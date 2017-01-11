"Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука

Наив
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, укропбандерівець
, fedjka - fedjka
, sergik
, Sadasd Sadasd
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, Risk Analysis
, NEserega
, Yuriy Yurieff
, Aleks_15
, Andriy Fedoruk
, Natasha Tishina
, Bob2
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, Калинович
, Maks Sobucki
, Любовь Стаховская
, Matr Ua
, Yurii Sliusarchuk
, Sergo Ordgonikidze
, Semen Semenich
, Николай Петрушенко
, Алла Новосад 5b57f84f
, Гыг с Вами
, Ming Uing b56f719d
, Валерий Коренев 0df2f7de
, Lvbnhj
, Valera Butov
, Vladimir Djudjaev
, литвин
, larisa890
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, Roman Podyu 5027fa4e
, Alina Sadovska
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, Шарик Корровский
, Nick Nemo
, Kaligula Silver 4c5b59df
, Alexx Lexton
, Gennadiy Golitsin
, MsSem22 .
, Джамал
, Проверка на вшивость
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, Livij
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, Wevelsburg
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, RustIck
, Корсунский
, Dmitry Kozhemyaka
, Baks13
, Олександр Терек
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, Андрей Бигма
, kaktus
, Radoslav Sikorsky
, Джейсон Патрик
, Алекс Фибер
, Сергей Андрейчев
, Олег Николаенко
, Станислав Фатеев
, Bogdan Ageyev
, Article
, Виктор Коцяруба
, wittmann1980
, Kozak_Vasil
, Mik Boy d2244670
, Ruslan Tkachenko
, Санчес
, Іван5
, Антип61
, Alex Nazar dc975c7d
, Вдадис Зворыкин
, Дмитро Черних
, Аттила
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, Левко Чорний
, 133133
, три - пятнадцать
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, я-это я
, John Observer
, Eispickel
, monah 58f1317c
, Валера С.
, Евгений Баштан
, Скабичевский
, Сергей Шило deb1e52f
, Alex Yustasu
, Чип
, Алексей Носов d8330900
, Иван Мороз f6101c5b
, Hanka Panyanka
, Constantine Malkovich
, ukrainianpartizan
, Анатолій Мафтюк
, ручка от чемодана
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, David Last
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, М А Р И К
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, Александр Зиборов
, 11*
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, Антон Шевченко 158adfe1
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, Новий Перець
, Вася Гром 6a29779e
, Игорь Литвинюк
, Иван Иванов 1f0e171f
, Денис Коновалов 4caafe82
, CА
, Українська Жінка
, Index_Dias
, russkiy ukrainec
, Борис Зет
, NNN
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
, Дідусь Іванович ef75a493
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, Mora Zfayfer
, Виктор Ли a3db1a1b
, кацахол
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, Андрей Садовник
, Zaporozec
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, путлер убок
, aquarius580 .
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, Garsia UA
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, Сергей Козлов ae836211
, малыш Бакинский
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, Владимир Воронов
, Merry Punish
, Антонец Юрий e3fa261e
, Анатолий Лукин
, Fantomas
, Mikola Ivanov
, Alexandr Slavich
, Аль Капучіно
, Oleg Bobon
, UApatriotUA
, SER BERBA
, Иван Афанасьев
, Oleh Bondarenko
, йода
, Міністерство Правди
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Александр Гуськов
, Женя-Женя
, Oleg Domovoy 8b3138ac
, Vadym Tsyrkalyuk
, Alexandr Pan
, Власов Сергей b3083465
, Мосий Шило
, Гельдрих
, Александр Волощенко
, the FAT
, Andrey Bolcman
, Alex Korn 4148a992
, Береза005
, adam smit
, koobee55
, Dmitriy Petrov
, La Figa56 ab2ed38e
, Сведомый_рембо
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СРОЧНО! Порошенко - российский агент, которого внедрили в Майдан!
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Это пост 2,5 годичной давности, тогда меня за это не банил только ленивый. Сейчас уже приходит понимание этого. Не поздно ли?
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А ты небось хотел чтобы он Кондитеру подарил банк на блюдичке с голубой каёмочкой. Мол дерибанте вашепревосходительство , не побрезгуйте.
Ваши действия: вас обворовуют, а вы указываете вору где деньги лежат?
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В здоровом теле - здоровый дух!
Проживающая в Швейцарии семья мусульман родом из Турции обратилась в Европейский суд по правам человека за защитой своих религиозных предрассудков взглядов после того, как учителя в местной школе, отказали им в просьбе освободить их дочерей от общих с мальчиками занятий плаванием.
На днях ЕСПЧ постановил, что участие в обязательной школьной программе и интеграция детей важнее, чем религиозно обоснованные желания родителей.
Судьи аргументировали свое решение тем, что школа играет особую роль в процессе социальной интеграции, особенно в тех случаях, когда речь идет о детях из семей мигрантов, и требование посещать совместные занятия по плаванию не нарушают свободу вероисповедания. Кроме того, занятия спортом важны для развития и здоровья школьников.
Чтобы впредь неповадно было заниматься ерундой, суд также приговорил родителей к денежному штрафу, поскольку они запрещали своим дочерям участвовать в уроках по плаванию. Отмечается, что дирекция школы готова была пойти на компромисс, разрешив девочкам приходить на плавание в костюме морского котика "буркини", однако родителей не устроил этот вариант.
Это с ними ещё мягко обошлись. Говорят, что во Франции как-то раз мусульманке вообще запретили плавать в общественном бассейне в "буркини", поскольку сочли этот вид плавсредств нарушающим гигиенические нормы. Администрация бассейна напомнила посетительнице правило, в соответствии с которым в общественных бассейнах запрещено купание в одетом виде.
Дополнительный бонус от всей этой истории - решение суда в Страсбурге стало прецедентом, на который в будущем будут опираться национальные суды всех европейских стран в подобных случаях.
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мармеладный безальтернативец и сам бы такое заявил, но сцыкотно ему, знает что не успеет убежать в землю обетованную.
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