Гройсман просит НАБУ проверить судью, закрывшего дело против гражданки Италии, которая хотела вывезти $1 миллион наличными

Наив
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, Vytautas
, укропбандерівець
, fedjka - fedjka
, sergik
, Sadasd Sadasd
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, Maks Sobucki
, Любовь Стаховская
, Matr Ua
, Yurii Sliusarchuk
, Sergo Ordgonikidze
, Semen Semenich
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, Алла Новосад 5b57f84f
, Гыг с Вами
, Ming Uing b56f719d
, Валерий Коренев 0df2f7de
, Lvbnhj
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, литвин
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, Kaligula Silver 4c5b59df
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, Gennadiy Golitsin
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, Livij
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, Dmitry Kozhemyaka
, Baks13
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, Андрей Бигма
, kaktus
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, Сергей Андрейчев
, Олег Николаенко
, Станислав Фатеев
, Bogdan Ageyev
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, wittmann1980
, Kozak_Vasil
, Mik Boy d2244670
, Ruslan Tkachenko
, Санчес
, Іван5
, Антип61
, Alex Nazar dc975c7d
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, Дмитро Черних
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, три - пятнадцать
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, monah 58f1317c
, Валера С.
, Евгений Баштан
, Скабичевский
, Сергей Шило deb1e52f
, Alex Yustasu
, Чип
, Алексей Носов d8330900
, Иван Мороз f6101c5b
, Hanka Panyanka
, Constantine Malkovich
, ukrainianpartizan
, Анатолій Мафтюк
, ручка от чемодана
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, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, М А Р И К
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, Антон Шевченко 158adfe1
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, Иван Богданов
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, Oljik
, Новий Перець
, Вася Гром 6a29779e
, Игорь Литвинюк
, Иван Иванов 1f0e171f
, Денис Коновалов 4caafe82
, CА
, Українська Жінка
, Index_Dias
, russkiy ukrainec
, Борис Зет
, NNN
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
, Дідусь Іванович ef75a493
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, Mora Zfayfer
, Виктор Ли a3db1a1b
, кацахол
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, Андрей Садовник
, Zaporozec
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, Дока-Дока
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, Merry Punish
, Антонец Юрий e3fa261e
, Анатолий Лукин
, Fantomas
, Mikola Ivanov
, Alexandr Slavich
, Аль Капучіно
, Oleg Bobon
, UApatriotUA
, SER BERBA
, Иван Афанасьев
, Oleh Bondarenko
, йода
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, Андрей Шевченко 73396fdd
, Александр Гуськов
, Женя-Женя
, Oleg Domovoy 8b3138ac
, Vadym Tsyrkalyuk
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, Власов Сергей b3083465
, Мосий Шило
, Гельдрих
, Александр Волощенко
, the FAT
, Andrey Bolcman
, Alex Korn 4148a992
, Береза005
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, koobee55
, Dmitriy Petrov
, La Figa56 ab2ed38e
, Сведомый_рембо
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Всего на сайте: 316 писателей
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Поток прошел мимо семьи.
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А Я требую его и Крєндєля!!!
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закрыть его вместе с делом!
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Шо для него какие-то 200 штук????Сидел бы себе тихо,колядовал понемножку,а так жадность фраера........
Скорее всего те 200 штук,от кот. отказались таможенники,перекочевали за положительное решение судье-)))))
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Скільки готівки може провезти через кордон України резидент (громадянин України)
Ввезення/вивіз - до 10 тис. євро вільно.
Понад 10 тис. євро - Письмово задекларувати, надавши документ про зняття суми з банківського рахунку, яка перевищує 10 тис. євро.
Скільки готівки може провезти через кордон України нерезидент (іноземець)
Ввезення \ Вивіз - До 10 тис. євро вільно.
Понад 10 тис. євро - Письмова декларація, сума, що вивозиться не повинна перевищувати обсяг готівки, письмово задекларований цією особою митному органу при ввезенні в Україну.
Також існують обмеження при перетині кордону з банківськими металами. Ввезти і вивезти з країни можна півкілограма банківського золота, срібла або платини. Правда, метали повинні бути задекларовані при будь-якому вазі на повну суму.
Щоб ввезти на територію України більш ніж півкілограма дорогоцінних злитків або монет, необхідно отримати індивідуальну ліцензію Нацбанку. А вивозити більше ніж 500 м. банківських металів забороняється. "Згідно 471 статті Митного кодексу, у разі порушення даних норм застосовуються серйозні штрафні санкції. Так, якщо мандрівник без декларації перевіз суму, що перевищує ліміт, штраф складе 100% перевезеної суми». http://groshi-v-kredit.org.ua/skilky-hotivky-mozhna-vyvezty-i-vvezty-v-ukrajinu.html
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