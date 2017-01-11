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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: Россия (64611) Донбасс (11801) боевые действия (927) СЦКК (181)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Военное освобождение Донбасса невозможно, потому что Россия может открыто вмешаться, - экс-глава украинской стороны СЦКК Кременецкий

Освободить оккупированный Донбасс с помощью военной силы сегодня невозможно.

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Так параша уже стреляла со своей територии, это не открытое вмешательство?
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не задавай больше таких вопросов , иначе станешь " агентом мацквы"...
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А ты пойдешь границу отвоевывать под обстрелом?
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Саме тому що Росія вже втрутилась потрібно розбити війська РФ на Донбасі та нанести РФ страшних втрат! Боятись ворога не можна, треба активно діяти та перемагати! Таких генералів які бояться російських військ треба опускати до рядових і відправляти в окопи - лікуватись від страху!
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нужно все делать с разумом и холодным расчетом....
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Готовий розбивати?
Ми їх суперракетами від Пашинського знищимо. А потім із мисливських рушниць доб'ємо. Чи гуцульськими сокирками...
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Так, что делать? каждый день считать обстрелы и погибших???????
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Кирпичев - бред... , я думаю его уже после Майдана вербанули....- на встрече с Фирташем...
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по версии соевых гнид сидеть тихо, а то хуйло нападет.
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У бацьки вкус получше чем у хряка межигорского.
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Уже давно россия открыто вмешалась. Вопрос в другом: мы не готовы платить большим количеством жизней за те территории.
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Причем территории на данный момент плохо приспособленные для жизни и требующие огромных вложений...
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Уверен что для открытого вмешательства им даже повода не надо . Как это было с обстрелами из "Градов" территории Украины,уничтожения Малайзийского лайнера.....
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значит нужно устроить полную блокаду и подождать пока даунецкие мрази сами не начнут от голода жрать "вежливых пидарасов"
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Кого асвабаждать, тих ушльопків що там живуть?
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Если бы власть обеспечивала армию ,а не волонтеры с миру по нитке и украинцы, тогда было бы возможно освобождение,пока в Украине богатеет лишь власть ,из людей сделали живом щит, без права ответа , так через пару лет не только техники и воевать будет не кому, не "военным путем" нас просто изведут и перебьют по одиночке.
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Сколько героев! И куда военкоматы смотрят?
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Может кто мне ответит,как к этому относятся сами жители оккупированных территорий?
Те интервью и картинки с разных источников не дают полной,а главное правдивой информации. Спасибо.
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Військового вирішення нема , а так як зараз - ще на 20 років ... Українська економіка витримає нескінченне "АТО" ?
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Да оно того не стоит чтоб освобождать военным путем. Положить тысячи бойцов, чтоб получить миллионы ваты.
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"Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука

- коротше - виходу нема ? І так погано , і так погано ...

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кАроче, практически в открытую словами Джеймса Шерра

Запад даёт понять НАМ, Гражданам Украины, что
бандитская винницкая хитровысделанная жи2 гопота Западу остохренела

при этом Запад уважительно относится к Гражданам Украины

которые борются за свою свободу и СВОЮ УКРАИНУ !!!

