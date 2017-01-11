На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО

Гыг с Вами
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, delo delo
, Sergo Ordgonikidze
, TtortT
, раша в перде
, Путенбох
, Sadasd Sadasd
, Semen Semenich
, Yurii Sliusarchuk
, John1234
, Небайдужий
, Влада Романова
, Мирослав Грабовський
, m16
, Олег1629
, secret secret_too
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, Petr Demchuk
, Vytautas
, укропбандерівець
, fedjka - fedjka
, sergik
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, Yuriy Yurieff
, Aleks_15
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, Natasha Tishina
, Bob2
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, Matr Ua
, Николай Петрушенко
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, Ming Uing b56f719d
, Валерий Коренев 0df2f7de
, Lvbnhj
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, Бумеранг
, Салах ад-Дин
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, Лучезарный Ефименко
, Roman Podyu 5027fa4e
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, Де Правда
, Шарик Корровский
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, Kaligula Silver 4c5b59df
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, Gennadiy Golitsin
, MsSem22 .
, Проверка на вшивость
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, Станислав Фатеев
, Bogdan Ageyev
, Article
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, Kozak_Vasil
, Mik Boy d2244670
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, Санчес
, Іван5
, Антип61
, Alex Nazar dc975c7d
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, 133133
, три - пятнадцать
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, monah 58f1317c
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, Евгений Баштан
, Скабичевский
, Сергей Шило deb1e52f
, Alex Yustasu
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, Алексей Носов d8330900
, Иван Мороз f6101c5b
, Hanka Panyanka
, Constantine Malkovich
, ukrainianpartizan
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, Иван Иванов 1f0e171f
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, Alexandr Slavich
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, Oleg Bobon
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, SER BERBA
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, Міністерство Правди
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Александр Гуськов
, Женя-Женя
, Oleg Domovoy 8b3138ac
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, Власов Сергей b3083465
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, Гельдрих
, Александр Волощенко
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, Alex Korn 4148a992
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Всего на сайте: 321 писатель
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навіть зростання ввп більше запланованого!
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старая новость.
умей читать между строк, Розекнко тонко намекнул:
Пенсионер в этой стране должен проявить гражданскую сознательность, и в целях экономии пенсионного фонда, удавиться самостоятельно!
(мрачный сарказм ...если что)
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Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает «Слово и Дело» «Вопрос осовременивания пенсий - это тема номер один и вызов номер один для действующего правительства ... Необходимый ресурс, который нам нужен до конца года, чтобы произвести это осовременивание, - около 8 млрд гривен», - сказал министр.Розенко добавил, что Министерство социальной политики и Пенсионный фонд разработали два подхода к осовремениванию (индексации) пенсий.
Он также прогнозирует, что в 2017 году первые средства будут выделены на соответствующие цели.
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яйценюх вроде что-то поднимал или не?
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ЗП прокурвам есть...
ЗП ментам есть...
ЗП депутатам есть...
ЗП руководителям госмонополий есть...
А пенсионерам не осталось не хватило
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Главное "умно" сказать, но так чтобы непонятно было...
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«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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У тебя много их?...
Хватит нам на троих!...
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50 миллиардов конфисковать из под подушек у конченных депутатов и раздать людям пенсии....
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