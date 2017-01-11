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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (17713) болезнь (323) Донбасс (11789) Тымчук (1277)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС

Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией.

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По данным ООН и Гринпис в России: На протяжении последних 20 лет в России производятся беспрецедентные опыты по скрещиванию сибирских медведей с имперскими карликами-лилипутами, целью которых ставилось выведение новой породы медведопутов, которые способны сосать лапу в ситуации международных санкций. Но, что-то пошло не так, и медведопуты взбунтовались, так как они стали ощущать себя сверх-стадом и стали требовать себе чужие земли, леса и моря. В результате зачистки секретной лаборатории всё поголовье медведопутов было усыплено и убито, а туши планировалось зарыть на территориях с вечной мерзлотой, но жадность кремлевских чиновников сделала свое гнусное дело и мясо медведопутов попало на столы несвидомых россиян, в следствии чего некоторая часть населения заразилась неизвестным вирусом (вирус носит кодовое название "имперская шиловжопка"). ВНИМАНИЕ: зараженное мясо попало в такие области как: Московская, Ростовская, Белгородская, Курская, Саратовская, Тверская, на часть территории Донбасса, остальные пострадали незначительно, но, из-за сезонной миграции зараженных, обстановка ухудшается с каждым днем. Россияне в массовом порядке стали обсирать пометом русского медведя население других стран, кидаться из берлоги на рогатины и т.п. К чести Российского правительства просьбы рядовых россиян не остались не замечены и им была предоставлена возможность реализовать себя в своих устремлениях на территории Донбасса.
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Під Маріуполем ще холера кілька років підряд проявляється, тому не дивно що через заражену воду хворіють терористи. Як кажуть: "Не пий з калюжі козльоночком станеш"! Але як це дурним якутам пояснити?
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Там еще один премьером работает. Наконец-то я понял, почему этот маленький засранец постоянно спит на всех сходняках кацевских вождей. У медвепута это на генном уровне - зимняя спячка.
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Его счастье, что порядки в паРаше, пока еще, не как в КНДР. Там за сон на совещании, где выступает "великий", расстреливают из зенитных орудий.
Так, что Димон может какое-то время еще покайфовать...
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это они на животных перешли что ли? бабс-орков не хватает?
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Или дети гор получленцев анально заразили...
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Это всё у московитов из за жадности к чужим землям, земли много,а особей мало(слабая плотность населения - одна особь на 13 кв км), вот и пользуются животной плотью
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это после сексутех с местными и заезжими обезьянами... т.е. сородичами, по делом.
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"зооантропонозной инфекцией" ну вы поняли...
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Россия…В Челябинской области местный житель изнасиловал стадо коз:
https://www.youtube.com/watch?v=6tP5rc-JtBo
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Да россияне и тут смогли наполнить совсем другим смыслом казалось бы вполне однозначную фразу: "Пастух своей палкой погонял стадо коз."
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там грызунов уже нету, зубы выпали от недостатка витаминов.... теперь они сосуны
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Загадят они больницу Вишневского, ой загадят.
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Ааааа, зоофилы долбаные, животные!!! Блокада этих территорий должна быть не только экономическая, но и биологическая.
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Срочно пришлите доктора Айболита с группой ветеринаров.
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точно . а еще лучше волшебник в голубом вертолете большом самолете и методом коврового бомбометания
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Это ещё доказать надо. Может у них по согласию было.
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Ну да... А потом макака 2 месяца насиловал москвича...
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я конечно не врач, но по моему у них сифилис мозга ? да ?
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способом замещения - вместо мозги стайка спирохет плавает...бледных
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Международное общество защиты животных выступило с нотой протеста по поводу сексуальных преследований крупного и мелкого рогатого скота обдроченцами на территории Дамбасса
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- алеее, это общество защиты животных ?
- да, козел, а кто тебя обидел ?


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Любители овечек с братского кавказа притащили.
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Носители палочки туляремии - зайцы, кролики, водяные крысы, полёвки.