.
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Слишишь Боречка Кременецкий, ты нахрена у меня в Прилуках галстук спер? Потвора ты. А тут разбалакался. Еще кстати коньяк в преферанс проиграл. Народ помнит!
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"обязательно может" - два взаимоисключающих понятия
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Всю жизнь Донбасс кормил ПРыгоАналов и коммуняк, а думал, что всю Украину кормит.
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Не правда - вони , там , ніколи не вміли думати ... і схоже , й досі , не навчились !
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Тогда надо честно признать, что Донецк, Луганск и Крым потеряны навсегда. Более того, раз у так называемого руководства нет мотивации не просто освободить территорию, а интегрировать в Украине здоровую часть украинского общества, покунувшего дом в ходе оккупации путлеровских карателями, постоянно будет сохраняться угроза расширения заразы паРАШИстского мира на Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и др. Области.
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Совершенно справедливое замечание. Дамбас можно освободить, вновь превратив в Донбасс, только военным путем. Иначе все останется так, как есть, на многие годы. И напрасно надеется тот, кто думает, что паРаша скоро сдохнет: задавят, мол, ее санкциями. СССР сколько просуществовал под санкциями? Долго. Пусть у ското-паРаши скромнее ресурс, но его хватит надолго! Нам ресурса может не хватить воевать на два фронта - с внешним врагом из крембляндии и с внутренними тварями вроде Пашинского (подставляй другую фамилию из Рады - не ошибешься), а паРаша будет существовать. В концлагерях, которые для них создает х@йло и ему подобные, будут жить, подыхать будут, захлебываясь стекломоем, но по-прежнему будут кричать, что мы - хунта.
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и чего этот Кременецкий предлогает, стесняюсь спросить - молиться?.........все эти умники давно пристроились, их такое положение устраивает у них там заработок....
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а почему нельзя заставить (попросить) штаты предупредить хуйло что если рыпнеца - вмешается НАТО из Польшы и Прибалтики?
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Не. Лучше приказать! . Приказываю НАТО вмешаться , в случае чего. Стрелок.
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ну то, залишається тільки отрутою тих щурів витравити..
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Залізна логіка. Тоді потрібно здавати і Київ, оскільки Захарка і Плотніцький неодноразово заявляти про своє бажання його захопити. Це той випадок коли, що у шоколадника в голові у його холуя на язиці.
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Режим Парашенко никогда не захватит Новороссию, т.к. бойцы армии Новороссии защищают свою Родину, а боевики режима Парашенко воюют из под палки
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Идиот, какую родину? В 30-е годы украинцев выморили, а завезли в "столыпинских" вагонах всякую мразь со всей московии. А теперь это их родина? Ведь никто им не мешает уехать на "историческую родину", если они еще помнят о таковой.
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что не так он сказал? ты понимаешь насколько военная мощь России превышает нашу,и какие последствия для страны будут если будет открытая война? 10 тисяч жизней,крах економики,и в конце концов страны вообще уже не будет
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это вы сами такое выдумываете или вам из АП это спускают?!
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нет,я просто верю фактам,есть международная статистика за 2016 год,по военной мощи Россия вторая в мире после США,Украина на 30 месте,бюджет военный превышает наш в 15 раз,танков там у них тисяч 20,у нас 2,у них есть стратегическая авиация у нас нет,у них есть флот,у нас нет,у них есть ракетное оружые дальнего и среднего действия у нас нет,вы думаете то что сейчас происходит на Донбассе это полномасштабная война? посмотрите что кацапы в Алеппо сделали,до этого надо быть готовым а не бежать на раз два захватывать Донбасс и потом смотреть как твои города лежат в руинах.
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Matr Ua это вы сами такое выдумываете или вам из АП это спускают?!

раша в перде (11.01.2017 15:09)

нет,я просто верю фактам, в перде
.
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откуда берутся эти генерл-майоры ?!
на каких генеральских дачах их выращивают, какие солдаты срочной службы чистят им мундиры и сапоги? где те пробирки откуда вылазят эти гомункулы Кременецкие?

...
успокойте генерал-майора, пусть не мочится под себя от страха "а то Рассея нападет".
во-первых - Рассея уже давно напала. Уже скоро как 3 года (начиная с захвата Крым).
во-вторых - даже на уровне ООН признано что это конфликт России и Украины.
ну и в третьих и по моему это очень важно: у нас достаточно много так называемой элиты, которой есть что терять... все вот эти генерал-майоры , депутаты, прокуроры, судьи... их челядь и обслуга... тем более что их , их жен и детей усиленно награждают именным оружием за заслуги перед родиной...
народу Украины пора уже делегировать полномочия по защите Украины в чиновьичи структуры и затупится попкорном. Мне кажется, это будет очень интересно посмотреть как тот-же Яцынюк, Аваков или Пашинский отстреливается от рассейских окупантов... или тот же Полторак...можете себе представить Полторака с перевязанной головой и кровавой гимнастерке героически отстреливающегося от русских зондер-командер?
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Так обязательно или может? Сказать: "обязательно может" мог только безграмотный унтер в чине генерал-майора. И вопрос: может хватит уже бояться кацапов, а? Никто из них за идеи путинизма особо умирать не хочет, это вы учли, стратеги хреновы? Или трезво смотреть на вещи мешает хорошо налаженный бизнес? Как же вы мне противны: генералы-депутаты-полковники-чиновники! Горите в аду!
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как это никто не хочет? а кто тогда умирает в Сирии,на Донбассе? прикажут идти воевать в Украине пойдут,и если будет полномасштабная война будет беда
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сербы тоже могли вмешатся..но хорватские генералы имели волю и мышление хорватское .украинские генералы и штаьисты имеют мышление совка....но отнюдь не украинское...захват и Донбасса и Крыма произошел только от того.что генералы по команде с мацквы не дают ответ рашисту- оккупанту ...
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наращивать силы и средства, а не говорить, что невозможно...
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Мало того, эти генералы после провала захвата Крыма при Кучме ,сознательно порезали на металл сотни боеспособной техники, готовились , сволочи сдать Украину.
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А может рискнуть и напасть первыми.А там как получиться.
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Украина напала на Украину??? Торговых партнеров расстреливать будем? 0_0 Странно.
читай: "618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам..." (полностью: Украина - спонсор терроризма )

