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Теги: выборы (21381) геополитика (226) НАТО (5115) Пинчук (187) Путин (20597) эксперт (2592) территориальная целостность (98) Донбасс (11801) Евросоюз (11435)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука

Нет смысла сдавать Украину перед лицом возможного геополитического давления.

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Эти зятьки с тестями...Висеть бы им,а не разлогольствовать.
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ничего не с опозданием. все сразу знали, что он бывший рыг и олигарх первого десятка. просто поверили ему зря, его иезуитским клятвам.
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... Разве не понятно, что под Иловайском отдали на истребление российским солдатам лучшие украинские добробаты? Какой проукраинский президент смог сделать бы такое? Никакой, только агент Кремля. А Гонтарева? Это ваще полный сюр. Хочешь развалить экономику страны, развали банковскую систему. И она это качественно делает. Протрите глаза и пора уже опустится на землю. Главный враг Украины сидит на Банковой...
Это пост 2,5 годичной давности, тогда меня за это не банил только ленивый. Сейчас уже приходит понимание этого. Не поздно ли?
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Ніколи не пізно , якщо впевнений у власній правоті .
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Лучше позже чем никогда. и прозрение одного человека это час. а целого народа - годы.
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У олигархов все "компромиссы" за счет народа - за счет их денег, жизни и здоровья....
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Пинчук не о людях и своей стране думает, а о своих деньгах только. Они все такие барыги, кроме Коломойского
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Не льсти себе но Беня хоть что-то сделал для пользы общего дела и к капитуляции как Пинчук не тянет. Кто ещё помог как Беня?
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Да твой Беня это сделал из-за страха перед Хуйлом. А заработать на Привате нехилые бабки и кинуть таких как ты - это святое дело. В 2015 году Беня увеличил уставной капитал Привата до 25 ярдов гривен, а дыра образовалась в 150 ярдов, которые государство обязано закрыть. Тебе вопрос откуда возьмутся эти деньги и как Беня это допустил?
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Ага, Пинчук от страха сдаться просится, а Беня от страха рыло врагу чистит. Разницу заметил?
А ты небось хотел чтобы он Кондитеру подарил банк на блюдичке с голубой каёмочкой. Мол дерибанте вашепревосходительство , не побрезгуйте.
Ваши действия: вас обворовуют, а вы указываете вору где деньги лежат?
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Ну про Пинчука речь не идёт, поскольку ясно, что это ворюга несусветный! Но Беня то похитрее будет. В любой стране, если бы была такая ситуация в крупном банке, хозяев бы посадили сразу же, а не договаривались бы с ним про откаты. Кондитер, как раз, тоже, поимел с этой национализации свои ярды, поэтому Беня, вполне, доволен сделкой. Подожди, скоро Приват пустят в продажу и кто его купит, посмотрим.
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Ставлю что купит "слепой траст". Он не очень разборчив ибо слепой
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Беня помог, но и себе начал красть государственную нефть. Корбана хотел мером Киева засунуть. Нафиг такие помошники.
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Просто Бенины интересы совпали с госудаственными в тот момент
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Ну хоть у кого то они совпадают. А у остальных почему не сростаются? Офшоры заели?
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Пинчук чел. для которого только его интересы , другие его не волнуют можно уничтожить все..
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Повесить этого кацапоского халуя, рядом с другими кацапо-монголоидными выблядками...
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правильно пишет журналюга. потом расхлебывать все нам и опять кровь польется.
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Украина - это 45 миллионов жителей , а не 1000 воров , заполнивших е-декларацию .
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Какой народ, такие и цари. Какой царь, такие и придворные. Посмотрите на себя и увидите тех же барыг. Посмотри на свой дом и парадное в твоем доме и не говори, что это по вине государства жлобство везде. Где жлобы - там и жлобство. Где царь барыга, там большинство народа барыг и наоборот. Где народ в большинстве патриоты, там и вождь будет патриотом и наоборот.
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Пинчук Тварь предлагает не примирение а сдачу Украины. Сколько уже можно ету гниду терпеть, и почему до сих пор к нему не предъявлены официальные обвинения в сепаратизме и организации терроризма?
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До того же нужно раскопать откуда Пинчук, так резко стал долларовым миллиардером именно во время правления Кучмы.
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Ця пархата потвора безкарно займається підривом нашоі державності. А приклад викупу у януковича свого тестя за 1 мільярд доларів- приклад свідомого морального розкладу нашого суспільства хабарництвом.
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Все гораздо проще. Если пинчуку зажать яйца в тиски, а паяльник вставить в жопу (кравчуку кстате тоже), то мы узнаем много интересного. Мы узнаем, что к нему заходил товарисч из органов соседней страны, с горячей головой и холодным сердцем (ну вы поняли) и посоветовал говорить то что он говорил
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Какой-то лох в галстуке за 5$ будет поучать нашего олигарха?...
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Давайте пожертвуем Пинчуком. Его бизнес национализируем - и никто больше такого бреда говорить не будет.
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Еще о компромиссе:
В здоровом теле - здоровый дух!

Проживающая в Швейцарии семья мусульман родом из Турции обратилась в Европейский суд по правам человека за защитой своих религиозных предрассудков взглядов после того, как учителя в местной школе, отказали им в просьбе освободить их дочерей от общих с мальчиками занятий плаванием.
На днях ЕСПЧ постановил, что участие в обязательной школьной программе и интеграция детей важнее, чем религиозно обоснованные желания родителей.

Судьи аргументировали свое решение тем, что школа играет особую роль в процессе социальной интеграции, особенно в тех случаях, когда речь идет о детях из семей мигрантов, и требование посещать совместные занятия по плаванию не нарушают свободу вероисповедания. Кроме того, занятия спортом важны для развития и здоровья школьников.

Чтобы впредь неповадно было заниматься ерундой, суд также приговорил родителей к денежному штрафу, поскольку они запрещали своим дочерям участвовать в уроках по плаванию. Отмечается, что дирекция школы готова была пойти на компромисс, разрешив девочкам приходить на плавание в костюме морского котика "буркини", однако родителей не устроил этот вариант.

Это с ними ещё мягко обошлись. Говорят, что во Франции как-то раз мусульманке вообще запретили плавать в общественном бассейне в "буркини", поскольку сочли этот вид плавсредств нарушающим гигиенические нормы. Администрация бассейна напомнила посетительнице правило, в соответствии с которым в общественных бассейнах запрещено купание в одетом виде.

Дополнительный бонус от всей этой истории - решение суда в Страсбурге стало прецедентом, на который в будущем будут опираться национальные суды всех европейских стран в подобных случаях.
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Да уж. Приехали в чужую страну и пытаются навязать свои правила. Не нравиться - нахуй с пляжа.
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доходит до эуропейцев понемногу... как до жирафа но доходит...
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просто гнида пьяньчук озвучел план действий шыкаладного цеха. ничего нового.
мармеладный безальтернативец и сам бы такое заявил, но сцыкотно ему, знает что не успеет убежать в землю обетованную.
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"вікно овертона" - після 31.08.2015 влада просто вибрала інший шлях ..))
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У Пинчука должна быть статья. Обязательно. Только это статья Уголовного кодекса.
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Шерр, как правило, пишет умно и аргуменитрованно...респект
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Військового рішення нема , а мирні плани не годяться ... Нас загнали у безвихідь ?
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никто никого некуда не загонял. Это с самого начала была просто уловка шыкаладного глаза, чтобы сдать Украину.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука
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