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Теги: Верховный суд (312) декларация (814) суд (19823) судебная реформа (495) судья (1635)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Судья Геннадий Кравчук, претендующий на должность в новом Верховном суде, задекларировал миллионные подарки и элитную недвижимость в центре Киева, - Рrosud. ДОКУМЕНТ

Активисты PROSUD проанализировали декларации о доходах зампредседателя Высшего хозяйственного суда Украины Геннадия Кравчука, который подал заявление на конкурс на должность судьи кассационного суда в новом составе Верховного суда.

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Тест на судью прошел. Представте, если бы судья был честным нищебродом, каких делов мог бы натворить..а так все кошерно, все по уму..
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Кому нужен честный судья (или любой чиновник), на которого нет компромата, он же будет "непослушным", не дай Бог, примет ещё правильные и законные решения. Разве бандюкам барыгам-олигархам нужен такой???
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В Україні чесний суддя-це нонсенс,де візьметься невинна вівця в зграї шакалів )))))
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беда не в том, что нет честных людей, а в том что это не их государство!
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А я про що?? Не може вівця жити в зграї шакалів ))))
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Антинародная украинская власть,когда вы уже ,суки,уволите коррумпированных судей?Не увольняете,потому что сами коррумпированны.Вон,твари,из власти.Уроды вонючие.Антинародное дерьмо.Задрали уже весь народ.Влезли на крови народа в кресла,сатанинские суки,и издеваетесь над людьми.Чтоб вы повыздыхали.
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Нынешняя (как и прошлая) Украина - это ГОСУДАРСТВО ФЕОДАЛЬНЫХ ОЛИГАРХОВ-барыг, их холуёв чинуш и служивых палканов, а не свободных и самодостаточных ГРАЖДАН. В Республике ГРАЖДАН судей выбирают, а не назначают.
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судья под стать нашему президенту барыге и ето все после майдана и ато вообщем пижиты по новому
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кросавчег.. и не сомневаюсь, что должность получит. реформы от "пороха" продолжаются
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Порохоботы уже всем объяснили, что это шатунские агенты кримля были, честный Пэця их вывел на чистую воду и они от стыда самоликвидировались.
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однозначно, нытики и бездельники не умеющие вести бизнес. и агенты кремля, само собой.
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Не надо рассказывать басни: раньше можно было не платить налог, если ЧП не имел доходов (не работал), продолжал числиться предпринимателем и сдавать декларацию с прочерками. Но, имея свидетельство ЧП под рукой, можно было возобновить деятельность. Зачем закрываться, чтобы потом открываться заново? Я так продолжал числиться ЧП 6 (шесть) лет. И у меня есть знакомые, которые тоже закрылись, когда неработающих обязали платить. Закрыться не составило труда - ОДИН бланк в РИК и итоговая декларация в налоговую. Так что не надо распускать слухи и бредни. Наведут порядок в статистическом учете - не более.
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что это за "бизнес" что ты не можешь не в сезон, заплатить не полных 26 долларов?
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А чому я маю сплачувати податок на неіснуючий прибуток????))))
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наверное потому, что десятки тысяч не сплачивают за иснуючий??? Для того что бы разобраться кто из вас порядочный человек, а кто мошенник, нам надо армию налоговиков, а это ликвидация причины. И как по мне, далеко не худший вариант.
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Багато цікавих колядок знає ? Колядує на святах ? )))
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на председателя верхнего) суда потянет, норм.сосала))!
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Ты смотри какой честный вор,не побоялся чистуху написать ....
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Достойный кандидат, мультимиллионер, замазанный в Системе по самые гланды с чемоданами компромата на него. Значит подконтрольный и управляемый.

