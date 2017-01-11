В рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС

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Всего на сайте: 228 писателей
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Так, что Димон может какое-то время еще покайфовать...
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https://www.youtube.com/watch?v=6tP5rc-JtBo
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голубом вертолетебольшом самолете и методом коврового бомбометания
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- да, козел, а кто тебя обидел ?
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Это ж какие извращенцы то!
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...ай да хуйло, ай хитёр подлец...
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По реке плывет кирпич
Ну и пусть себе летит
Все равно корова сдохла...
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А за ним еще кирпич
Ну и пусть себе пльівут
Нам не нужен пенопласт
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деревянный как стекло
ну и пусть себе плывет
нам не нужен пенопласт
жириновский пидораст
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«На Светлодарской дуге у нас «чуток» новых позиций появилось.
Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо.
Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно.
Позиции наши и крепко наши.
Уже и опорники на них стоят»
Юрий Мысягин
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Хотя, судя по поведению - и то, и другое..
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Сообщение блогера вызвало шквал черного юмора у посетителей его странички, которые отыскали фото еще здорового Колтунова, топтавшего армейскими ботинками украинский флаг.
«Везде бы разместить на агрессорских ресурсах эти фото. Будет «мотивировать» уродов». - «Награда нашла «героя». - «Відірвало те, чим топтався по Українському прапору». - «Внимание! Внимание! Наступил на укр флаг - ноги оторвало!!!!!» - «Сокращенная версия». - «Демо Версия». - «Больше в Украину он ни ногой?» - «С такими ампутациями долго не живут… нарушен кровоток, лет 10-15 максимум». - «Почему медальки ничего не значат? Продаст их со скидкой за 1000 рублей». - «Ему ноги мешали, он мечтал о крЭсле!)))», - пишут пользователи соцсети в комментариях под сообщением Комахидзе.
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А эти кацапо-животные водятся в мокшанских болотах:
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Кадыров объявил Сталина «вечно проклятым» за депортацию народов Кавказа и призвал проханова, старикова и других сталинистов извиниться.
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Бо макаки - бiднi мавпи,дуже там страждають.
Росiяни дуже спритнi i малайцi знають:
Як страждають вiд них мавпи -бiдних захищають.
(интернет поисковик: Россияне в Таиланде используют макак)
Гей-гоп! Шiдi-рiдi,там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть,кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi, хай музики грають:
Зоофiли - також люди,най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,Як макаку москаль мiтив,
вiдпочиють геi (iнтернет-пошуковик: стаття "Москвич месяц насиловал макаку")
Болота, болота... - у Сибiру кiзки гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-" россиянин изнасиловал стадо коз").
Гей-гоп, шiдi-рiдi, зоофiл-голубчик в президента як вбереться ,чмокне вас у пупчик
(iнтернет-пошуковик: iнформацiю ще не видалено)
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Шахтёров и трактористов необходимо прокипятить.
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А когда возьмем даунбасс, вот тогда будем кипятить всех шахтеров и трактористов.
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Новости Крымнаша. Выпуск #785 за 10.01.2017 «Большая деревня за чертой цивилизации» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/10/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-785-%d0%b7%d0%b0-10-01-2017-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88/ … ссылки в блоге
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