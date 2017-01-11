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Теги: Кабмин (9580) минимальная зарплата (73) Розенко (383)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Розенко призвал украинцев сообщать на правительственную горячую линию о нарушениях с выплатами минимальной зарплаты: "На злоупотребления должна быть жесткая реакция". ВИДЕО

Граждане, которым не выплачивают минимальную зарплату в размере 3200 грн могут подавать жалобы в правительственный контактный центр или в местные госадминистрации.

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А нам в последнем месяце 16 заплатили сколько сколько я лет 5 назад не получал Сказали "Денег нет!" Правда "Вы там держитесь" не сказали Так что "Украина не россия" А Гройссман не Медведев хоть и одной национальности! Завтра и на работу идти страшно! Суки
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Трудно придумать большую гадость для Украины, чем это необоснованное "повышение". Это - диверсия!!! А вроде у Гройсмана фамилия неглупого человека. Такое и пуйло бы не придумал...
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А до этого было необоснованное понижение.
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это надо было делать--в любом случае,рано или поздно
свежие деньги,влитые в экономику,всегда ее оживляют--особенно такую,как наша,где более 50% производимой продукции ориентировано на внутреннего нищего потребителя
но надобно было искать другие способы,а не тупо вешать эту проблему на ФОП
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По поводу стукачества. В ЕС попробуй нарушить ПДД и позвонят моментально.
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Там дороги и дорожная ситуация соответствуют человеческим
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Не об этом речь, а о том, что стучат моментально и штрафы серьезные.
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Та я в курсе. Но! там и дорожная обстановка адекватная плюс настучавший получает реальную денежную премию. В Германии, например, если увидел ДТП с пострадавшими и первый вызвал скорую - получишь что-то около 200 евро
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Там стучат по любому поводу и регулярно, так что это реальность ЕС и США.
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Да, согласен, но хочу уточнить: все эти "поводы" продуманы и отшлифованы, и стучащий реально уверен в том, что совершает благой поступок на пользу обществу и стране. И в принципе, оно так и есть. там стучат, чтобы наказать и устранить косяк в своей стране. но имхо с розенкой не сравнить
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А можно ли на правительственную линию жаловаться по другим вопросам?
Например, на БМВ эсбэушника, Хонду мента, Ауди прокурора?
А на е-декларантов куда жаловаться?
Лично Розенко или постучать по столбу?
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для тех кто имеет факты а не просто языком по жепе почесать такой вопрос не стоит и они на Цензоре не спрашивают куда жаловаться а сами идут куда надо
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Похоже что логика у этого бездарного и ущербного правительства такая: если предприниматель платит своим работникам маленькую ЗП, то это потому, что он - наглый жмот(хотя такое тоже бывает, например на 5 канале Порошенки).
А не потому, что он сам еле сводит концы с концами, ведь покупательная способность населения упала на уровень 90-ых благодаря "реформаторам". И после повышения ему вообще деваться некуда.
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Ага, а еще малый бизнес теперь должен больше налоги платить, хотя большинство и так на ладан дышит. Все потихоньку перекочевывают в тень. В три смены печатается гривня - велкам инфляция и падение курса нашей валюты. ХОТЬ КОМУ-ТО польза от этой диверсии есть? За такое убивать надо...
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Привожу пример по своей ситуации: Платила с 1998 все налоги до 2004. А потом ввели единщиков. Мои конкуренты перешли на единый, нанятых работников не имеют (оборот в 2-3 раза выше моего) платили 15-20 грн в бюджет, а я 5-10 тыс. В итоге к 2013 я-банкрот, а они на высоте. Их работники не могут получить стаж, так как не числятся, мои бегают до сих пор за справками. Вам, дорогой мой плевать на свою соседку, свою мать, на бюджетника, считающего Вас своим другом и получающего копейки-САМОЕ ГЛАВНОЕ-свой карман набить, а там и трава не расти. Подло, по совковому, Вам только в Рассею матушку дорога и не завидовать Швеции, Англии и прочем. Извините за резкость тона
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Тупые пороховатники наверное считают, что для предпринимателей повысить зарплату - это как щелкнуть пальцами
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У них в голове не укладывается что ,чтобы зарплату заплатить, ее нужно заработать.
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хоть нефть упала ниже 54 долларов за баррель, а то последние недели она все поднималась и поднималась. я боялся так и до 60 баксов дотянет.
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Цікаво ЯК МІСЦЕВІ органи які живуть від того що закрили очі на зарплати в тіні вдруг стануть щось робити?

Тільки рейди з інших областей і міжвідомчі комісії. По іншому то для МІСЦЕВИХ органів просто виростуть хабарі.
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Есть такое п.г.т Брылевка в Херсонской обл , так там ЖКО дворникам зарплату вообще не платит ссылаясь нет денег и так лет десять если не больше . Дворники чтобы получить свою мизерную зарплату берут у населения книжки за квартплату и переводят свою зарплату людям а те им им наличные и вот выбирают они свою зарплату. А как минимальную зарплату повысили то перевели на 4-х часовый рабочий день .
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http://ukrposhta.ua/ukrposhta-pereglyadaye-kontraktni-vidnosini-dlya-pidvishhennya-rentabelnosti-pidpriyemstva

Укрпошта переглядає контрактні відносини, аби беручи до уваги соціальну відповідальність перед своїми клієнтами, працювати без збитку для підприємства. В рамках цієї політики Укрпошта тимчасово призупиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - ГІОЦ).

З урахуванням цього факту та законодавчо встановленою забороною для державного підприємства надавати збиткові послуги (за винятком універсальних поштових послуг), у грудні Укрпошта звернулася до ГІОЦ із пропозицією підняти тариф на послуги Укрпошти з приймання платежів. Оскільки КП ГІОЦ відмовило у зміні тарифу, а строк дії відповідного договору між двома підприємствами завершувався 31 грудня 2016 року, Укрпошта ухвалила рішення не подовжувати строк дії договору на невигідних для себе умовах.
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"Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований для сокращения работников, перевода их на неполную ставку или сокращенный рабочий день. Если такое происходит - это исключительно злоупотребление, конкретного руководителя, на которое должна быть жесткая реакция местных органов властиИсточник: http://censor.net.ua/v422861" и "такие рабочие группы не являются "карательными органами" Источник: http://censor.net.ua/v422861" - архикруто. Верю. Особенно в проверки по анонимному доносу. Работайте по закону? Согласен. Но сразу же появляется второй вопрос - а выбор какой? Между безработным на нищенском пособии и нелегалом?
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Жалкий раб . Не оправдывайся.Ты просто трус и боишься признаться в этом себе. Лучше писю нюхай за 2200гр чем сообщать о добавке. Правильно. В Точку?!!
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Тарифы до небес схавал народ молча, ну а теперь что захотят то и будут делать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРозенко призвал украинцев сообщать на правительственную горячую линию о нарушениях с выплатами минимальной зарплаты: "На злоупотребления должна быть жесткая реакция". ВИДЕО
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