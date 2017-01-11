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Материалы по теме:  Кабмин Гройсмана
Теги: НАБУ (1289) аэропорт (1169) Жуляны (45) Италия (750) контрабанда (1593) суд (19825) Гройсман (1944)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гройсман просит НАБУ проверить судью, закрывшего дело против гражданки Италии, которая хотела вывезти $1 миллион наличными

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится в НАБУ с просьбой проверить судью, который принял решение возвратить 1 млн долларов владелице элитного магазина Sanahunt. В октябре женщина пыталась вывезти эти деньги из Украины.

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Ну все, теперь для меня Гройсман - вершина справедливости....
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Во-во очень интересно сколько получил этот судья. И самое главное сколько он получит лет за это. Или будет как обычно. Занесет половину нужным людям...
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А ничего, что Эка Згуладзе когда вывезла 4 ляма наличными в Испанию. Ее тогда в Борисполе пропустили в самолет.
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Имеешь копию протокола осмотра или лишнюю хромосому ?
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4 ляма зелених, це 40 кг. Ти справді віриш про те що Згуладзе спромоглася тягти такий вантаж та ще й через митницю?
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Нет у нас правосудия , єто уже ясно давно, єти представления и говорильни а ля совок, уже противно слушать.
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И что там " списки Савченко", если у нас о всяком подозрении сообщают через СМИ
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Это был тонкий намек - почему сука судья не поделилась ! Не по понятиям это, края в натуре попутала !
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На моїй пам'яті вже було доручення пана Гройсмана до СБУ по перевірці контактів міністра палива та енергетики пана Насалика з терористами ордло..Чи були якісь результати по цьому дорученню? Може я щось пропустив?
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Вальцмановская банда инородцев, решила что теперь все рабы с их имуществом, должны принадлежать только им
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Телехфонное право????
А Я требую его и Крєндєля!!!
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Заработал деньги в стране? Возьми разрешение на их использование за рубежом в Нацбанке))) Фафик расскажи как свою кватырку в Лондони купляв, в трусах бабки тож возил или через фирмы посредники бабки перевёл? Ну уж точно не у нацбанка дозвил брал.
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ну фсе...херец судье,сейчас начнуться обыски и изьятия.
Шо для него какие-то 200 штук????Сидел бы себе тихо,колядовал понемножку,а так жадность фраера........
Скорее всего те 200 штук,от кот. отказались таможенники,перекочевали за положительное решение судье-)))))
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Суди Петро вже реформував. Так що претензії щодо цього випадку Гройсман нехай пред"являє до свого патрона.
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какой строгий гросман стал - после праздников рабочая деятельность в голову ударила
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Гройся,для начала пусть тебе твои холуи разъяснят таможенный кодекс,где мудаки типа тебя в верховной Зраде приняли Закон который убрал понятие контрабанды по признаку суммы незаконно перевозимой валюты и товаров,где такие мудаки как ты убрали обязательность заполнения декларации,где такие мудаки как ты разрешили вывозить валюту с Украины в неограниченных количествах для жуликов типа бизнесменов и прочей нечисти,достаточно поставить на счёт и снять и получить справочку , и теперь в конкретном случае эта коза попросту видать сказала что ей никто декларацию не давал,а про коробку она попросту забыла,типа думала что оставила дома,что никто её устно не опрашивал,ну а судья скорее всего признал её типа виновной,присудил минимальный штраф,ну а денюжку ей вернул за небольшое вознаграждение,и что самое интересное что сделал он всё это по вашему воровскому Закону,тоесть де юре и де факто он прав и ничего ты ему предъявить не сможешь,как то так
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Читайте нормативні документи і не плетіть нісенітниць.

Скільки готівки може провезти через кордон України резидент (громадянин України)

Ввезення/вивіз - до 10 тис. євро вільно.
Понад 10 тис. євро - Письмово задекларувати, надавши документ про зняття суми з банківського рахунку, яка перевищує 10 тис. євро.

Скільки готівки може провезти через кордон України нерезидент (іноземець)

Ввезення \ Вивіз - До 10 тис. євро вільно.
Понад 10 тис. євро - Письмова декларація, сума, що вивозиться не повинна перевищувати обсяг готівки, письмово задекларований цією особою митному органу при ввезенні в Україну.
Також існують обмеження при перетині кордону з банківськими металами. Ввезти і вивезти з країни можна півкілограма банківського золота, срібла або платини. Правда, метали повинні бути задекларовані при будь-якому вазі на повну суму.
Щоб ввезти на територію України більш ніж півкілограма дорогоцінних злитків або монет, необхідно отримати індивідуальну ліцензію Нацбанку. А вивозити більше ніж 500 м. банківських металів забороняється. "Згідно 471 статті Митного кодексу, у разі порушення даних норм застосовуються серйозні штрафні санкції. Так, якщо мандрівник без декларації перевіз суму, що перевищує ліміт, штраф складе 100% перевезеної суми». http://groshi-v-kredit.org.ua/skilky-hotivky-mozhna-vyvezty-i-vvezty-v-ukrajinu.html
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тут тоже зрада,какую новость не откроешь повсюду нытье
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГройсман просит НАБУ проверить судью, закрывшего дело против гражданки Италии, которая хотела вывезти $1 миллион наличными
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