Такие Системе нужны. Конкурс пройдет. Ну не честным же нищебродам раздавать судейские должности?
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Кто же его так обдарил,этого счастливчика и пестунчика судьбы...
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Какой смысл во всех этих изысканиях? Неужели еще кто-то верит, что в Украине можно найти честного судью? Клоунада, мля...
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Да его вобще из судей гнать надо, хапужник.
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Везет же им лотерею . Видно где то свой ларек с выигрышными билетами .
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Классный пацан, - а главное толковый. Знает толк в схемах и везучий по жизни. Только когда он работает, если судя по выиграшам - с утра до ночи в аваковском казино бабло выгребает...
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Ну вот и хорошо ! Раз богатый значит воровать не будет! Так лохатрату втирали когда олигархат лез во власть
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...Як повідомляється на сайті Всеукраїнської спілки парамедиків, якщо батьки виявили у дитини температуру 40 градусів, максимум, що вони можуть зробити, - викликати дільничого лікаря, але не швидку. Це пояснюється тим, що сильний жар не входить до низки випадків, коли потрібна невідкладна допомога. Зокрема зазначається, що українці мають право викликати катеру швидкої у випадку знепритомлення, судоми, раптового розладу дихання, несподіваного болю в серці, блювоти кров'ю, гострого болю у черевній порожнині, зовнішній кровотечі, ознаках гострих інфекційних захворювань, гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров'ю пацієнта або його оточуючих.Якщо ж батьки викликають карету швидкої допомоги без наявності у дитини вищезазначених симптомів, їх можуть оштрафувати (від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або притягнути до відповідальності згідно зі статтею 183 Кримінального кодексу України...http://antikor.com.ua/articles/146064-40_gradusiv__ne_privid_likar_pojasniv_koli_varto_viklikati_shvidku_ditjam
...
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где вы видели судей, живущих по средствам? смешно, чесслово...вот если бы нашелся, я считаю, его надо было бы показывать за деньги гражданам...а то многие уже не знают как они выглядят, честные, а некоторые - никогда и не знали...
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проблема намного глубже...где вы видели украинца живущего на то что он официально зарабатывает?
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хорошо что у нас законы(для них!) не работают,а то бы посадили бедолагу лет на 300,прицепом маму-миллионершу и жену
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Лучше бы взяли судью-колядника - такой же 3.14дор, как и остальные, но зато не унылое говно, а веселый дядька.
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все "новые русские" это дети старых работников цк, вк , обл и рай , лично не встречал ни ОДНОГО который бы при шел с грязи да в князи , однаково где то зацеп с власть имущими времен ссср есть во всех .
вот и получаетца что НЕТ НИ ЧЕГО ХУЖЕ НЕ ДОДЕЛАНЫХ ДЕЛ , это в плане де кумуникации , имена то поменяли народ взбудоражив , а личины жрущее общество остались .
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нормально. кандидатура соответствует требованиям на 100%.
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De.XY 🇺🇦 ‏@SupremeSensum 3 ч.3 часа назад
Гонтарева наняла на работу двух россиян, близких к ФСБ. От НБУ в Кипрский филиал - назначен Ластовский Михаил(гр.РФ) http://newsgood.com.ua/?p=8343



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то за колядки люди год с ним расчитывались....

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Пора у россии брать в аренду парочку колымских лагерей для такой публики, чем они хуже своих дедов- прадедов? Спилил сосну, сделал из нее тачку и - работай! По субботам встреча с семьей в соседнем лагере.
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а може треба тохи гімн підправити: -"Ще не вкрали Україну..."
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"71% - это бывшие судьи" - в какую сторону уебать? Я так понимаю что де факто АП
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На сьогодні згідно з судовою ремормою по-Порошенковськи, судді та прокурори в Україні практично усі є крадіями в законі - чиновничий бізнес у розквіті (в олігархічній системі цінностей - правління нинішнього Президента)
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Ну наколядовал судья маленько..Чего тут необычного? Вполне соответствует украинской судебной системе..Какое общество, такие и судьи.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСудья Геннадий Кравчук, претендующий на должность в новом Верховном суде, задекларировал миллионные подарки и элитную недвижимость в центре Киева, - Рrosud. ДОКУМЕНТ
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