Это ж какие извращенцы то!
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"Контакты с животными"? Зоофилы? Содом и Гоморра!
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А разве в Библии сказано, что в Содоме и Гоморре люди для любовных утех использовали животных?
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Нееее, они использовали кацапов, это хуже чем животные.
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...я думал орков отстреливать будут, а он во как обернулось...
...ай да хуйло, ай хитёр подлец...
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туляремия рассматривается в качестве вероятного биологического оружия.Так что таки да
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Из неопубликованного:
По реке плывет кирпич
Ну и пусть себе летит
Все равно корова сдохла...
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По реке пльівет кирпич
А за ним еще кирпич
Ну и пусть себе пльівут
Нам не нужен пенопласт
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по реке плывет кирпич
деревянный как стекло
ну и пусть себе плывет
нам не нужен пенопласт
жириновский пидораст
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а потом орбитальная крепость "Галычына" из состава гвардейской бригады имени Степана Бандеры четвертого космического флота Украины, расстреляла из главного орудия кремль !
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)) То ли кацапы коз еб...ли по привычке. То ли их местные собаки ))
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Тем временем, бойцы АТО взяли новые позиции на Светлодарской дуге

«На Светлодарской дуге у нас «чуток» новых позиций появилось.
Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо.
Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно.
Позиции наши и крепко наши.
Уже и опорники на них стоят»
Юрий Мысягин
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Русский мир или животные и болезни животные
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чумка или бешенство?..
Хотя, судя по поведению - и то, и другое..
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от русских свиней (во всех смыслах) заразились!
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Российского наемника, приехавшего воевать на Донбасс и глумившегося над государственным флагом Украины, настигло возмездие







Сообщение блогера вызвало шквал черного юмора у посетителей его странички, которые отыскали фото еще здорового Колтунова, топтавшего армейскими ботинками украинский флаг.
«Везде бы разместить на агрессорских ресурсах эти фото. Будет «мотивировать» уродов». - «Награда нашла «героя». - «Відірвало те, чим топтався по Українському прапору». - «Внимание! Внимание! Наступил на укр флаг - ноги оторвало!!!!!» - «Сокращенная версия». - «Демо Версия». - «Больше в Украину он ни ногой?» - «С такими ампутациями долго не живут… нарушен кровоток, лет 10-15 максимум». - «Почему медальки ничего не значат? Продаст их со скидкой за 1000 рублей». - «Ему ноги мешали, он мечтал о крЭсле!)))», - пишут пользователи соцсети в комментариях под сообщением Комахидзе.
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Так кацапы же животные - жывотные заражаются от животных.
А эти кацапо-животные водятся в мокшанских болотах:

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зачем с утра такие фото? людям целый день работать еще
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"зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией"... изиняюс, но не понятно куда это они долбятся.
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распад и неуважение ‏@VictorKvert2008 18 ч.18 часов назад
Кадыров объявил Сталина «вечно проклятым» за депортацию народов Кавказа и призвал проханова, старикова и других сталинистов извиниться.
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интересно девки пляшут - а его пророчат в презики. ответочка грядет?
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В бiлокам*янiй столицi SEX-меншин ганяють:
Бо макаки - бiднi мавпи,дуже там страждають.
Росiяни дуже спритнi i малайцi знають:
Як страждають вiд них мавпи -бiдних захищають.
(интернет поисковик: Россияне в Таиланде используют макак)
Гей-гоп! Шiдi-рiдi,там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть,кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi, хай музики грають:
Зоофiли - також люди,най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,Як макаку москаль мiтив,
вiдпочиють геi (iнтернет-пошуковик: стаття "Москвич месяц насиловал макаку")
Болота, болота... - у Сибiру кiзки гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-" россиянин изнасиловал стадо коз").
Гей-гоп, шiдi-рiдi, зоофiл-голубчик в президента як вбереться ,чмокне вас у пупчик
(iнтернет-пошуковик: iнформацiю ще не видалено)
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Возбудитель заболевания - мелкая бактерия Francisella tularensis. При нагревании до 60 °C погибает через 5-10 минут, при кипячении - немедленно.

Шахтёров и трактористов необходимо прокипятить.
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Пока нельзя кипятить, пусть дохнут, менше работы ВСУ.
А когда возьмем даунбасс, вот тогда будем кипятить всех шахтеров и трактористов.
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Таких жЫвотных нам не жаль-пусть тихо дохнут, патроны и силы сберегут наши ребята!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС
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