51717 498Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: санкции (5867) США (11904) ФСБ (1017) Тему создал: Цензор.НЕТ02.02.17 21:14 Мы не "смягчили", а "уточнили" санкции США против ФСБ России, - Белый дом (обновлено)Власти США приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Позже спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России, а только "уточнил" их. читать источник x Мне нравится 9
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ужэ не зрада?
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http://www.62.ua/article/1532431
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Тоже,что и "озабочены" и "осуждаем".
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пока козломордые отсасывают у американцев санкции
- китайцы изымают из Ватного Рейха Сибирь....
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. ..
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хотим свежих новостей по разорению рашкостана.
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Так, разрешаются сделки и действия, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Согласно документу, теперь американские компании смогут получать лицензии и разрешения для ввоза в Россию электронных товаров.
Таким образом возобновляется сотрудничество с ФСБ, которое называют уточнением санкций.
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Сотрудничество с ФСБ само по-себе преступление, поскольку ФСБ - преступное сообщество.
Невозможно быть "чуть-чуть" беременной.
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Обратись к врачам иначе болезнь будет прогрессировать и ты кончишь свои дни в
дурке. У тебя очевидная мания величия и собственной
непогрешимости. Я согласен, что ты козёл и тебя я не пас. Из тебя сыпется брань и оскорбления, как из
глупой базарной бабы и ты просто не в состоянии понять, что своими словами
ты пишешь свой собственный, ничем не приукрашенный портрет. Я уверен, что в
связи с твоим психическим заболеванием, ты даже не в состоянии, как правило,
внимательно прочитать то, чему ты возражаешь, тебя начинает переполнять злоба,
что с тобой не согласились и ты просто переходишь к оскорблениям. Ты не в
состоянии (это психиатрия) осознать и понять, что вся твоя брань касается
исключительно тебя. Я уверен, что самостоятельно у тебя не получится преодолеть
твоё заболевание и твоя агрессия и злобное состояние будут прогрессировать и
распространяться на всех окружающих. Убеждён, что при доброжелательном опросе
твоих родственников и близких они уже сейчас могут это подтвердить. Соболезную
им и рекомендую тебе срочно обратиться к психиатру. Больше я тебе отвечать
на буду - переписка с психбольными, такими как ты, это пустое дело. Приходи
сюда на форум когда поправишь своё здоровье и станешь здоровым человеком.
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Невозможно быть "чуть-чуть" беременной. Стали сотрудничать с преступниками - стали их сообщниками. А цифры здесь важны только для того, чтобы лохам мозги заканифолить.
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І дуже майстерно захованих і захищених!!
З настільного компа, який контактує з Мережею лише через LAN, викачується інфо навіть при вимкнутому модемі. І припиняється хіба як висмикнеш кабель з LAN-порту.
Трафік мізерний, 50-75 байт/сек, але МАЙЖЕ БЕЗПЕРЕРВНИЙ!
Особливо при простої компа без роботи.
Встанови GlassWire і поспостерігай за трафіком.
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С заявлением президент США выступил во время встречи с прессой, пишет газета «Хилл». Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что Минфин внёс изменения в документ, который касается взаимодействия американских компаний и ФСБ, однако подчеркнул, что это всего лишь формальные уточнения.
Американское министерство финансов сегодня опубликовало так называемую Генеральную лицензию. Документ разрешил американским компаниям взаимодействовать с ФСБ России как с регулятором в области импорта продуктов информационных технологий.
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вам разрешается тратить по 5 000 долларов за каждую поданную
заявку на желание покупки в США товара или услуги...
Правда никто не обещает что заявку удовлетворят...
...но за эти деньги ФБР - ее обязательно рассмотрит)))
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На кого ты нас покинул, ирод бессердешный Обама!
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закаканногозаплаканного кацапа:
Когда льётся дождь я по тебе грущу
Я по тебе скучаю вернись я всё прощу
Как слёзы по щекам, так капли по стеклу
Увядшая сирень и твой портрет в углу. Ага...
Вернись, вернись, вернись.... Obama please, Obama please, Obama please.
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Кол-во дней, понадобившихся, чтоб рейтинг неодобрения поднялся выше 50%.
Рейган: 727
Буш ст: 1336
Клинтон: 573
Буш: 1205
Обама: 936
Трамп: 8
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Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн попросил президента США Дональда Трампа помочь Украине защитить себя от участившихся нападений со стороны России.
фото: wikipedia.org
Он призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
«В свете последних российских атак и перспективы будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты ее территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских сторонников», - написал Маккейн в письме Трампу.
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Бо як США будуть вивчати путінсько-фашистську Росію, не продаючи їй сучасного електронного обладнання?
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