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Теги: Минюст (1006) коммунальные услуги (235)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги

Министерство юстиции запустило единый электронный реестр должников за коммунальные услуги.

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не обзывай ребенка.
Ему пофиг те счета за коммуналку
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то есть если есть долги-то отбирают возможность зарабатівать, дегенераті рошеновские. резать их пора сучар вместе с их семьями. рубать их на мясо,вбивать гвозди в глаза, стёсівать тпором ріла,а их женам разрезать от от щели до глотки. детей БППшников забивать ногами на фарш
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ты смотри педренко с нтинародного хронта постарался как народ гнобить с олигархами то оно быстро все делает а как позовы против кацапов за анексию крыма или люстрацию то им некогда а тут такой спрытный свынорыл против народа ох и мерзость при власти -ето вам всем как они говорили никто за долги незаберет у вас дом квартиру а реестр просто так почитать наночь
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Мнение о том, что главной внешней угрозой для Украины является российский президент Путин, а главной внутренней - украинская власть во главе с президентом Порошенко, высказал сегодня в вечернем эфире Радио Эра-FM эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

Также он полностью согласился с оценкой одного из радиослушателей, заявившего, что нынешняя власть Украины - это главный враг украинского народа.
Матвиенко отметил в программе, что считает очень вероятным в 2017 году массовые протестные акции в Украине против клептократической власти (третий Майдан). При этом, по его мнению, в такой ситуации высокопоставленные чиновники дружно и спешно покинут территорию Украины.
Наиболее же оптимальным вариантом эксперт назвал досрочные выборы в Украине.
Отмечу, что если насчет Путина давно всем все ясно, то мнение политолога о том, что президент Порошенко является главным внутренним врагом Украины, для некоторых может показаться чересчур резким или даже необъективным.
Увы, вынужден огорчить таких людей. Для всех думающих и внимательно следящих за ситуацией в Украине соотечественников совершенно очевидно, что Порошенко действительно наносит колоссальный вред стране, возглавляя коррупцию в ней и контрреволюцию.
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ага. третий Майдан уже третий год собирается...но никак не соберется.
спонсоры остались только жадноватые, не верят, что бабло отобьется.
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Представляю как 98-ми летнюю прабабушку народного депутата, на которой висит всё, что нардеп наворовал, лишают водительских прав...
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резать рошеновских выродков! из РПГ им в тачку,чтоб эти швали шоколадные на мясо разлетались
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И создайте реестр по Е-декларациям, пусть тоже платят по полной, забирайте права, дома, машины. А то блин одну декларацию (подозрительную) собираются рассматривать 180 дней.
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А какие коммунальные услуги у нас государственные? Напомните плииз
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Кстати, да. Какое дело Минюсту, содержащемуся за бюджет, до долгов ахметовских Киевэнерго? П.С. Мля, как мерзко звучит все таки это последнее сочетание.
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Действительно! Какого хрена государство так печётся о финансовом состоянии избранных частных контор? Пусть идут ... в суд!
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И с какого министерство тратит бюджетные деньги на реестры договоров частных фирм?
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А злостных должников в тюрму сажать, и ввести долговые ямы, оброк все должны платить...
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Ога. Всех. Кроме, обманутых пуценом мирных жителей дамбаса.
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Жителям окулированных территорий долги по газу, воде и электроенергию простить, а то они бедные содержат и согревают боевыков и российских наемников
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Полтава, зараз, вот вам Мацубиси гибридники. На щось схоже.

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это еще нормально. в Сумах закупили УАЗы "Патриот". мрак. кацапский джип с мусорскими номерами...
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http://finance.bigmir.net/news/77621-Ukraincy-smogut-oformit--nasledstvo-bez-notariusa ...кто-то объяснит, ... нахера?!?!
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Не переживай так. Ты же дебил, так что это нормально.
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сами уроды подняли тарифы,а теперь за неоплату в правах ограничивают! смерть БППшным недорезаным дегенератам. порошенка- на палю! гройсману отрубить башку и грать ею в футбол на майдане по шотландской традиции
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Не понятно только каким боком минюст к этим долгам,если все конторы которые поставляют эти услуги давно уже частные.Как обычно будут простых людей щимить,а у кого есть деньги на нормального юриста пошлет минюст в опу.
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А Мінюст що лише на державні гроші живе,в них теж є друзі ,чиї інтереси потрібно лоббіювати ))))
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Ха! Проверил! И никуя не правильно! Нашему дому Ахметов (отопление) должен порядка 350 000 гр. А в реестре шиш! Вот долги Ахметову от граждан там наверняка есть. Как Ахметова прав лишить?
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списують все у кацапорилих.... скоро за кордон не випустять, податок на дармоїдство введуь
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Не перестаю удивляться как эти 3.14дарасы грабят народ тарифами и отмывают бабло через субсидии. Вот наглядный пример из собственного опыта. В первых числах декабря прошлого года у нас на дом поставили счетчик тепла. Вчера пришла платежка за тепло сумма оказалась в ТРИ раза меньше чем была за предыдущий месяц.
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Простой пример, как государство мешает жить. Например у человека есть большая квартира и по ней задолженность. Чтобы вырулить - человек решает продать большую квартиру и купить маленькую, а на оставшиеся деньги купить ланос и начать подрабатывать таксистом), ну, так, для поддержки штанов... Так вот государство убивает его дважды - человек не может распорядиться своей недвижимостью, не может продать её... Это выстрел. А если он как-то умудрится продать имея задолженность - его лишат прав управления автомобилем... Это контрольный выстрел!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги
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