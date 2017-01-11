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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: война (2738) Луганск (3401) Россия (64601) смерть (4330) Назаров (34)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Памяти десантников 25-й бригады, погибших во время посадки ИЛ-76, сбитого российскими боевиками в луганском аэропорту. ВИДЕО

Сорок десантников 25-й отдельной воздушно-десантной бригады погибли во время приземления самолета ИЛ-76 в луганском аэропорту. Борт сбили российские террористы 14 июня 2014 года. Вместе с бойцами погиб и экипаж самолета.

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Які хлопці загинули...
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Царство Небесне...
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"Несмотря на предъявление подозрения Назарову, он продолжает службу в Генштабе и продолжает распоряжаться жизнями наших военных. Сын генерала Назарова - Андрей Викторович, молодой человек, абсолютно здоровый, служит в Государственной фискальной службе, с одобрения папы успешно уклоняется от мобилизации и военной службы. Служит в налоговой за 3 тысячи гривен в месяц, хотя в АТО он как солдат-"контрактник" мог бы зашибать целых 7 тысяч. Интересно, а если бы сын Назарова находился в том самолете, дал бы генерал приказ на вылет Ил-76, имея данные разведки, что террористы устроили засаду на самолет, а прикрыть посадку просто некому?", Бутусов 8 дек. 2015 г.
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В Украине десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, из года в год, не получающие дохода, "работающие в нуль", хотя в АТО они как солдаты-"контрактники" могли бы зашибать целых 7 тысяч....
Интересно, сколько официально зашибаешь ты?
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"... А в Израиле с этим строго. Здесь принцип - командир первым идет в атаку, и если надо - первым погибает, и также первым командир отправляется в отставку и даже отдается под суд, в случае нарушений с его стороны.

Эта простая логика на самом деле и есть самая главная военная тайна израильской армии, которая сильнее любых суперсовременных технологий. Израильтяне великолепно понимают - армия - это люди прежде всего, и доверие к командирам должно быть абсолютным. Каждый солдат и все общество знают - гибель людей - это самая важная проблема для государства, и надо сделать все, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Иначе будет не только позор - но и наказание. Неизбежное наказание. Здесь никогда не посмеет сказать генерал и его адвокаты и пиарщики - "ну мы только учились воевать, я командовал правильно, а вот солдаты и офицеры подвели, действовали неправильно, ошибались..."из блога Юрия Бутусова на Обозревателе
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ага т.е. не командир подразделения а все офицеры до министра обороны?
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Да, что там говорить, там двигатели на танках стоят перед экипажем, потому что важнее люди, а не железки. А больше всего мне нравится устав, где говорится, что пленный может сдать любые "секреты", что он знает, если его жизни угрожают. Солдат должен знать не более, чем ему положено знать для выполнения текущего боевого задания, а не быть "мальчишом-кибальчишом" у которого должны выпытывать "страшную военную тайну".
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у нас тоже пленный может сдать все что знает. Главное что бы не было умышленного пособничества.
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В таком случае в плен пусть берут начальника генштаба, есть основания полагать, что он вообще ничего не знает, поэтому врагу толку с него будет как с козла молока (впрочем как и не врагу)!
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То есть в Израиле два, три раза в день назначают нового министра обороны в связи с гибелью старого?
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у вас удивительные знания об устройстве армии Израиля https://ru.wikipedia.org/wiki/Начальник_Генерального_штаба_Армии_обороны_Израиля
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А вы вообще понимаете сколько стоит подготовка офицера, сколько это занимает времени, для того что бы его первым отправлять в атаку? Че за муть Вы накалякали?
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это надо спросить тех ахфицеров,типо назарки и других ушлёпков,сколько они забашляли за должности(но подозреваю,что они не скажут!)
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офицер? штабной? об атаках судите по фильмам-сказкам про чапаева?
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К сожалению эти ребята в Украине будут забыты как и провалы в Иловайске и Дебальцево а обстоятельства их гибели скорее всего уже в архивах под грифом "Секретно" или вообще уничтожены как и архивы настоящей истории Украины.Даже фото Небесної Сотні скорее найти в интернете чем в архивах.Эти уроды за собой зачищают основательно так как за свои преступления перед страной они должны сидеть на скамье подсудимых в Гааге вместе с хуйлом.
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С момента катастрофы всем стало понятно,что это война.Их имена вписаны в историю,никто их не забудет.
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Вы правы их незабудут,но никогда не будет наказан виновник их гибели и на войну нечего списывать.В Дебальцево наше командование еще в январе знало что кацапский безприлотник заснял все расположения наших войск но никто и палец о палец не ударил чтоб сменить дислокацию.Так что наших военных там банально бросили как мясо и никто небыл наказан за это.А теже люди так и продолжают управлять нашими войсками.
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дайте ссылку на видео. а то мой фаерфокс отказывается показывать. пожалуйста
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Правильнее писать: "борт отправили на погибель тупые хенералы, у которых нет ни мозгов, ни совести"!
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назаров с муженко и порошенко их отправили в полет
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ГЕРОЕВ НЕ ЗАБУДЕМ!!! ВРАГОВ НЕ ПРОСТИМ!!! Н И К О Г Д А ! ! !
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Так далеко за "НЕ ПРОСТИМ" ходить не надо, в Киеве на "банковой" сидит (иногда)!
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Ясный пень что меня сейчас заспамят, но все же...
Никто не ставит под сомнение что они герои, что их надо помнить, семьям помогать и т.д. Вопрос в ином. " Борт сбили российские террористы 14 июня 2014 года."
Раз сейчас не годовщина, то какова истинная причина такого, резкого вспоминания? Предстоящее вынесение приговора судом? Это разве цивилизация? Разве это не давление на суд? Разве, пля.ть, это та Европа куда мы стремимся???
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То есть видео с бойцами - давление на суд, а то что Назаров продолжает находиться на должности несмотря на подозрение и выдвижение обвинений - это все нормально, и по-европейски? Публикация видео никак не связана с процессом, и никаким давлением являться не может. А вот то, что госслужащий под судом, продолжает использовать свое влияние для своей защиты - вот это действительно феодализм и азиатчина.
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Мужики,Царствие вам небесное и славной охоты......там.
Смотреть без слез невозможно.
сука назаров.
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Не переводи стрелки на наше правительство. Непростим как раз Кацапов и всю подобную шваль.
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Я просто не представляю, каково родственникам погибших смотреть это видео.Вечная память погибшим хлопцам.И что бы про меня не говорили и сколько бы говна не выливали на мою седую голову, лишний раз убеждаюсь, что в своё время я поступил ПРАВИЛЬНО.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПамяти десантников 25-й бригады, погибших во время посадки ИЛ-76, сбитого российскими боевиками в луганском аэропорту. ВИДЕО
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