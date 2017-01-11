Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги

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Ему пофиг те счета за коммуналку
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Также он полностью согласился с оценкой одного из радиослушателей, заявившего, что нынешняя власть Украины - это главный враг украинского народа.
Матвиенко отметил в программе, что считает очень вероятным в 2017 году массовые протестные акции в Украине против клептократической власти (третий Майдан). При этом, по его мнению, в такой ситуации высокопоставленные чиновники дружно и спешно покинут территорию Украины.
Наиболее же оптимальным вариантом эксперт назвал досрочные выборы в Украине.
Отмечу, что если насчет Путина давно всем все ясно, то мнение политолога о том, что президент Порошенко является главным внутренним врагом Украины, для некоторых может показаться чересчур резким или даже необъективным.
Увы, вынужден огорчить таких людей. Для всех думающих и внимательно следящих за ситуацией в Украине соотечественников совершенно очевидно, что Порошенко действительно наносит колоссальный вред стране, возглавляя коррупцию в ней и контрреволюцию.
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спонсоры остались только жадноватые, не верят, что бабло отобьется.
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