кацапы уже ужрались бояркой...
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Для тех,кто не в теме ! Россиия продлила санкции до конца 2017 года.
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К баке не ходи,Вован ЦРУ спонсирует !!!
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Америке пофиг,а европейцы опечалились )))
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Козлосордые, из всех послаблений - реально только одно:
вам разрешается тратить по 5 000 долларов за каждую поданную
заявку на желание покупки в США товара или услуги...
Правда никто не обещает что заявку удовлетворят...
...но за эти деньги ФБР - ее обязательно рассмотрит)))

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На росиси радость, Трамп - наш президент, питерский казак! А за "пиндосов" уже и на Ленте, которая сру, сразу банят.
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ФСБ РАБссии разрешили высылать омериканских дипломатов в количестве 35 хмырей.
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США дозволили продавати Росії електроніку, необхідну для підтримання ядерних ракет, щоб не вибухнули на місці і не перетворили Росію в ядерний попіл, на жаль.
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Po moemu, esli amerikanci dast oslablenie sankcijam, to moix glazax amerikanci stanovitca xuze fashistkoi roSSiji (iz za pridatelstva svoix ze cenastei), da i trampovich poxoz na putina Xy*la.
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Шо за падло цей "трямп". Здається ені він каденцію недобуде.
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Обама и раньше был мерзавцем, а при Трампе вапще распаясался, ггггадюка !!!
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пестня закаканного заплаканного кацапа:
Когда льётся дождь я по тебе грущу
Я по тебе скучаю вернись я всё прощу
Как слёзы по щекам, так капли по стеклу
Увядшая сирень и твой портрет в углу. Ага...
Вернись, вернись, вернись.... Obama please, Obama please, Obama please.


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Хох...а как эрефяне радовались Обаме, когда он Буша менял Истинно- любовь цапа зла, любителя козла.
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Гурьянов Сергей ‏@Segozavr 1 год.1 годину тому

Кол-во дней, понадобившихся, чтоб рейтинг неодобрения поднялся выше 50%.

Рейган: 727
Буш ст: 1336
Клинтон: 573
Буш: 1205
Обама: 936
Трамп: 8
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Скоростной пес-ец крашеному клоуну трахТарампу.
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«Ми не послаблювали санкцій. Щодо Міністерства фінансів, то, наскільки я розумію, це звичайна практика, коли після запровадження санкцій дивляться, чи є необхідність для виокремлення галузей, продуктів і послуг», - заявив 2 лютого речник Білого дому Шон Спайсер. «Наскільки я розумію, це звичайна процедура, яку Мінфін проводить часто, коли запроваджуються санкції», - зазначив він. У четвер стало відомо, що Міністерство фінансів США дещо послабило санкції проти російської ФСБ, що, на думку декого з фахівців, може допомогти американським технологічним компаніям. http://www.radiosvoboda.org/a/news/28275858.html
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По хрєну кацапська радість , чи як там у мокшанців , лікованія , або щось подібне , але радість зрадофілів тімашенко - ригівських не мала меж. Хуйлострадатєлі одним словом.
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Я один не розумію цього: навіщо кацапам купувати в американців електроніку якщо їхня електроніка давно вже випередила в розвитку весь всесвіт?
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Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн попросил президента США Дональда Трампа помочь Украине защитить себя от участившихся нападений со стороны России.

фото: wikipedia.org

Он призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«В свете последних российских атак и перспективы будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты ее территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских сторонников», - написал Маккейн в письме Трампу.
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Ну ви як діти, чесне слово... Ну звичайно - санкції "зняли". Ага...
Бо як США будуть вивчати путінсько-фашистську Росію, не продаючи їй сучасного електронного обладнання?



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БЕЛЫЙ ДОМ Санкции паРаше ни кто не будет отменять . Все ля-ля вокруг Украины не пройдет..
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Не думал, что такие серьезные, ответственные, влиятельные (на весь мир) люди будут заниматься литературными тренингами, а в простонародии - СЛОВОБЛУДИЕМ, пытаясь некоторым (имеющим к этому склонность) намекнуть, что иногда (при желании этого) черное может быть и не таким уж черным, а таким, которое ведет в сторону утренней зари, рождающей (ложный) оптимизм в разумах безнадежных пессимистов..
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Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма. Об этом сказала на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли. "Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были лучше. Но мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий", - сказала Хейли.
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трамп, трамп, трамп, за родной биробиджамп !!!
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ну и где прогрессивная республиканская общественность, призванная осадить лохматого рыжего презика, когда он начнет с фсб лизаться в десна?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМы не "смягчили", а "уточнили" санкции США против ФСБ России, - Белый дом (обновлено)
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