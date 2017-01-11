Военное освобождение Донбасса невозможно, потому что Россия может открыто вмешаться, - экс-глава украинской стороны СЦКК Кременецкий

Гыг с Вами
, Ігор Масенко
, delo delo
, Sergo Ordgonikidze
, TtortT
, раша в перде
, Путенбох
, Sadasd Sadasd
, Semen Semenich
, Yurii Sliusarchuk
, John1234
, Небайдужий
, Влада Романова
, Мирослав Грабовський
, m16
, Олег1629
, secret secret_too
, Джамал
, Наив
, Cтарий Кінь
, Petr Demchuk
, Vytautas
, укропбандерівець
, fedjka - fedjka
, sergik
, war128
, Risk Analysis
, NEserega
, Yuriy Yurieff
, Aleks_15
, Andriy Fedoruk
, Natasha Tishina
, Bob2
, Леонид Самуэльвич
, Юрий Максимов
, Stephan Bil
, oleole
, Калинович
, Maks Sobucki
, Любовь Стаховская
, Matr Ua
, Николай Петрушенко
, Алла Новосад 5b57f84f
, Ming Uing b56f719d
, Валерий Коренев 0df2f7de
, Lvbnhj
, Valera Butov
, Vladimir Djudjaev
, литвин
, larisa890
, Baden
, Kucher
, Ольга_К
, Африкан_Свиридович
, Ali Hasan
, Александр Волошин 3b70629a
, Бумеранг
, Салах ад-Дин
, Змиевобандеровец
, Юра Крюков
, Лучезарный Ефименко
, Roman Podyu 5027fa4e
, Alina Sadovska
, Де Правда
, Шарик Корровский
, Nick Nemo
, Kaligula Silver 4c5b59df
, Alexx Lexton
, Gennadiy Golitsin
, MsSem22 .
, Проверка на вшивость
, Tatyana Kalenko
, Livij
, Alter Nator
, Фудзи
, Чуб
, CrossFirenko
, Myko
, Александр Мальцев 61d9ab9e
, Elena Maslova
, Wevelsburg
, Илья Вардиев
, kentstudent
, Envoy
, Dron
, дядя Сеня
, Лилия Стацкая
, vinidi
, Стрелок
, как бы сказать
, Водки нет, иди домой.
, RustIck
, Корсунский
, Dmitry Kozhemyaka
, Baks13
, Олександр Терек
, cat bassman
, Андрей Бигма
, kaktus
, Radoslav Sikorsky
, Джейсон Патрик
, Алекс Фибер
, Сергей Андрейчев
, Олег Николаенко
, Станислав Фатеев
, Bogdan Ageyev
, Article
, Виктор Коцяруба
, wittmann1980
, Kozak_Vasil
, Mik Boy d2244670
, Ruslan Tkachenko
, Санчес
, Іван5
, Антип61
, Alex Nazar dc975c7d
, Вдадис Зворыкин
, Дмитро Черних
, Аттила
, Ефимович
, Алексей Цистан
, Левко Чорний
, 133133
, три - пятнадцать
, Лейб Маркович
, я-это я
, John Observer
, Eispickel
, monah 58f1317c
, Валера С.
, Евгений Баштан
, Скабичевский
, Сергей Шило deb1e52f
, Alex Yustasu
, Чип
, Алексей Носов d8330900
, Иван Мороз f6101c5b
, Hanka Panyanka
, Constantine Malkovich
, ukrainianpartizan
, Анатолій Мафтюк
, ручка от чемодана
, ПАРАБЕЛЛУМ 777
, David Last
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, М А Р И К
, заглянул случайно
, Фсх
, Александр Зиборов
, 11*
, Джон_
, Антон Шевченко 158adfe1
, Александр Пахомов 395cba96
, Иван Богданов
, Oljik
, Новий Перець
, Вася Гром 6a29779e
, Игорь Литвинюк
, Иван Иванов 1f0e171f
, Денис Коновалов 4caafe82
, CА
, Українська Жінка
, Index_Dias
, russkiy ukrainec
, Борис Зет
, NNN
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
, Дідусь Іванович ef75a493
, ina kretova
, Алексей Бортко
, Mora Zfayfer
, Виктор Ли a3db1a1b
, кацахол
, Kare Resa
, Андрей Садовник
, Zaporozec
, George Dok
, сумчанка
, Олєкса Моцкаль
, Дока-Дока
, EUkozak
, Олесь Святко 4251349f
, путлер убок
, aquarius580 .
