Розенко призвал украинцев сообщать на правительственную горячую линию о нарушениях с выплатами минимальной зарплаты: "На злоупотребления должна быть жесткая реакция". ВИДЕО

Наив
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, Petr Demchuk
, Vytautas
, укропбандерівець
, fedjka - fedjka
, sergik
, Sadasd Sadasd
, war128
, Risk Analysis
, NEserega
, Yuriy Yurieff
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, Maks Sobucki
, Любовь Стаховская
, Matr Ua
, Yurii Sliusarchuk
, Sergo Ordgonikidze
, Semen Semenich
, Николай Петрушенко
, Алла Новосад 5b57f84f
, Гыг с Вами
, Ming Uing b56f719d
, Валерий Коренев 0df2f7de
, Lvbnhj
, Valera Butov
, Vladimir Djudjaev
, литвин
, larisa890
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, Kaligula Silver 4c5b59df
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, Gennadiy Golitsin
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, Dmitry Kozhemyaka
, Baks13
, Олександр Терек
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, Андрей Бигма
, kaktus
, Radoslav Sikorsky
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, Алекс Фибер
, Сергей Андрейчев
, Олег Николаенко
, Станислав Фатеев
, Bogdan Ageyev
, Article
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, wittmann1980
, Kozak_Vasil
, Mik Boy d2244670
, Ruslan Tkachenko
, Санчес
, Іван5
, Антип61
, Alex Nazar dc975c7d
, Вдадис Зворыкин
, Дмитро Черних
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, 133133
, три - пятнадцать
, Лейб Маркович
, я-это я
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, Eispickel
, monah 58f1317c
, Валера С.
, Евгений Баштан
, Скабичевский
, Сергей Шило deb1e52f
, Alex Yustasu
, Чип
, Алексей Носов d8330900
, Иван Мороз f6101c5b
, Hanka Panyanka
, Constantine Malkovich
, ukrainianpartizan
, Анатолій Мафтюк
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, М А Р И К
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, Антон Шевченко 158adfe1
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, Вася Гром 6a29779e
, Игорь Литвинюк
, Иван Иванов 1f0e171f
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, CА
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, Index_Dias
, russkiy ukrainec
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, NNN
, Igor Lyashenko 37b3b0fe
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, Mora Zfayfer
, Виктор Ли a3db1a1b
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, Андрей Садовник
, Zaporozec
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, путлер убок
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, Сергей Козлов ae836211
, малыш Бакинский
, Damon Smith
, Салаутдин
, Владимир Воронов
, Merry Punish
, Антонец Юрий e3fa261e
, Анатолий Лукин
, Fantomas
, Mikola Ivanov
, Alexandr Slavich
, Аль Капучіно
, Oleg Bobon
, UApatriotUA
, SER BERBA
, Иван Афанасьев
, Oleh Bondarenko
, йода
, Міністерство Правди
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Александр Гуськов
, Женя-Женя
, Oleg Domovoy 8b3138ac
, Vadym Tsyrkalyuk
, Alexandr Pan
, Власов Сергей b3083465
, Мосий Шило
, Гельдрих
, Александр Волощенко
, the FAT
, Andrey Bolcman
, Alex Korn 4148a992
, Береза005
, adam smit
, koobee55
, Dmitriy Petrov
, La Figa56 ab2ed38e
, Сведомый_рембо
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свежие деньги,влитые в экономику,всегда ее оживляют--особенно такую,как наша,где более 50% производимой продукции ориентировано на внутреннего нищего потребителя
но надобно было искать другие способы,а не тупо вешать эту проблему на ФОП
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Например, на БМВ эсбэушника, Хонду мента, Ауди прокурора?
А на е-декларантов куда жаловаться?
Лично Розенко или постучать по столбу?
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А не потому, что он сам еле сводит концы с концами, ведь покупательная способность населения упала на уровень 90-ых благодаря "реформаторам". И после повышения ему вообще деваться некуда.
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Тільки рейди з інших областей і міжвідомчі комісії. По іншому то для МІСЦЕВИХ органів просто виростуть хабарі.
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Укрпошта переглядає контрактні відносини, аби беручи до уваги соціальну відповідальність перед своїми клієнтами, працювати без збитку для підприємства. В рамках цієї політики Укрпошта тимчасово призупиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - ГІОЦ).
З урахуванням цього факту та законодавчо встановленою забороною для державного підприємства надавати збиткові послуги (за винятком універсальних поштових послуг), у грудні Укрпошта звернулася до ГІОЦ із пропозицією підняти тариф на послуги Укрпошти з приймання платежів. Оскільки КП ГІОЦ відмовило у зміні тарифу, а строк дії відповідного договору між двома підприємствами завершувався 31 грудня 2016 року, Укрпошта ухвалила рішення не подовжувати строк дії договору на невигідних для себе умовах.
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