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КПП работают - фуры с товарами рекой текут. Уголь ОФИЦИАЛЬНО покупаем у ДНР/ЛНР... О чем сия новость? Зачем военное освобождение и от кого??? Введите жесткую линию фронта, что бы мышь не проскользнула, выгоните дипломатов РФ вместе со Сбербанком РОССИИ... Зачем военное то?
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Только за такое высказывание персонажа можно судить за госизмену - это провоцирует врага
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вы такие все умные на диванах рассуждать что просто писдец, что ж вы все возмущенные вояки вдома жепу чешете а не на фронте показываете как воевать надо?
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у нас война? С кем? Ввели военное положение? Президент у нас не коллаборант?
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А Кац уже сдался? Тогда все, надо сдаваться иначе мы все кто против - шатуны!
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так а толку с целого Донецка если он не в Украине, а жители ДНР уже не граждане Украины?
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сеячас повыползает столько всяких звездералов,ик-спиртов и прочей заказной швали,которая будет с умным выражением лица глашатать-мол,поднимите лапки перед Ращкой,думать забудьте об оккупированных территориях...Донбасс и Крым можно и нужно освобождать и только военным путём.Но на сегодняшний момент нужно готовить для этого вооружённые силы,грамотных военных оперативников и стратегов.Но самое главное-нужно вернуться к ядерной программе:пусть не звездят купленные "эксперты"-Украине по силам создать ядерные вооружённые силы.После "кидалова" сторонами-"гарантами" по Будапештскому соглашению мы имеем и моральное и юридическое право на это.Пока накапливать силы для полного освобождения украинских территорий и провести "освобождение" львинной доли хенералитета-кучки ряженных в генеральские мундиры дилетантов и предателей.С этими "недоразумениями в мундирах" мы никогда не сможем сделать настоящие реформы в армии и вооружении.Мы сможем в лучшем случае только переодеть солдат в НАТОвскую форму.Да и с внутренними врагами типа "5-ой колонны",Пашинские-Лёвочкины-Порошенки-Яценюки и прочей зловредной фвуной нужно будет конкретно разобраться.Вот тогда,имея вооружённую силу,мотивированных генералов,патриотичных руководителей страны и министерств можно смело начать "украинскую весну" по освобождению ВСЕХ украинских территорий.
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ты видимо не понимаешь что ты несешь... еще один диванный експерт... хочешь быть изолирванным от мира как Северная Корея? ты думаешь мир будет спокойно смотреть как Украина просто делает себе ядерное вооружение? Украина в полной жопе от того была последние годы что ее економика была завязана на российской на 80%,теперь немного отходит и меняет вектор на Европу и США,и тут Гена експерт предлагает еще обрубать все связи с цивилизованным миром и делать ядерное оружые,експерт на експерте на Цензоре
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Тоді обгородити Лугандонію колючим дротом і ніяких контактів з манкуртами, ні пенсій ні соцвиплат ні води ні газу. Якщо це війна. Але тільки не для Бариги
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенное освобождение Донбасса невозможно, потому что Россия может открыто вмешаться, - экс-глава украинской стороны СЦКК Кременецкий
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