, Garsia UA
, uvasya вс тот же
, Грут
, Сергей Козлов ae836211
, малыш Бакинский
, Damon Smith
, Салаутдин
, Владимир Воронов
, Merry Punish
, Антонец Юрий e3fa261e
, Анатолий Лукин
, Fantomas
, Mikola Ivanov
, Alexandr Slavich
, Аль Капучіно
, Oleg Bobon
, UApatriotUA
, SER BERBA
, Иван Афанасьев
, Oleh Bondarenko
, йода
, Міністерство Правди
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Александр Гуськов
, Женя-Женя
, Oleg Domovoy 8b3138ac
, Vadym Tsyrkalyuk
, Alexandr Pan
, Власов Сергей b3083465
, Мосий Шило
, Гельдрих
, Александр Волощенко
, the FAT
, Andrey Bolcman
, Alex Korn 4148a992
Ігор Масенко, Sadasd Sadasd, Путенбох, Yurii Sliusarchuk, Sergo Ordgonikidze, Semen Semenich, sergik, Гыг с Вами, Risk Analysis, Наив, Влада Романова, war128, Maks Sobucki, fedjka - fedjka, Natasha Tishina, Джамал, Roman Podyu 5027fa4e, Nick Nemo, Valera Butov, Салах ад-Дин, Юрий Максимов, раша в перде, Alter Nator, Змиевобандеровец, Ali Hasan, Ольга_К, Wevelsburg, Африкан_Свиридович, Валерий Коренев 0df2f7de, Alexx Lexton, Lvbnhj, Любовь Стаховская, Илья Вардиев, Dron, Cтарий Кінь, Yuriy Yurieff, Проверка на вшивость, Elena Maslova, Калинович, Kozak_Vasil, Леонид Самуэльвич, Стрелок, Ruslan Tkachenko, Matr Ua, Водки нет, иди домой., Alex Nazar dc975c7d, Дмитро Черних, я-это я, Алекс Фибер, Aleks_15, три - пятнадцать, Виктор Коцяруба, kentstudent, Андрей Бигма, Envoy, Скабичевский, ПАРАБЕЛЛУМ 777, secret secret_too, NEserega, Александр Зиборов, Аттила, Bob2, Новий Перець, Oljik, Livij, NNN, russkiy ukrainec, Dmitry Kozhemyaka, Constantine Malkovich, как бы сказать, Денис Коновалов 4caafe82, Petr Demchuk, Вдадис Зворыкин, Alina Sadovska, Hanka Panyanka, Index_Dias, Лучезарный Ефименко, кацахол, Stephan Bil, Igor Lyashenko 37b3b0fe, Gennadiy Golitsin, Eispickel, CА, delo delo, сумчанка, Baden, Антон Шевченко 158adfe1, путлер убок, Bogdan Ageyev, uvasya вс тот же, aquarius580 ., kaktus, George Dok, ручка от чемодана, Левко Чорний, литвин, ina kretova, SER BERBA, Ming Uing b56f719d, Дока-Дока, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, малыш Бакинский
Всего на сайте: 321 писатель
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ми їх суперракетами від Пашинського знищимо. А потім із мисливських рушниць доб'ємо. Чи гуцульськими сокирками...
Ответить
Ответить
Ответить
СРОЧНО! Порошенко - российский агент, которого внедрили в Майдан!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Те интервью и картинки с разных источников не дают полной,а главное правдивой информации. Спасибо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- коротше - виходу нема ? І так погано , і так погано ...
. ===========================================
кАроче, практически в открытую словами Джеймса Шерра
Запад даёт понять НАМ, Гражданам Украины, что
бандитская винницкая хитро
высделанная жи2гопота Западу остохренела
при этом Запад уважительно относится к Гражданам Украины
которые борются за свою свободу и СВОЮ УКРАИНУ !!!
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
раша в перде (11.01.2017 15:09)
нет,я просто
верю фактам,в перде
.
Ответить
Ответить
на каких генеральских дачах их выращивают, какие солдаты срочной службы чистят им мундиры и сапоги? где те пробирки откуда вылазят эти
гомункулыКременецкие?
...
успокойте генерал-майора, пусть не мочится под себя от страха "а то Рассея нападет".
во-первых - Рассея уже давно напала. Уже скоро как 3 года (начиная с захвата Крым).
во-вторых - даже на уровне ООН признано что это конфликт России и Украины.
ну и в третьих и по моему это очень важно: у нас достаточно много так называемой элиты, которой есть что терять... все вот эти генерал-майоры , депутаты, прокуроры, судьи... их челядь и обслуга... тем более что их , их жен и детей усиленно награждают именным оружием за заслуги перед родиной...
народу Украины пора уже делегировать полномочия по защите Украины в чиновьичи структуры и затупится попкорном. Мне кажется, это будет очень интересно посмотреть как тот-же Яцынюк, Аваков или Пашинский отстреливается от рассейских окупантов... или тот же Полторак...можете себе представить Полторака с перевязанной головой и кровавой гимнастерке героически отстреливающегося от русских зондер-командер?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
читай: "618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам..." (полностью: Украина - спонсор терроризма )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить